На рубеже Античности и Средневековья (граница эта размыта; применительно к историописанию искать ее следует в реалиях IV - V вв.) в Западной Европе происходит тотальное оскудение общего фонда исторических знаний. Падает уровень образованности, исчезают публичные школы. Стремительно сокращается число библиотек, закрываются скриптории и, как следствие, уменьшается количество исторических книг.

Изменяется и характер трудов по истории. Прежде всего, это коснулось так называемой языческой историографии. Большие сочинения с обстоятельным рассказом о людях и событиях минувших эпох уходят в прошлое. Их сменяют разного рода компендиумы, эпитомы и бревиарии, вроде сочинений Евтропия, Руфа Феста, Аврелия Виктора или анонимных «Эпитом из цезарей» (Epitomae de Caesaribus), «О знаменитых мужах» (De viris illustribus) и «Жизнеописаний Августов» (Historia Augusta). Единственным крупным произведением IV - V вв., написанным в русле старой традиции, была «История» Аммиана Марцеллина.

Определяющую роль в этих процессах сыграли стремительная варваризация Западной Римской империи и ее глубокая политическая трансформация, смена элит, крушение традиционных ценностей и, наконец, все более очевидное разрушение римской государственности, на обломках которой возникают варварские королевства. Помимо прочего, это привело к разрушению традиционных каналов распространения информации, обесцениванию гуманитарного знания и ослаблению роли латыни как универсального средства общения.

Историописание и историческая мысль западноевропейского средневековья: Практикум-хрестоматия в 3 кн. Кн. 1.: IV-IX века

авт.-сост.: М.С. Бобкова [и др.]

2-е изд., испр. и доп.

СПб.: Нестор-История, 2011. 324 с.

ISBN 978-5-98187-792-6

Историописание и историческая мысль западноевропейского средневековья: Практикум-хрестоматия в 3 кн. Кн. 1.: IV-IX века - Содержание

Предисловие ко всему изданию (Бобкова М. С., Мереминский С.Г., Сидоров А. И.)

Сидоров А.И. Историописание в раннесредневековой Западной Европе

IV-VII века

Евсевий Памфил Церковная история (перевод СПбДА, комментарий, статья Высокого М. Ф.)

Евтропий Краткая история от основания Города (перевод Донченко А. Ж, комментарий, статья Высокого М.Ф.)

Секст Аврелий Виктор Происхождение римского народа, О знаменитых людях, О цезарях (перевод Соколова В. С., комментарий, статья Высокого М. Ф.)

Евсевий Иероним (Стридонский) Книга о знаменитых мужах (перевод, комментарий Высокого М. Ф., статья Высокого М. Ф., Тасица К. И.), Житие Павла (перевод, комментарий Тасица К. И.), Житие Малха (перевод, комментарий Тасица К.И.), Житие Иллариона (перевод, комментарий Тасица К.И.)

Виктор, епископ Витепский История гонений в Африканской провинции (перевод Дорофеевой В.А., комментарий, статья Высокого М. Ф.)

Фредегар Хроника (перевод, комментарий, статья Горелова Н. А.)

Исидор Севильский Этимологии (перевод, комментарий, статьяАурова О.В.)

Юлиан Толедский История короля Вамбы (перевод, комментарий, статья Аурова О. В.)

VIII-IX века

Беда Достопочтенный Церковная история народа англов (перевод, комментарий Эрлихмана В.В. статья Зверевой В.В.)

Книга истории франков (перевод, комментарий, статья Горелова Н. А.)

Павел Диакон Деяния Мецских епископов (перевод, комментарий, статья Сидорова А. И.)

Малые и большие каролингские анналы: Краткие Баварские анналы Анналы королевства франков (перевод, комментарий, статья Сидорова А. И.)

Теган Деяния императора Людовика (перевод, комментарий, статья Сидорова А. И.)

Нитхард История в четырех книгах (перевод, комментарий, статья Сидорова А. И.)

Агнелл Равеннский Книга об архиепископах Равенны. О преосвященном Петре Старшем (перевод, комментарий, статья Ненароковой М. Р.)

Ноткер Деяния Карла Великого (перевод, комментарий, статья Сидорова А. И.)

Регинон Хроника (перевод, комментарий, статья Сидорова А. И.)

Пророческая хроника (перевод, комментарий, статья Аурова О. В.)

Ассер Жизнеописание короля Альфреда (перевод, комментарий, статья Метлицкой З. Ю.)

Историописание и историческая мысль западноевропейского средневековья: Практикум-хрестоматия в 3 кн. Кн. 1.: IV-IX века - Предисловие ко всему изданию

Идея подготовки этого издания родилась в 2007 году в ходе обсуждения итогов научного семинара, посвященного преподаванию методологии истории и историографии на исторических факультетах российских университетов. Рассматривая историю исторического знания как важную составляющую образования будущих историков, мы отдаем себе отчет в том, что курс историографии достаточно сложен и для преподавания, и для освоения его студентами. Трудности на этом пути связаны, прежде всего, с самим объектом и предметом историографии. «Надлежит осмыслить и дать ... характеристику неимоверному количеству направлений, течений, школ и особенно трудов, написанных во многих странах на протяжении многих веков». Объективная сложность усвоения историографии требует соединения самостоятельной работы студентов над учебной и научной литературой с лекциями и семинарскими занятиями. Наконец, как отмечалось многими участниками семинара (это мнение разделяется и нами), сложность проведения практических занятий по историографии вызвана едва ли не полным отсутствием тематических хрестоматий и пособий. Поэтому работа по изданию комплексов исторических источников, максимально полно отражающих основные тенденции развития исторической мысли различных эпох, представляется нам более чем актуальной. Первые шаги в этом направлении были сделаны в 2008 г., когда наши коллеги доктор исторических наук, профессор Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского А.В. Махлаюк и доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН И.Е. Суриков выпустили в свет практикум-хрестоматию «Античная историческая мысль и историография». Наша идея подготовить и издать блок источников по историописанию западноевропейского Средневековья нашла поддержку у коллег, которые с готовностью откликнулись на наше предложение. В настоящем издании представлены результаты трудов по переводам, комментированию и научным исследованиям большого авторского коллектива - более тридцати ученых из научно- исследовательских институтов и высших учебных заведений Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Ставрополя, Тюмени, Республики Украина. Мы выражаем им искреннюю благодарность и признательность за доброжелательное дружеское участие и высокий профессионализм, который они показали в своих работах.

Настоящее учебное пособие представляет собой сборник фрагментов источников по истории исторической мысли и исторического знания западноевропейского (латинского) Средневековья (от IV до XVI вв.). За пределами издания остались Византия, Скандинавия и славянский мир. Пособие делится на три основные части, каждая из которых посвящена определенным хронологическим периодам в истории развития историописания: раннее Средневековье (IV - IX вв.), классическое Средневековье (X - XIV вв.) и позднее Средневековье - раннее Новое время (XV-XVI вв.). Авторы-составители включили в содержание как уже опубликованные, так и не издававшиеся ранее источники, переводы которых были специально подготовлены для этого издания. Однако в практикуме имеются некоторые пробелы, устранить которые пока не представляется возможным. Они обусловлены объективными причинами, в первую очередь - современной историографической ситуацией. История исторического знания как самостоятельное направление исторической науки в России только формируется, и потому наблюдается некоторая неравномерность в интенсивности изучения тех или иных традиций западноевропейского историописания. Все разделы учебного пособия подготовлены в соответствии со следующими едиными принципами: 1) краткая информационная статья об авторе и его сочинении; 2) фрагмент источника; 3) вопросы для его обсуждения; 4) краткий список литературы. Работать с материалами, представленными в этом учебном пособии, можно и по хронологическому принципу, и на основе анализа представленных в нем жанров средневекового историописания (агиография, анналы и хроники, деяния и жизнеописания, истории, трактаты об истории и т.д.), а можно и на основе проблемного подхода. В качестве проблем для обсуждения мы могли бы предложить следующие: целеполагание (кто и зачем пишет историю; проблема атрибутирования авторства; проблема выбора сюжета); источники (услышанное, увиденное и прочитанное); способы интерпретации (источников и прошлого); аудитория (как ее понимает автор исторического сочинения); координаты истории (время и пространство); социально-политические институты (государственные, церковные и т.д. структуры), микро- и макрогруппы и пр. Учебное пособие «Историописание и историческая мысль западноевропейского Средневековья» адресовано студентам, аспирантам, преподавателям исторических факультетов высших учебных заведений, а также всем читателям, интересующимся историей Средних веков и историей исторического знания.

Авторы-составители

Историописание и историческая мысль западноевропейского средневековья: Практикум-хрестоматия в 3 кн. Кн. 2.: X-XIV века

авт.-сост.: М.С. Бобкова [и др.]

2-е год., испр. и доп.

СПб.: Нестор-История, 2011. 288 с.

ISBN 978-5-98187-793-3

Историописание и историческая мысль западноевропейского средневековья: Практикум-хрестоматия в 3 кн. Кн. 2.: X-XIV века - Содержание

Мереминский С. Г. Западноевропейское историописание и историческая мысль Классического Средневековья

Одон Клюнийский Житие святого Геральда, графа Орильякского (Перевод, комментарий, статья В. С Ярных)

Англосаксонская хроника (древнеанглийские анналы) (Перевод, комментарий, статья Т. В. Гимона, З. Ю. Метлицкои)

Анналы на пасхальных таблицах (Перевод, комментарий, статья Т. В. Гимона)

О шести возрастах мира (Перевод, комментарий, статья Т. В. Гимона)

Этельверд Хроника (Перевод, комментарий, статья З. Ю. Метлицкои)

Гуго Сен-Викторский О трех важнейших обстоятельствах деяний, сиречь лицах, именах, местах (Перевод, комментарий, статья С. Г. Мереминского)

Вильгельм Мальмсберийский Деяния английских королей. (Перевод, комментарий, статья С. Г. Мереминского)

Жеффрей Гаймар История англов. (Перевод, комментарий, статья С. Г. Мереминского)

Вильгельм Ньюбургский История Англии (Перевод, комментарий, статья И. Ф. Афанасьева)

Матвей Парижский История англов, Книга приложений, Великая хроника (Перевод, комментарий, статья А. Б. Герштейн)

Альфонсо X Мудрый Большая всеобщая история (Перевод, комментарий, статья И. М. Калитеевской, А. В. Марея)

Ранульф Хигден Полихроникон (Перевод, комментарий, статья Е. В. Калмыковой)

Томас Грей Скалохроника (Перевод, комментарий, статья В. Г. Костырева)

Жан Фруассар Хроники (Перевод, комментарий, статья М. В. Аникиева)

Историописание и историческая мысль западноевропейского средневековья: Практикум-хрестоматия в 3 кн. Кн. 3.: XV-XVT века

авт.-сост.: М.С. Бобкова [и др.]

2-е изд., испр. и доп.

СПб.: Нестор-История, 2011. 376 с.

ISBN 978-5-98187-794-0

Историописание и историческая мысль западноевропейского средневековья: Практикум-хрестоматия в 3 кн. Кн. 3.: XV-XVT века - Содержание