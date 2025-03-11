История Церкви - древнехристианский и византийский периоды

Историческая память имеет фундаментальное значение в жизни каждого человеческого сообщества, во многом определяя его идентичность. В Церкви она занимает совершенно особое место. На протяжении двух тысячелетий Церковь сохраняет неразрывное преемство, всегда и везде являя собой Тело Христово. Опыт общения членов Церкви с Богом и между собой находит фиксацию в Священном Предании. Его основополагающее значение для сохранения единства Церкви и согласия ее членов подчеркивает всю значимость исторического измерения церковного бытия. В жизни Церкви ничто не устаревает и ничто не теряет своей силы, будь то апостольское благо- вестие, постановления древних соборов, подвиг мучеников и исповедников или учение святых отцов. Однако для адекватного понимания Предания необходимо учитывать исторический контекст его формирования, который отличается текучестью и изменчивостью, как и человеческое бытие в целом.

История Церкви чрезвычайно драматична, наполнена конфликтами и разномыслиями, и в ней мы можем увидеть множество примеров слабости и греховности, свойственной человеческому роду после грехопадения. В то же время испытания позволяют зримым образом проявиться удивительным дарам святости: верности Богу и истинной вере (часто даже до смерти), мудрости (но не человеческой, а обретаемой в Боге), упованию на Божественную помощь даже в самых тяжелых ситуациях, смирению и послушанию воле Божией. Таким образом, исторический опыт Церкви есть в первую очередь опыт святых. И при обращении к церковной истории нужно учитывать, что с христианской точки зрения ее основные деятели, достигнув престола Божия, не утратили своего попечения о земной Церкви, ведь «Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы» (Лк. 20:38). В связи с этим изучение церковной истории важно для каждого христианина в ежедневном молитвенном общении со святыми.

С академической точки зрения церковная история является неотъемлемой частью всемирного исторического процесса. Ее игнорирование неизбежно влечет за собой неполноту исторических реконструкций, а часто и непонимание мотивации поведения людей прошлого. Особенно это относится к тем социумам, в которых христианская вера получила широкое распространение, во многом определив их исторический облик.

История Церкви - древнехристианский и византийский периоды

под редакцией канд. ист. наук Г. Е. Захарова, канд. теологии Э. Ю. Канаевой

М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 2024, 656 с.: ил.

ISBN 978-5-906543-24-0

История Церкви - древнехристианский и византийский периоды - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА I. СТАНОВЛЕНИЕ ЗЕМНОЙ ЦЕРКВИ (I—II ВВ.)

ГЛАВА II. ЦЕРКОВЬ В ПЕРИОД КРИЗИСА АНТИЧНОГО СОЦИУМА (КОНЕЦ II — НАЧАЛО IV В.)

ГЛАВА III. НАЧАЛО ХРИСТИАНИЗАЦИИ ИМПЕРИИ

ГЛАВА IV. АРИАНСКИЕ СПОРЫ IV В

ГЛАВА V. ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ ВИЗАНТИЙСКОГО ВОСТОКА И ЛАТИНСКОГО ЗАПАДА В КОНЦЕ IV - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ V ВВ.

ГЛАВА VI. НАЧАЛО ХРИСТОЛОГИЧЕСКИХ СПОРОВ

ГЛАВА VII. ЭПОХА ИМПЕРАТОРА ЮСТИНИАНА ВЕЛИКОГО

ГЛАВА VIII. ЭПОХА МОНОФЕЛИТСКИХ СПОРОВ

ГЛАВА IX. ИКОНОБОРЧЕСКИЙ КРИЗИС

ГЛАВА X. ВИЗАНТИЙСКИЙ ВОСТОК И ЛАТИНСКИЙ ЗАПАД НА ПУТИ К РАЗДЕЛЕНИЮ

ГЛАВА XI. ЦЕРКОВЬ В ЭПОХУ КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ

ГЛАВА XII. ЦЕРКОВЬ В ПОЗДНЕВИЗАНТИЙСКИЙ ПЕРИОД

РЕЗЮМИРУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ К СОДЕРЖАНИЮ УЧЕБНИКА

БИБЛИОГРАФИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

АВТОРСКИЕ КОММЕНТАРИИ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

УЧЕБНЫЕ КАРТЫ