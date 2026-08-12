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Дейси - Афина

Дейси - Афина
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Mythology Legends

В наши дни историю рождения Афины обычно пересказывают с толикой юмора: дескать, голова у Зевса «раскалывалась» от боли, Гефест взялся за топор, чтобы облегчить его страдания, и на свет появилась Афина. Свидетельство, что именно такая интерпретация существовала в античности, содержится в книге «Разговоры богов», написанной Лукианом из Самосаты во II в. н.э.: «Что это такое? Дева в полном вооружении! <...› глаза у нее ка-кие-то серовато-голубые (глаукопис — "сероокая"), но это хорошо идет к шлему», - восклицает Гефест, увидев плоды своих трудов. Однако в большинстве источников рождение Афины представляется не как анекдот, а как история с сильными этиологическими компонентами. Далее в этой главе мы увидим, как объяснялись ключевые моменты, связанные с Афиной, включая ее появление на свет, отношения с отцом, приобретение ею определенных черт и атрибутов. Также мы рассмотрим важнейшие события, связанные с эволюцией пантеона богов-олимпийцев и становлением Зевса в качестве суверенной силы вселенной.

Сьюзан Дейси - Афина

«Касталия», 2026. — 230 с.

ISBN 978-5-908110-53-2

Сьюзан Дейси - Афина -Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИЖНОЙ СЕРИИ

  • БОГИ И ГЕРОИ

БЛАГОДАРНОСТИ

ВВЕДЕНИЕ: ЗНАКОМСТВО С АФИНОЙ

  • КЕМ БЫЛА АФИНА?

  • СТОЛКНОВЕНИЕ С РАЗНООБРАЗИЕМ

  • АФИНА И ЕЕ АТРИБУТЫ

  • О ЧЕМ ЭТА КНИГА

ПРИМЕЧАНИЯ К НАПИСАНИЮ ИМЕН И СЛОВ И ИХ ПЕРЕВОДАМ

ГЛАВА 1. РОЖДЕНИЕ АФИНЫ

  • ВВЕДЕНИЕ: ГОЛОВНАЯ БОЛЬ?

  • ПРОИСХОЖДЕНИЕ

  • ПОПЫТКА ЗАПЕЧАТЛЕТЬ МОМЕНТ

  • КОСМИЧЕСКИЙ УЖАС: ГОМЕРОВ ГИМН К АФИНЕ

  • МИФ О НАСЛЕДИИ И КРАХЕ МАТЕРИ

  • ВЫВОДЫ

ГЛАВА 2. В ПОИСКАХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ АФИНЫ

  • ВВЕДЕНИЕ: ТАК ЛИ ВАЖНО ПРОИСХОЖДЕНИЕ?

  • АФИНА, МАТРИАРХАТ И ДВИЖЕНИЕ БОГИНИ

  • БАХОФЕН И «МАТЕРИНСКОЕ ПРАВО»

  • «БОГИНЯ СО ЗМЕЯМИ» И «БОГИНЯ СО ЩИТОМ»

  • КРИТИКА МИФА О МАТРИАРХАТЕ

  • БОГИНИ-ВОИТЕЛЬНИЦЫ ДРЕВНЕГО МИРА: ПРЕДКИ АФИНЫ?

  • ВЫВОДЫ

ГЛАВА 3. ОТ ИСТОКОВ ДО ФУНКЦИЙ: АФИНА В ПАНТЕОНЕ

  • ВВЕДЕНИЕ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ ПАНТЕОНУ

  • НОВЫЙ ПУТЬ: ФУНКЦИОНАЛИСТСКАЯ ПАРАДИГМА

  • АФИНА И ПОСЕЙДОН: КОНЬ И МОРЕ

  • АФИНА И ГЕФЕСТ: ИСКУСНОЕ РЕМЕСЛО

  • АФИНА И АРЕС: ВОЙНА

  • ВЫВОДЫ: КЛЮЧ К АФИНЕ?

ГЛАВА 4. ГЕРОИ, ГЕРОИНИ И ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА

  • ВВЕДЕНИЕ: ПОМОЩЬ ДРУЗЬЯМ, ВРЕД ВРАГАМ

  • ГЕРОИ В ПОХОДАХ И ПОИСКАХ

  • ОДИССЕЙ И ГЕРАКЛ

  • ТРОЯНСКАЯ ДЕВА, РОЖДЕННАЯ ЗЕВСОМ

  • ГЕРОИНИ МИФОВ: ПОМОЩЬ МУЖЧИНАМ, ВРЕД ЖЕНЩИНАМ

  • ВЫВОДЫ

ГЛАВА 5. АФИНА В АФИНАХ: ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА, СИМВОЛ И «МАТЬ»

  • ВВЕДЕНИЕ

  • АФИНА, ЗЕВС И СОЦИАЛЬНАЯ СПЛОЧЕННОСТЬ

  • ПОСЕЙДОН И БОРЬБА ЗА ЗЕМЛЮ

  • ДЕТИ АФИНЫ: ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ ЭРИХТОНИЯ

  • ВЫВОДЫ

ГЛАВА 6. НА ЗАРЕ АФИНСКОЙ ИСТОРИИ

  • ВВЕДЕНИЕ

  • «ГОСПОЖА АТ(Ф)АНА» И МИКЕНСКИЙ ДВОРЕЦ

  • СИНОЙКИЗМ

  • ШЕСТОЙ ВЕК: 566 Г. И ДАЛЕЕ

  • ПЕРСИДСКОЕ ВТОРЖЕНИЕ

  • ВЫВОДЫ

ГЛАВА 7. КЛАССИЧЕСКИЙ АКРОПОЛЬ: ВСЕЦЕЛО ПОСВЯЩЕННЫЙ АФИНЕ?

  • ВВЕДЕНИЕ

  • ПОСЛЕ ВОЙН

  • ЕДИНСТВО И ИМПЕРИАЛИЗМ

  • КРАСА ГОРОДА: ПАРФЕНОН

  • ВЫВОДЫ

ГЛАВА 8. НА ПРОСТОРАХ ГРЕЧЕСКОГО МИРА

  • ВВЕДЕНИЕ

  • ЗА ПРЕДЕЛАМИ АФИН

  • СПАРТА: БРОНЗОВЫЙ ДОМ И КОЛОКОЛА

  • АРГОС: ЯСНОВИДЯЩАЯ АФИНА

  • АРКАДИЯ: БОГИНЯ ПЛОДОРОДИЯ?

  • ДЕЛЬФЫ И ДРУГИЕ МЕСТА: ЗАЧАТИЕ ДЕТЕЙ И ИХ ЗАЩИТА

  • АССИМИЛЯЦИИ: АНАТ И МИНЕРВА

  • ВЫВОДЫ: МНОЖЕСТВЕННОСТЬ АФИНЫ?

ГЛАВА 9. ОТ БЫТИЯ К ОБРАЗУ: ВОЗНИКНОВЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА И ПОСТКЛАССИЧЕСКИЙ МИР

  • ВВЕДЕНИЕ: ПОСЛЕ АНТИЧНОСТИ

  • ОТ «ЯЗЫЧЕСКОЙ МЕРЗОСТИ» ДО ЭТИЧЕСКОГО СИМВОЛА

  • АЛЛЕГОРИЯ И СИМВОЛИЗМ

  • АФИНА В ЛИТЕРАТУРЕ

  • ФЕМИНИЗМ И ГЕНДЕРНАЯ ТЕОРИЯ

  • ВЫВОДЫ

ОБ АВТОРЕ

Views 48
Rating 4.0 / 5
Added 12.08.2026
Author AlexDigger
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4.0/5 (1)

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