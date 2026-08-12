Дейси - Афина
В наши дни историю рождения Афины обычно пересказывают с толикой юмора: дескать, голова у Зевса «раскалывалась» от боли, Гефест взялся за топор, чтобы облегчить его страдания, и на свет появилась Афина. Свидетельство, что именно такая интерпретация существовала в античности, содержится в книге «Разговоры богов», написанной Лукианом из Самосаты во II в. н.э.: «Что это такое? Дева в полном вооружении! <...› глаза у нее ка-кие-то серовато-голубые (глаукопис — "сероокая"), но это хорошо идет к шлему», - восклицает Гефест, увидев плоды своих трудов. Однако в большинстве источников рождение Афины представляется не как анекдот, а как история с сильными этиологическими компонентами. Далее в этой главе мы увидим, как объяснялись ключевые моменты, связанные с Афиной, включая ее появление на свет, отношения с отцом, приобретение ею определенных черт и атрибутов. Также мы рассмотрим важнейшие события, связанные с эволюцией пантеона богов-олимпийцев и становлением Зевса в качестве суверенной силы вселенной.
Сьюзан Дейси - Афина
«Касталия», 2026. — 230 с.
ISBN 978-5-908110-53-2
Сьюзан Дейси - Афина -Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИЖНОЙ СЕРИИ
БОГИ И ГЕРОИ
БЛАГОДАРНОСТИ
ВВЕДЕНИЕ: ЗНАКОМСТВО С АФИНОЙ
КЕМ БЫЛА АФИНА?
СТОЛКНОВЕНИЕ С РАЗНООБРАЗИЕМ
АФИНА И ЕЕ АТРИБУТЫ
О ЧЕМ ЭТА КНИГА
ПРИМЕЧАНИЯ К НАПИСАНИЮ ИМЕН И СЛОВ И ИХ ПЕРЕВОДАМ
ГЛАВА 1. РОЖДЕНИЕ АФИНЫ
ВВЕДЕНИЕ: ГОЛОВНАЯ БОЛЬ?
ПРОИСХОЖДЕНИЕ
ПОПЫТКА ЗАПЕЧАТЛЕТЬ МОМЕНТ
КОСМИЧЕСКИЙ УЖАС: ГОМЕРОВ ГИМН К АФИНЕ
МИФ О НАСЛЕДИИ И КРАХЕ МАТЕРИ
ВЫВОДЫ
ГЛАВА 2. В ПОИСКАХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ АФИНЫ
ВВЕДЕНИЕ: ТАК ЛИ ВАЖНО ПРОИСХОЖДЕНИЕ?
АФИНА, МАТРИАРХАТ И ДВИЖЕНИЕ БОГИНИ
БАХОФЕН И «МАТЕРИНСКОЕ ПРАВО»
«БОГИНЯ СО ЗМЕЯМИ» И «БОГИНЯ СО ЩИТОМ»
КРИТИКА МИФА О МАТРИАРХАТЕ
БОГИНИ-ВОИТЕЛЬНИЦЫ ДРЕВНЕГО МИРА: ПРЕДКИ АФИНЫ?
ВЫВОДЫ
ГЛАВА 3. ОТ ИСТОКОВ ДО ФУНКЦИЙ: АФИНА В ПАНТЕОНЕ
ВВЕДЕНИЕ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ ПАНТЕОНУ
НОВЫЙ ПУТЬ: ФУНКЦИОНАЛИСТСКАЯ ПАРАДИГМА
АФИНА И ПОСЕЙДОН: КОНЬ И МОРЕ
АФИНА И ГЕФЕСТ: ИСКУСНОЕ РЕМЕСЛО
АФИНА И АРЕС: ВОЙНА
ВЫВОДЫ: КЛЮЧ К АФИНЕ?
ГЛАВА 4. ГЕРОИ, ГЕРОИНИ И ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА
ВВЕДЕНИЕ: ПОМОЩЬ ДРУЗЬЯМ, ВРЕД ВРАГАМ
ГЕРОИ В ПОХОДАХ И ПОИСКАХ
ОДИССЕЙ И ГЕРАКЛ
ТРОЯНСКАЯ ДЕВА, РОЖДЕННАЯ ЗЕВСОМ
ГЕРОИНИ МИФОВ: ПОМОЩЬ МУЖЧИНАМ, ВРЕД ЖЕНЩИНАМ
ВЫВОДЫ
ГЛАВА 5. АФИНА В АФИНАХ: ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА, СИМВОЛ И «МАТЬ»
ВВЕДЕНИЕ
АФИНА, ЗЕВС И СОЦИАЛЬНАЯ СПЛОЧЕННОСТЬ
ПОСЕЙДОН И БОРЬБА ЗА ЗЕМЛЮ
ДЕТИ АФИНЫ: ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ ЭРИХТОНИЯ
ВЫВОДЫ
ГЛАВА 6. НА ЗАРЕ АФИНСКОЙ ИСТОРИИ
ВВЕДЕНИЕ
«ГОСПОЖА АТ(Ф)АНА» И МИКЕНСКИЙ ДВОРЕЦ
СИНОЙКИЗМ
ШЕСТОЙ ВЕК: 566 Г. И ДАЛЕЕ
ПЕРСИДСКОЕ ВТОРЖЕНИЕ
ВЫВОДЫ
ГЛАВА 7. КЛАССИЧЕСКИЙ АКРОПОЛЬ: ВСЕЦЕЛО ПОСВЯЩЕННЫЙ АФИНЕ?
ВВЕДЕНИЕ
ПОСЛЕ ВОЙН
ЕДИНСТВО И ИМПЕРИАЛИЗМ
КРАСА ГОРОДА: ПАРФЕНОН
ВЫВОДЫ
ГЛАВА 8. НА ПРОСТОРАХ ГРЕЧЕСКОГО МИРА
ВВЕДЕНИЕ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ АФИН
СПАРТА: БРОНЗОВЫЙ ДОМ И КОЛОКОЛА
АРГОС: ЯСНОВИДЯЩАЯ АФИНА
АРКАДИЯ: БОГИНЯ ПЛОДОРОДИЯ?
ДЕЛЬФЫ И ДРУГИЕ МЕСТА: ЗАЧАТИЕ ДЕТЕЙ И ИХ ЗАЩИТА
АССИМИЛЯЦИИ: АНАТ И МИНЕРВА
ВЫВОДЫ: МНОЖЕСТВЕННОСТЬ АФИНЫ?
ГЛАВА 9. ОТ БЫТИЯ К ОБРАЗУ: ВОЗНИКНОВЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА И ПОСТКЛАССИЧЕСКИЙ МИР
ВВЕДЕНИЕ: ПОСЛЕ АНТИЧНОСТИ
ОТ «ЯЗЫЧЕСКОЙ МЕРЗОСТИ» ДО ЭТИЧЕСКОГО СИМВОЛА
АЛЛЕГОРИЯ И СИМВОЛИЗМ
АФИНА В ЛИТЕРАТУРЕ
ФЕМИНИЗМ И ГЕНДЕРНАЯ ТЕОРИЯ
ВЫВОДЫ
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