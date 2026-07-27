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Новый Завет и Книги мудрости

Новый Завет и Книги мудрости
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Translations

Русский перевод Авторизованной версии Библии короля Иакова представляет собой попытку максимально приблизить текст к английскому изданию 1611 года. Переводчики стремились сохранить характерные для него пунктуацию, оформление прямой речи, написание личных местоимений со строчной буквы и выделение курсивом слов, добавленных для ясности. Дополнительные слова, отсутствующие в английском тексте, также отмечены курсивом и заключены в квадратные скобки.

Во второе издание вошел исправленный текст Нового Завета и пять ветхозаветных книг, обозначенных издателями как Книги мудрости: Иова, Псалмы, Притчи, Екклесиаст и Песнь Соломона. При подготовке издания были пересмотрены порядок слов и пунктуация, исправлены обнаруженные ошибки и заменены отдельные слова. Книга предназначена для читателей, желающих познакомиться с русским переводом, непосредственно основанным на английской Библии короля Иакова.

Новый Завет и Книги мудрости – Авторизованная версия короля Иакова (1611)

2-е изд. – Киев: Общество Библейских Верующих, 2015. – 174, 351 с.
ISBN 978-966-2214-03-8

Новый Завет и Книги мудрости – Содержание

  • Предисловие к первому изданию

  • Предисловие ко второму изданию

  • Посвящение переводчиков королю Иакову

  • Книги мудрости

    • Книга Иова

    • Псалмы

    • Притчи

    • Екклесиаст

    • Песнь Соломона

  • Книги Нового Завета

    • Евангелие согласно Матфею

    • Евангелие согласно Марку

    • Евангелие согласно Луке

    • Евангелие согласно Иоанну

    • Деяния апостолов

    • Послание к Римлянам

    • Первое послание к Коринфянам

    • Второе послание к Коринфянам

    • Послание к Галатам

    • Послание к Эфесянам

    • Послание к Филиппийцам

    • Послание к Колоссянам

    • Первое послание к Фессалоникийцам

    • Второе послание к Фессалоникийцам

    • Первое послание к Тимофею

    • Второе послание к Тимофею

    • Послание к Титу

    • Послание к Филимону

    • Послание к Евреям

    • Послание Иакова

    • Первое послание Петра

    • Второе послание Петра

    • Первое послание Иоанна

    • Второе послание Иоанна

    • Третье послание Иоанна

    • Послание Иуды

    • Откровение Иоанна Богослова

  • Божий простой план для потерянных грешников

Views 34
Rating 5.0 / 5
Added 27.07.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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