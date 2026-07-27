Русский перевод Авторизованной версии Библии короля Иакова представляет собой попытку максимально приблизить текст к английскому изданию 1611 года. Переводчики стремились сохранить характерные для него пунктуацию, оформление прямой речи, написание личных местоимений со строчной буквы и выделение курсивом слов, добавленных для ясности. Дополнительные слова, отсутствующие в английском тексте, также отмечены курсивом и заключены в квадратные скобки.

Во второе издание вошел исправленный текст Нового Завета и пять ветхозаветных книг, обозначенных издателями как Книги мудрости: Иова, Псалмы, Притчи, Екклесиаст и Песнь Соломона. При подготовке издания были пересмотрены порядок слов и пунктуация, исправлены обнаруженные ошибки и заменены отдельные слова. Книга предназначена для читателей, желающих познакомиться с русским переводом, непосредственно основанным на английской Библии короля Иакова.

Новый Завет и Книги мудрости – Авторизованная версия короля Иакова (1611)

2-е изд. – Киев: Общество Библейских Верующих, 2015. – 174, 351 с.

ISBN 978-966-2214-03-8

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