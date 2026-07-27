Новый Завет и Книги мудрости
Русский перевод Авторизованной версии Библии короля Иакова представляет собой попытку максимально приблизить текст к английскому изданию 1611 года. Переводчики стремились сохранить характерные для него пунктуацию, оформление прямой речи, написание личных местоимений со строчной буквы и выделение курсивом слов, добавленных для ясности. Дополнительные слова, отсутствующие в английском тексте, также отмечены курсивом и заключены в квадратные скобки.
Во второе издание вошел исправленный текст Нового Завета и пять ветхозаветных книг, обозначенных издателями как Книги мудрости: Иова, Псалмы, Притчи, Екклесиаст и Песнь Соломона. При подготовке издания были пересмотрены порядок слов и пунктуация, исправлены обнаруженные ошибки и заменены отдельные слова. Книга предназначена для читателей, желающих познакомиться с русским переводом, непосредственно основанным на английской Библии короля Иакова.
Новый Завет и Книги мудрости – Авторизованная версия короля Иакова (1611)
2-е изд. – Киев: Общество Библейских Верующих, 2015. – 174, 351 с.
ISBN 978-966-2214-03-8
Новый Завет и Книги мудрости – Содержание
Предисловие к первому изданию
Предисловие ко второму изданию
Посвящение переводчиков королю Иакову
Книги мудрости
Книга Иова
Псалмы
Притчи
Екклесиаст
Песнь Соломона
Книги Нового Завета
Евангелие согласно Матфею
Евангелие согласно Марку
Евангелие согласно Луке
Евангелие согласно Иоанну
Деяния апостолов
Послание к Римлянам
Первое послание к Коринфянам
Второе послание к Коринфянам
Послание к Галатам
Послание к Эфесянам
Послание к Филиппийцам
Послание к Колоссянам
Первое послание к Фессалоникийцам
Второе послание к Фессалоникийцам
Первое послание к Тимофею
Второе послание к Тимофею
Послание к Титу
Послание к Филимону
Послание к Евреям
Послание Иакова
Первое послание Петра
Второе послание Петра
Первое послание Иоанна
Второе послание Иоанна
Третье послание Иоанна
Послание Иуды
Откровение Иоанна Богослова
Божий простой план для потерянных грешников
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