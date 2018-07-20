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История человечества - Том IV

История человечества - Том IV
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Category ESXATOS BOOKS, History, Reference, Cultural Studies Art
Четвертый том «Истории Человечества» посвящен пе­риоду между 622 г. - первым годом мусульманского кален­даря Хиджры и 1492 г. - годом открытия Христофором Ко­лумбом Америки.
Тем самым подчеркивается, что этот пе­риод в истории стал временем доминирования на плане­те двух величайших ее цивилизаций зародившейся новой молодой - исламской, вовлекшей в свой ареал сотни стран и народов, и воспрянувшей после заката античного мира - христианской, европейской.
Это было время, когда Человечество, аккумулируя в мировом масштабе технологические, культурные, полити­ческие, религиозные, а значит и философско-нравствен- ные ценности, стремительно продвигалось вперед в сво­ем общем поступательном движении, несмотря на всё еще существующую колоссальную разницу в уровне развития отдельных регионов и материков.
Создатели четвертого тома, в отличие от предшеству­ющих трех томов, для объяснения этого движения уже располагали материалами, более точно связанными с из­менением климатических условий жизни людей, эколо­гией Земли того времени, с демографическими процес­сами, которые определяли во многом массовые переселе­ния, миграции населения, порой приобретавшие форму устрашающих экспансий, вроде монголо-татарского на­шествия, буквально на весь окружающий мир того време­ни, исключая Средиземноморье и Центральную Европу.

История человечества - Том IV - VII - XVI века

ISBN 92-3-102 811-1 (UNESCO)
ISBN 5-89317-154-3
ISBN 5-89317-156-X (T. IV) )
ЮНЕСКО, 2003
ООО «Издательский Дом МАГИСТР-ПРЕСС», 2003

История человечества - Том IV - VII-XVI века - Содержание

А Введение
Б Тематическая часть
  • 1 Окружающая среда и народонаселение Виктор Иванович Козлов
  • 2 Семья, семейные группы и общество Робер Фоссье
  • 3 Государство и право От редактора
  • 4 Системы хозяйствования и технологии Ричард У. Буллье
  • 5 Средства сообщения и транспорт Ричард У. Вуллье
  • 6 Познания и науки Ахмад Юсуф Аль-Хасан
  • 7 Религии, этика и философия Морис Борман
  • 8 Искусство и художественное выражение
  • 4 Системы хозяйствования и технологии
  • 5. Средства сообщения и транспорт-Ричард У. Вуллье
  • 6 Познания и науки-Ахмад Юсуф Аль-Хасан
  • 7 Религии, этика и философия-Морис Борман
  • 8 Искусство и художественное выражение
С Региональная часть
I Наследники греко-римского мира
  • 9 Византия
  • 10 Каролингская
II Формирование европейской идентичности
  • 11 Средневековая Западная Европа
  • 12 Восточная и Юго-Восточная Европа
  • 13 Центральная и Северная Европа
  • 14 Распространение европейского влияния
  • 15 Коридор между Европой и Азией
III Мусульманский мир и его арабская часть
Введение Абдул Азиз Дурм
  • 16 Становление ислама
  • 17 Распространение ислама и его отличия в Азии, Африке и Европе
  • 18 Исламский мир: общественная и материальная жизнь, классы и сообщества
  • 19 Аравия и восточные арабские земли (Эль-Машрик)
  • 20 Северная и Северо-Восточная Африка
  • 21 Мусульмане на Пиренейском полуострове, Средиземноморском побережье и островах Средиземного моря Мануэль Санчес-Мартинес
IV Азиатский мир
  • 22 Иран
  • 23 Центральная Азия Мухамед С. Асимов и Нуман Негматов
  • 24 Турецкая экспансия на Запад
  • 25 Южная Азия
  • 26 Юго-Восточная Азия и азиатские острова в Тихом океане-ДениЛамбар
  • 27 Китай Руанда Чжан
  • 28 Япония и Корея
  • 29 Сибирско-маньчжурские народы
  • 30 Монгольская империя Шагдармн Бира
  • 31 Зона тибетской культуры Йонтан Гйацо и Ферман Мейе
V Африканский континент
  • 32 Западная Африка
  • 33 Нубия и Нильский Судан
  • Юсуф Фадл Хасан
  • 34 Эфиопия
  • 35 Восточное побережье и острова Индийского океана
  • 36 Центральная и Южная Африка-Исидор Ндайвел-э-Нзием
VI Цивилизации Америки
  • 37 Северная Америка
  • 38 Мезоамерика и Центральная Америка
  • 39 Южная Америка

История человечества - Том IV - VII-XVI века - Введение

Установление периодов - основная проблема, которая постоянно возникает при написании истории. В коллек­тивном труде, выполнить который можно, лишь разделив его на несколько томов, начало и конец периода, рассмат­риваемого в каждом из них, следует определять временем тех событий, которые оказали большое влияние на ход ис­тории в целом. Но какой бы выбор мы ни сделали, нам не удастся избежать некоторой произвольности и субъектив­ности, а в таком обширном и всеобъемлющем труде, как «История человечества», вообще невозможно установить даты, одинаково важные для всех регионов и народов, жи­вущих на нашей планете. Особенно это касается тех пери­одов, когда связи между народами еще не достигли той универсальности, к которой приближается человечество в наше время.
Мы должны, по меньшей мере, попытаться выбрать даты тех событий, которые, несмотря на отсутствие неза­медлительного или хотя бы быстрого их влияния на чело­вечество в целом, как минимум, дали толчок процессам развития, которые на протяжении последующих веков и, возможно, вплоть до наших дней постоянно усиливались и в конечном итоге воздействовали на значительное ко­личество, а в некоторых случаях и на большинство наро­дов Земли. Именно этот подход мы, вслед за авторами пер­вых трех томов, выбрали в отношении данного, четверто­го тома «Истории».
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Rating 5.0 / 5
Added 20.07.2018
Author denpon
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5.0/5 (3)

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