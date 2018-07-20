Четвертый том «Истории Человечества» посвящен пе­риоду между 622 г. - первым годом мусульманского кален­даря Хиджры и 1492 г. - годом открытия Христофором Ко­лумбом Америки.

Тем самым подчеркивается, что этот пе­риод в истории стал временем доминирования на плане­те двух величайших ее цивилизаций зародившейся новой молодой - исламской, вовлекшей в свой ареал сотни стран и народов, и воспрянувшей после заката античного мира - христианской, европейской.

Это было время, когда Человечество, аккумулируя в мировом масштабе технологические, культурные, полити­ческие, религиозные, а значит и философско-нравствен- ные ценности, стремительно продвигалось вперед в сво­ем общем поступательном движении, несмотря на всё еще существующую колоссальную разницу в уровне развития отдельных регионов и материков.

Создатели четвертого тома, в отличие от предшеству­ющих трех томов, для объяснения этого движения уже располагали материалами, более точно связанными с из­менением климатических условий жизни людей, эколо­гией Земли того времени, с демографическими процес­сами, которые определяли во многом массовые переселе­ния, миграции населения, порой приобретавшие форму устрашающих экспансий, вроде монголо-татарского на­шествия, буквально на весь окружающий мир того време­ни, исключая Средиземноморье и Центральную Европу.

История человечества - Том IV - VII - XVI века

ISBN 92-3-102 811-1 (UNESCO)

ISBN 5-89317-154-3

ISBN 5-89317-156-X (T. IV) )

ЮНЕСКО, 2003

ООО «Издательский Дом МАГИСТР-ПРЕСС», 2003

История человечества - Том IV - VII-XVI века - Содержание

А Введение

Б Тематическая часть

1 Окружающая среда и народонаселение Виктор Иванович Козлов

2 Семья, семейные группы и общество Робер Фоссье

3 Государство и право От редактора

4 Системы хозяйствования и технологии Ричард У. Буллье

5 Средства сообщения и транспорт Ричард У. Вуллье

6 Познания и науки Ахмад Юсуф Аль-Хасан

7 Религии, этика и философия Морис Борман

8 Искусство и художественное выражение

4 Системы хозяйствования и технологии

5. Средства сообщения и транспорт-Ричард У. Вуллье

6 Познания и науки-Ахмад Юсуф Аль-Хасан

7 Религии, этика и философия-Морис Борман

8 Искусство и художественное выражение

С Региональная часть

I Наследники греко-римского мира

9 Византия

10 Каролингская

II Формирование европейской идентичности

11 Средневековая Западная Европа

12 Восточная и Юго-Восточная Европа

13 Центральная и Северная Европа

14 Распространение европейского влияния

15 Коридор между Европой и Азией

III Мусульманский мир и его арабская часть

Введение Абдул Азиз Дурм

16 Становление ислама

17 Распространение ислама и его отличия в Азии, Африке и Европе

18 Исламский мир: общественная и материальная жизнь, классы и сообщества

19 Аравия и восточные арабские земли (Эль-Машрик)

20 Северная и Северо-Восточная Африка

21 Мусульмане на Пиренейском полуострове, Средиземноморском побережье и островах Средиземного моря Мануэль Санчес-Мартинес

IV Азиатский мир

22 Иран

23 Центральная Азия Мухамед С. Асимов и Нуман Негматов

24 Турецкая экспансия на Запад

25 Южная Азия

26 Юго-Восточная Азия и азиатские острова в Тихом океане-ДениЛамбар

27 Китай Руанда Чжан

28 Япония и Корея

29 Сибирско-маньчжурские народы

30 Монгольская империя Шагдармн Бира

31 Зона тибетской культуры Йонтан Гйацо и Ферман Мейе

V Африканский континент

32 Западная Африка

33 Нубия и Нильский Судан

Юсуф Фадл Хасан

34 Эфиопия

35 Восточное побережье и острова Индийского океана

36 Центральная и Южная Африка-Исидор Ндайвел-э-Нзием

VI Цивилизации Америки

37 Северная Америка

38 Мезоамерика и Центральная Америка

39 Южная Америка

История человечества - Том IV - VII-XVI века - Введение

Установление периодов - основная проблема, которая постоянно возникает при написании истории. В коллек­тивном труде, выполнить который можно, лишь разделив его на несколько томов, начало и конец периода, рассмат­риваемого в каждом из них, следует определять временем тех событий, которые оказали большое влияние на ход ис­тории в целом. Но какой бы выбор мы ни сделали, нам не удастся избежать некоторой произвольности и субъектив­ности, а в таком обширном и всеобъемлющем труде, как «История человечества», вообще невозможно установить даты, одинаково важные для всех регионов и народов, жи­вущих на нашей планете. Особенно это касается тех пери­одов, когда связи между народами еще не достигли той универсальности, к которой приближается человечество в наше время.

Мы должны, по меньшей мере, попытаться выбрать даты тех событий, которые, несмотря на отсутствие неза­медлительного или хотя бы быстрого их влияния на чело­вечество в целом, как минимум, дали толчок процессам развития, которые на протяжении последующих веков и, возможно, вплоть до наших дней постоянно усиливались и в конечном итоге воздействовали на значительное ко­личество, а в некоторых случаях и на большинство наро­дов Земли. Именно этот подход мы, вслед за авторами пер­вых трех томов, выбрали в отношении данного, четверто­го тома «Истории».