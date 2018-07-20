История человечества - Том IV
Четвертый том «Истории Человечества» посвящен периоду между 622 г. - первым годом мусульманского календаря Хиджры и 1492 г. - годом открытия Христофором Колумбом Америки.
Тем самым подчеркивается, что этот период в истории стал временем доминирования на планете двух величайших ее цивилизаций зародившейся новой молодой - исламской, вовлекшей в свой ареал сотни стран и народов, и воспрянувшей после заката античного мира - христианской, европейской.
Это было время, когда Человечество, аккумулируя в мировом масштабе технологические, культурные, политические, религиозные, а значит и философско-нравствен- ные ценности, стремительно продвигалось вперед в своем общем поступательном движении, несмотря на всё еще существующую колоссальную разницу в уровне развития отдельных регионов и материков.
Создатели четвертого тома, в отличие от предшествующих трех томов, для объяснения этого движения уже располагали материалами, более точно связанными с изменением климатических условий жизни людей, экологией Земли того времени, с демографическими процессами, которые определяли во многом массовые переселения, миграции населения, порой приобретавшие форму устрашающих экспансий, вроде монголо-татарского нашествия, буквально на весь окружающий мир того времени, исключая Средиземноморье и Центральную Европу.
История человечества - Том IV - VII - XVI века
ISBN 92-3-102 811-1 (UNESCO)
ISBN 5-89317-154-3
ISBN 5-89317-156-X (T. IV) )
ЮНЕСКО, 2003
ООО «Издательский Дом МАГИСТР-ПРЕСС», 2003
ISBN 5-89317-154-3
ISBN 5-89317-156-X (T. IV) )
ЮНЕСКО, 2003
ООО «Издательский Дом МАГИСТР-ПРЕСС», 2003
История человечества - Том IV - VII-XVI века - Содержание
А Введение
Б Тематическая часть
- 1 Окружающая среда и народонаселение Виктор Иванович Козлов
- 2 Семья, семейные группы и общество Робер Фоссье
- 3 Государство и право От редактора
- 4 Системы хозяйствования и технологии Ричард У. Буллье
- 5 Средства сообщения и транспорт Ричард У. Вуллье
- 6 Познания и науки Ахмад Юсуф Аль-Хасан
- 7 Религии, этика и философия Морис Борман
- 8 Искусство и художественное выражение
- 4 Системы хозяйствования и технологии
- 5. Средства сообщения и транспорт-Ричард У. Вуллье
- 6 Познания и науки-Ахмад Юсуф Аль-Хасан
- 7 Религии, этика и философия-Морис Борман
- 8 Искусство и художественное выражение
С Региональная часть
I Наследники греко-римского мира
- 9 Византия
- 10 Каролингская
II Формирование европейской идентичности
- 11 Средневековая Западная Европа
- 12 Восточная и Юго-Восточная Европа
- 13 Центральная и Северная Европа
- 14 Распространение европейского влияния
- 15 Коридор между Европой и Азией
III Мусульманский мир и его арабская часть
Введение Абдул Азиз Дурм
Введение Абдул Азиз Дурм
- 16 Становление ислама
- 17 Распространение ислама и его отличия в Азии, Африке и Европе
- 18 Исламский мир: общественная и материальная жизнь, классы и сообщества
- 19 Аравия и восточные арабские земли (Эль-Машрик)
- 20 Северная и Северо-Восточная Африка
- 21 Мусульмане на Пиренейском полуострове, Средиземноморском побережье и островах Средиземного моря Мануэль Санчес-Мартинес
IV Азиатский мир
- 22 Иран
- 23 Центральная Азия Мухамед С. Асимов и Нуман Негматов
- 24 Турецкая экспансия на Запад
- 25 Южная Азия
- 26 Юго-Восточная Азия и азиатские острова в Тихом океане-ДениЛамбар
- 27 Китай Руанда Чжан
- 28 Япония и Корея
- 29 Сибирско-маньчжурские народы
- 30 Монгольская империя Шагдармн Бира
- 31 Зона тибетской культуры Йонтан Гйацо и Ферман Мейе
V Африканский континент
- 32 Западная Африка
- 33 Нубия и Нильский Судан
- Юсуф Фадл Хасан
- 34 Эфиопия
- 35 Восточное побережье и острова Индийского океана
- 36 Центральная и Южная Африка-Исидор Ндайвел-э-Нзием
VI Цивилизации Америки
- 37 Северная Америка
- 38 Мезоамерика и Центральная Америка
- 39 Южная Америка
История человечества - Том IV - VII-XVI века - Введение
Установление периодов - основная проблема, которая постоянно возникает при написании истории. В коллективном труде, выполнить который можно, лишь разделив его на несколько томов, начало и конец периода, рассматриваемого в каждом из них, следует определять временем тех событий, которые оказали большое влияние на ход истории в целом. Но какой бы выбор мы ни сделали, нам не удастся избежать некоторой произвольности и субъективности, а в таком обширном и всеобъемлющем труде, как «История человечества», вообще невозможно установить даты, одинаково важные для всех регионов и народов, живущих на нашей планете. Особенно это касается тех периодов, когда связи между народами еще не достигли той универсальности, к которой приближается человечество в наше время.
Мы должны, по меньшей мере, попытаться выбрать даты тех событий, которые, несмотря на отсутствие незамедлительного или хотя бы быстрого их влияния на человечество в целом, как минимум, дали толчок процессам развития, которые на протяжении последующих веков и, возможно, вплоть до наших дней постоянно усиливались и в конечном итоге воздействовали на значительное количество, а в некоторых случаях и на большинство народов Земли. Именно этот подход мы, вслед за авторами первых трех томов, выбрали в отношении данного, четвертого тома «Истории».
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