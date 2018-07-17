История человечества - Том III
Темой третьего тома «Истории человечества» являются исторические события и периоды и новые культурные, социальные и политические структуры, послужившие началом или открывшие новые пути в истории.
В период с 700 г. до н.э. и до 700 г. н.э. было несколько поворотных пунктов, среди них такие, как широкое применение новых технологий, связанных с использованием железа, орошение земель или новые формы градостроительства.
В Китае, Индии, Средиземноморье, Центральной Америке и в отдельных частях Южной Америки возникли так называемые классические культуры, названные так, вероятно, потому, что подняли культурную историю человечества на новый уровень, и их элементы, следовательно, могли возрождаться или восприниматься вновь и вновь на протяжении столетий вплоть до нашего времени.
Это был также период появления универсальных религий, таких, как буддизм, индуизм, христианство и (в седьмом веке) ислам.
Эти универсальные религии открыли новые пути человеческих взаимоотношений и привели к формированию обширных культурных областей.
История человечества - Том III - VII век до н.э. - VII век н.э.
ПОД РЕДАКЦИЕЙ: Й. Херрманна и Э. Цюрхера
ПРИ УЧАСТИИ: Й. Харматты, X. Литвака Кинга, Р. Лони, Т. Обенги, Р. Тхапар и Чжоу Иляна
ISBN 92-3-Ю2 812-х (UNESCO)
ISBN 5-89317-154-3
ISBN 5-89317-157-8 (Т. Ill) ЮНЕСКО. 2003
ISBN 5-89317-157-8 (Т. Ill) ЮНЕСКО. 2003
ООО Издательский Дом МАГИСТР-ПРЕСС, 2003
История человечества - Том III - VII век до н.э. - VII век н.э. - Содержание
А. Краткий обзор.
Б. Тематическая часть.
1. Общие представления о природе, философии и науке-Дебипрасад Чаттопадхъяя, Лесли Рупавардана, Йоахим Херрманн, Фриц Краффт, Дэвид У. Филлипсон, Уильям Т. Сендерс,Натан Сивип и Эрик Цюрхер.
2 Прикладные науки и техника -Йоханнес Г. де Каспарис, Дебипрасад Чаттопадхьяя, Лесли Гунавардана, Йоахим Херрманн, Фриц Краффт, Майкл Лёве, Доменико Мусти, Дэвид У. Филлипсон, Уильям Т. Сендерс,Р.С. Шарма, Натан Сивин и Эрик Цюрхер
3 Ключевые регионы и периферии -Йоханнес Г. де Каспарис, Ричард Н. Фрай,Йоахим Херрманн, Дэвид У. Филлипсон,Уильям Т. Сендерс, Ромила Тхапар и Эрик Цюрхер
4 Идеологии и первые мировые религии -Йоханнес Г. де Каспарис, Йоахим Херрманн, Тревор О.Линг,Дэвид У. Филлипсон, Уильям Т. Сендерс, Ниниан Смарт, Ромила Тхапар и Эрик Цюрхер
5 Языки, письменность и литература - Александер КАделаар, ВилтЛ. Идема, Раймар Мюллер, Дэвид У. Филлипсон, Уильям Т. Сендерс и Ромила Тхапар
6 Искусство и архитектура (Йоханнес Г. де Каспарис, Ричард Н. Фрай,Йоахим Херрманн, Майкл У.Майстер, Дэвид У. Филлипсон, Анна Садурская, Уильям Т. Сендерс, Збигнев Сковрон и ВуХун.
С. Региональная часть
7 Западная Азия между 700 и 2 50 гг. до н.э.
3 Ключевые регионы и периферии -Йоханнес Г. де Каспарис, Ричард Н. Фрай,Йоахим Херрманн, Дэвид У. Филлипсон,Уильям Т. Сендерс, Ромила Тхапар и Эрик Цюрхер
4 Идеологии и первые мировые религии -Йоханнес Г. де Каспарис, Йоахим Херрманн, Тревор О.Линг,Дэвид У. Филлипсон, Уильям Т. Сендерс, Ниниан Смарт, Ромила Тхапар и Эрик Цюрхер
5 Языки, письменность и литература - Александер КАделаар, ВилтЛ. Идема, Раймар Мюллер, Дэвид У. Филлипсон, Уильям Т. Сендерс и Ромила Тхапар
6 Искусство и архитектура (Йоханнес Г. де Каспарис, Ричард Н. Фрай,Йоахим Херрманн, Майкл У.Майстер, Дэвид У. Филлипсон, Анна Садурская, Уильям Т. Сендерс, Збигнев Сковрон и ВуХун.
С. Региональная часть
7 Западная Азия между 700 и 2 50 гг. до н.э.
- 7.1 Ассирийцы и вавилоняне (М.А.Дандамаев)
- 7.2 Иранские племена и персидская империя(Герардо Нъоли)
- 7.3 Упадок древней Персидской империи и развитие государства Селевкидов(Г.А Кошеленко)
8 Западная Азия между 250 г. до н.э. и 224 г. н.э.
- 8.1 Распад империи Селевкидов ( Г.А Кошеленко)
- 8.2 Парфянское царство династии аршакидов (Юзеф Вольский)
- 8.3 Империя сасанидов(Филипп Жинъю)
9 Аравийский полуостров до эпохи ислама
- 9.1 Аравийский полуостров, появление «Счастливой Аравии» и государство химьяритов- Абдул Рахман Ал-Ансари (ред. Ричард Н. Фрай)
- 9.2 Аравия перед исламом -Абдул Рахман Ал-Ансари (ред. Ричард Н. Фрай)
II Средиземноморье и история Европы
10 Средиземноморье и его северные соседи до 300 г. до н.э.
10 Средиземноморье и его северные соседи до 300 г. до н.э.
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10.1 Греческий мир в эпоху античности и классическую эпоху
- 10.1.1 Ранний период городов-государств Рауль Лони
- 10.1.2 Город-государство классической эпохи Рауль Лони
- 10.1.3 Религия, философия, наука и техника Клод Моссе
- 10.1.4 Язык и литература Лучано Канфора
- 10.1.5 Искусство Ангелос Деливорриас
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10.2 Александр и Македонская империя 1
- 10.2.1 Формирование Македонской империи-Пьер Бриан
- 10.2.2 Культурные контакты между греками и Востоком -Пьер Бриан
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10.3 Этруски, италики и Рим
- 10.3.1 Этруски и италики - Марио Торелли
- 10.3.2 Рим перед окончанием Второй Пунической войны Луиджи Капогросси Колоньези
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10.4 Народы и племена к северу от Средиземноморья От редактора -Йоахим Херрманн
- 10.4.1 Скифы-Йонаш Хархматта
- 10.4.2 Фракийцы и иллирийцы - Александр Фол
- 10.4.3 Галыптатская культура, древние кельты и Скандинавия -Радомир Плейнер
11 Эллинистические государства и Римская империя в период между экспансией и кризисом: сообщества за пределами римских границ
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11.1 Эллинистические государства-после Александра
- 11.1.1 Политическая и общественная жизнь, философия, религия и литература 1 Эдуар Билль
- 11.1.2 Наука и техника -Клод Моссе
- 11.1.3 Эллинистическое искусство -Ангелос Деливорриас
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11.2 Римская империя с конца III в. до н.э. до II в. н.э.
- 11.2.1 Структурные изменения от ранней республики до империи -Клод Николе
- 11.2.2 Войны, реформы, революционные движения -Ян Буриан
- 11.2.3 Начало христианства -Фридхелъм Винкельманн
- 11.2.4 Вклад Рима в научное и культурное развитие- Пьер Грималь
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11.3 Римские провинции в Африке, Европе и Азии -От редактора Йоахим Херрманн
- 11.3.1 Африка и Западная Азия - Хосе Мария Бласкес
- 11.3.2 Западная и Центральная Европа - Хосе Мария Бласкес
- 11.3.3 Анатолия и Юго-Восточная Европа- Велизар Белков
-
11.4 Северные племена, племенные союзы и их отношения с Римской империей- От редактора Йоахим Херрманн
- 11.4.1 Фракийцы, кельты, иллирийцы и даки Александр Фал
- 11.4.2 Кельты, германские племена, славяне и сарматы Йоахим Херрманн
12 Упадок Римской империи и начала средневекового общества От редактора Йоахим Херрманн
- 12.1 Римская империя в IV и V вв.-Франсуа Пашу
- 12.2 Христианство и христианская церковь между 284 и 476 гт.-Жак Фонтэн
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12.3 Нашествия, переселения, народные движения и упадок Римской империи
- 12.3.1 Гунны Иштван Бона
- 12.3.2 Народные движения Ршоберт Гюнтер
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12.4 Северные племена, племенные объединения и Римская империя
- 12.4.1 Борьба за выживание Василики Папулия
- 12.4.2 Эпоха Юстиниана Яннис Караяннопулос
- 12.4.3 Нашествие славян и аваров (около 568-626 гг.) -Василка Тапкова-Заимова
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12.5 Формирование племенных королевств между 400 и 600 гг. н.э.-От редактора Йоахим Херрманн
- 12.5.1 Готы, вандалы, лангобарды Хервиг Вольфрам
- 12.5.2 Королевство Меровингов Валътрауд Бляйбер
-
12.6 Римское наследие и истоки средневекового общества
- 12.6.1 Проблема преемственности Йоахим Херрманн
- 12.6.2 Экономическая основа и социальные структуры ранних средневековых обществ Йоахим Херрманн
- 12.6.3 Римское идеологическое и культурное наследие Йоахим Херрманн
- 12.6.4 Византия и римские традиции Басил Повелев
13 Народы и племена Центральной, Северной и Восточной Европы От редактора Йоахим Херрманн
- 13.1 Бритты, англосаксы, ирландцы и римское наследие Кэтрин Хиллс
- 13.2 Балтийский регион: скандинавы, балты, финно-угры ЛехЛецеевич
- 13.3 Племенные общества Восточной Европы ВВ. Седов
- 13.4 Славяне, авары и королевство Меровингов Йоахим Херрманн
III Африканский континент
14 Северная Африка
14 Северная Африка
- 14.1 Берберо-ливийцы- Рауль Лони
- 14.2 Финикийцы- Брайан X Уортингтон
- 14.3 Киренаика и греческие колонии - Рауль Лони
- 14.4 Римляне и их влияние -Брайан X. Уортингтон
- 14.5 Вандалы -Аммар Маджуби
- 14.6 Византийские провинции -Аммар Маджуби
15 Долина Нила От редактора- Дэвид У. Филлипсон
-
15.1 Египет
- 15.1.1 Период Напатского царства Барбара Уоттерсон
- 15.1.2 Саисский период Теофиль Обенга
- 15.1.3 Персидское завоевание и последние местные династии Мохамед -И. Бакр
- 15.1.4 Правители династии Птолемеев -Эрих Винтер
- 15.1.5 Египет времен римлян и коптов -Барбара Уоттерсон
-
15.2 Нубия
- 15.2.1 Царство Куш -Питер Л. Шинни
- 15.2.2 Период после Мероитского царства -Питер Л. Шинни
- 15.2.3 Раннехристианский период -Стефан Якобелъский
16 Африка к югу от Сахары
- 16.1 Неолитический период в Западной Африке - Алекс Икечукву Окпоко
- 16.2 Неолитический период в Центральной Африке- Раймон Ланфранши
- 16.3 Неолитический период в Восточной Африке -Дэвид У. Филлипсон
- 16.4 Народы Западной Африки в начальный период применения металла Нванна Нзевунва (ред. Дэвид У. Филлипсон)
- 16.5 Аксумское царство на территории современной Эфиопии и его предшественники-Франсис Анфрэ
- 16.6 Ранние земледельческие народы Центральной, Восточной и Южной Африки - Дэвид У. Филлипсон
IV Южная Азия
17 Доисторический и ранний исторический период (700-200 гг. до н.э.)
17 Доисторический и ранний исторический период (700-200 гг. до н.э.)
- 17.1 Археология и экология северной части субконтинента- К.Т.М. Хегде
- 17.2 Литература, археология и реконструкция истории периода с 700 по 400 гг. до н.э.-Рамила Тхапар
- 17.3 Формирование государств и империя Маурьев -Рамила Тхапар
18 Южная Азия с 200 г. до н.э. до 300 г. н.э.
- 18.1 Династии в северной части субконтинента; торговые и культурные связи -БраджаДулал Чаттопадхыш
- 18.2 Формирование государств на полуострове Индостан и на острове Шри-Ланка- Судхаршан Сеневиратне
19 Южная Азия с 300 по 700 гг. н.э.
- 19.1 Северный субконтинент -Р.С. Шарма
- 19.2 Полуостров Индостан -Р. Чампакалакшми
- 19.3 Шри-Ланка-Лесли Гунавардана
V Юго-Восточная Азия, Австралия с примыкающими островами и Океания
20 Доисторический и ранний исторический периоды-Р. П. Соэджоно и Портчай Сучитта
21 Юго-Восточная Азия с 300 до 700 г. н.э.- Срисакра Валлибхотама и Дхида Сарайя
22 Австралия и Океания
20 Доисторический и ранний исторический периоды-Р. П. Соэджоно и Портчай Сучитта
21 Юго-Восточная Азия с 300 до 700 г. н.э.- Срисакра Валлибхотама и Дхида Сарайя
22 Австралия и Океания
- 22.1 Австралия -Барри Дж. Канди
- 22.2 Океания- Питер Беллвуд
VI Центральная Азия и кочевники
23 Культура кочевников Центральной Азии с 700 г. до н.э. по 300 г. н.э.
23 Культура кочевников Центральной Азии с 700 г. до н.э. по 300 г. н.э.
- 23.1 Иранские кочевые племена в Центральной Азии -Ричард Н. Фрай
- 23.2 Археологические культуры Южной Сибири и Монголии-ВМ. Массон
- 23.3 Эллинистическая культура в Центральной Азии -Г.АКошеленко
- 23.4 Держава сюнну Денис Синор
- 23.5 Упадок Греко-Бактрийского царства саки и индопарфяне-Ричард Н. Фрай
- 23.6 Возвышение Кушанского царства Ричард Н. Фрай
- 23.7 Оазисные государства Центральной Азии Ричард Н. Фрай и Б.АЛитвинский
24 Культуры кочевников и городские культуры Центральной Азии с 300 по 700 г. н.э.
- 24.1 Народы и государства после распада Парфии в 226 г. н.э.-Вернер Зундерманн
- 24.2 Северные кочевники- Согдиана и Хорезм Ричард Н. Фрай и Б.АЛитвинский
- 24.3 Ш рода - госуд а рств а бассейна реки Тарим Вернер Зундерманн
- 24.4 Поздние Кушанские царства Вернер Зундерманн
- 24.5 Происхождение и подъем империи хионитов-гуннов Вернер Зундерманн
- 24.6 Подъем государства эфталитов Верунер Зундерманн
- 24.7 Захват вассальных царств эфталитов западными тюрками Йонаш Харматта
- 24.8 Распространение тюркского владычества Ильдико Эчеди и Вермер Зундерманн
VII Восточная Азия
Введение-Эрик Цюрхер
25 Государство династии Восточная Чжоу, 800-300 гг. до н.э.-Чан Кван-чи и Хсу Чуюн
26 Ранние китайские империи Цинь и Хань (221 г. до н.э. - 220 г. н.э.)
Введение-Эрик Цюрхер
25 Государство династии Восточная Чжоу, 800-300 гг. до н.э.-Чан Кван-чи и Хсу Чуюн
26 Ранние китайские империи Цинь и Хань (221 г. до н.э. - 220 г. н.э.)
- 26.1 Империя цинь Чень Чи-юнь
- 26.2 Империя Хань Чень Чи-юнь
- 26.3 Искусство и материальная культура в эпохи империй Цинь и Хань Майкл Лёве
27 Восточная Азия (с 200 по 500 гг. н.э.)
- 27.1 Китай в раннем средневековье-Эрик Цюрхер и Фумимаса-Бунга Фукуи
- 27.2 Древняя Корея Чжоу Илян
- 27.3 Древняя Япония Чжоу Илян
VIII Америка
28 Северная Америка Филипп С. Вейганд
29 Центральная Америка
28 Северная Америка Филипп С. Вейганд
29 Центральная Америка
- 29.1 Переходный период от начальной к классической цивилизации Уильям Т. Сендерс
- 29.2 Классический период в Центральной и Южной Мексике Уильям Т. Сендерс
- 29.3 Классический период цивилизации майя, 1 -900 гг. н.э.-Норман Хаммонд
30 Южная Америка
- 30.1 Формирование классического мира Анд Луис Г. Лумбрерас-Сальседо
- 30.2 Регион вокруг Карибского моря и бассейн рек Амазонка и Ориноко Марио Саноха Обедъенте и Ираида Варгас Аренас
- 30.3 Южные рубежи андийской цивилизации и культуры юга Южной Америки -Альберто Рес Гонсалес
История человечества - Том III - VII век до н.э. - VII век н.э. - Общие представления о природе, философии и науке
С VII в. до н.э. в различных частях мира делались первые систематические попытки объяснить происхождение вселенной, природы и ее явлении скорее философским, нежели религиозным образом. Предлагались философские системы, использовавшие абстрактные категории для определения некоторых основных элементов, в результате взаимодействия которых появились вселенная, земля, природа и даже сама жизнь.
В мире Средиземноморья греческие философы в качестве основы для своих философских систем выбрали такие абстрактные элементы, как -огонь, -вода и -эфир и позднее -атомы. Платон и Аристотель пытались найти решение, исходя из предположения, что - идеи существуют вечно, независимо от природы и человечества. Считалось, что задачей философов должны быть выявление влияний и выявление содержания этих идей.
Какие бы ни строились системы, все они были основаны на предположениях о постоянном движении, изменении и развитии природы и окружающей среды. По теории Гераклита, пантареи (panta rhet), все вещи движутся благодаря присущим им состояниям и причинам - вследствие противоречий и напряжений в природе или внутри материи.
В мире Средиземноморья греческие философы в качестве основы для своих философских систем выбрали такие абстрактные элементы, как -огонь, -вода и -эфир и позднее -атомы. Платон и Аристотель пытались найти решение, исходя из предположения, что - идеи существуют вечно, независимо от природы и человечества. Считалось, что задачей философов должны быть выявление влияний и выявление содержания этих идей.
Какие бы ни строились системы, все они были основаны на предположениях о постоянном движении, изменении и развитии природы и окружающей среды. По теории Гераклита, пантареи (panta rhet), все вещи движутся благодаря присущим им состояниям и причинам - вследствие противоречий и напряжений в природе или внутри материи.
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