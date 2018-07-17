Темой третьего тома «Истории человечества» являют­ся исторические события и периоды и новые культурные, социальные и политические структуры, послужившие на­чалом или открывшие новые пути в истории.

В период с 700 г. до н.э. и до 700 г. н.э. было несколько поворотных пунктов, среди них такие, как широкое применение но­вых технологий, связанных с использованием железа, орошение земель или новые формы градостроительства.

В Китае, Индии, Средиземноморье, Центральной Америке и в отдельных частях Южной Америки возникли так на­зываемые классические культуры, названные так, вероят­но, потому, что подняли культурную историю человечества на новый уровень, и их элементы, следовательно, могли возрождаться или восприниматься вновь и вновь на про­тяжении столетий вплоть до нашего времени.

Это был также период появления универсальных рели­гий, таких, как буддизм, индуизм, христианство и (в седь­мом веке) ислам.

Эти универсальные религии открыли новые пути человеческих взаимоотношений и привели к формированию обширных культурных областей.

История человечества - Том III - VII век до н.э. - VII век н.э.

ПОД РЕДАКЦИЕЙ: Й. Херрманна и Э. Цюрхера

ПРИ УЧАСТИИ: Й. Харматты, X. Литвака Кинга, Р. Лони, Т. Обенги, Р. Тхапар и Чжоу Иляна

ISBN 92-3-Ю2 812-х (UNESCO) ISBN 5-89317-154-3

ISBN 5-89317-157-8 (Т. Ill) ЮНЕСКО. 2003 ООО Издательский Дом МАГИСТР-ПРЕСС, 2003 История человечества - Том III - VII век до н.э. - VII век н.э. - Содержание

А. Краткий обзор.

Б. Тематическая часть.

1. Общие представления о природе, философии и науке-Дебипрасад Чаттопадхъяя, Лесли Рупавардана, Йоахим Херрманн, Фриц Краффт, Дэвид У. Филлипсон, Уильям Т. Сендерс,Натан Сивип и Эрик Цюрхер.

2 Прикладные науки и техника -Йоханнес Г. де Каспарис, Дебипрасад Чаттопадхьяя, Лесли Гунавардана, Йоахим Херрманн, Фриц Краффт, Майкл Лёве, Доменико Мусти, Дэвид У. Филлипсон, Уильям Т. Сендерс,Р.С. Шарма, Натан Сивин и Эрик Цюрхер

3 Ключевые регионы и периферии -Йоханнес Г. де Каспарис, Ричард Н. Фрай,Йоахим Херрманн, Дэвид У. Филлипсон,Уильям Т. Сендерс, Ромила Тхапар и Эрик Цюрхер

4 Идеологии и первые мировые религии -Йоханнес Г. де Каспарис, Йоахим Херрманн, Тревор О.Линг,Дэвид У. Филлипсон, Уильям Т. Сендерс, Ниниан Смарт, Ромила Тхапар и Эрик Цюрхер

5 Языки, письменность и литература - Александер КАделаар, ВилтЛ. Идема, Раймар Мюллер, Дэвид У. Филлипсон, Уильям Т. Сендерс и Ромила Тхапар

6 Искусство и архитектура (Йоханнес Г. де Каспарис, Ричард Н. Фрай,Йоахим Херрманн, Майкл У.Майстер, Дэвид У. Филлипсон, Анна Садурская, Уильям Т. Сендерс, Збигнев Сковрон и ВуХун.

С. Региональная часть

7 Западная Азия между 700 и 2 50 гг. до н.э.

7.1 Ассирийцы и вавилоняне (М.А.Дандамаев)

7.2 Иранские племена и персидская империя(Герардо Нъоли)

7.3 Упадок древней Персидской империи и развитие государства Селевкидов(Г.А Кошеленко)

8 Западная Азия между 250 г. до н.э. и 224 г. н.э.

8.1 Распад империи Селевкидов ( Г.А Кошеленко)

8.2 Парфянское царство династии аршакидов (Юзеф Вольский)

8.3 Империя сасанидов(Филипп Жинъю)

9 Аравийский полуостров до эпохи ислама

9.1 Аравийский полуостров, появление «Счастливой Аравии» и государство химьяритов- Абдул Рахман Ал-Ансари (ред. Ричард Н. Фрай)

9.2 Аравия перед исламом -Абдул Рахман Ал-Ансари (ред. Ричард Н. Фрай)

II Средиземноморье и история Европы

10 Средиземноморье и его северные соседи до 300 г. до н.э.

10.1 Греческий мир в эпоху античности и классическую эпоху 10.1.1 Ранний период городов-государств Рауль Лони 10.1.2 Город-государство классической эпохи Рауль Лони 10.1.3 Религия, философия, наука и техника Клод Моссе 10.1.4 Язык и литература Лучано Канфора 10.1.5 Искусство Ангелос Деливорриас

10.2 Александр и Македонская империя 1 10.2.1 Формирование Македонской империи-Пьер Бриан 10.2.2 Культурные контакты между греками и Востоком -Пьер Бриан

10.3 Этруски, италики и Рим 10.3.1 Этруски и италики - Марио Торелли 10.3.2 Рим перед окончанием Второй Пунической войны Луиджи Капогросси Колоньези

10.4 Народы и племена к северу от Средиземноморья От редактора -Йоахим Херрманн 10.4.1 Скифы-Йонаш Хархматта 10.4.2 Фракийцы и иллирийцы - Александр Фол 10.4.3 Галыптатская культура, древние кельты и Скандинавия -Радомир Плейнер



11 Эллинистические государства и Римская империя в период между экспансией и кризисом: сообщества за пределами римских границ

11.1 Эллинистические государства-после Александра 11.1.1 Политическая и общественная жизнь, философия, религия и литература 1 Эдуар Билль 11.1.2 Наука и техника -Клод Моссе 11.1.3 Эллинистическое искусство -Ангелос Деливорриас

11.2 Римская империя с конца III в. до н.э. до II в. н.э. 11.2.1 Структурные изменения от ранней республики до империи -Клод Николе 11.2.2 Войны, реформы, революционные движения -Ян Буриан 11.2.3 Начало христианства -Фридхелъм Винкельманн 11.2.4 Вклад Рима в научное и культурное развитие- Пьер Грималь

11.3 Римские провинции в Африке, Европе и Азии -От редактора Йоахим Херрманн 11.3.1 Африка и Западная Азия - Хосе Мария Бласкес 11.3.2 Западная и Центральная Европа - Хосе Мария Бласкес 11.3.3 Анатолия и Юго-Восточная Европа- Велизар Белков

11.4 Северные племена, племенные союзы и их отношения с Римской империей- От редактора Йоахим Херрманн 11.4.1 Фракийцы, кельты, иллирийцы и даки Александр Фал 11.4.2 Кельты, германские племена, славяне и сарматы Йоахим Херрманн



12 Упадок Римской империи и начала средневекового общества От редактора Йоахим Херрманн

12.1 Римская империя в IV и V вв.-Франсуа Пашу

12.2 Христианство и христианская церковь между 284 и 476 гт.-Жак Фонтэн

12.3 Нашествия, переселения, народные движения и упадок Римской империи 12.3.1 Гунны Иштван Бона 12.3.2 Народные движения Ршоберт Гюнтер

12.4 Северные племена, племенные объединения и Римская империя 12.4.1 Борьба за выживание Василики Папулия 12.4.2 Эпоха Юстиниана Яннис Караяннопулос 12.4.3 Нашествие славян и аваров (около 568-626 гг.) -Василка Тапкова-Заимова

12.5 Формирование племенных королевств между 400 и 600 гг. н.э.-От редактора Йоахим Херрманн 12.5.1 Готы, вандалы, лангобарды Хервиг Вольфрам 12.5.2 Королевство Меровингов Валътрауд Бляйбер

12.6 Римское наследие и истоки средневекового общества 12.6.1 Проблема преемственности Йоахим Херрманн 12.6.2 Экономическая основа и социальные структуры ранних средневековых обществ Йоахим Херрманн 12.6.3 Римское идеологическое и культурное наследие Йоахим Херрманн 12.6.4 Византия и римские традиции Басил Повелев



13 Народы и племена Центральной, Северной и Восточной Европы От редактора Йоахим Херрманн

13.1 Бритты, англосаксы, ирландцы и римское наследие Кэтрин Хиллс

13.2 Балтийский регион: скандинавы, балты, финно-угры ЛехЛецеевич

13.3 Племенные общества Восточной Европы ВВ. Седов

13.4 Славяне, авары и королевство Меровингов Йоахим Херрманн

III Африканский континент

14 Северная Африка

14.1 Берберо-ливийцы- Рауль Лони

14.2 Финикийцы- Брайан X Уортингтон

14.3 Киренаика и греческие колонии - Рауль Лони

14.4 Римляне и их влияние -Брайан X. Уортингтон

14.5 Вандалы -Аммар Маджуби

14.6 Византийские провинции -Аммар Маджуби

15 Долина Нила От редактора- Дэвид У. Филлипсон

15.1 Египет 15.1.1 Период Напатского царства Барбара Уоттерсон 15.1.2 Саисский период Теофиль Обенга 15.1.3 Персидское завоевание и последние местные династии Мохамед -И. Бакр 15.1.4 Правители династии Птолемеев -Эрих Винтер 15.1.5 Египет времен римлян и коптов -Барбара Уоттерсон

15.2 Нубия 15.2.1 Царство Куш -Питер Л. Шинни 15.2.2 Период после Мероитского царства -Питер Л. Шинни 15.2.3 Раннехристианский период -Стефан Якобелъский



16 Африка к югу от Сахары

16.1 Неолитический период в Западной Африке - Алекс Икечукву Окпоко

16.2 Неолитический период в Центральной Африке- Раймон Ланфранши

16.3 Неолитический период в Восточной Африке -Дэвид У. Филлипсон

16.4 Народы Западной Африки в начальный период применения металла Нванна Нзевунва (ред. Дэвид У. Филлипсон)

16.5 Аксумское царство на территории современной Эфиопии и его предшественники-Франсис Анфрэ

16.6 Ранние земледельческие народы Центральной, Восточной и Южной Африки - Дэвид У. Филлипсон

IV Южная Азия

17 Доисторический и ранний исторический период (700-200 гг. до н.э.)

17.1 Археология и экология северной части субконтинента- К.Т.М. Хегде

17.2 Литература, археология и реконструкция истории периода с 700 по 400 гг. до н.э.-Рамила Тхапар

17.3 Формирование государств и империя Маурьев -Рамила Тхапар

18 Южная Азия с 200 г. до н.э. до 300 г. н.э.

18.1 Династии в северной части субконтинента; торговые и культурные связи -БраджаДулал Чаттопадхыш

18.2 Формирование государств на полуострове Индостан и на острове Шри-Ланка- Судхаршан Сеневиратне

19 Южная Азия с 300 по 700 гг. н.э.

19.1 Северный субконтинент -Р.С. Шарма

19.2 Полуостров Индостан -Р. Чампакалакшми

19.3 Шри-Ланка-Лесли Гунавардана

V Юго-Восточная Азия, Австралия с примыкающими островами и Океания

20 Доисторический и ранний исторический периоды-Р. П. Соэджоно и Портчай Сучитта

21 Юго-Восточная Азия с 300 до 700 г. н.э.- Срисакра Валлибхотама и Дхида Сарайя

22 Австралия и Океания

22.1 Австралия -Барри Дж. Канди

22.2 Океания- Питер Беллвуд

VI Центральная Азия и кочевники

23 Культура кочевников Центральной Азии с 700 г. до н.э. по 300 г. н.э.

23.1 Иранские кочевые племена в Центральной Азии -Ричард Н. Фрай

23.2 Археологические культуры Южной Сибири и Монголии-ВМ. Массон

23.3 Эллинистическая культура в Центральной Азии -Г.АКошеленко

23.4 Держава сюнну Денис Синор

23.5 Упадок Греко-Бактрийского царства саки и индопарфяне-Ричард Н. Фрай

23.6 Возвышение Кушанского царства Ричард Н. Фрай

23.7 Оазисные государства Центральной Азии Ричард Н. Фрай и Б.АЛитвинский

24 Культуры кочевников и городские культуры Центральной Азии с 300 по 700 г. н.э.

24.1 Народы и государства после распада Парфии в 226 г. н.э.-Вернер Зундерманн

24.2 Северные кочевники- Согдиана и Хорезм Ричард Н. Фрай и Б.АЛитвинский

24.3 Ш рода - госуд а рств а бассейна реки Тарим Вернер Зундерманн

24.4 Поздние Кушанские царства Вернер Зундерманн

24.5 Происхождение и подъем империи хионитов-гуннов Вернер Зундерманн

24.6 Подъем государства эфталитов Верунер Зундерманн

24.7 Захват вассальных царств эфталитов западными тюрками Йонаш Харматта

24.8 Распространение тюркского владычества Ильдико Эчеди и Вермер Зундерманн

VII Восточная Азия

Введение-Эрик Цюрхер

25 Государство династии Восточная Чжоу, 800-300 гг. до н.э.-Чан Кван-чи и Хсу Чуюн

26 Ранние китайские империи Цинь и Хань (221 г. до н.э. - 220 г. н.э.)

26.1 Империя цинь Чень Чи-юнь

26.2 Империя Хань Чень Чи-юнь

26.3 Искусство и материальная культура в эпохи империй Цинь и Хань Майкл Лёве

27 Восточная Азия (с 200 по 500 гг. н.э.)

27.1 Китай в раннем средневековье-Эрик Цюрхер и Фумимаса-Бунга Фукуи

27.2 Древняя Корея Чжоу Илян

27.3 Древняя Япония Чжоу Илян

VIII Америка

28 Северная Америка Филипп С. Вейганд

29 Центральная Америка

29.1 Переходный период от начальной к классической цивилизации Уильям Т. Сендерс

29.2 Классический период в Центральной и Южной Мексике Уильям Т. Сендерс

29.3 Классический период цивилизации майя, 1 -900 гг. н.э.-Норман Хаммонд

30 Южная Америка

30.1 Формирование классического мира Анд Луис Г. Лумбрерас-Сальседо

30.2 Регион вокруг Карибского моря и бассейн рек Амазонка и Ориноко Марио Саноха Обедъенте и Ираида Варгас Аренас

30.3 Южные рубежи андийской цивилизации и культуры юга Южной Америки -Альберто Рес Гонсалес

История человечества - Том III - VII век до н.э. - VII век н.э. - Общие представления о природе, философии и науке

С VII в. до н.э. в различных частях мира делались первые систематические попытки объяснить происхождение вселенной, природы и ее явлении скорее философским, нежели религиозным образом. Предлагались философские системы, использовавшие абстрактные категории для определения некоторых основных элементов, в результате взаимодействия которых появились вселенная, земля, природа и даже сама жизнь.



В мире Средиземноморья греческие философы в качестве основы для своих философских систем выбрали такие абстрактные элементы, как -огонь, -вода и -эфир и позднее -атомы. Платон и Аристотель пытались найти решение, исходя из предположения, что - идеи существуют вечно, независимо от природы и человечества. Считалось, что задачей философов должны быть выявление влияний и выявление содержания этих идей.



Какие бы ни строились системы, все они были основаны на предположениях о постоянном движении, изменении и развитии природы и окружающей среды. По теории Гераклита, пантареи (panta rhet), все вещи движутся благодаря присущим им состояниям и причинам - вследствие противоречий и напряжений в природе или внутри материи.