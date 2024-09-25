История еврейского народа - Под редакцией Ш. Эттингера
Исторический труд на русском языке, содержащий обзор истории еврейского народа со времен его зарождения и до наших дней, — явление необычайное, в особенности в последние десятилетия. Попытки составления общей истории евреев на русском языке весьма редки. Последняя из них — многотомный труд Дубнова, вышел в свет на многих европейских языках, до того как он был опубликован в русском оригинале во второй половине тридцатых годов в Латвии.
Главная причина этого заключается в том, что период быстрого развития иудаики и исследований в области истории еврейского народа на иврите, английском, французском, испанском и итальянском оказался периодом их заката на русском языке. В 1908 г., после основания Еврейского историко-этнографического общества, исследование еврейской истории — в особенности российских общин — приобрело новый размах: была завершена публикация трехтомного сборника источников для изучения истории евреев в России до 1800 г. — «Регесты и надписи» — и было решено издавать исторический трехмесячный журнал под названием «Еврейская старина». После революции 1917 г. деятельность в этой области стала еще более интенсивной. Увеличилось число публикаций на разнообразные темы, и появились такие монументальные труды, как «История еврейского народа в России» Ю.Гессена. Так продолжалось до середины 20-х годов. Однако в конце 20-х годов вся эта научно-историческая деятельность была пресечена.
Группа профессоров Иерусалимского университета, принадлежащая к особому направлению в еврейской историографии, которое принято называть «Иерусалимской школой», решила составить краткую историю еврейского народа, излагающую в общих чертах также и результаты научных исследований в этой области за последние десятилетия. В оригинале книга писалась на иврите (она вышла в свет в трех томах на иврите в 1969-1970 гг. в издательстве «Двир», была переведена на английский и в скором времени будет опубликована и на ряде других языков), и одновременно подготовлялся сокращенный вариант на русском языке. Редактор оригинала на иврите - профессор X. Г. Бен-Сассон; редактор русского варианта ~ профессор Ш.Эттингер.
О единстве еврейской истории и ее преемственности свидетельствуют основные исторические факты: воссоздание еврейского государства на древней родине нации, после двух тысяч лет изгнания и рассеяния; жизнь еврейской диаспоры в различных цивилизациях - эллинистической, римской, арабской и европейской; проявление всеобщей еврейской солидарности со времен Филона Александрийского и до огромного энтузиазма, охватившего всех без исключения евреев во всем мире, в момент, когда угрожала опасность самому существованию государства Израиль накануне Шестидневной войны. Одно из ярких проявлений этой связи заключается в интересе к прошлому народа со стороны евреев, которые живут в разных странах, говорят на разных языках и воспитаны на разных культурах. Американский, английский, французский, немецкий, испанский (южноамериканский) и итальянский еврей может изучать историю своего народа на том языке, которым он владеет. Цель этой книги в том, чтобы и еврей, язык которого русский (а также нееврей, интересующийся историей евреев), был в состоянии знать историю и культуру родного народа, хотя бы в кратком изложении.
Раздел, посвященный библейскому периоду, был составлен профессором Хаимом Тадмором и Риекой Надель; период Второго храма - профессором Менахемом Штерном; талмудический период - профессором Шмуэлем Сафрай; средние века - профессором Хаимом Гиллелем, Бен-Сассоном; Новое время и новейший период - профессором Шмуэлем Эттингером.
История еврейского народа
Под редакцией Ш. Эттингера ; пер. с иврита. — Иерусалим : «Библиотека М. Гринберга», 2024. — 625 с.
ISBN 978-965-93109-9-9
История еврейского народа - Под редакцией Ш. Эттингера
Предисловие
Введение Библия - основной источник
Часть 1 Библейский период
- 1 Ханаан (Древняя Палестина
- 2 Происхождение и формирование еврейского народа
- 3 Объединенное Царство
- 4 Эпоха двух царств
- 5 Упадок и новый подъем. Падение Самарии
- 6 Иудея после падения Израиля
- 7 Иудея под вавилонским владычеством и падение Иерусалима
- 8 Пророки и пророческая литература
- 9 Вавилонское пленение и «возвращение в Сион»; период персидского владычества
Часть 2 Период Второго храма
- 1 Палестина под властью эллинистических монархий
- 2 Общественный и политический строй в Иудее под властью Птолемеев и Селевкидов
- 3 Гонения Антиоха IV Эпифана и основание хасмонейского государства
- 4 Хасмонейское государство
- 5 Государственный и общественный строй в Иудеев конце эпохи Второго храма
- 6 Цели и характер Великого восстания
- 7 Религиозное и литературное творчество в эпоху Второго храма
- 8 Еврейская диаспора в эпоху Второго храма
Часть 3 Талмудический период
- 1 Основные процессы в истории евреев в период от разрушения Второго храмадо завоевания Палестины арабами
- 2 Евреи в Палестине 70 - 132 гг
- 3 Евреи в Палестине 132-235 гг
- 4 Евреи в Палестине 235 - 429 гг
- 5 Евреи в Палестине 429 - 636 гг
- 6 Евреи диаспоры
Часть 4 Средние века
- Введение
- 1 Евреи в странах ислама с VII до Xll в.
- 2 Эпоха rаонов - мессианские движения и секты
- 3 Культурная и экономическая жизнь евреевв христианских странах
- 4 Жизнь евреев в христианской Испании
- 5 Духовное творчество испанского еврейства в период его расцвета
- 6 Правовое положение и экономическая деятельность евреев Северной и Центральной Европы в XI - XV вв.
- 7 Общинное самоуправление и духовное творчество ашкеназских евреев в Х - XV вв.
- 8 Упадок еврейского центра в Испании
- 9 Положение евреев в Польше и в Литве
- 10 Еврейская автономия в Польше и Литве
- 11 Европейские евреи в период Реформации и религиозных войн
- 12 Возрождение палестинского центра; мессианские движения XVI и XVII вв.
- 13 Переход к новому времени
Часть 5 Новое время
- Введение
- 1 Еврейская миграция и экономическая деятельность европейских евреев в XVII и XVIII вв.
- 2 Отношение европейского общества к евреям в XVII и XVIII вв.
- 3 Правовое положение евреев в эпоху абсолютизма и Французской революции
- 4 Внутренняя борьба в еврейских общинах Восточной Европы и хасидизм
- 5 Еврейские общины в Центральной и Западной Европе. Расцвет Просвещения
- 6 Еврейство в странах ислама и еврейское население Палестины
- 7 Демографические и экономические процессы в жизни еврейского народа в XIX в.
- 8 Борьба за равноправие и эмансипация евреев в странах Западной и Центральной Европы
- 9 Мытарства русского еврейства. Борьба за эмансипацию в Восточной Европе
- 10 Еврейская ассимиляция в XIX в.В
- 11 Идеологические течения в еврейском обществе в XIX в. (до 80-х годов
- 12 Новые организационные формы европейского и американского еврейства
- 13 Демографические и экономические изменения в структуре еврейского народа в конце XIXи в начале ХХ" в.
- 14 Возникновение антисемитских политических партий в Европе
- 15 Правительственный антисемитизм в России и в Восточной Европедо Февральской революции
- 16 Национальное движение и начало самостоятельной политической деятельности евреев
- 17 Возникновение и развитие еврейского социалистического движения
- 18 Еврейский центр в Палестине до конца Первой мировой войны
- 19 Национальные и ассимиляторские тенденции в общественной и культурной жизни евреев
Часть 6 Новейший период
- 1 Перемены в политическом положении и в общественной структуре еврейского народа после Первой мировой войны
- 2 Евреи как национальное меньшинство в странах Восточной и Центральной Европы
- 3 Судьбы русского еврейства после Октябрьской революции
- 4 Расцвет еврейского центра в США; евреи западноевропейских стран после Первой мировой войны
- 5 Сионистское движение и развитие«Национальпого очага» в Палестине
- 6 Приход нацистов к власти в Германии и геноцид европейского еврейства в годы Второй мировой войны
- 7 Палестина во время ·Второй мировой войны; война за независимость и провозглашение государства Израиль
- 8 Еврейская диаспора после Второй мировой войны
- 9 Становление государства Израиль
Беспрецендентное издание, охватывающее практически весь период еврейской истории.