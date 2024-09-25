Исторический труд на русском языке, содержащий обзор истории еврейского народа со времен его зарождения и до наших дней, — явление необычайное, в особенности в последние десятилетия. Попытки составления общей истории евреев на русском языке весьма редки. Последняя из них — многотомный труд Дубнова, вышел в свет на многих европейских языках, до того как он был опубликован в русском оригинале во второй половине тридцатых годов в Латвии.

Главная причина этого заключается в том, что период быстрого развития иудаики и исследований в области истории еврейского народа на иврите, английском, французском, испанском и итальянском оказался периодом их заката на русском языке. В 1908 г., после основания Еврейского историко-этнографического общества, исследование еврейской истории — в особенности российских общин — приобрело новый размах: была завершена публикация трехтомного сборника источников для изучения истории евреев в России до 1800 г. — «Регесты и надписи» — и было решено издавать исторический трехмесячный журнал под названием «Еврейская старина». После революции 1917 г. деятельность в этой области стала еще более интенсивной. Увеличилось число публикаций на разнообразные темы, и появились такие монументальные труды, как «История еврейского народа в России» Ю.Гессена. Так продолжалось до середины 20-х годов. Однако в конце 20-х годов вся эта научно-историческая деятельность была пресечена.

Группа профессоров Иерусалимского университета, принадлежащая к особому направлению в еврейской историографии, которое принято называть «Иерусалимской школой», решила составить краткую историю еврейского народа, излагающую в общих чертах также и результаты научных исследований в этой области за последние десятилетия. В оригинале книга писалась на иврите (она вышла в свет в трех томах на иврите в 1969-1970 гг. в издательстве «Двир», была переведена на английский и в скором времени будет опубликована и на ряде других языков), и одновременно подготовлялся сокращенный вариант на русском языке. Редактор оригинала на иврите - профессор X. Г. Бен-Сассон; редактор русского варианта ~ профессор Ш.Эттингер.

О единстве еврейской истории и ее преемственности свидетельствуют основные исторические факты: воссоздание еврейского государства на древней родине нации, после двух тысяч лет изгнания и рассеяния; жизнь еврейской диаспоры в различных цивилизациях - эллинистической, римской, арабской и европейской; проявление всеобщей еврейской солидарности со времен Филона Александрийского и до огромного энтузиазма, охватившего всех без исключения евреев во всем мире, в момент, когда угрожала опасность самому существованию государства Израиль накануне Шестидневной войны. Одно из ярких проявлений этой связи заключается в интересе к прошлому народа со стороны евреев, которые живут в разных странах, говорят на разных языках и воспитаны на разных культурах. Американский, английский, французский, немецкий, испанский (южноамериканский) и итальянский еврей может изучать историю своего народа на том языке, которым он владеет. Цель этой книги в том, чтобы и еврей, язык которого русский (а также нееврей, интересующийся историей евреев), был в состоянии знать историю и культуру родного народа, хотя бы в кратком изложении.

Раздел, посвященный библейскому периоду, был составлен профессором Хаимом Тадмором и Риекой Надель; период Второго храма - профессором Менахемом Штерном; талмудический период - профессором Шмуэлем Сафрай; средние века - профессором Хаимом Гиллелем, Бен-Сассоном; Новое время и новейший период - профессором Шмуэлем Эттингером.

История еврейского народа

Под редакцией Ш. Эттингера ; пер. с иврита. — Иерусалим : «Библиотека М. Гринберга», 2024. — 625 с.

ISBN 978-965-93109-9-9