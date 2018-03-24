История еврейского народа в России - Том 3 - От революций 1917 года до распада Советского Союза

История евреев

В канун Первой мировой войны почти шесть миллионов евреев Российской империи представляли собой крупнейшую в мире еврейскую общину, которая славилась своими духовными центрами, интенсивной общественно-политической деятельностью и достижениями в области национальной культуры. В то же время российские евреи жили под тяжелым бременем ограничительных законов, в условиях антисемитизма, который нередко выливался в насилие.

Русское еврейство означало как «литовские иешивы», «сионизм» и «Бунд», Хаим Нахман Бялик и Шолом-Алейхем, так и «погромы» и «дело Бейлиса». Холокост, образование Государства Израиль и массовый исход евреев из России стали самыми значимыми событиями еврейской истории XX в. Это русские и советские евреи составили костяк первых трех волн алии, а также миллионной алии конца прошлого столетия.

Это выходцы из России сегодня являются подавляющим большинством общин США, Канады, Аргентины и Германии. Их выдающаяся роль в политике и обществе, бизнесе, науке и культуре цивилизованной части мира общеизвестна. В самой России евреи неразрывно связаны как с революцией и советской властью, так и с диссидентством. Им же принадлежит и скорбный рекорд: более 40% жертв Холокоста составили обладатели советских паспортов.

Источая небывалую энергию на протяжении столетия, российское еврейство само по себе клонилось к закату. Сегодня это уже не первая, а в современных границах России — шестая по численности община мира, находящаяся в процессе быстрого демографического упадка. Множественные усилия по ее религиозно-культурному возрождению не в состоянии остановить этот процесс. Можно сказать, что история русских-советских-постсоветских евреев — это великая драма прошлого века. Живописанию этой драмы и посвящен третий том «Истории евреев России».

Редакция стремилась к тому, чтобы настоящий том стал не сборником разрозненных статей, алогично связанными между собой главами, излагающими все основные моменты истории советских евреев и отражающими состояние исследований в этой области на сегодняшний день. Но достигнуто больше, и «виноваты» в этом наши первоклассные авторы, которые подарили книге множество интересных находок и оригинальных суждений. Том открывается историческим введением Владимира Левина «Российское еврейство накануне Первой мировой войны». Оно описывает состояние еврейской общины накануне войны: модернизацию и эмиграцию,

повышенную политическую активность в общероссийских и еврейских партиях, борьбу за гражданские, политические и национальные права. Никакой народ России не имел столько собственных партий, как евреи, и это, по справедливому замечанию Левина, отражало всю сложность «еврейской проблемы». То же можно сказать о еврейской прессе и о еврейских неполитических общественных организациях, что указывало, по Левину, на появление в России «еврейского гражданского общества» — самодостаточной экстерриториальной национальной автономии де факто.

Не хватало только центральных органов автономии и национального представительства во власти. Тем временем Российское государство продолжало проводить дискриминационную политику, в которой пресловутые «черта оседлости» и «процентная норма» были самыми болезненными ограничениями. Что касается Царства Польского, то тамошним либералам русское законодательство о выборах в городские органы власти казалось еще слишком «юдофильским». Это указание автора на корни сегодняшнего «прогрессивного антисемитизма» весьма актуально.

Первый раздел открывается статьей Олега Будницкого «Российские евреи в годы войны и революции, 1914—1920 гг.». Она, в частности, отвечает на часто обсуждаемый вопрос: какова была степень участия евреев в русской революции? Ничуть не затушевывая активную роль евреев в революционном движении и, в частности, в укреплении власти большевиков, Будницкий обращает внимание читателя на весьма заметную поддержку евреями и белого, антибольшевистского движения, особенно на этапе его становления. Не начертай Добровольческая армия на своем знамени антисемитизм, судьба советской власти могла бы оказаться и другой.

Впрочем, как бы то ни было на самом деле, евреи в глазах антисемитов навеки виноваты в большевизме, и никакие новые факты не сдвинут их с этой точки зрения. Важная статья Кеннета Мосса «Революция в еврейской культуре» завершает первый раздел тома. Автор показывает, что русская революция привела и к революционизации еврейской культуры: литературы, музыки, изобразительного искусства, в особенности литературы на идише. Культурные революционеры стали проводниками европейского модернизма и авангардизма. Их творческие достижения подняли идишскую литературу на небывалую высоту.

Очарование революционной фразеологией вскружило им голову. Правда, большинство предпочло уехать за границу вскоре после революции, чтобы держаться подальше от ВЧК и коммунистической цензуры. Со временем писатели поняли, что в СССР статус писателя выше, чем на Западе. Они вернулись в советскую «золотую клетку», где получили официальное признание, большие тиражи своих книг и материальное благополучие.

История еврейского народа в России - Том 3 - От революций 1917 года до распада Советского Союза

Под редакцией Михаэля Бейзера

М.: Мосты культуры — Гешарим, 2017. — 480 с.

ISBN 978-5-93273-457-5

История еврейского народа в России - Том 3 - От революций 1917 года до распада Советского Союза - Содержание

Михаэль Бейзер. Предисловие

Владимир Левин. Российское еврейство накануне Первой мировой войны

Часть 1. В эпоху войн и революций

1.1 Олег Будницкий. Российские евреи в годы войны и революции, 1914-1920 гг.

1.2 Кеннет Мосс. Революция в еврейской культуре

Часть 2. Урбанизация, секуляризация, советизация

2.1 Аркадий Зельцер. Демографические и социально-экономические изменения в еврейской среде с начала Первой мировой войны до конца 1930-х гг. (миграция, урбанизация, аккультурация и советизация)

2.2 Зива Галили. Сионизм в Советском Союзе в период от революции до Второй мировой войны

2.3 Аркадий Зельцер. Советский подход к вопросу о национальной автономии: случай евреев

2.4 Авраам Гринбаум. Еврейская религия в Советском Союзе в тридцатые годы

2.5 Дэвид И. Фишман. Сохранение традиции в революционной стране: религиозное руководство советского еврейства, 1917—1930 гг.

2.6 Михаил Крутиков. Литература на идише в СССР в межвоенный период

Часть 3. Холокост и вклад евреев в победу над нацизмом

3.1 Кирилл Феферман. Война между Германией и Советским Союзом: Катастрофа советского еврейства и его участие в войне

Часть 4. От ассимиляции к национальному возрождению

4.1 Яаков Рои. Евреи Советского Союза, 1944—1964 гг.

4.2 Стефани Хофман. Советская еврейская интеллигенция: ее роль и поиски идентичности

4.3 Михаэль Бейзер. Еврейское национальное движение в СССР 1960—1980־х гг.: причины, истоки и сущность

4.4 Геннадий Эстрайх. Разрешенная еврейская культура 1954-1991 гг

Часть 5. Неашкеназские общины

5.1 Михаил Занд. Заметки о культуре неашкеназских еврейских общин при советской власти

Часть 6. Постсоветское еврейство

6.1 Марк Гольц. Еврейская демография: из советского прошлого в постсоветское настоящее

Исраэль Барталъ. Послесловие. Конец восточноевропейской эпохи в истории еврейского народа?

Сведения об авторах

История еврейского народа в России - Том 3 - От революций 1917 года до распада Советского Союза - Неашкеназские общины

В Советском Союзе было несколько неашкеназских общин. Перечислим их в географическом порядке, с запада на восток. 1. Крымчаки — автохтонная община Крымского полуострова, чьим родным языком был крымчакский, еврейский этнолект крымско-татарского. Из примерно восьми тысяч крымчаков, живших в Крыму накануне советско-германской войны 1941—1945 гг., по крайней мере 70% были уничтожены нацистами. Большинство уцелевших по прежнему живут в Крыму, однако большинство из них не сохранили родной язык и перешли на русский. 2. Грузинские евреи, проживавшие в Закавказье, на территории Грузинской ССР, чьим родным языком был грузинский.

Евреи говорили на трех диалектах грузинского языка, которые они обогатили большим количеством специфически еврейских лексем (в том числе гебраизмов), более-менее общих для всех трех диалектов. 3. Горские (кавказские) евреи, проживавшие в Дагестанской АССР и Азербайджанской ССР, чей родной язык — иудео-татский — был еврейским этнолектом татского. Исторически этот этнолект делился на четыре диалекта, один из которых сегодня практически исчез. 4. Бухарские евреи, проживавшие в Узбекистане и Таджикистане, чей родной язык — иудео-таджикский, или бухарский — был еврейским этнолектом таджикского.

Кроме того, в СССР проживали представители двух небольших неашкеназских еврейских групп заграничного происхождения. 1. Так называемые лахлухи — потомки персидско (азербайджанской) ветви курдских евреев. Они начали селиться в Закавказье, прежде всего в районе Тбилиси, уже в девятнадцатом веке, однако основная масса лахлухов переселилась в Россию в конце Первой мировой войны. Поскольку большинство из тех, кто прибыл в это время, сохранили персидское гражданство, в конце тридцатых годов советские власти потребовали от них стать советскими гражданами или вернуться в Иран; значительная часть лахлухов предпочла второй вариант.

Родной язык этой общины — этнолект нео-арамейского. 2. Немногочисленные потомки «новых мусульман» (джадид ал-ислам), крипто-иудеев из иранского Мешхеда. Те из «новых мусульман», кто эмигрировал в Среднюю Азию из Мешхеда вскоре после насильственного обращения в ислам всех местных евреев (1839), постепенно смешались с бухарскими евреями. Однако вторая волна мигрантов, прибывших из Мешхеда в 1880—1890 х гг., после российского завоевания Средней Азии, и поселившихся в Ашгабаде (современный Ашхабад, столица Туркмении) и Мерве (ныне Мары), продолжали считать себя частью родной крипто-иудейской общины

и сохранили персидское гражданство. В двадцатые годы многие из них вернулись в Иран. Другие сделали это в конце тридцатых, когда советские власти предъявили им то же требование, что и лахлухам. Тем не менее отдельные потомки «новых мусульман» остались в СССР преимущественно в туркменских городах Мары, Байрамали и Ёлётен. В СССР также были караимы, проживавшие преимущественно в Крыму (в основном в Бахчисарае и Евпатории), Литве (Вильнюс, Тракай, Паневежис) и на Украине (Луцк и Галич). Будучи по происхождению евреями (хотя и отвергнувшими раввинистический иудаизм),

в Восточной Европе караимы считали себя сначала отдельной религиозной, а позже — отдельной этнорелигиозной группой; в Советском Союзе они считались отдельной национальностью. В этой статье мы попытаемся кратко, а местами — неизбежно поверхностно описать историю культуры крымчаков, горских и бухарских евреев в годы советской власти. Объектом этого исследования являются исключительно вербальные формы культуры. Под культурой в статье подразумевается совокупность литературной, театральной и образовательной деятельности на родном языке, а также фольклор. Культура лахлухов и среднеазиатских потомков «новых мусульман»

осталась вне рамок данной работы, поскольку нет достаточно данных об их культурной деятельности в интересующих нас период. Что касается караимов, то хотя накануне Второй мировой войны эта община переживала культурный ренессанс, это происходило в Польше (на территориях, впоследствии ставших частью советской Украины и Литвы), поэтому этот чрезвычайно интересный процесс не соответствует теме нашего обзора. Поскольку культурная деятельность крымчаков и бухарских евреев закончилась соответственно в тридцатые и сороковые годы, об этих общинах мы поговорим вначале. Культурная жизнь горских евреев, как мы увидим далее, все еще теплится, поэтому мы поговорим о ней в конце статьи.