История евреев

Под «Историей еврейского народа в России» мы подразумеваем историю евреев на территориях, входивших в состав России в разные периоды, будь то Киевская Русь, Московское государство, Российская империя, СССР или Российская Федерация.

На протяжении большей части своей истории в составе российского и советского государства евреи в основном проживали не в собственно Великороссии, а на территории Польши, Украины, Белоруссии, Молдавии, а также стран Прибалтики, Закавказья и Средней Азии. Таким образом, настоящее издание представляет также историю евреев новых или восстановленных государств, образовавшихся в результате распада Российской империи и СССР. Кроме того, границы внутри еврейской диаспоры, разделяющие общины разного происхождения и разных культурных традиций, не совпадают с политическими границами. Россию населяли еврейские общины, часто имевшие больше общего с евреями сопредельных стран, чем друг с другом.

Так, например, культурный континуум евреев «Восточного Ашкеназа» мог объединять евреев Российской империи с евреями австрийской Галиции и Буковины, прусской Силезии, турецкой и румынской Молдавии. Поэтому с точки зрения общности культурных характеристик и исторической судьбы для большинства периодов было бы правильнее говорить скорее об «истории евреев Восточной Европы» или «истории евреев Центральной Азии» и т.д. Тем не менее, взгляд на «историю евреев в России» возможен и актуален сегодня, когда разнородные общины огромной империи, в течение столетий не имевшие общего прошлого, приобрели общее настоящее в результате ассимиляции в русско-советской культуре и миграции в советском и постсоветском пространстве. В течение XIX—XX вв. «евреи России» стали в значительной степени «русскими евреями» или ж «русскоязычными» евреями. И поэтому можно и должно рассматривать в совокупности разнородное прошлое этой сегодня довольно однородной группы. Кроме того, такое определение темы позволит взглянуть и на отношения евреев с российским государством и населявшими его народами. Настоящий момент как нельзя более подходит для подведения итогов.

Большинство евреев России покинули ее пределы в результате эмиграции или в ходе распада СССР. С одной стороны, их судьба и судьбы их потомков более не принадлежат российской истории, с другой — тема русского и русско-еврейского наследия, привносимого «русскими евреями» в иные социокультурные контексты, приобретает новую актуальность. И хотя история русско-еврейской диаспоры XIX—XXI вв. не входит в рамки настоящего обзора, обобщающий взгляд на ее предысторию закладывает фундамент и для этой области исследования. «История еврейского народа в России» — первое издание такого уровня и объема на эту тему.

В каком-то смысле это осуществление незавершенного из-за революционных событий многотомного издания «Истории евреев в России», готовившегося на протяжении 1910-х гг. Символично, что новая «История» выходит в свет одновременно на иврите (в Центре еврейской истории им. Залмана Шазара) и по-русски (в издательстве «Гешарим» при участии Центра Чейза Еврейского университета в Иерусалиме). Все главы для нашего издания специально написаны группой исследователей из Израиля, России, США и Европы. Авторы представляют широкий спектр исторических школ, подходов и научных стилей.

Различные главы в ряде случаев касаются одних и тех же тем в разных контекстах и освещают их с разных точек зрения. Более того, многие тематически пересекающиеся главы были заказаны специалистам, имеющим несовпадающие точки зрения и ведущим между собой научную дискуссию. Такая «полифоничность» нашего обзора позволяет получить более объемное представление о предмете и о развитии современных научных представлений о нем. Так, например, история евреев Закавказья в разных контекстах рассматривается в главах 1.3 и 1.5, проблема еврейского присутствия в Древней Руси различно оценивается в главах 1.2, 2.1 и 2.2, еврейско-славянские литературные контакты по-разному трактуются в главах 4.1, 4.3 и 4.5, отношение к евреям в древнерусских текстах затрагивается не только в главе 4.5, но и в главах 2.2 и 3.2. Первый том «Истории еврейского народа в России» рассматривает историю евреев на будущих территориях России от древности до создания восточнославянской государственности, включая Северное Причерноморье, Кавказ, Закавказье и Среднюю Азию (часть 1: «Истоки»); еврейское присутствие в Древней Руси (часть 2: «Евреи “Греческого Ханаана” — Древняя Русь»); отношения евреев с Московским государством и ранней империей;

при этом лишь вкратце излагается еврейская история в Польско-Литовской конфедерации до ее раздела (часть 3: «Евреи в Восточных землях Польско-Литовского государства и в Московской Руси»), поскольку этой теме, центральной для происхождения и культурной идентификации российского еврейства, посвящается отдельный том. Первый том завершается разделом, освещающим культурные контакты между евреями и восточными славянами в средние века (часть 4: «Евреи и восточные славяне: взаимодействие культур»). Том открывается тремя обзорами Дана Шапира о евреях в Северном Причерноморье — Херсонесе, Солхате, Чуфут-Кале,

Мангупе и других центрах — с эллинистического периода до раннего Средневековья (1.1), о еврейском присутствии в соседних с Россией землях — в славянских странах Центральной Европы, Польше, Дунайской Болгарии и Скандинавии — в раннее Средневековье (1.2), о еврейских общинах Кавказа и Центральной Азии (1.3). Евреям Армении и Грузии посвящены главы Арама Топчяна (1.4) и Константина Лернера (1.5). Глава, посвященная Хазарии (1.6), содержит три раздела. История Хазарии в широком евразийском контексте, вопрос еврейского присутствия и иудейского прозелитизма в Хазарии рассматривается с точки зрения письменных свидетельств в работе Питера Голдена (1.6.1). В главе Владимира Петрухина и Валерия Флёрова критически анализируется проблема распространения иудаизма в Хазарии в свете археологических источников и привлекаются новые данные о распространении иудаизма в Восточной Европе в предхазарский и хазарский периоды (1.6.2). Дан Шапира завершает этот раздел обсуждением последствий существования хазарского государства и хазарского иудаизма для Восточной Европы и прежде всего Руси. Проблемы присутствия и происхождения евреев в Древней Руси рассматриваются Александром Куликом на основе комплексного анализа еврейских, славянских и других источников (2.1).

Древнерусские источники домоногольского периода обсуждаются отдельно в главе Владимира Петрухина (2.2). Особенности еврейского населения восточных частей Польско-Литовского государства (будущих Украины и Белоруссии) и отношения евреев с православной церковью рассматриваются в главах Юдит Калик (3.1 и 3.2). Об истории караимской общины на тех же территориях говорится в главе, написанной Голдой Ахиезер (3.3). Раздел завершается обзором немногочисленных сведений о еврейском присутствии в Московской Руси и ранней империи в эпоху, когда формально оно было там запрещено (глава Юдит Калик — 3.4). Последний раздел начинается с глав, посвященных еврейским источникам, повлиявшим на древнерусскую культуру как косвенно (через византийское посредничество), так и напрямую: славянским переводам Библии (глава Анатолия Алексеева — 4.1), древнееврейским псевдоэпиграфам, сохранившимся в славянской традиции (глава Лорензо Ди Томмасо — 4.2). Прямые литературные контакты, нашедшие выражение в еврейско-славянских переводах и, возможно, в движении «жидовствующих», анализируются в разделе, написанном Моше Таубе (4.3).

Сирил Асланов рассматривает проблему разговорного языка евреев Восточной Европы и возможность проследить славянский субстрат в восточном идише (4.4). Отношение православной церкви к евреям, как оно прослеживается в древнерусских текстах, и особенно православный антииудаизм — тема главы Александра Пересветова-Мурат (4,5). Работа Йоханана Петровского-Штерна вводит в научный оборот новые данные о контактах евреев и славян в области народной медицины и магии (4.6). Я хочу поблагодарить коллег, при участии которых создавался с 2002 по 2009 год этот том.

Концепция тома была разработана в диалоге с основателем и главным редактором серии Исраэлем Барталем. Многое прояснилось в многолетнем обсуждении с авторами тома, рецензентами глав, а также редакторами других томов серии Ильей Лурье и Михаэлем Бейзером. Для русской версии тома несколько глав были переведены с иврита и английского Дарьей Васютинской, Ольгой Ковалевой, Александрой Полян, Борисом Рашковским. Алла Коссовская осуществляла стилистическую правку русского текста. При подготовке русского издания неоценимым было участие редактора Ольги Беловой. Подбор иллюстраций осуществили Ольга Белова и Александра Литвина.

Я благодарю Илью Родова за подробные искусствоведческие консультации (к сожалению, только по техническим причинам нам не всегда удавалось представить полные данные о происхождении и месте хранения иллюстративного материала). Я благодарю также Талию Якир, координатора публикаций Центра Шазара, сопровождавшую подготовку тома в течение многих лет. Особая благодарность — главе издательства «Гешарим» и создателю русско-еврейского издательского дела Михаилу Гринбергу, без энергии и инициативы которого не было бы этого тома.

История еврейского народа в России. От древности до раннего Нового времени - Том 1

Под редакцией Александра Кулика

Мосты культуры / Гешарим, 2010. — 488 с.

ISBN 978-5-93273-295-4

История еврейского народа в России. От древности до раннего Нового времени - Том 1 - Содержание

Михаил Гринберг. От издателей

Александр Кулик. Предисловие

Часть 1. Истоки

1.1. Дан Шапира. Евреи в Северном Причерноморье от древности до раннего Средневековья (Перевод с иврита Д. Васютинской) Херсонес и другие центры Солхат Каффа Чуфут-Кале Мангуп Избранная библиография

1.2. Дан Ulanupta. Евреи в раннее Средневековье в соседних с Россией странах (Перевод с иврита Д. Васютинской) Славянские земли Центральной Европы Польша Венгрия Евреи в Дунайской Булгарии Скандинавия Избранная библиография

1.3. Дан Шапира. Общины евреев Востока на территории Российской империи и СССР (Перевод с иврита Д. Васютинской) Армения и Грузия Северный и Восточный Кавказ Средняя Азия Избранная библиография

1.4. Арам Топнян. Евреи в древней и средневековой Армении (Перевод с английского Б. Рашковского) Избранная библиография

1.5. Константин Лернер. Евреи Грузии: от эллинизма до феодализма Избранная библиография

1.6. «Еврейское царство» Великой Степи 1.6.1. Питер Б. Голден. Хазарский иудаизм в свете письменных источников (Перевод с английского Б. Рашковского) Вопрос о происхождении хазар Возникновение Хазарского государства Роль Хазарии во всемирной истории Обращение хазар в иудаизм Расцвет хазарского государства Упадок и падение Избранная библиография 1.6.2. Владимир Петрухин, Валерий Флёров. Иудаизм в Хазарии по данным археологии Избранная библиография 1.6.3. Дан Шапира. Хазарское наследие в Восточной Европе (Перевод с иврита Д. Васютинской)

Избранная библиография

Часть 2. Евреи «Греческого Ханаана» —древней руси

2.1. Александр Кулик. Евреи Древней Руси: источники и историческая реконструкция (Перевод с иврита А. Полян) Еврейское присутствие в Древней Руси Происхождение евреев Руси Избранная библиография

2.2. Владимир Петрухин. Евреи в древнерусских источниках. XI—XIII вв Избранная библиография



Часть 3. Евреи в восточных землях Польско - Литовского государства и в Московской руси

3.1. Юдит Калик. Будущее российское еврейство: евреи в восточных землях Речи Посполитой Избранная библиография

3.2. Юдит Калик. Православная церковь и евреи в Речи Посполитой Избранная библиография

3.3. Голда Ахиезер. Караимы Польско-Литовского государства до конца XVII в Возникновение караимских общин в Восточной Европе Первые ученые и развитие караимского образования в Польско-Литовском государстве в XV в Культурное влияние на караимскую общину в XVI в Тенденции в духовной жизни и литературном творчестве караимов XVII в Заключение Избранная библиография

3.4. Юдит Калик. Еврейское присутствие в России в XVI—XVIII вв Избранная библиография



Часть 4. Евреи и восточные славяне: взаимодействие культур

4.1. Анатолий Алексеев. Переводы Библии Избранная библиография

4.2. Лорензо Ди Томмасо. Древнееврейские источники в славянской литературной традиции (Перевод с английского Б. Рашковского) Избранная библиография

4.3. Моше Таубе. Ересь «жидовствующих» и переводы с еврейского в средневековой Руси (Перевод с иврита Б. Рашковского) Ранние переводы Поздние переводы и ересь «жидовствующих» «Жидовствующие» Переводная литература «жидовствующих» Избранная библиография

4.4. Сирил Асланов. Изменение языковой идентичности евреев Восточной Европы: к вопросу о формировании восточного идиша (Перевод с иврита А. Полян) Введение Языки евреев-кнаанитов Культурные контакты и взаимное сближение: славянизация и «ашкенизация» как факторы, обусловившие формирование новой языковой и этнической общности Формирование койне на основе диалектов восточного идиша в структурном аспекте Сближение между ашкеназской и славянской языковой самоидентификацией в свете исторической социолингвистики Заключение Избранная библиография

4.5. Александр Пересветов-Мурат. Христианский антииудаизм и иудейско- православные отношения в Восточной Славии в Средние века и раннее Новое время (до 1570 г.) (Перевод с английского О. Ковалевой) Византийская литература и древнерусский антииудаизм Второе южнославянское влияние и более поздние тексты В еврейской среде Христианская гомилетика Творческая деятельность XV в.: между Юго-Западной и Северо-Западной Русью Прения по предписанию? Городские легенды и церковная традиция. Иван IV События в Литовской Руси до 1569 г Избранная библиография

4.6. Йоханан Петровский-Штерн. Славяно-еврейские контакты в области практической магии и народной медицины на рубеже XVII—XVIII вв Баал-шем — шаман и целитель Медицинское арго баал-шемов как свидетельство межкультурных контактов Аптечное дело в Восточной Европе Заключение



Избранная библиография

Об авторах

История еврейского народа в России. От древности до раннего Нового времени - Том 1 - Происхождение евреев Руси

Установление происхождения евреев Древней Руси представляет собой основную проблему для изучения этногенеза всего восточноевропейского еврейства. Следует прежде всего отметить, что автономное существование еврейской общины Руси прекратилось — по крайней мере, с политической точки зрения, но и с культурной, возможно, тоже — в середине XIV в. После этого евреев Руси ассимилировали ашкеназы, мигрировавшие с запада. Таким образом, в исследуемом регионе еще задолго до разделов Польши во второй половине XVIII в. находилось довольно гомогенное еврейское население, принадлежавшее к единой ашкеназской культуре и практически полностью утратившее собственную оригинальную традицию. Отличалась ли традиция евреев Киевской Руси от обычаев ашкеназов? Если да, то что известно о ней и о происхождении общины ее носителей? Какова была судьба этой общины среди других, составивших польско-литовское еврейство? На эти базовые вопросы до сих пор не дано однозначных ответов. Из-за недостатка сведений о миграциях еврейского населения в изучаемом регионе в Средние века приходится опираться только на сведения о культуре, которые также вряд ли могут дать представление о происхождении всей исследуемой группы. Основные версии происхождения евреев Руси суммированы И. Берлиным и Б.Д. Вайнрибом. Большинство этих версий представляют собой лишь предположения о возможных путях, которыми евреи могли прийти на территорию Руси — до или после создания Киевского государства. Эти предположения не могут похвалиться опорой на достоверные источники.

Например, в основе «кавказской» теории лежит лишь факт присутствия евреев в области, смежной с изучаемым регионом, «персидская» теория зиждется на источниках XVI и даже XVIII в., по которым реконструируются события VIII в. «Хазарская» и «ханаанская» теории, предполагающие массовое обращение в иудаизм соответственно тюркских или славянских племен, живших в Хазарии, не только не подкрепляются достаточным количеством источников, но и не объясняют происхождения тех, кто обратил эти племена в иудаизм, и в какой традиции они приобщились к еврейской культуре. Тюркские и славянские имена и прозвища из «Киевского письма» не определяют этнической принадлежности их носителей, тем более что часть этих людей позиционируют себя как потомки Левия и Аарона. То же относится к свидетельствам о знании или использовании евреями славянского языка. Датировка этих свидетельств и идентификация языка, отраженного в них (в ряде случаев это, очевидно, западнославянский, что делает их нерелевантными для нашей проблематики), требуют дальнейших исследований. Источниками, актуальными для реконструкции событий, о которых идет речь, могут быть подтверждены только три версии о происхождении евреев Руси: а) из Германии (шире — Ашкеназа, включая северную Францию); б) из мусульманских стран; в) из Византии. «Западная» теория, превалирующая в науке, обусловлена, по-видимому, актуальной на момент исследования реальностью, т.е. однородно ашкеназским составом еврейства Восточной Европы в Новое время. Основные факторы появления евреев в Древней Руси, согласно этой теории, таковы:

1) массовая миграция евреев из Германии и Франции во время Креетовых походов; 2) расселение вдоль торговых путеей и в крупных торговых городах. Первое явление для нашего региона в источниках не зафиксировано. Эта гипотеза имеет еще один недостаток: она умалчивает о периоде, предшествующем Крестовым походам. В нашем распоряжении находятся только свидетельства о еврейской торговле между Русью и Германией (в которых говорится о «путешествующих по Руси» ( הולכי רוסיא ) или о «путешествующих по дорогам Руси» ( הולכי דרכי רוסיא ), В т.ч. и о рузариях — неевреях) и о поездках или миграции древнерусских евреев в Западную Европу, но не наоборот, и не только в Германию, но и в Англию и Испанию. Все эти источники относятся к XII—XIII вв., тогда как еврейское присутствие в Древней Руси известно уже в X в. Единственный ранний источник — это известный документ IX в., где речь идет о купцах-роданитах, торговые пути которых проходили, как известно, через Хазарию и славянские земли. Но западноевропейское происхождение роданитов сомнительно; вероятно, их родиной был мусульманский восток. Миграция евреев из мусульманских регионов в Хазарию в IX в. зафиксирована дважды: «из мусульманских стран» у ал-Масуди и «из Багдада и Хорасана» в «Кембриджском документе», и всегда наряду с упоминанием ми- грации из Византии. Где точно эти евреи селились в Хазарии, неизвестно, возможно, они сосредоточивались в восточной части империи, которая в дальнейшем не вошла в состав Руси. Сведения о связях между еврейскими общинами еврейской «Вавилонии» и Руси исчерпывается двумя источниками второй половины XIII в.: 1) в книге «Писание совершенного» («Кетав тамим») р. Моше Таку (XIII в.) говорится о караимской книге, которая «прибыла из Вавилона на Русь, а оттуда ее привезли в Регенсбург»;

2) в респонсе р. Меира из Роттенбурга (1215-1293) приводится ответ Шемуэля бен Эли Багдадского, адресованный р. Моше Киевскому (см. выше). По сравнению с этими гипотезами «византийская» теория опирается на относительно представительный круг источников, и мы попытаемся их дополнить. Гипотеза об ашкеназском происхождении евреев Древней Руси оперирует свидетельствами только о связях в области торговли и религиозного законодательства (такие связи существовали между многими общинами), в основе гипотезы о вавилонском происхождении — только источники, в которых говорится о переселении евреев в хазарские города, и единственное свидетельство о литературном обмене между ними. Присутствие же византийских евреев на Руси отражено в более широком наборе явлений. Нам известно о: а) «автохтонном» греко-еврейском населении на будущей территории Руси; б) миграции евреев Византии на территорию Руси до ее образования; в) связях византийских евреев с Русью;

3) связях евреев Руси с Византией и с византийскими еврейскими общинами; д) греко-еврейской культурной деятельности на Руси. А. Одним из регионов, откуда вероятнее всего византийские евреи могли мигрировать во «внутренние» княжества, была Тмутаракань, один из важнейших центров Киевской Руси. Город и его окрестности, расположенные на обоих берегах Таманского пролива — территории, принадлежавшей в древности Боспорскому царству, — были важным еврейским центром еще в эллинистическую эпоху. Еврейское присутствие в городе продолжается и в исследуемый период. Даже если не принимать во внимание крымский эпиграфический материал (надписи, которые Б. Хвольсон счел подлинными), упоминания о евреях Тмутаракани независимо присутствуют у Феофана и Ибн ал-Факиха (см. выше). Евреи Тмутаракани принадлежали, без сомнения, к греко-византийской культуре, поскольку несмотря на относительно краткие периоды хазарского и русского владычества этот регион всегда находился в политической и культурной сфере влияния Византии.