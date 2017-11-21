Сакер - История Израиля - 3 - От зарождения сионизма до наших дней - 1978-2005
История евреев
Смутные перспективы. Как бы то ни было, а приход к власти "Хамаса" в Палестинской автономии и нарастание воинственности иранских ставленников, боевиков "Хизбаллы", в Ливане не обязательно следует рассматривать как самую серьезную из всех опасностей, грозящих сионистскому государству. Ведь, в конце концов, уже подписаны мирные договоры с Египтом и Иорданией; к тому же обе эти страны разделяют резко отрицательное отношение Израиля к исламскому терроризму. Россия, заменившая на мировой арене Советский Союз, не унаследовала от него роль покровителя арабского реваншизма. Массовая репатриация советских евреев — раньше просто невозможно было себе представить такое развитие событий — способствовала увеличению численности населения Израиля, значительно укрепив научный и оборонный потенциал страны. С конца 2002 г. Израиль находился на стадии экономического роста. Хотя при этом в стране и наблюдалось значительное неравенство в распределении доходов на душу населения, тем не менее, коэффициент роста ВВП за период 2003-2005 гг. составил 5,2%, что являлось одним из наиболее высоких показателей во всем западном мире. При всех своих значительных расходах на оборону и непропорционально больших поселенческих программах, Израиль по-прежнему мог позволить себе немалые расходы на развитие инфраструктуры, расширение сети первоклассных автострад и линий скоростного трамвая, модернизацию аэропортов и увеличение числа авиалайнеров, строительство новых школ и больниц.
Достижения страны в частном секторе находят отражение в экономической статистике — можно назвать хотя бы приобретение Уорреном Баф-фетом у Стефана Вертхаймера пакета акций "Искар" в 2006 г. на сумму в 4 млрд долларов. Об этих достижениях можно также судить по общему виду израильского ландшафта, с его зеленеющими полями, фруктовыми садами и сложной оросительной системой, по благоденствующим деловым кварталам израильских городов, с их башнями небоскребов, построенных
по последнему слову техники, и торговыми центрами, с жилыми кварталами, городскими и пригородными, где квартиры имеют все новейшие удобства, которые сделали бы честь любой стране Запада. Своими достижениями в области культуры Израиль может гордиться в не меньшей степени, чем успехами в материальной сфере. Пятеро израильтян удостоились звания лауреатов Нобелевской премии, а разнообразие картинных галерей, археологических и исторических музеев, постоянно расширяющаяся сеть высших учебных заведений, театры, симфонические и камерные оркестры, издательская деятельность — все это полностью соответствует тому зачастую фанатичному энтузиазму, с которым израильская публика, представляющая все слои общества, пользуется плодами этого интеллектуального и эстетического изобилия. Нет никаких сомнений в том, что израильтяне живут полной жизнью, отнюдь не пребывая в оцепенении от страха и неуверенности при мыслях о зловещих намерениях своих соседей.
Несомненно, израильтяне отдают себе отчет в том, что существует и угроза террористических актов, и новая, еще более гибельная опасность ракетных обстрелов — хотя будущему страны угрожают также и другие, не менее тревожные беды, отнюдь не связанные с действиями чужаков. Борьбу за жизнестойкость своего общества и за уважение со стороны других народов израильтяне ведут в первую очередь и главным образом в своей среде; это борьба между сдержанным, толерантным большинством и агрессивным меньшинством фанатично настроенных фундаменталистов, между сторонниками территориальных уступок и воинственными апологетами территориальных приобретений, защитниками плюралистической демократии и подстрекателями, играющими на инстинктах толпы, хранителями гражданских ценностей и нарушителями моральных устоев. В общем и целом, Государство Израиль, вступив в седьмое десятилетие своего существования, вынуждено вести борьбу и с внутренним неприятелем в пределах своих границ, и с проявлениями гремучей ненависти за их пределами.
Говард М. Сакер - История Израиля: в 3 томах
Первое издание на русском языке
Перевод с английского Виктора Гопмана
Говард Морли Сакер — М: Книжники; Текст; 2011 — (История евреев)
ISBN 978-5-9953-0124-0 ("Книжники")
ISBN 978-5-7516-0972-6 ("Текст")
Говард Морли Сакер - История Израиля - в 3 томах - Том 3 От зарождения сионизма до наших дней - 1978-2005
М: Книжники; Текст; 2011 — 568 [8] с.
История евреев
ISBN 978-5-9953-0147-9 ("Книжники")
ISBN 978-5-7516-0975-7 ("Текст")
Говард Морли Сакер - История Израиля - в 3 томах - Том 3 От зарождения сионизма до наших дней - 1978-2005 - Содержание
Глава XXVIII. Романтический национализм и реальная политика
- Новые палестинцы
- Паралич переговорного процесса
- Главная тема: поселения
- Повседневная действительность поселенческой деятельности..
- Недовольство политикой ревизионизма
- Ситуация в Израиле становится еще более нестабильной
- Возможность политического наступления: Иерусалим
- Операция "Осирак"
Глава XXIX. Ревизионизм достиг своей вершины
- Подтверждение политического одобрения
- Катастрофические последствия в Египте
- Религиозные партии называют свою цену
- Национальный лагерь называет свою цену
- План "прагматических" поселений
- Палестина: политика кнута и пряника
- Поселенцы: самоуправство вместо закона
Глава XXX. Израиль в Ливане
- Раскаты грома с севера
- Бронированный кулак Ариэля Шарона
- Операция "Мир Галилее"
- Операция "Большие сосны"
- Гадкий израильтянин
- Упущенные возможности
- Сабра и Шатила
- Асад отвергает мирное соглашение
- Момент истины Менахема Бегина
Глава XXXI. На переломе: духовная жизнь Израиля и отношение народов диаспоры к Израилю
- Развитие национальной культуры
- Конфронтация и культуркампф
- Усиление идеологического противостояния
- Терпение диаспоры начинает иссякать
- Переоценка лояльности
Глава XXXII. Эра правительств национального единства
- Выборы на грани экономического краха
- Конец политики авантюризма
- Борьба за экономическую стабилизацию
- Возрождение роли науки
- Израиль как производитель оружия
- Иран — контрас: израильский след
- Положительные последствия умеренной политики Переса
Глава XXXIII. Возмездие за бездействие
- Дипломатическое мастерство Переса
- Политическая возня
- Гроза перед грозой
- Палестинская интифада, израильские ограничения
- Возрождение иммиграции из Восточной Европы
- Цена возобновления территориальных приобретений
- Терпение американцев исчерпано
Глава XXXIV. Нелегкая дорога к миру
- Огненный ветер с Персидского залива
- Операция "Буря в пустыне": взгляд со стороны Израиля
- Операция "Буря в пустыне": дивиденды и долги
- Дипломатические успехи
- Мадридская конференция и последующие события
- Политическое возрождение Израильской партии труда
- Основа для дипломатической революции
- Скандинавская дверь в Палестину
- Первая попытка передать полномочия палестинцам
- Неупорядоченный путь к нормализации
- Восточный партнер
Глава XXXV. Наследие Рабина—Переса приходит в упадок
- Памяти Рабина
- Вклад Переса в наследие Рабина—Переса
- Сирийское наследие Рабина
- Запоздалая игра мускулами
- Процесс "Анти-Осло"
- Мирный процесс: позиция Нетаниягу
- Дипломатия Клинтона: новая попытка
- Клинтон в роли старшего партнера
Глава XXXVI. Эгуд Барак: два года у власти
- Паралич переговорного процесса, кризис ликудовского правления .
- "Солдат номер один"
- Сирийское направление Барака
- Хафез Асад как партнер
- Палестинское направление Барака
- Ариэль Шарон восходит на Храмовую гору
- Клинтон: прощальное ближневосточное выступление
- Возвращение Ариэля Шарона
Глава XXXVII. "Бульдозер" на посту премьер-министра
- Ариэль Шарон формирует правительство
- Арафат и Шарон возвращаются на прежние позиции
- Администрация Джорджа У. Буша: попытки наладить
- дипломатические отношения на Ближнем Востоке
- "Реконкиста" Палестины
- Новые выборы: Шарон сохраняет народную поддержку
- Шарон строит забор безопасности
- Альтернативные инициативы мирного процесса
Глава XXXVIII. "Бульдозер" как государственный деятель
- Тактическое отступление: первые шаги
- Политическая метаморфоза
- Газа без евреев
- А что касается остальной части Палестины?
Глава XXXIX. Израиль вступает в двадцать первое столетие
- Успех алии из бывшего Советского Союза
- Экономическая либерализация, технологический прогресс
- "Конституционная" либерализация
- Безупречность стиля
- Пасынки Израиля
- Нарушение социального равновесия
Глава XL. Пестрая картина
- Холодный мир, непрестанные угрозы
- Преступность и жестокость
- Культуркампф: расширение масштабов явления
- От культуркампфа к начальной стадии гражданской войны
- Сторонники "единого и неделимого Израиля" из стран диаспоры
- Иерусалим: возможно ли разрядить бомбу замедленного действия?
- Повесть о двух избирательных кампаниях
Глава XLI. Ближний Восток: время принятия решений
- Ракеты из Ливана
- В поисках дипломатической передышки
- Оценка урона
- Затянувшееся бездействие Великих держав
- Смутные перспективы
Библиография
Именной указатель
Говард Морли Сакер - История Израиля - в 3 томах - Том 3 От зарождения сионизма до наших дней - 1978-2005 - Новые палестинцы
Тридцатого апреля 1979 г. израильское грузовое судно шло обычным рейсом по Суэцкому каналу, и его продвижение не вызывало особого внимания египтян. Их душевное состояние значительно улучшилось после недавнего, всего месяц назад, заключения мирного договора с Израилем, а также благодаря израильскому жесту доброй воли — когда Египту была возвращена его синайская "столица", Эль-Ариш, задолго до намеченного срока. Не оказала негативного воздействия на мирный процесс и проблема, возникшая с формированием многонационального воинского контингента в буферной зоне Эль-Ариш—Рас-Мухаммед. Хотя СССР и наложил вето на введение туда сил ООН, Вашингтон решил эту проблему, направив свои войска и гражданский персонал для наблюдения за ходом промежуточного отвода израильских подразделений. Был достигнут компромисс и по вопросу о цене, которую Израиль должен платить за синайскую нефть. После непродолжительного спора Египет согласился на расчеты по существующим тарифам ОПЕК.
И все-таки перспективы полной нормализации отношений между двумя странами по-прежнему оставались неопределенными. Первый израильский посол в Каире, Элиягу Бен-Элисар[1], по прибытии туда ощутил себя едва ли не в полной изоляции. На протяжении всего лета 1979 г. он никак не мог снять помещение для посольской канцелярии. Египетские чиновники постоянно отказывались встречаться с Бен-Элисаром и его сотрудниками. Хотя сам Садат решительно стремился к разрядке отношений между Египтом и Израилем, египетский истеблишмент — как политический, так и экономический — продолжал с осторожностью выжидать дальнейшего развития событий, связанных с созданием Палестинской автономии, поскольку лишь прогресс в решении этого вопроса мог привести к избавлению Египта от изоляции в арабском мире.
Вообще-то, палестинским арабам было что сказать о своем положении. Их численность к лету 1979 г. составляла 750 тыс. человек на Западном берегу и еще 450 тыс. человек в секторе Газа, и в большинстве своем они давно уже не были похожи на несчастных беженцев былых времен. Их жизненный уровень вырос за последние годы в значительно большей степени, чем где бы то ни было в арабских странах Ближнего Востока (не считая, разумеется, подданных нефтяных монархий Персидского залива). Палестинцы, благодаря интеграции в систему израильско-палестинского общего рынка, либо имели работу в Израиле, либо работали по субподрядам, предоставляемым израильскими предприятиями, и тем самым превратились в промышленных рабочих, приобрели новые специальности, то есть стали нормальными "синими воротничками", причем их реальная заработная плата значительно возросла. О повышении их благосостояния свидетельствовали такие факты, как увеличение в пять раз потребления электроэнергии или возросшее в одиннадцать раз количество частных автомобилей. В это же период, 1973-1980 гг., годовой прирост ВНП в Израиле составлял i,4%<i а на территориях, в среднем, 13%.
Экономический рост на территориях способствовал, прежде всего, значительному улучшению дел в сфере здравоохранения. На протяжении первых пятнадцати лет израильского правления власти создали не менее 146 медицинских учреждений на Западном берегу и 20 в секторе Газа. Возможность приобрести универсальную медицинскую страховку на льготных условиях, в рамках соответствующей израильской программы, обеспечивала палестинцам медицинскую помощь, причем в случае необходимости оказываемую также и в израильских больницах. Кроме того, расширились возможности образовательной системы. В 1967 г. почти 50% палестинцев были неграмотными; к 1980 г. количество неграмотных снизилось до 30%. Была создана широкая сеть профессионально-технических учебных заведений, и к 1980 г. число их выпускников составило около 50 тыс. человек. За годы израильского правления на контролируемых территориях было создано шесть высших учебных заведений, а также 20 общинных колледжей и учебных заведений для подготовки школьных учителей; в 1981 г. там обучалось около ю тыс. человек.
Экономический прогресс, а также перемены в области медицины и образования, в свою очередь, вызвали далеко идущие последствия социального и политического характера. Тысячи арабских женщин получили возможность работать на дому, занимаясь отделкой продукции швейной и обувной промышленности. Получив определенную экономическую независимость, они стали выступать против своего подчиненного положения, обусловленного общинными традициями. Палестинская молодежь, более образованная и лучше оплачиваемая по сравнению со старшим поколением, стала подвергать сомнению права старших на политическое лидерство. До середины 1970-х гг. неформальная израильско-иорданская администрация Западного берега состояла в основном из мухтаров, глав консервативно настроенных земледельческих кланов, которые в большинстве своем приспособились к жизни в условиях оккупации. Оказывая им поддержку, израильтяне и иорданцы с 1967 г. подавляли развитие альтернативных властных структур, связанных с ООП. Однако к концу 1970-х гг. представители нового, молодого, урбанизированного и более образованного поколения уже были готовы, как минимум, поставить под сомнение статус-кво.
Война Судного дня во многом способствовала проявлению духа несогласия и нетерпимости, свойственного молодежи. "Буквально за считанные минуты и часы, — вспоминала Раймонда Тавил, известная палестинская активистка-феминистка (впоследствии ставшая тещей Арафата),—мы ощутили, как в наши сердца вновь вселяется гордость и уверенность в себе, утраченные нами на протяжении шести лет горестей и унижений".В борьбе за влияние среди палестинцев ООП объявляла себя победителем короля Иордании Хусейна. Первоначальный успех наступательных операций египетской и сирийской армий в Войне Судного дня рассматривался как вовсе не связанный с позицией Хусейна, который отказался участвовать в военных действиях. И когда премьер-министр Рабин, в свою очередь, отказался вступать в переговоры с Хусейном по следам второго (1975 г.) соглашения о разъединении войск на Синайском полуострове, он тоже был склонен считать Иорданию незначительным фактором.
[1] Бен-Элисар Элиягу (Готлиб Эли; 1932-2000) — израильский политический деятель и дипломат. В 1942 г. ему удалось по поддельной визе вместе с братом и сестрой выехать из оккупированной Польши в Эрец-Исраэль. После окончания средней школы в Тель-Авиве до 1965 г. служил в Армии обороны Израиля. Первую и вторую университетскую степени получил в Сорбонне в области международного права. Защитил докторскую диссертацию в Женевском университете в области политических наук. После окончания учебы стал пресс-атташе партии Херут. В 1977-1979 гг-—генеральный директор Министерства главы правительства. В 1979-1981 гг. Бен-Элисар—первый израильский посол в Египте. В 1981 г. — избран в кнесет по списку движения Лнкуду член комиссии по иностранным делам и обороне. Переизбирался в кнесет в 1984,1988,1992 и 1996 гг. В 1988-1992 гг. возглавлял парламентскую комиссию по иностранным делам и обороне. В 1996 г. был назначен послом Израиля в США и покинул кнесет. В 1988-2000 гг. — посол Израиля во Франции. Умер в Париже от разрыва сердца. Написал ряд книг: "Израильско-арабская война" (1967); "Дипломатия Третьего рейха и евреи" (1969) и др.
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