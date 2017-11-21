История евреев Смутные перспективы. Как бы то ни было, а приход к власти "Хамаса" в Палестинской автономии и нарастание воинственности иранских ставленников, боевиков "Хизбаллы", в Ливане не обязательно следует рассматривать как самую серьезную из всех опасностей, грозящих сионистскому государству. Ведь, в конце концов, уже подписаны мирные договоры с Египтом и Иорданией; к тому же обе эти страны разделяют резко отрицательное отношение Израиля к исламскому терроризму. Россия, заменившая на мировой арене Советский Союз, не унаследовала от него роль покровителя арабского реваншизма. Массовая репатриация советских евреев — раньше просто невозможно было себе представить такое развитие событий — способствовала увеличению численности населения Израиля, значительно укрепив научный и оборонный потенциал страны. С конца 2002 г. Израиль находился на стадии экономического роста. Хотя при этом в стране и наблюдалось значительное неравенство в распределении доходов на душу населения, тем не менее, коэффициент роста ВВП за период 2003-2005 гг. составил 5,2%, что являлось одним из наиболее высоких показателей во всем западном мире. При всех своих значительных расходах на оборону и непропорционально больших поселенческих программах, Израиль по-прежнему мог позволить себе немалые расходы на развитие инфраструктуры, расширение сети первоклассных автострад и линий скоростного трамвая, модернизацию аэропортов и увеличение числа авиалайнеров, строительство новых школ и больниц. Достижения страны в частном секторе находят отражение в экономической статистике — можно назвать хотя бы приобретение Уорреном Баф-фетом у Стефана Вертхаймера пакета акций "Искар" в 2006 г. на сумму в 4 млрд долларов. Об этих достижениях можно также судить по общему виду израильского ландшафта, с его зеленеющими полями, фруктовыми садами и сложной оросительной системой, по благоденствующим деловым кварталам израильских городов, с их башнями небоскребов, построенных по последнему слову техники, и торговыми центрами, с жилыми кварталами, городскими и пригородными, где квартиры имеют все новейшие удобства, которые сделали бы честь любой стране Запада. Своими достижениями в области культуры Израиль может гордиться в не меньшей степени, чем успехами в материальной сфере. Пятеро израильтян удостоились звания лауреатов Нобелевской премии, а разнообразие картинных галерей, археологических и исторических музеев, постоянно расширяющаяся сеть высших учебных заведений, театры, симфонические и камерные оркестры, издательская деятельность — все это полностью соответствует тому зачастую фанатичному энтузиазму, с которым израильская публика, представляющая все слои общества, пользуется плодами этого интеллектуального и эстетического изобилия. Нет никаких сомнений в том, что израильтяне живут полной жизнью, отнюдь не пребывая в оцепенении от страха и неуверенности при мыслях о зловещих намерениях своих соседей. Несомненно, израильтяне отдают себе отчет в том, что существует и угроза террористических актов, и новая, еще более гибельная опасность ракетных обстрелов — хотя будущему страны угрожают также и другие, не менее тревожные беды, отнюдь не связанные с действиями чужаков. Борьбу за жизнестойкость своего общества и за уважение со стороны других народов израильтяне ведут в первую очередь и главным образом в своей среде; это борьба между сдержанным, толерантным большинством и агрессивным меньшинством фанатично настроенных фундаменталистов, между сторонниками территориальных уступок и воинственными апологетами территориальных приобретений, защитниками плюралистической демократии и подстрекателями, играющими на инстинктах толпы, хранителями гражданских ценностей и нарушителями моральных устоев. В общем и целом, Государство Израиль, вступив в седьмое десятилетие своего существования, вынуждено вести борьбу и с внутренним неприятелем в пределах своих границ, и с проявлениями гремучей ненависти за их пределами.

Говард М. Сакер - История Израиля: в 3 томах

Первое издание на русском языке

Перевод с английского Виктора Гопмана

Говард Морли Сакер — М: Книжники; Текст; 2011 — (История евреев)

ISBN 978-5-9953-0124-0 ("Книжники")

ISBN 978-5-7516-0972-6 ("Текст")

Говард Морли Сакер - История Израиля - в 3 томах - Том 3 От зарождения сионизма до наших дней - 1978-2005

М: Книжники; Текст; 2011 — 568 [8] с.

История евреев

ISBN 978-5-9953-0147-9 ("Книжники")

ISBN 978-5-7516-0975-7 ("Текст")

Говард Морли Сакер - История Израиля - в 3 томах - Том 3 От зарождения сионизма до наших дней - 1978-2005 - Содержание

Глава XXVIII. Романтический национализм и реальная политика

Новые палестинцы

Паралич переговорного процесса

Главная тема: поселения

Повседневная действительность поселенческой деятельности..

Недовольство политикой ревизионизма

Ситуация в Израиле становится еще более нестабильной

Возможность политического наступления: Иерусалим

Операция "Осирак"

Глава XXIX. Ревизионизм достиг своей вершины

Подтверждение политического одобрения

Катастрофические последствия в Египте

Религиозные партии называют свою цену

Национальный лагерь называет свою цену

План "прагматических" поселений

Палестина: политика кнута и пряника

Поселенцы: самоуправство вместо закона

Глава XXX. Израиль в Ливане

Раскаты грома с севера

Бронированный кулак Ариэля Шарона

Операция "Мир Галилее"

Операция "Большие сосны"

Гадкий израильтянин

Упущенные возможности

Сабра и Шатила

Асад отвергает мирное соглашение

Момент истины Менахема Бегина

Глава XXXI. На переломе: духовная жизнь Израиля и отношение народов диаспоры к Израилю

Развитие национальной культуры

Конфронтация и культуркампф

Усиление идеологического противостояния

Терпение диаспоры начинает иссякать

Переоценка лояльности

Глава XXXII. Эра правительств национального единства

Выборы на грани экономического краха

Конец политики авантюризма

Борьба за экономическую стабилизацию

Возрождение роли науки

Израиль как производитель оружия

Иран — контрас: израильский след

Положительные последствия умеренной политики Переса

Глава XXXIII. Возмездие за бездействие

Дипломатическое мастерство Переса

Политическая возня

Гроза перед грозой

Палестинская интифада, израильские ограничения

Возрождение иммиграции из Восточной Европы

Цена возобновления территориальных приобретений

Терпение американцев исчерпано

Глава XXXIV. Нелегкая дорога к миру

Огненный ветер с Персидского залива

Операция "Буря в пустыне": взгляд со стороны Израиля

Операция "Буря в пустыне": дивиденды и долги

Дипломатические успехи

Мадридская конференция и последующие события

Политическое возрождение Израильской партии труда

Основа для дипломатической революции

Скандинавская дверь в Палестину

Первая попытка передать полномочия палестинцам

Неупорядоченный путь к нормализации

Восточный партнер

Глава XXXV. Наследие Рабина—Переса приходит в упадок

Памяти Рабина

Вклад Переса в наследие Рабина—Переса

Сирийское наследие Рабина

Запоздалая игра мускулами

Процесс "Анти-Осло"

Мирный процесс: позиция Нетаниягу

Дипломатия Клинтона: новая попытка

Клинтон в роли старшего партнера

Глава XXXVI. Эгуд Барак: два года у власти

Паралич переговорного процесса, кризис ликудовского правления .

"Солдат номер один"

Сирийское направление Барака

Хафез Асад как партнер

Палестинское направление Барака

Ариэль Шарон восходит на Храмовую гору

Клинтон: прощальное ближневосточное выступление

Возвращение Ариэля Шарона

Глава XXXVII. "Бульдозер" на посту премьер-министра

Ариэль Шарон формирует правительство

Арафат и Шарон возвращаются на прежние позиции

Администрация Джорджа У. Буша: попытки наладить

дипломатические отношения на Ближнем Востоке

"Реконкиста" Палестины

Новые выборы: Шарон сохраняет народную поддержку

Шарон строит забор безопасности

Альтернативные инициативы мирного процесса

Глава XXXVIII. "Бульдозер" как государственный деятель

Тактическое отступление: первые шаги

Политическая метаморфоза

Газа без евреев

А что касается остальной части Палестины?

Глава XXXIX. Израиль вступает в двадцать первое столетие

Успех алии из бывшего Советского Союза

Экономическая либерализация, технологический прогресс

"Конституционная" либерализация

Безупречность стиля

Пасынки Израиля

Нарушение социального равновесия

Глава XL. Пестрая картина

Холодный мир, непрестанные угрозы

Преступность и жестокость

Культуркампф: расширение масштабов явления

От культуркампфа к начальной стадии гражданской войны

Сторонники "единого и неделимого Израиля" из стран диаспоры

Иерусалим: возможно ли разрядить бомбу замедленного действия?

Повесть о двух избирательных кампаниях

Глава XLI. Ближний Восток: время принятия решений

Ракеты из Ливана

В поисках дипломатической передышки

Оценка урона

Затянувшееся бездействие Великих держав

Смутные перспективы

Библиография

Именной указатель

Говард Морли Сакер - История Израиля - в 3 томах - Том 3 От зарождения сионизма до наших дней - 1978-2005 - Новые палестинцы

Тридцатого апреля 1979 г. израильское грузовое судно шло обычным рейсом по Суэцкому каналу, и его продвижение не вызывало особого внимания египтян. Их душевное состояние значительно улучшилось после недавнего, всего месяц назад, заключения мирного договора с Израилем, а также благодаря израильскому жесту доброй воли — когда Египту была возвращена его синайская "столица", Эль-Ариш, задолго до намеченного срока. Не оказала негативного воздействия на мирный процесс и проблема, возникшая с формированием многонационального воинского контингента в буферной зоне Эль-Ариш—Рас-Мухаммед. Хотя СССР и наложил вето на введение туда сил ООН, Вашингтон решил эту проблему, направив свои войска и гражданский персонал для наблюдения за ходом промежуточного отвода израильских подразделений. Был достигнут компромисс и по вопросу о цене, которую Израиль должен платить за синайскую нефть. После непродолжительного спора Египет согласился на расчеты по существующим тарифам ОПЕК.

И все-таки перспективы полной нормализации отношений между двумя странами по-прежнему оставались неопределенными. Первый израильский посол в Каире, Элиягу Бен-Элисар [1] , по прибытии туда ощутил себя едва ли не в полной изоляции. На протяжении всего лета 1979 г. он никак не мог снять помещение для посольской канцелярии. Египетские чиновники постоянно отказывались встречаться с Бен-Элисаром и его сотрудниками. Хотя сам Садат решительно стремился к разрядке отношений между Египтом и Израилем, египетский истеблишмент — как политический, так и экономический — продолжал с осторожностью выжидать дальнейшего развития событий, связанных с созданием Палестинской автономии, поскольку лишь прогресс в решении этого вопроса мог привести к избавлению Египта от изоляции в арабском мире.

Вообще-то, палестинским арабам было что сказать о своем положении. Их численность к лету 1979 г. составляла 750 тыс. человек на Западном берегу и еще 450 тыс. человек в секторе Газа, и в большинстве своем они давно уже не были похожи на несчастных беженцев былых времен. Их жизненный уровень вырос за последние годы в значительно большей степени, чем где бы то ни было в арабских странах Ближнего Востока (не считая, разумеется, подданных нефтяных монархий Персидского залива). Палестинцы, благодаря интеграции в систему израильско-палестинского общего рынка, либо имели работу в Израиле, либо работали по субподрядам, предоставляемым израильскими предприятиями, и тем самым превратились в промышленных рабочих, приобрели новые специальности, то есть стали нормальными "синими воротничками", причем их реальная заработная плата значительно возросла. О повышении их благосостояния свидетельствовали такие факты, как увеличение в пять раз потребления электроэнергии или возросшее в одиннадцать раз количество частных автомобилей. В это же период, 1973-1980 гг., годовой прирост ВНП в Израиле составлял i,4%<i а на территориях, в среднем, 13%.

Экономический рост на территориях способствовал, прежде всего, значительному улучшению дел в сфере здравоохранения. На протяжении первых пятнадцати лет израильского правления власти создали не менее 146 медицинских учреждений на Западном берегу и 20 в секторе Газа. Возможность приобрести универсальную медицинскую страховку на льготных условиях, в рамках соответствующей израильской программы, обеспечивала палестинцам медицинскую помощь, причем в случае необходимости оказываемую также и в израильских больницах. Кроме того, расширились возможности образовательной системы. В 1967 г. почти 50% палестинцев были неграмотными; к 1980 г. количество неграмотных снизилось до 30%. Была создана широкая сеть профессионально-технических учебных заведений, и к 1980 г. число их выпускников составило около 50 тыс. человек. За годы израильского правления на контролируемых территориях было создано шесть высших учебных заведений, а также 20 общинных колледжей и учебных заведений для подготовки школьных учителей; в 1981 г. там обучалось около ю тыс. человек.

Экономический прогресс, а также перемены в области медицины и образования, в свою очередь, вызвали далеко идущие последствия социального и политического характера. Тысячи арабских женщин получили возможность работать на дому, занимаясь отделкой продукции швейной и обувной промышленности. Получив определенную экономическую независимость, они стали выступать против своего подчиненного положения, обусловленного общинными традициями. Палестинская молодежь, более образованная и лучше оплачиваемая по сравнению со старшим поколением, стала подвергать сомнению права старших на политическое лидерство. До середины 1970-х гг. неформальная израильско-иорданская администрация Западного берега состояла в основном из мухтаров, глав консервативно настроенных земледельческих кланов, которые в большинстве своем приспособились к жизни в условиях оккупации. Оказывая им поддержку, израильтяне и иорданцы с 1967 г. подавляли развитие альтернативных властных структур, связанных с ООП. Однако к концу 1970-х гг. представители нового, молодого, урбанизированного и более образованного поколения уже были готовы, как минимум, поставить под сомнение статус-кво.

Война Судного дня во многом способствовала проявлению духа несогласия и нетерпимости, свойственного молодежи. "Буквально за считанные минуты и часы, — вспоминала Раймонда Тавил, известная палестинская активистка-феминистка (впоследствии ставшая тещей Арафата),—мы ощутили, как в наши сердца вновь вселяется гордость и уверенность в себе, утраченные нами на протяжении шести лет горестей и унижений".



[1] Бен-Элисар Элиягу (Готлиб Эли; 1932-2000) — израильский политический деятель и дипломат. В 1942 г. ему удалось по поддельной визе вместе с братом и сестрой выехать из оккупированной Польши в Эрец-Исраэль. После окончания средней школы в Тель-Авиве до 1965 г. служил в Армии обороны Израиля. Первую и вторую университетскую степени получил в Сорбонне в области международного права. Защитил докторскую диссертацию в Женевском университете в области политических наук. После окончания учебы стал пресс-атташе партии Херут. В 1977-1979 гг-—генеральный директор Министерства главы правительства. В 1979-1981 гг. Бен-Элисар—первый израильский посол в Египте. В 1981 г. — избран в кнесет по списку движения Лнкуду член комиссии по иностранным делам и обороне. Переизбирался в кнесет в 1984,1988,1992 и 1996 гг. В 1988-1992 гг. возглавлял парламентскую комиссию по иностранным делам и обороне. В 1996 г. был назначен послом Израиля в США и покинул кнесет. В 1988-2000 гг. — посол Израиля во Франции. Умер в Париже от разрыва сердца. Написал ряд книг: "Израильско-арабская война" (1967); "Дипломатия Третьего рейха и евреи" (1969) и др.

В борьбе за влияние среди палестинцев ООП объявляла себя победителем короля Иордании Хусейна. Первоначальный успех наступательных операций египетской и сирийской армий в Войне Судного дня рассматривался как вовсе не связанный с позицией Хусейна, который отказался участвовать в военных действиях. И когда премьер-министр Рабин, в свою очередь, отказался вступать в переговоры с Хусейном по следам второго (1975 г.) соглашения о разъединении войск на Синайском полуострове, он тоже был склонен считать Иорданию незначительным фактором.