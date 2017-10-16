[8] Песах—праздник, увековечивающий память об исходе евреев из Египта (хш в. до н. э.) и избавлении их от рабства.

Ханука — праздник в память о чуде при освящении Иерусалимского храма после победы Маккавеев, возглавивших восстание против греческого владычества (167 г. до н. э.). В 164 г. до н. э. Иерусалим был освобожден; одного сосуда с освященным маслом хватило для светильников Храма на неделю. Победа Маккавеев привела к созданию независимого Иудейского царства.

Суккоуп — праздник в память о сорокалетнем странствии евреев по пустыне после исхода из Египта. В Суккот строятся шалаши-сук/си, напоминающие о том, что евреи жили в пустыне в шалашах.

Шавуот — праздник в память о даровании Торы на горе Синай.