От национального очага к государству - 5 частей
От национального очага к государству - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ
В настоящем курсе подробно описан путь, пройденный еврейской общиной Палестины/ Эрец-Исраэль с 1917 по 1939 гг. События и процессы, связанные с формированием социальных и культурных институтов ишува, рассмотрены в широком контексте взаимоотношений между британскими властями, арабами и евреями. Изучение политических процессов сочетается с анализом социально-экономических тенденций, отличавших общинную жизнь евреев Палестины/Эрец-Исраэль. В курсе также рассмотрены различные геополитические факторы, относящиеся к позиции Лиги наций и великих держав, влиявшие на развитие событий в Палестине/Эрец-Исраэль, и описана деятельность международных еврейских
организаций, направленная на развитие сионистского движения в период между двумя мировыми войнами.
От национального очага к государству - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ
Открытый университет Израиля
Курс 42137
От национального очага к государству - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ - Содержание
- 1. Ишув в 1917-1939 гг.: история и историография
- 2. Британские мандатные власти, евреи и арабы в Палестине в 1917-1929 гг.
- 3. Становление общинного самоуправления: организации и партии ишува в период мандата
- 4. Формирование фундамента будущего государства: иммиграция, экономическое развитие и поселенческая деятельность в 1920-е годы
- 5. Согласие и противоречия в 1920-е годы
От национального очага к государству - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ - «Новый ишув»: историко - социологические особенности
Еврейский ишув времен британского мандата представлял собой группу национального меньшинства, делившую одно политическое пространство со значительно превышающим ее численно арабским населением. Так называемый «новый ишув» включал большинство, но не всех евреев Эрец-Исраэль, одновременно являясь лишь небольшой частью еврейского народа, в подавляющем большинстве своем проживавшего в то время в других странах. Границы, отделявшие еврейский ишув в Эрец-Исраэль от других групп, с которыми он по тем или иным критериям объединялся в одно целое - от остальных жителей Палестины/'Эрец-Исраэль, как евреев, так и арабов, с одной стороны, а также от всего еврейского народа, с другой - не были четко очерченными (и уж тем более «непроницаемыми»), и историки до сих пор спорят о природе взаимоотношений этих групп и их влиянии на судьбу Палестины/'Эрец-Исраэль в целом. Поэтому для понимания темы курса необходимо точно определить, что такое «новый ишув», и очертить границы, отделявшие его от окружающего общества. Как писал известный израильский историк и общественный деятель Бен-Цион Динур в статье «История ишува и ее место в истории Израиля», «название «ишув» относится лишь к еврейскому населению страны и является сокращением понятия «еврейский ишув в Эрец-Исраэль». Оно обозначает еврейское население страны в эпоху, когда евреи ею не управляли»[1].
Это определение наглядно иллюстрирует точку зрения Б.-Ц. Динура, заключающуюся в том, что общая история Палестины/Эрец-Исраэль там, где она касается ее нееврейских жителей, является собранием частных историй отдельных людей, и лишь евреи как группа обладают в этой стране коллективной историей[2]. Подобный подход нивелирует историю других народов, живших в Палестине, рассматривая ее исключительно сквозь призму ее значимости для еврейского народа.
Иерусалимский институт им. Ицхака Бен-Цви выпускает исследовательский альманах «Шалем» - сборник научных трудов, посвященных преимущественно истории еврейского ишува Палестины/Эрец-Исраэль. Вначале, в 1974 году, он имел подзаголовок «Исследования Эрец-Исраэль и ишува».[3] Профессор Алекс Кармель из Хайфского университета, посвятивший свои исследования крестоносцам и миссионерской деятельности европейских христиан в Палестине, выступил с критикой этого подзаголовка. Он утверждал, что в Палестине/Эрец-Исраэль на протяжении веков жили представители многих народов, и из подзаголовка нельзя понять, что альманах посвящен именно истории еврейского ишува (как «старого», так и «нового»). Редакционная коллегия согласилась с высказанной критикой и приняла решение о переименовании альманаха - начиная с третьего тома - в «Сборник трудов по истории Эрец-Исраэль и ее еврейского ишува».
Этот случай наглядно иллюстрирует деликатность обсуждаемой в рамках настоящего курса темы.
[1] Б.-Ц. Динур, «В многовековой борьбе народа Израиля за свою страну» (Иерусалим, 1975), стр. 79 [на иврите].
[2] Подробное обсуждение этой проблемы см.: Я. Барнаи, «Историография и национальное движение» (Иерусалим, 1995), стр. 78-93 [на иврите].
[3] Следует отметить, что по-английски подзаголовок изначально был сформулирован как «Studies in the History of the Jews in Eretz-Israel». См. обсуждение этого вопроса в книге Я. Барнаи «Историография и национальное движение», стр. 86.
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