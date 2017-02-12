От национального очага к государству - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ

В настоящем курсе подробно описан путь, пройденный еврейской общиной Палестины/ Эрец-Исраэль с 1917 по 1939 гг. События и процессы, связанные с формированием социальных и культурных институтов ишува, рассмотрены в широком контексте взаимоотношений между британскими властями, арабами и евреями. Изучение политических процессов сочетается с анализом социально-экономических тенденций, отличавших общинную жизнь евреев Палестины/Эрец-Исраэль. В курсе также рассмотрены различные геополитические факторы, относящиеся к позиции Лиги наций и великих держав, влиявшие на развитие событий в Палестине/Эрец-Исраэль, и описана деятельность международных еврейских