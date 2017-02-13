Еврейство США - 1820-1950 - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ

В курсе "Еврейство США, 1820-1950" рассматривается история одной из крупнейших и влиятельнейших еврейских общин современного мира. Изучение материала курса опирается на целый ряд подготовленных Открытым университетом пособий, которые можно разделить на две группы.

Первую из них образуют сборники документов, относящихся к указанному периоду и отражающих различные аспекты истории евреев в Америке. Студенты узнают о "волнах" еврейской иммиграции из разных стран Европы и о специфике каждой из этих "волн", о формировании еврейских общественных и религиозных институтов, о развитии культуры и т.п. Опубликованные источники снабжены комментариями и предваряются предисловием.

Вторая группа пособий представляет собой сборник важнейших научных статей по указанным выше темам. Таким образом, учебный курс дает достаточно полную и подробную картину истории американского еврейства.