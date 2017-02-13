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Еврейство США - 1820-1950 - 5 частей

Еврейство США - 1820-1950 - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, JUDAICA, History, **Jewish History, Sociology Political Science
Series Академическая программа ОУИ (20 books)
Еврейство США - 1820-1950 - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ
В курсе "Еврейство США, 1820-1950" рассматривается история одной из крупнейших и влиятельнейших еврейских общин современного мира. Изучение материала курса опирается на целый ряд подготовленных Открытым университетом пособий, которые можно разделить на две группы.
Первую из них образуют сборники документов, относящихся к указанному периоду и отражающих различные аспекты истории евреев в Америке. Студенты узнают о "волнах" еврейской иммиграции из разных стран Европы и о специфике каждой из этих "волн", о формировании еврейских общественных и религиозных институтов, о развитии культуры и т.п. Опубликованные источники снабжены комментариями и предваряются предисловием.
Вторая группа пособий представляет собой сборник важнейших научных статей по указанным выше темам. Таким образом, учебный курс дает достаточно полную и подробную картину истории американского еврейства.

Еврейство США - 1820-1950 - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ

Открытый университет Израиля, 2009
Курс42304

Еврейство США - 1820-1950 - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ - Содержание томов

  • 1-2 Евреи США - 1820-1914
  • 3 Евреи США - Сборник статей
  • 4 Евреи США - Сборник статей
  • 5 Американо-еврейский опыт

Еврейство США - 1820-1950 - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ - Описание программы

Каковы были причины и побудительные мотивы массовой эмиграции евреев из Центральной и Восточной Европы в Америку?
Каков был "профиль" типичного еврея-эмигранта из Германии и из Российской империи?
Как складывались их судьбы и каковы были взаимоотношения между ними на новой Родине?
Какие особенности американского образа жизни и государственного устройства способствовали успешной интеграции евреев в американском обществе?
Особое внимание уделяется роли Конституции США, религиозных конгрегаций, общинных организаций и добровольных сообществ в американской жизни. Рассматривается дилемма "плавильного котла" и "мультикультурного общества", стоящая перед иммигрантами. Большое место отводится трём религиозным течениям в иудаизме, сложившимся в американском обществе: реформистскому, консервативному и ортодоксальному.
Важной темой является реакция американских евреев на Катастрофу европейского еврейства и отношение к сионизму и к государству Израиль.
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Rating 4.8 / 5
Added 13.02.2017
Author поп Упырь Лихой
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4.8/5 (2)

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