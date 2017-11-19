Сакер - История Израиля - 2 - От зарождениения сионизма до наших дней - 1952-1978
История евреев
26 марта 1979 г., на устроенной в Белом доме церемонии, с участием израильской и египетской делегаций, Генерального секретаря ООН Курта Вальдхайма, видных американских государственных и общественных деятелей и почетных гостей (среди которых был Генри Киссинджер), Садат и Бегин скрепили своими подписями официальный мирный договор между своими странами.
Говард М. Сакер - История Израиля - в 3 томах - Том 2 - От зарождениения сионизма до наших дней - 1952-1978
Первое издание на русском языке
Перевод с английского Виктора Гопмана
Говард Морли Сакер — М: Книжники; Текст; 2011 - 622(2] с.
История евреев
ISBN 978-5-9953-0124-0 ("Книжники")
ISBN 978-5-7516-0972-6 ("Текст")
Том 2
ISBN 978-5-9953-0146-2 ("Книжники")
ISBN 978-5-7516-0174-0 ("Текст")
Говард М. Сакер - История Израиля - в 3 томах - Том 2 - От зарождениения сионизма до наших дней - 1952-1978 - Содержание
Глава XVII. Синай и Суэц
- В тени Насера
- Израиль в изоляции
- Даян создает боевые части
- В поисках союзника
- Вызов Насера
- Израиль выходит на сцену
- Начало операции "Кадет"
- "Разъединение участников боевых действий"
- Завершение операции "Кадет"
- Мир вне себя
- Израиль добивается гарантий безопасности
- Формулировка найдена
Глава XVIII. Годы экономического роста и социального развития
- Становление государства
- Покорение земли и воды
- Открытие пустыни, открытие морских путей
- Точка взлета
- Арабское меньшинство
- "Другая половина" израильского еврейства..
Глава XIX. Десятилетие политических и дипломатических достижений
- Кризис в системе верховной власти Израиля: "дело Лавона"
- Последствия и отголоски: перестройка политических партий
- Процесс Эйхмана
- Улучшение отношений с Германией
- Оружие и дипломатия
- Израиль, Франция и Европейское экономическое сообщество ....
- Израиль и развивающиеся страны
- Израиль—Африка: медовый месяц
Глава ХХ. События культурного и идеологического характера
- Становление арабской интеллигенции
- Развитие культуры еврейского большинства: образование и наука .
- В поисках самоидентификации и стиля
- Новая ивритская литература
- Поколение "Палмаха"
- Духовный кризис
- Конфронтация с ортодоксами
- Кого считать евреем?
- Стремление к гибкости внутри ортодоксальной общины
- В поисках духовных альтернатив
Глава XXI. Шестидневная война
- Превратности фортуны Насера
- Сирийский тигр вырвался на свободу
- Москва оседлала тигра
- Насер возвращается в Газу и Шарм-аш-Шейх
- Возобновление блокады
- Дипломатическая борьба, политический кризис
- Наращивание арабских сил
- Источники израильской военной мощи
- Принято решение атаковать
- Гром с небес, бронированный кулак
- Арабы в замешательстве
- Мир в шоке
- Израиль завоевывает Синай
- "Золотой Иерусалим"
- Возмездие на Голанских высотах
- Объединение дипломатических усилий
Глава XXII. Израиль—империя
- Объединенная столица
- Западный берег
- Израиль ждет "телефонного звонка"
- Израиль закручивает гайки
- Усиление арабского сопротивления
- Экономические итоги израильской оккупации
- Война на истощение
- Советский Союз наращивает свое присутствие
- Изменение тактики арабских боевиков
- Цена процветания
- Израильский "общий рынок" на контролируемых территориях
- Противоречивые мнения относительно территориального будущего Израиля
Глава ХХIII. Израиль и мировое еврейство
- Мобилизация диаспоры
- Израиль: новое понимание сионизма
- Кризис американского сионизма
- Диаспора вносит свой вклад
- Перестройка Еврейского агентства
- "Евреи молчания"
Глава XXIV. Война Судного дня
- Политика самоуспокоенности
- Переоценка военной стратегии
- Садат принимает решение
- Садат завершил свою подготовку
- Провал израильской разведки
- Лавина с севера
- Приливная волна захлестнула берег Суэцкого канала
- Переоценка приоритетов
- Схватка покровителей
- Стабилизация ситуации и контрнаступление
- Перемена ситуации на Южном фронте
- В СССР проявляют беспокойство
- Израиль склоняется к уступкам
Глава XXV. После землетрясения
- Израиль снова в изоляции
- Челночная дипломатия и первая стадия разъединения
- Политическая жизнь: смена караула
- Цена неокончательной победы
- Кризис челночной дипломатии
- Разъединение и передышка
- Опасность не миновала.
- Рабин: годы терпеливого ожидания
Глава XXVI. Начало эры Ликуда
- Эпитафия Партии труда
- Электоральный переворот
- Израиль уходит вправо
- "Внутренний враг"
Глава XXVIL. Примирение с Египтом
- Садат в поисках мира
- Хиджра в Иерусалим
- Холодный свет зари
- Отход и прорыв
- Основы соглашений
- Садат маневрирует, Картер играет свою игру
- Паломничество на Ближний Восток
Говард М. Сакер - История Израиля - в 3 томах - Том 2 - От зарождениения сионизма до наших дней - 1952-1978 - В тени Насера
Начиная с лета 1952 г. и до осени 1970 г., на протяжении практически двух десятилетий, история арабского мира в значительной степени зависела от Гамаля Абделя Насера, самой харизматичной фигуры Ближнего Востока со времен Мухаммеда Али[1], правившего Египтом за век с четвертью до времен Насера. Высокий, горбоносый, тридцати четырех лет от роду (в 1952 г.), полковник Насер был сыном почтового работника в Верхнем Египте. С молодых лет являлся активным противником британского режима и принадлежал к неофашистской организации "Зеленые рубашки". В годы Второй мировой войны тщетно пытался наладить сотрудничество с нацистами. Ненависть к британскому режиму усугубилась позором военного поражения в Палестине, нанесенного евреями. Насер, как и другие офицеры его поколения, считал, что разгром палестинских сил стал следствием не стойкости и отваги еврейского народа, а бездарности и коррупции режима Фарука[2]. Решительные и далеко идущие политические перемены представлялись ему единственным способом решения проблем, стоящих перед страной. По возвращении в Египет Насер и его единомышленники — в том числе Анвар Садат[3], Абдель Хаким Амир, Салах Салим, Захария Мухи аль-Дин—пополнили свои ряды сторонниками из числа египетских офицеров, и 23 июля 1952 г. взяли власть в свои руки в результате бескровного переворота. Буквально в последний момент они пригласили к участию генерал-майора Мухаммеда Нагиба[4]—с тем, чтобы тот номинально возглавил восстание.
[1] Мухаммед Али (1769-1849) — египетский государственный и военный деятель, правитель Египта (1805-1842). Сын мелкого албанского помещика в Македонии. В1802 г. был отправлен по приказу турецких властей в Египет как помощник командира албанского отряда для борьбы с войсками мамелюков. В 1805 г- возглавил восстание египтян, недовольных как мамелюками, так и турецким владычеством. В мае 1805 г. собрание шейхов провозгласило Мухаммеда Али правителем Египта. Отразил вторжение турок. Провел аграрную реформу, отдав крестьянам землю феодалов-мамелюков, создал египетскую современную армию, насчитывавшую в 1830-х гг. около 130 тыс. человек, и построил флот. Впервые в истории Египта были созданы светские школы. Присоединил к Египту Аравию, Судан, Сирию, Палестину, Ливан. В 1831 г. вспыхнула война между Египтом и Турцией. В июле 1832 г. египетская армия под командованием сына Мухаммеда Али Ибрахим-паши разгромила турецкую армию и вступила в Анатолию. Только вмешательство России и Великобритании, отправивших на помощь султану войска и флот, спасло Турцию. В 1833 г. был заключен мирный договор. В 1839 г. началась новая война, английские войска разбили египетскую армию, и в результате договора 1841 г. Мухаммед Али сохранил в своем владении только Египет и Судан.
[2] Фарук (1920-1965) — египетский король в 1936-1952 гг. (до июля 1937 г. правил регентский совет). Проводил крайне непопулярную в стране политику, полностью завися от властей Великобритании. Всеобщая ненависть к возглавляемому им режиму и к самой личности монарха резко усилилась после поражения египетской армии в Войне за независимость. В июле 1952 г. организация "Свободные офицеры" осуществила в стране государственный переворот и свергла монархию. Фарук был выслан из Египта. В 1959 г. принял гражданство Монако, умер в Риме.
[3] Ас-Садат Мухаммед Анвар (1918-1981) — египетский государственный, политический и военный деятель. В 1938 г. окончил военный колледж в Каире. Был близок к идеологии "Братьев-мусульман". Во время Второй мировой войны возглавил подпольную группу антибритански настроенных офицеров, которая установила контакты с командованием немецко-итальянских войск в Северной Африке. В 1942 г. был арестован, пробыл в заключении до 1945 г. В 1949 г. вступил в организацию "Свободные офицеры"; из-за своей идеологической близости к "Братьям-мусульманам" до 1957 г. не назначался на ответственные посты. С 1957 г. — депутат Национального собрания. В 1960-1961 гг. и в 1964-1968 гг. — председатель Национального собрания. В 1967-1970 гг. — вице-президент, а с октября 1970 г.— президент Египта. Сразу же после прихода к власти Садат выступил против проводившегося Насером социалистического курса. Начал политику, направленную на сближение с США. В 1972 г. по его распоряжению были высланы советские военные советники. Садат решил, что для востановления престижа Египта необходима победоносная война против Израиля с ограниченными военными целями. После Войны Судного дня 1973 г. Садат решил, что он может вернуть Синайский полуостров и установить дружеские отношения с США, заключив мирный договор с Израилем. Исторический визит А. Садата в Иерусалим в ноябре 1977 г. привел к заключению мирного договора между Израилем и Египтом 26 марта 1979 г. В 1978 г. А. Садату и М. Бегину была присуждена Нобелевская премия мира. В 1981 г. Садат был убит террористами из организации "Братья-мусульмане".
[4] Нагиб Мухаммед (1901-1984) — египетский военный и государственный деятель, окончил английский колледж в Хартуме и Королевскую военную академию в Каире. В 1924 г. ему был присвоен первый офицерский чин. С 1948 г.—генерал-майор, участвовал в Войне за независимость. После государственного переворота 23 июля 1952 г. — главнокомандующий египетской армией, председатель Совета руководства.
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