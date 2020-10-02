В книге, которую вы держите в руках, описан период истории, в который началась реализация пророчеств об окончательном избавлении (Геуле). В ней описывается, как ученики Гаона из Вильно, начали реализовывать замысел своего учителя - собирание изгнанников на святой земле, после почти двухтысячелетнего изгнания. Все подробности этапов избавления были заранее определены Гаоном, вплоть до того, что его ученики отправили специального посланника в Марокко, чтобы выйти на связь с потерянными десятью коленами Израиля.

Наша книга продолжает раскрытие тайны роли Машиаха бен Йосефа, той темы, которой занимался многие годы наш друг - рав Гершон Берман ЗаЦаЛ.

Хроника избавления - Предыстория

Составитель и переводчик - р. Александр Кац

Идея проекта - р. Зеев Вольф Шафранова

Редактура и реализация проекта - р. Цви Патлас

Обложка - р. Яаков Мительман

Ответственный редактор - р. Цви Патлас

Дизайн верстка - р. Иегуда Фербер

Издательство "Пардес", - 217 с., иллюстрации

Иерушалаим — 5780 - 2020

Хроника избавления - Предыстория - Содержание

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

ПРОСЬБА ОБ ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ИЗБАВЛЕНИИ - ГЕУЛЕ

ЧАСТЬ 1

1. ВИЛЕНСКИЙ ГАОН ЕДЕТ НА СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ

2. ГАОН ГОТОВИТ УЧЕНИКОВ

3. ЦЕНТР ТОРЫ В ШКЛОВЕ

4. ДВА ПОСЛЕДНИХ УЧЕНИКА

5. ПОСЛЕ СМЕРТИ УЧИТЕЛЯ

6. УЧЕНИКИ ГАОН А В ЦФАТЕ

7. ДВА ЦЕНТРА ТОРЫ

8. ПОИСК ДЕСЯТИ ПРОПАВШИХ КОЛЕН

9. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ЦФАТЕ

10. ГОД «А-ТОР»

ЧАСТЬ 2 СПОР ВОКРУГ КНИГИ «КОЛЬ А-ТОР»

1. ТАЙНАЯ РУКОПИСЬ

2. РОД ХРАНИТЕЛЕЙ КНИГИ

3. «СТРОИТЕЛИ ИЕРУСАЛИМА»

4. СПОР ПО ПОВОДУ КНИГИ

5. У КАЖДОГО СВОЯ МИССИЯ

6. «ВЫДЕРЖКИ ИЗ ВЫДЕРЖЕК»

7. КНИГИ ВИЛЕНСКОГО ГАОНА

8. СТОРОННИКИ КНИГИ «КОЛЬ А-ТОР»

9. РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА

ЧАСТЬ 3 ОСНОВНЫЕ ИДЕИ КНИГИ «КОЛЬ А-ТОР»

1. НАЧАЛО ИЗБАВЛЕНИЯ

2. ДВА МАШИАХА

3. ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ИЗБАВЛЕНИЯ

4. МИССИЯ «ПЕРВОГО МАШИАХА»

5. ВОЖДЬ «ВЕЛИКОГО СБРОДА»

6. В КАЖДОМ ПОКОЛЕНИИ

7. МИССИЯ ВИЛЕНСКОГО ГАОНА

8. «ИСТОЧНИКИ МУДРОСТИ СНИЗУ»

9. ПЕРВЫЕ ШАГИ

10. МОШЕ И МАШИАХ

11. ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

УРОК ГАОНА РАВА МОШЕ ШАПИРО: «НАД НИМИ РОСТОК СЫНА ДАВИДА ПРОИЗРАСТЕТ»

ИЗГНАНИЕ, ИЗ КОТОРОГО МЫ СПАСЕМСЯ

МУКИ МАШИАХА

ТШУВА - РАСКАЯНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

РАВ ЗЕЕВ ШАФРАНОВ

ЧАСТЬ 4 МОЛИТВА «ОД ЙОСЕФ ХАЙ»

МОЛИТВА «ЙОСЕФ ЕЩЕ ЖИВ»

ИЗ ПСАЛМА 102 (14-16)

ИЗ ПСАЛМА 116 (6)

ИЗ ПСАЛМА 118 (17)

ИЗ ПСАЛМА 24 (3-10)

ПСАЛОМ 110

ПСАЛОМ 20

ИЗ ПСАЛМА 69 (2 И 36)

ИЗ КНИГИ ПРОРОКА ЙЕШАИ 35 (10)

ИЗ КНИГИ ПРОРОКА ЗЕХАРЬИ 8 (12-13)

ПСАЛОМ 48

ИЗ ПСАЛМА 21 (5)

ПСАЛОМ 126

ПСАЛОМ 6

ИЗ ПСАЛМА 81 (6-8)

ИЗ ПСАЛМА 76 (4-13)

ИЗ ПСАЛМА 31 (12)

ПСАЛОМ 30 205

ИЗ ПСАЛМА 107 (20)

ИЗ ПСАЛМА 27 (3-14)

ВЕЛИКАЯ «СГУЛА» РАБИ ХАИМА ИЗ ВОЛОЖИНА

Хроника избавления - Предыстория - Два Машиаха

Виленский Гаон напоминил своим ученикам, что, согласно предсказанию мудрецов Талмуда, процесс конечного избавления может развиваться двумя путями.

В Талмуде утверждается, что процесс исторического развития человечества займет шесть тысяч лет. Даже если Машиах, не дай Б-г, не откроется раньше в заслугу праведных поступков сынов Израиля, он все равно придет до истечения конечного срока - до конца шестого тысячелетия, а затем наступит седьмое, субботнее тысячелетие, когда вся вселенная достигнет максимально возможного совершенства.

Эта традиция основана на предсказании, переданном через пророка Йешаю, которому Творец сказал так: «И народ твой, все праведники, ...навеки унаследуют землю -...Я, Б-г, в [назначенный] срок Я это ускорю (בעתה אחישנה - бе-ита ахишейна)» (60:21-22).

Мудрецы Талмуда обращают внимание на необычное сочетание слов: «в срок Я это ускорю». И они объясняют, что в этом предсказании заложены две возможности. Если евреи удостоятся своими праведными поступками, Всевышний «ускорит» приход Машиаха. А если не удостоятся, то это произойдёт в назначенный (т.е. в крайний, конечный) «срок» - бе-ита. И там же, в Талмуде, объяснено, что, если евреи удостоятся, то Машиах придет как бы «с облаками небес» (Даниэль 7:13) - т.е. быстро и чудесным образом. Но если не удостоятся - то его приход в назначенный, крайний срок будет связан для евреев с муками и страданиями, подобными родовым мукам - хевлей Машиах.

Итак, по Талмуду, слова пророка «в [назначенный] срок Я это ускорю» подразумевают две альтернативные возможности: до срока и в срок. Но возможен также сценарий, при котором эти два пути будут сочетаться друг с другом.

Виленский Гаон утверждал, что нельзя игнорировать простого смысла (пшата) этих слов пророка: «в срок Я это ускорю» - т.е. даже, если евреи «не удостоятся» и избавление произойдет в назначенный крайний срок, оно все же будет «ускоренным». Автор книги «Коль а-тор» свидетельствует, что он «много раз видел, как наш наставник кружил по своей комнате и в великом духовном порыве произносил: «Владыка вселенной! Неужели у Тебя нет среднего пути между «ахишена» («Я это ускорю») и «бе-ита» («в срок»)?! Мы со всей решительностью настаиваем на том, чтобы это предсказание было бы осуществлено в соответствии с его простым смыслом, как Ты и обещал: «в срок Я это ускорю»!».

В самый последний срок, но все-таки с «ускорением»!

В своей оценке событий Виленский Г аон исходил из того, что народ Израиля уже упустил возможность досрочного избавления, и история стремительно приближается к последнему сроку. А поскольку события уже развиваются по сценарию «Не удостоились», было крайне важно хотя бы на ненамного предварить назначенный крайний срок. Ведь в своем постижении сокровенных разделов Торы Виленский Гаон пришел к пониманию того, что все грозные пророчества, связанные с эпохой «родовых мук Машиаха» - хевлей Машиах, воплотятся только в том случае, если конечное избавление произойдет в сам крайний срок. Тогда сбудется пророчество Йехезкеля: «...В ярости изливающейся воцарюсь над вами, и выведу вас из народов и соберу вас из стран, в которых вы рассеяны,

- рукою крепкой и мышцей простертой и яростью изливающейся» (20:33-34). Но «если евреи смогут раскаяться и возвратиться к Всевышнему прежде этого самого последнего срока, тогда осуществится другое пророчество Йешаи (54:7): «С великим милосердием Я соберу тебя»

- тогда с нашим народом не случится ни одной беды и ни один из нас не погибнет».

Виленский Гаон отмечал, что народы мира тоже могут способствовать отмене грозных пророчеств - если они будут действовать как персидский царь Кореш (Кир), разрешивший еврейским изгнанникам возвратиться из «вавилонского плена». «Если правители народов помогут собрать еврейских изгнанников и отстроить лежащие в развалинах города на святой земле, - говорил Гаон, - Всевышний отменит все относящиеся к ним дурные пророчества, а войны Гога и Магога вообще может не быть. ... Ведь Всевышний никогда не отменяет обещанное добро, но грядущую беду порой отменяет».

Так же, как и великий кабалист Рамбан, Виленский Гаон полагал, что «собрание изгнанников» на земле Израиля произойдет в два этапа, причем «первое собрание» начнется по инициативе самих евреев и при помощи правителей народов мира, а второе - «великое собрание» - с приходом Машиаха, потомка царя Давида.

При подобном развитии событий по «среднему пути» процесс геулы должен быть начат при «пробуждении снизу», т.е. по инициативе самих евреев, как это было в период возвращения из вавилонского изгнания, когда пророк Эзра привел небольшую часть евреев из Вавилона в Иерусалим, чтобы восстановить город и возвести Храм. Тогда, в ответ на «пробуждение» самих евреев произойдет «пробуждение Сверху» - могучая помощь Небес, которая и довершит избавление.

Хроника избавления - книга первая