Написано в святой книге «Зоар»: «Творец смотрел в Тору и творил мир». Сама Тора и была тем инструментом, которым Он творил мир. Мир - это только отражение того, что есть в Торе. Наш праотец Авраам, прочитав Книгу мира, открыл автора этой книги - Творца. Отсюда мы могли бы понять, что у Творца есть две книги: книга Торы и Книга мира. Но я слышал от моего учителя гаона рава Моше Шапиро ЗаЦаЛь, что у Творца есть еще одна, третья книга, и это Книга истории еврейского народа.

Книга, раскрывающая, как наш народ реализует замысел Творца - как через события нашей истории Он приводит весь мир к цели, окончательному избавлению - «Геуле». Книга, которая перед вами, называется «Хроника избавления». Вначале у нас был замысел перевести на русский язык небольшой сборник статей Хофец Хаима об избавлении «У ва ле Цион Гоэлъ» («И придет в Сион Избавитель»).

Чтобы правильно понять глубину идей великого мудреца нам потребовалось около двух лет серьезной работы - чтобы исследовать и раскрыть все те скрытые тропинки и невидимые течения подземных рек, то, как Творец управляет историей мира и направляет ее к окончательному избавлению. Трагические события 20-го века - революция в России, две мировые войны, потоки крови и печи Освенцима, трагедия катастрофы европейского еврейства.

Век бунта народа книги против Книги и ее автора - Творца мира, а в конце времен - возвращение к Нему. В годы бегства большинства евреев от Торы и заповедей Хофец Хаим плакал и просил Творца: «Не ради нас, но только из-за того великого осквернения Твоего святого имени - пришли нам уже сегодня царя Машиаха. Ведь если Ты не пришлешь его сегодня, то завтра уже не к кому будет ему приходить». Хофец Хаим ждал его каждый день, каждое мгновение.

Когда он слышал какой-то шум на улице, он тут же спрашивал у близких: «Это он? Он уже пришел?» Даже самые великие праведники не могли себе представить, каким именно путем Творец реализует предсказанное у пророка Ишаяу: «И придёт в Сион избавитель и к вернувшимся от преступлений (потомкам) Яакова...» Это то, что происходит сегодня с нашим поколением. Из самых левых кибуцев, из страны победившего атеизма - СССР, возвращает нас Творец и приводит к Себе.

Со всех четырех концов Земли мы вновь собираемся на нашу святую землю, открываем свои корни и возвращаемся к нашей вечной Торе. Последняя книга Танаха называется «Диврей а-ямим» (Летопись дней). В ней описываются события нашей истории до начала эпохи Второго Храма. В ней показывается, как события истории нашего народа раскрывают глубинный замысел Творца.

В начале девяностых годов при внесении свитка Торы в московскую ешиву «Торат Хаим», гаон рав Моше Соловейчик процитировал Мидраш, в котором сказано: «Кто опишет те события, которые будут происходить с последним поколением перед приходом Машиаха?» И отвечает Мидраш: «Это опишет пророк Элияу и царь Машиах». Мы должны осознать, что всё происходящее с нашим народом, с нашим поколением и со всеми поколениями еврейского народа - это только реализация строк книги Торы, в которую смотрел Творец и творил мир.

Комментируя Тору, Рамбан писал, что в ней пророчески заключена вся история еврейского народа - и не только каждого поколения, но и каждого еврея в отдельности». Перед вами книга «Диврей а-ямим» нашего поколения. Это не просто книга истории. В первом томе «Хроники избавления» описываются ключевые духовные и исторические события в период, когда во главе мудрецов Торы стоял «Саба кадиша» - Хофец Хаим, коэн из Радина. Сам Хофец Хаим определил эту эпоху как «иквета ди- Мешиха» («эпохой перед приходом Машиаха»). Именно в этот период начинается массовое возращение евреев на свою святую землю.

Во втором томе «Хроники избавления» воспроизведена история возрождения мира Торы на святой земле под руководством Хазон Иша - рава Авраама-Ишаяу Карелица. С особенным трепетом в книге рассказывается о последних десятилетиях нашей истории, когда началось могучее движение тшувы - возвращение евреев к своим корням. В книге показано, какую исключительную роль сыграли в этом процессе наши учителя - рав Ицхак Зильбер и рав Моше Шапиро, да будет благословенная память праведников. Не раз во время их уроков и лекций мы слышали, что движение тшувы нашего поколения - это реальные знаки шагов Машиаха.

Верить в приход Машиаха и каждый день ждать его прихода - это одна из тринадцати основ нашей веры, сформулированная Рамбамом. Нам необходимо понять, как самым парадоксальным образом приводит Творец царя Машиаха в наш мир - это одна из задач нашего поколения. А главное - выбрать свое место и понять свою роль: быть с Творцом, его Торой и заповедями и тем самым приближать день избавления (Геулу), или воевать на стороне сил нечистоты против раскрытия Его света. Как учат наши мудрецы в Талмуде (Йома 39а): «Выбор в руках каждого человека. Тот, кто хочет очиститься - ему помогают, тому же, кто хочет оскверниться - не мешают».

Но сам Творец подсказывает нам, как любящий Отец своему дорогому сыну: «И выбери жизнь». Великая благодарность Творцу мира, который постоянно направлял нас и оказывал особую помощь с неба на протяжении двух лет работы над книгой. Необходимо отметить какую титаническую работу проделал составитель и переводчик, а по существу автор книги - р. Александр Кац. Сколько исторических источников он исследовал, сколько раз он перепроверял их истинность, чтобы донести до читателя только проверенные факты.

Особенную благодарность нужно выразить рабанит Хаве Куперман, которая досконально проверила всю рукопись книги от начала до конца. Рав Пинхас Эрленгер и рав Авнер Коэн помогли нам своими советами и указали на многие источники исторических событий. Большая благодарность нашим друзьям-спонсорам из Америки, России и Украины. Без их щедрой помощи мы не смогли бы довести нашу работу до конца.

Хроника избавления - книга первая

Составитель и переводчик — p. Александр Кац

Идея, редактура и реализация — р. Цви Патлас

Набор — р. И. Шустерман

Обложка — р. Яаков Мительман

Ответственный редактор — р. Цви Патлас

Издательство — «Пардес» — 402 с., иллюстрации

Иерушалаим — 5778 – 2018 г.

Хроника избавления - книга первая - На пути к храму

Первого марта 1881 года народовольцы убили императора Александра Второго. Было брошено два «снаряда» - первый разворотил экипаж, а второй - смертельно ранил самого самодержца. Среди схваченных заговорщиков была одна еврейка - Геся Гельфман. На ее квартире находилась динамитная мастерская, в которой Н. Кибальчич приготовил бомбы для цареубийства. Именно оттуда их забрали в день покушения. И хотя Г. Гельфман не участвовала в самом покушении, в народе распустили слух, что «царя убили евреи». Поговаривали, что новый царь желает отомстить им за смерть отца. Еще через месяц, в середине апреля, началась волна погромов, прокатившаяся в основном по южным губерниям Российской империи. Сначала Елизаветград, потом Киев, Балта, Одесса.

В основном, города с большим русским или украинским населением. Места, отдаленные от центров еврейской святости и учености. Пьяные обыватели грабили и разрушали еврейские дома. Было много убитых. Войска и полиция не спешили вмешаться. Часто они с сочувствием наблюдали за творившимися бесчинствами. После этих событий евреи начали собираться в путь. Самые предприимчивые пытались попасть в далекую Америку. Но многие готовились перебраться на древнюю родину - в Палестину (так тогда называли эту страну - с тяжелой руки римлян, разрушивших две тысячи лет назад Храм и изгнавших наших предков). В эти годы было создано и набрало силы общество Хибат Цион («Любовь к Сиону»).

Его цель состояла в том, чтобы побудить к возвращению в Палестину всех евреев необъятной Российской империи. Кроме того, члены общества, которых стали называть ховевей Цион («любящие Сион»), собирали деньги на создание новых поселений в святой земле. Беженцам из России хотелось приехать не на пустое место. Через посредников они приобретали в Палестине участки земли и даже дома. Это движение активно поддержали (по крайней мере, на первых этапах) такие авторитетные главы поколения как р. Й.-Д. Соловейчик (позднее раввин Бреста-Бриска), р. Н.-Ц.-Й.

Берлин (Нецив), Коцкер Ребе, р. Меир-Лейбуш (Мальбим) и многие другие. Среди руководителей движения выделялся раввин Белостока р. Шмуэль Могилевер, который сумел заинтересовать своими намерениями еврейского филантропа барона Э. де-Ротшильда. В течение ряда лет на пожертвования барона были построены новые поселения - Гедера, Ришон-ле-Цион, Рош-Пина, Метула, Хадера, Зихрон-Яаков и другие. Пустовавшая веками страна медленно оживала.

Собрание изгнанников. Поток беженцев существенно усилился после внезапного изгнания евреев из Москвы. В первый день праздника Песах 5651 (1891) года был опубликован декрет, предписывающий выселить из первопрестольной столицы всех еврейских коммерсантов, ремесленников и отслуживших солдат - даже получивших прежде право на жительство. Декрет подписал московский генерал-губернатор, великий князь Сергей Александрович, брат императора. Устраивались облавы. Дворники выдавали еврейских жильцов властям. По ночам полицейские врывались в дома, вытаскивали из постели спящих и отправляли с этапом в черту оседлости. Проживавших в Москве нелегально, заковывали в кандалы, как воров и убийц. Поток беженцев существенно усилился после внезапного изгнания евреев из Москвы. В первый день праздника Песах 5651 (1891) года был опубликован декрет, предписывающий выселить из первопрестольной столицы всех еврейских коммерсантов, ремесленников и отслуживших солдат - даже получивших прежде право на жительство. Декрет подписал московский генерал-губернатор, великий князь Сергей Александрович, брат императора. Устраивались облавы. Дворники выдавали еврейских жильцов властям. По ночам полицейские врывались в дома, вытаскивали из постели спящих и отправляли с этапом в черту оседлости. Проживавших в Москве нелегально, заковывали в кандалы, как воров и убийц.

Гнали пешком сотни километров. Всего было выслано около двадцати тысяч человек. Это изгнание из Москвы сыграло роль детонатора. В том же году страну покинуло около ста десяти тысяч евреев. На следующий год - еще около ста сорока тысяч. Это был пик исхода. Правда, большинство, как и прежде, рвалось в Америку, которую называли голдене мединэ («золотая страна»). Но некоторые все же избирали святую землю. В эти дни Хофец Хаим написал письмо своему сыну, раву Арье-Лейбу. Он писал, что, возможно, начинается собрание изгнанников - кибуц галуйот, тот этап избавления, который непосредственно предшествует приходу Машиаха. Очевидно, Хофец Хаим имел в виду утверждение великого знатока тайного учения Рамбана о том, что собрание изгнанников на Землю Израиля произойдет в два этапа.

Первое «собрание» начнется по инициативе самих евреев и при поддержке правителей народов мира. А второе - «великое собрание» - произойдет уже с приходом Машиаха, потомка царя Давида. И такого же мнения придерживался Гаон из Вильно. В письме к сыну Хофец Хаим сразу перешел к практическим выводам. Возможно, следует приобрести участок земли в стране праотцов и переселиться туда. Но главное, с приходом Машиаха будет возведен Храм, и коэны снова станут нести в нем службу, как предписано в Торе. А значит, нужно углубленно изучать законы храмового служения - во всех подробностях. «Ведь мы с тобой коэны, - писал Хофец Хаим сыну, - что же мы будем делать, если внезапно придет Машиах и поручит нам служить в Храме?!»

Как служить в Храме? Вскоре после этого письма | сыну Хофец Хаим начинает тщательно изучать те трактаты Талмуда, в которых говорится о служении в Храме. В основном, они собраны в одном из шести разделов Талмуда, который называется Кодашим («Святыни»). В течение долгих веков в большинстве общин народа Израиля было принято изучать, в основном, те разделы Талмуда и те законы, которые имели прямое отношение к повседневной жизни - в первую очередь, такие разделы как Нашим («Женщины» - т.е. законы семейной жизни) и Незиким («Ущербы» - т.е. имущественные законы), а также раздел Моэд («Времена»), посвященный законам Субботы и праздников. Широко изучали также трактат Брахот, посвященный законам молитвы и благословениям.

Но раздел Кодашим («Святыни») был совершенно заброшен. Многим казалось, что эти законы пока не имеют никакого практического приложения, и поэтому на них не тратш времени - в том числе, и сами коэны, которым предстояло в будущем выполнять эти законы на практике. Хофец Хаим с горечью сетовал в одном из писем, что в наши дни нет, вероятно, ни одного коэна, который бы как следует знал порядок принесения храмовых жертв. Теперь он начал исправлять эту ситуацию, как когда-то, в начале своего пути, он сумел исправить ситуацию со злоречием. Хофец Хаим вновь выступает в роли первопроходца. Посвятив себя изучению раздела Кодашим, он стремится точно понять все детали и нюансы предстоящей службы в Храме.

В течение двух лет он изучает трактат Звахим («Жертвоприношения»), с которого начинается раздел Кодашим. При этом он кратко записывает все законодательные решения, которые вытекают из слов мудрецов Талмуда - ведь он должен знать, как следует поступать во всех сложных и спорных случаях. Но этим Хофец Хаим не ограничился. Он рассылает письма по многим крупным общинам литовского края, призывая всех знатоков Торы посвятить свое время изучению раздела Кодашим. «В наше время, которое является прелюдией к приходу Машиаха (иквета ди-Мешиха), - убеждает он, - мы должны изучать законы жертвоприношений и законы, связанные со святостью Храма, чтобы подготовиться к тому уже очень недалекому дню, когда с приходом нашего праведного Машиаха откроется слава Всевышнего во всей вселенной». Он поясняет, что изучение законов храмового служение само по себе приближает приход Машиаха - ведь Всевышний видит, что евреям необходим Храм.

А если законы Храма не изучают, то все молитвы о приходе Машиаха остаются просто словесной данью. «Ведь если бы нам, действительно, нужен был Храм, - писал Хофец Хаим, - мы бы подготовились к служению в нем». К сожалению, на его письма не всегда отзывались. И тогда Хофец Хаим находит иное решение. В 5665 (1905) году он создает в Радине колелъ для женатых знатоков Торы, в котором будут, в первую очередь, изучать именно раздел Кодашим («Святыни»). В этот колелъ он собирает выдающихся знатоков Торы, которым предстоит возглавить следующее поколение народа Израиля.

Этим молодым мудрецам предстояло изучить законы Храма во всех тонкостях и подробностях. А затем, когда будет построен Храм, именно они, по замыслу Хофец Хаима, должны будут наставлять коэнов и обучать весь еврейский народ. Одним из ведущих учеников колеля стал рав Эльхонан Вассерман. До этого он учился в ешиве Телз у великого мудреца р. Ш. Шкопа, а затем в знаменитой Воложинской ешиве у рава Хаима Соловейчика. Позднее ему предложили возглавить еврейскую общину Москвы. Но он предпочел стать преподавателем в небольшой ешиве городка Амчислав, ведь там он мог в большей степени посвятить себя изучению Торы.

А когда он узнал о новом колеле Хофец Хаима, то решил присоединиться к нему. Тогда ему было немногим более тридцати лет. Постепенно он стал одним из ближайших учеников Хофец Хаима (именно с ним Хофец Хаим изучал сокровенные разделы Торы). В этом колеле учились также рав Йерухам Лейвович (затем знаменитый машгиах - духовный руководитель - ешивы Мир) и рав Элияу Душницер (в дальнейшем машгиах той самой ешивы в Петах-Тикве, возле которой должен был поселиться Хофец Хаим после своего предполагаемого переезда в страну Израиля). Единственным бахуром (неженатым учеником) в колеле Хофец Хаима стал чрезвычайно одаренный молодой знаток Торы Йосеф-Шломо Каанэман (в дальнейшем раввин города Поневежа-Паневежиса, а затем - создатель знаменитой ешивы Поневеж в Бней-Браке). И р. Э. Душницер, и р. Й.-ІІІ.

Каанэман были, как и сам Хофец Хаим, коэнами, предназначенными для служения в Храме. Хофец Хаим составил программу, согласно которой учащиеся колеля могли за четыре года основательно проучить все законы, связанные с Храмом. А затем он планировал набрать новую группу. Молодые аврехим (учащиеся колеля) жили в Радине без своих семей, чтобы ничто не отвлекало их от занятий (их семьи обеспечивались из средств благотворительного фонда, который организовал Хофец Хаим). И они, действительно отдавали все свои силы изучению законов Храма, сознавая, что приобретенные ими познания могут быть востребованы в любой день и час.

Поэтому каждая минута учебы имела существенное значение. Занимались по восемнадцать часов в день. Рассказывают, что, когда р. Э. Вассерману сообщили, что у него родился сын-первенец, он обратился к Хофец Хаиму с вопросом, должен ли он возвратиться в свой город, чтобы участвовать в церемонии обрезания. Хофец Хаим ответил ему вопросом на вопрос: «А ты что - моэль (специалист, проводящий обрезание)?»