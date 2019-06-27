«Еще в древности наши мудрецы предсказали: не все поколения устоят на высокой духовной ступени, но придет поколение, которое будет полной противоположностью предыдущим - в отношении нашей веры оно будет находиться на очень низкой ступени. Каждый будет делать то, что покажется ему верным и не станет принимать наставлення. И, тем не менее, не следует падать духом, потому что само это является признаком скорого избавления.

В прошлых поколениях люди приближали избавление своими праведными поступками, но и это поколение по-своему тоже приближает приход Машиаха. В этом последнем поколении наглость возрастет в большей степени, чем во всех других, эти люди будут мудрецами в своих глазах и отвергнут традиции отцов - и поэтому уже не будет смысла в продолжении изгнания, ведь возникнет опасность того, что традиция, не дай Б-г, забудется и прервется. И тогда Всевышний будет как бы «вынужден» ускорить конечное избавление, чтобы у слепых открылись глаза и они смогли узреть свет истины». Из книги Хофец Хаима «Ципита ле-йешуа» (гл. 1)

«В наше время сбылись все признаки приближения геулы - конечного избавления, предсказанные в Талмуде. Изгнание затянулось, и по-простому мы можем сказать, что уже подошел конечный срок, называемый «концом времен». ...Поэтому даже самое минимальное раскаяние - тшува - может приблизить час избавления». Из книги Хофец Хаима «Хомат а-дат» (гл. 13)

Хроника избавления – Книга вторая

Составитель и переводчик - p. Александр Кац.

Идея, редактура и реализация - р. Цви Патлас.

Дизайн верстка - р. Иегуда Фербер.

Обложка - р. Яаков Мительман.

Ответственный редактор - р. Цви Патлас.

Издательство – «Пардес» – 442с.

Иерушалаим – 5779 / 2019 г.

Хроника избавления – Книга вторая – Содержание

Часть 3.

Глава первая. Накануне

«Великий диктатор» Наследники Амалека «Иквета Ди-Мешиха»

Глава вторая. В огне

Жертвоприношение Последний камень Поход на иерусалим

Глава третья. Еврейское государство

Голосование в ООН Декларация независимости Битва за иерусалим Первые выборы «Все вернутся»

Глава четвертая. Хазон Иш

Царство торы со столицей в бней-браке Один народ или два народа? Стойка на голове

Часть 4.

Глава первая. На пороге

День Б-га Очевидный признак «конца времен» «Бедняк, восседающий на осле» Расцвет мира торы

Глава вторая. Вперед - к истокам

Первая волна Возвращение пленников Восхождение от Гималаев к Сиону «И возвратишься ты к Б-гу»

Глава третья. Дни Машиаха

В любой момент «Машиах уже при входе» Что известно про Машиаха? Моше и Машиах

Внезапное пробуждение

Хроника избавления – Книга вторая – Накануне

На евреев Европы и всего мира надвигалась черная туча. В 5693 (1933) году на свободных, демократических выборах в Германии победила национал социалистическая партия во главе со своим вождем - «фюрером», обещавшим очистить страну, а затем и всю Евpony от «еврейской заразы». Свой путь к власти этот борец с «мировым еврейством» начал в 5623 (1923) году, когда вместе с группой вооруженных сторонников поднял путч в Мюнхене. Нацисты арестовали правительство Баварии и объявили, что «революция началась». Путч был подавлен военной силой, а раненный «фюрер» брошен за решетку. В тюрьме он написал книгу «Моя борьба», посвятив ее памяти своих убитых сторонников. «Где бы я ни видел евреев, ...я убеждался, что они отличаются от остального человечества. ...

Я начал их ненавидеть», - признавался он в этой книге. Его возмущало, что «евреи живут как паразиты на теле других наций и государств», возвышаясь и разживаясь за счет местного населения. По его оценке, они уже захватили власть в ведущих странах мира - большевики в России, социалисты в Германии, банкиры и промышленники во Франции и в Америке. Захватив власть, они отстаивают не подлинные интересы своей страны, а интересы «мирового еврейства», и теперь они рвутся к мировому господству. «Еврей ...может говорить на тысяче языков, но при этом он остается евреем», - проницательно отмечал автор книги. Позднее он сформулировал это так: «евреи говорят по-немецки, но думают по-еврейски».

Автор книги объявил евреев «самым страшным врагом» Германии и обещал «вырвать нацию из когтей иудаизма». Его слова попали на благодатную почву. Были проданы миллионы экземпляров книги, и ее автор даже стал состоятельным человеком (кстати, первый перевод этого нацистского бестселлера был выполнен, по всей вероятности, именно на русский язык - по приказу вождя большевиков И. Сталина; книгу издали ограниченным тиражом с грифом «Для служебного пользования» и раздали ее высшим партийным чиновникам). Автор книги получил широкую поддержку в народе, и теперь у него появилась реальная возможность захватить власть легальным путем. К 1930 году нацисты стали крупнейшей партией в стране.

Правда, многие в политической элите все еще не принимали лидера нацистов всерьез. Например, президент страны фон Гинденбург после первой встречи с «фюрером» в беседе со своими друзьями оценил его так: «В лучшем случае он может быть почтальоном». Но фюрер явно метил на большее. Судя по опросам и оценкам специалистов, нацисты имели перед очередными выборами 1933 года около двенадцати миллионов голосов, социал-демократы - около восьми миллионов, а коммунисты - шесть миллионов. Но 8 и 6 составляют вместе 14, а 14 - больше чем двенадцать. Поэтому судьба страны и всего мира была в руках у коммунистов. Если бы они пошли на выборы единым блоком с социал-демократами, то фюрер бы провалился.