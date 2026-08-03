Макхарг - Обретая Бога в волнах

«Обретая Бога в волнах» — автобиографическое богословское повествование Майка Макхарга о пути от консервативной евангельской веры через глубокий кризис, тайный атеизм и семейную драму к новой, более осторожной форме христианской веры. Автор показывает, как распад родительского брака, напряжённое чтение Библии, знакомство с современной атеистической литературой и научной картиной мира разрушили прежнюю систему убеждений, основанную на безошибочной определённости и готовых ответах.

Во второй половине книги Макхарг пытается заново осмыслить Бога, молитву, Иисуса, Церковь и Писание, обращаясь к космологии, физике, нейробиологии и психологии религии. Книга соединяет личную исповедь, научно-популярное изложение и пастырское обращение к сомневающимся читателям, предлагая не окончательную систему доказательств, а минимальные «аксиомы веры», которые позволяют сохранять интеллектуальную честность, духовную практику и принадлежность к христианскому сообществу.

Макхарг Майк – Обретая Бога в волнах – Как я потерял веру и вновь обрёл её благодаря науке

Пер. с англ.; переводчик не указан; предисл. Роба Белла. – [Б. м.]: [б. и.], [б. г.]. – Электронное издание (EPUB).

Макхарг Майк – Обретая Бога в волнах – Содержание