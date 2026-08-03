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Макхарг - Обретая Бога в волнах

Макхарг - Обретая Бога в волнах
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, Psychology Psychotherapy, *Biographies Memoirs, Religious Studies Atheism

«Обретая Бога в волнах» — автобиографическое богословское повествование Майка Макхарга о пути от консервативной евангельской веры через глубокий кризис, тайный атеизм и семейную драму к новой, более осторожной форме христианской веры. Автор показывает, как распад родительского брака, напряжённое чтение Библии, знакомство с современной атеистической литературой и научной картиной мира разрушили прежнюю систему убеждений, основанную на безошибочной определённости и готовых ответах.

Во второй половине книги Макхарг пытается заново осмыслить Бога, молитву, Иисуса, Церковь и Писание, обращаясь к космологии, физике, нейробиологии и психологии религии. Книга соединяет личную исповедь, научно-популярное изложение и пастырское обращение к сомневающимся читателям, предлагая не окончательную систему доказательств, а минимальные «аксиомы веры», которые позволяют сохранять интеллектуальную честность, духовную практику и принадлежность к христианскому сообществу.

Макхарг Майк – Обретая Бога в волнах – Как я потерял веру и вновь обрёл её благодаря науке

Пер. с англ.; переводчик не указан; предисл. Роба Белла. – [Б. м.]: [б. и.], [б. г.]. – Электронное издание (EPUB).

Макхарг Майк – Обретая Бога в волнах – Содержание

  1. Предисловие

  2. Благодарности

  3. Введение

  4. Часть I. Потерянное и обретённое

    1. Динозавры в воскресной школе

    2. Библия запоем

    3. Безрассудное пари

    4. Тайный агент

    5. Исповедь на диванчике для двоих

    6. NASA и числа Бэйкона

    7. Лошадь вырвалась из стойла

  5. Часть II. Бог в науке

    1. И жили они долго и счастливо?

    2. Бог Эйнштейна

    3. Бог, Которого мы можем познать

    4. Нейробиология, научи нас молиться

      • Простая молитва: поговорите с Богом

      • Простая медитация: сосредоточьтесь на сострадании

      • Центрирующая молитва: встреча медитации и молитвы

      • Молитва с Писанием: Lectio Divina

    5. Иисус

    6. Отведите меня в церковь

    7. Добрая книга

    8. Обретая Бога в волнах

  6. Примечание автора

  7. Аксиомы христианской веры

  8. Примечания

  9. Об авторе

Views 56
Rating 5.0 / 5
Added 03.08.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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