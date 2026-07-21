Чёртон - Алистер Кроули в Индии - Том 2

В этой книге — правдивая история приключений Кроули в Индии, рассказанная Тобиасом Чёртоном на основе его неопубликованных дневников, переписки и трудов, а также свидетельств знакомых и друзей. Индия стала местом, где Кроули не смог достичь высочайших вершин мира, но зато пережил высшие йогические состояния; он пришёл в Индию учеником, ищущим знания, — но ушёл учителем, готовым прокладывать свой путь. Индия стала частью его личности, его учения и философии — но совсем не так, как это обычно представляется. Взаимодействие с её философией, культурой и природой было далеко от мирного единения и похоже скорее на страстную схватку, что гораздо более подобает бунтарскому, искательскому духу Кроули.

Чёртон показывает, как философия веданты и адвайты, йогические практики, буддизм Тхеравады и Махаяны стали частью духовной системы Кроули; как альпинистские восхождения закалили его дух, направив его к самым упорным и долгим практикам, которые он до того предпринимал, и как явления богов и богинь направляли его к принятию и осмыслению не так давно полученной им, но ещё до конца не воспринятой «Книги Закона».

Чёртон Тобиас – Алистер Кроули в Индии – Тайное влияние восточного мистицизма на магию и оккультизм. Том 2

Перевод: Константин Барабанов, Никита Миронов; редактура: Гаянэ Форат. – «Касталия», 2026. – 286 с.

ISBN 978-5-908110-65-5

Чёртон Тобиас – Алистер Кроули в Индии – Содержание