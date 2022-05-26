Еврейская историография давно нуждалась в детальной истории саббатианского движения, важнейшего мессианского движения в иудаизме со времён разрушения Второго Храма. Когда я тридцать пять лет назад опубликовал своё еврейское эссе «Искупление через грех», теперь доступное на английском языке в моей книге Идея мессианства в иудаизме (The Messianic Idea in Judaism), моей целью было установить основу для понимания идей, определявших характер движения, развившегося после отступничества Шабтая Цви и особенно после его смерти. Но напрямую познакомившись с источниками, я осознал, что историки никогда не воздавали должное этой великой и трагичной главе в еврейской истории, либо в силу недостатка знаний, либо потому что даже не хотели понимать. По незнанию я полагал, что у нас есть, по крайней мере, адекватные фактические сведения о мессианском взрыве до отступничества мессии, о жизни Шабтая Цви и развитии движения до кризиса. Мне казалось, нужно лишь изложить точную историческую перспективу, заметно отсутствующую в доступной литературе. Но стало ясно, что даже это ожидание было слишком оптимистичным. По мере погружения в материал я убедился не только в том, что важные и необходимые источники ускользали от глаз прежних исследователей, но даже использованные источники зачастую толковали неверно. Я сам был удивлён изобилию обнаруженного неизвестного материала, проливавшего новый свет на все фазы карьеры Шабтая Цви, и скоро стало очевидно, что всю картину истории движения нужно реконструировать с самого начала. С тех пор я опубликовал серию источников и исследований, связанных с этой темой. Более того, другие тоже подхватили это начинание и предприняли исследование в этой доселе пренебрегаемой области. В результате кропотливого труда начала постепенно складываться исчерпывающая и живая картина всего саббатианского движения.

Настоящая работа представляет собой синтез, предлагающий исчерпывающую историю движения вплоть до смерти Шабтая Цви и его пророка, Натана из Газы, и я надеюсь, что смогу позже завершить продолжение, раскрывающее историю саббатианства в его различных формах после смерти Шабтая Цви — его конфликты, метаморфозы и отзвуки.

В этой книге я надеюсь доказать, что именно те источники, к которым историки обычно относились с особенным презрением, и оказываются важнейшими для понимания этого периода. Я имею в виду документы каббалистической литературы и теологические сочинения последователей Шабтая Цви. Эта литература не считалась достойной внимания «просвещённых» евреев (к которым, конечно, причисляют историков). Большая часть еретической литературы саббатиан была уничтожена в ходе преследования сектантов в XVIII столетии, и было практически неизвестно, что её важные части уцелели. Неразборчивое бормотание о мистических секретах, символах и образах, уходящих корнями в мир эзотерики и невразумительные размышления каббалистов — всё это в моих глазах преобразилось в бесценные ключи к пониманию важных исторических процессов и в вопросы, заслуживающие глубокого анализа и серьёзного обсуждения. Источники и документы такого рода, прежде не находившие места в исторической литературе, получают в этой книге столько же внимания, сколько и другие архивные документы, манускрипты и листовки всякого рода, в которых я тоже нашёл много новых сведений. Часто один тип источника проливает свет на другой. Только складывая и анализируя различные источники в свете исторической критики, можно получить подлинную картину эпохи.

Гершом Шолем - Шабтай Цви: мессия-мистик, 1626-1676 гг., том 1

Касталия. 2022. — 372 стр.

ISBN 978-5-521-16416-5

Гершом Шолем - Шабтай Цви: мессия-мистик, 1626-1676 гг., том 1 - Содержание

Предисловие

Введение к новому изданию Princeton Classics

Шолем до Шабтая Цви

Шолем и Шокен

Шабтай Цви: еврейская версия

Отклики на еврейское издание

Английский перевод и отзывы на него

Шабтай Цви после Шолема

Зачем читать эту книгу?

Глава 1. Происхождение саббатианского движения

Глава 2. Происхождение Шабтая Цви (1626-1664)

Глава 3. Начало движения в Палестине (1665)

Глава 4. Движение до заточения Шабтая в Галлиполи (1665-1666)

Гершом Шолем - Шабтай Цви: мессия-мистик, 1626-1676 гг., том 2

Касталия. 2022. — 376 стр.

ISBN 978-5-521-16417-2

Гершом Шолем - Шабтай Цви: мессия-мистик, 1626-1676 гг., том 2 - Содержание