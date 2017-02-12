Сион и сионизм - История сионистского движения, 1881-1914 - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ В курсе прослеживается история организации Хиббат-Цийон, а затем сионистского движения с 1881 по 1914 годы. Исследуется исторический фон, а также общественно-экономические и культурно-идеологические факторы, вызвавшие появление сионизма как национальной идеологии и организованного движения. Особо выделяются четыре вопроса, занимавшие участников сионистского движения с самого момента его зарождения: место религии, отношение к Стране Израиля, взаимоотношения с арабским населением, связь сионистского движения с евреями диаспоры и их борьбой за национальную эмансипацию. Сион и сионизм - История сионистского движения, 1881-1914 - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ Открытый университет Израиля Курс 42123 Сион и сионизм - История сионистского движения, 1881-1914 - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ - Содержание Часть 1 Причины возникновения еврейского национального движения и факторы, повлиявшие на его развитие

Часть 2 Деятельность организации Хиббат-Цийон

Часть 3 Теодор Герцль

Часть 4 Сионистское движение после смерти Герцля

Часть 5 Проблемы национальности и религии в сионистском движении

Часть 6 Сионизм в России

Часть 7 Османские власти и Вторая алия

Часть 8 Евреи и арабы (1881-1914) каждого автора, с использованием переводов его произведений на русский язык. Сион и сионизм - История сионистского движения, 1881-1914 - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ - «Эдикт о терпимости» Иосифа II

Иосиф II (1741 – 1790) – австрийский император (правил в 1765 – 1790 гг.), яркий представитель просвещенного абсолютизма. Находился под глубоким влиянием французских энциклопедистов. Его крупнейшими достижениями были отмена крепостного права, налоговая реформа, ограничение прав аристократии. В 1781 году издал ряд указов, предоставлявших протестантам и православным свободу вероисповедания. В следующем году издал «Эдикт о терпимости». 2 января 1782 года Иосиф II издал «Эдикт о терпимости» (так называемый толеранцпатент), сначала вступивший в силу в Вене, а затем – в Богемии, Моравии, Силезии, Венгрии и Галиции. «Эдикт о терпимости» отражал перемены на социально-политической арене Европы, произошедшие под влиянием идей Просвещения: расширение личных свобод евреев, разрешение участвовать в социальной и экономической жизни, снятие различного рода ограничений. В то же время «Эдикт» содержал пункты, которые должны были ограничить рост еврейского присутствия в ряде местностей:

1. ... В наше высочайшее намерение ни в коей мере не входит расширение прав евреев, проживающих в Вене, …и их община попрежнему не будет обладать правом самоуправления. Напротив, как это и было до настоящего времени, каждая отдельная семья

будет находиться под защитой законов государства, в соответствии с политикой терпимости, осуществляемой правительством Нижней Австрии. Евреям не будет дозволено проводить публичные религиозные церемонии, открывать общественные синагоги и

собственную типографию для издания молитвенников и других еврейских книг. ... 7. Как и в прошлом, евреям запрещено проживание в сельских районах Нижней Австрии, кроме тех случаев, когда они хотят основать мануфактуру или заняться иным продуктивным трудом в той или иной сельской местности, на одном из рынков, в городке или же в еще не заселенной местности. В этих случаях они всегда должны испрашивать разрешение у властей. После получения разрешения им полагаются те же права и свободы, которыми обладают их единоверцы в столице.

Иосиф II не даровал евреям полного равноправия, но в своем Эдикте подчеркнул, что у них есть право на защиту закона. Он разрешил евреям открывать производственные предприятия, намереваясь стереть разницу между ними и остальными подданными Австрийской империи посредством введения единой системы образования и изменения структуры профессиональной занятости евреев. Ниже мы приводим еще несколько параграфов «Эдикта о терпимости»:

8. Еврейские подданные, проживающие в местности, где у них нет собственных школ на немецком языке, обязаны посылать своих детей в христианские начальные и реальные школы, чтобы их дети научились там хотя бы чтению, грамоте и счету. При том, что у них нет в нашей столице собственной синагоги, мы дозволяем им открыть на собственные средства школу для своих детей, обустроенную надлежащим образом, где бы вели преподавание учителя из числа их единоверцев. Для этого они должны выбрать трех достойных молодых людей и направить их в местное Управление начальных школ для обучения методам преподавания в начальной школе. В дальнейшем эта начальная школа, как и все прочие местные немецкие школы, будет находиться под контролем указанного вышестоящего органа.

Касательно высших школ. Учитывая, что посещение высшей школы никогда не было запрещено представителям еврейской религии, мы желаем только возобновить и подтвердить данное разрешение.

10. Дабы облегчить евреям изыскание средств к существованию в будущем и способствовать получению ими необходимых специальностей, мы подтверждаем на будущее наше дозволение изучать любое ремесло и профессию.

11. Кроме того, мы даруем евреям право заниматься любым видом деятельности, но без права становиться городскими жителями или мастеровыми.

12. Мы даруем представителям еврейской религии право абсолютно свободного выбора всех областей торговли, за исключением городской, а также право участвовать в аукционах на оптовые поставки на равных условиях с христианами.

Желая ликвидировать отличительные признаки, выделявшие евреев из общего окружения, Иосиф II потребовал, чтобы они прекратили говорить на иврите и идиш:

15. После того, как перед евреями открылись столь многочисленные экономические возможности и, как следствие этого, существенно расширились связи с христианами, необходимо позаботиться о взаимном доверии. Посему они должны прекратить пользоваться еврейским языком, а именно, – смесью немецкого языка и иврита, именуемого идиш. Мы недвусмысленным образом отменяем использование этого языка во всех публичных сферах – в судах и за их пределами – и в дальнейшем повелеваем использовать вместо него язык, принятый в государстве. Чтобы избежать противодействия и проволочек под предлогом того, что выполнение этой задачи якобы требует времени, мы устанавливаем срок в два года, который следует исчислять со дня [публикации] данного Эдикта. Этого периода достаточно для того, чтобы провести все необходимые приготовления и изменения. Мы объявляем, что все документы, написанные на еврейском языке или только с использованием еврейского шрифта, после указанного срока будут считаться недействительными.

«Эдикт о терпимости» не сразу изменил положение евреев Центральной Европы. Прошло много лет, прежде чем произошли значительные перемены в юридическом статусе евреев. В тот период и сами евреи еще не были готовы к кардинальным переменам. Однако «Эдикт о терпимости» стал важной вехой на пути к законодательно установленному равноправию и к социальной интеграции евреев Центральной Европы в различных странах.