История и культура Древней Греции - Энциклопедический словарь

Предлагаемая вниманию читателей книга представляет собой первый на русском языке и один из очень немногих в мире пример энциклопедического словаря, целиком посвященного древнегреческой цивилизации и в полной мере освещающего все ее компоненты, пути и специфику развития. Древнегреческая цивилизация занимает уникальное место в истории человечества: она во многом стала тем фундаментом, на котором впоследствии сформировались все последующие европейские социумы. И по сей день наследие древних греков в области политической теории и практики, всех без исключения сфер культуры (философии, теоретических наук, литературы, искусства) отнюдь не устарело; оно используется, осознанно или неосознанно, самым активным образом и на различных уровнях общественного бытия. Таким образом, мировое значение древнегреческой цивилизации воистину неоценимо.

В статьях, вошедших в словарь, речь идет обо всех основных феноменах, связанных с древнегреческой цивилизацией на протяжении ее многовекового существования: от эгейских культур ІІІ-ІІ тысячелетий до н. э. через архаическую (VIII-VI вв. до н. э.) и классическую (V-IV вв. до н. э.) эпохи - время высшего расцвета греческого гения - к периодам эллинизма (ІІІ-І вв. до н. э.) и римского владычества в Греции. В книге фигурируют древнегреческие государства и города, основные факты их истории (войны, крупные сражения, важнейшие межгосударственные договоры и союзы и т. п.), персоналии деятелей древнегреческой политики и культуры (писателей, философов, ученых, художников, музыкантов и т. д.), мифологические персонажи, историко-географические реалии, прославленные памятники искусства, различные аспекты повседневной жизни и быта греков и многое другое.

В комплексном словаре такого рода давно уже ощущается насущная потребность. До сих пор за неимением отечественных изданий таковые приходилось переводить с иностранных языков. В частности, недавно был в очередной раз переиздан переводной с немецкого словарь Любкера - книга более чем столетней давности, конечно, уже совершенно не отражающая современного уровня развития знаний об античности. В связи с вышесказанным авторы стремились, с одной стороны, опираться на наиболее передовые достижения науки, а с другой - излагать материал в популярной форме, доступной не только специалистам, но и широкому кругу читателей, интересующихся историей и культурой прошлого. Не исключаем также, что словарь привлечет внимание тех наших соотечественников, которые собираются в туристическую поездку в Грецию или другие страны, где сохранились памятники древнегреческой культуры и искусства; поэтому мы старались уделять таким достопримечательностям значительное внимание.

Поскольку, как уже было сказано, эта книга - первый у нас опыт всесторон­него освещения древнегреческой цивилизации в словарной форме, руководитель авторского коллектива не ставил перед собой задачу чрезмерной унификации из­ложения: это могло бы сделать его излишне сухим и формальным. Авторам предо­ставлялась определенная свобода в выборе концепций статей, структурировании материала, стилистике его подачи.

История и культура Древней Греции - Энциклопедический словарь

И.Е. Суриков, В. С. Ленская, Е. И. Соломатина, Л. И. Таруашвили

М. : Языки славянских культур, 2009. - 792 с.

ISBN 978-5-9551-0355-6

История и культура Древней Греции: Энциклопедический словарь – Содержание

Предисловие

Словарные статьи (А—Я)

Рекомендуемая литература для дальнейшего чтения