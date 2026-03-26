История масонства в документах
В этой книге собраны документы по ранней истории Братства Древних Вольных и Принятых Каменщиков в переводе на русский язык. Они охватывают период его истории с 1430 по 1814 гг. и могут дать читателю общее представление о развитии Братства из средневекового ремесленного цеха.
М.: «Типография издательства ARS TECTONICA»., 2010. - 403 с.
ISBN 978-5-89774-384-1
История масонства в документах - Содержание
От составителя: Каменщики и Масоны
Манускрипт Кука (1430)
Уложения Торгау( 1462)
Статуты Шоу (1598-1599)
Манускрипт Иниго Джонса (1655)
Манускрипт из Эдинбургской регистрационной палаты (1696)
Манускрипт Кивана (1714)
Послание Евгения Филалета( 1721)
Масонское испытание (1723)
Разоблачение из газеты «Post-Boy» (1723)
Конституции Андерсона (1723)
Великая тайна Вольных Каменщиков раскрыта (1724)
Разоблачение Вильмота (1725)
Манускрипт Данди( 1727)
Масонство в разрезе (1730)
Речь кавалера Рамзая( 1737)
Письмо кавалера Рамзая от 16 апреля 1737 г.
Эссексский манускрипт (1750)
Ахиман Резон (1756)
Акт Союза (1813)
Акт Договора (1814)
Примечания
