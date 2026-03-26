История масонства в документах

История масонства в документах
Category ESXATOS BOOKS, History, Reference, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah

В этой книге собраны документы по ранней истории Братства Древних Вольных и Принятых Каменщиков в переводе на русский язык. Они охватывают период его истории с 1430 по 1814 гг. и могут дать читателю общее представление о развитии Братства из средневекового ремесленного цеха.

История масонства в документах

М.: «Типография издательства ARS TECTONICA»., 2010. - 403 с.

ISBN 978-5-89774-384-1

История масонства в документах - Содержание

  • От составителя: Каменщики и Масоны

  • Манускрипт Кука (1430)

  • Уложения Торгау( 1462)

  • Статуты Шоу (1598-1599)

  • Манускрипт Иниго Джонса (1655)

  • Манускрипт из Эдинбургской регистрационной палаты (1696)

  • Манускрипт Кивана (1714)

  • Послание Евгения Филалета( 1721)

  • Масонское испытание (1723)

  • Разоблачение из газеты «Post-Boy» (1723)

  • Конституции Андерсона (1723)

  • Великая тайна Вольных Каменщиков раскрыта (1724)

  • Разоблачение Вильмота (1725)

  • Манускрипт Данди( 1727)

  • Масонство в разрезе (1730)

  • Речь кавалера Рамзая( 1737)

  • Письмо кавалера Рамзая от 16 апреля 1737 г.

  • Эссексский манускрипт (1750)

  • Ахиман Резон (1756)

  • Акт Союза (1813)

  • Акт Договора (1814)

Примечания

Related Books

All Books