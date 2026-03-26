В этой книге собраны документы по ранней истории Братства Древних Вольных и Принятых Каменщиков в переводе на русский язык. Они охватывают период его истории с 1430 по 1814 гг. и могут дать читателю общее представление о развитии Братства из средневекового ремесленного цеха.

История масонства в документах

М.: «Типография издательства ARS TECTONICA»., 2010. - 403 с.

ISBN 978-5-89774-384-1

История масонства в документах - Содержание

От составителя: Каменщики и Масоны

Манускрипт Кука (1430)

Уложения Торгау( 1462)

Статуты Шоу (1598-1599)

Манускрипт Иниго Джонса (1655)

Манускрипт из Эдинбургской регистрационной палаты (1696)

Манускрипт Кивана (1714)

Послание Евгения Филалета( 1721)

Масонское испытание (1723)

Разоблачение из газеты «Post-Boy» (1723)

Конституции Андерсона (1723)

Великая тайна Вольных Каменщиков раскрыта (1724)

Разоблачение Вильмота (1725)

Манускрипт Данди( 1727)

Масонство в разрезе (1730)

Речь кавалера Рамзая( 1737)

Письмо кавалера Рамзая от 16 апреля 1737 г.

Эссексский манускрипт (1750)

Ахиман Резон (1756)

Акт Союза (1813)

Акт Договора (1814)

Примечания