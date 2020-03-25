Учебник бакалавра

Древнерусское духовное наследие относится к исторической эпохе средневековья и охватывает по крайней мере семь столетий письменно-книжной культуры. В XVIII—XIX вв., когда в русском общественном сознании утвердились элементы европейской культуры, заданные стандартами западного образования, в том числе и философского, со всей остротой обозначился вопрос: существовала ли философская мысль в России до того, как страна встала на путь освоения опыта Запада?

Многим русским мыслителям было свойственно игнорирование своеобразия древнерусского культурного наследия, а нередко и нигилистическое отношение к нему. Древнюю Русь преимущественно считали обособленной от всего человечества страной, пребывавшей в застывшем состоянии. Эту позицию как бы подытожил в своем «Очерке развития русской философии» (1922) Г. Г. Шпет. Средневековый период умственной деятельности на Руси он охарактеризовал как «невегласие» (невежество), которое не только не способствовало зарождению философии, но даже не давало оснований для развития богословия. Ущербность отечественной культуры в тот период Шпет объяснял, в частности, тем роковым обстоятельством, что Кирилл и Мефодий ввели богослужение на славянском языке, и это, по его мнению, отсекло Русь от благотворных влияний культурных традиций античности и латинского Запада.

История русской философии - Учебник бакалавра

3-е изд., перераб.

Под общ. ред. М. Л. Маслина

М.: ИНФРА-М, 2016. 640 с.

Серия "Высшее образование: Бакалавриат"

ISBN 978-5-16-006923-4

История русской философии - Содержание

От редакции

I. СТАНОВЛЕНИЕ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ НА РУСИ (XI-XVII вв.)

Глава I Философская мысль в древнерусской культуре и ее особенности

Глава II Философско-мировоззренческие идеи в культуре Киевской Руси (XI-XIIIbb.)

Глава III Филосовские идеи в культуре Московской Руси

II. ФИЛОСОФИЯ В РОССИИ XVIII в

Глава I Филосовско-богословская мысль

Глава II Возникновение и развитие светской философии

III. ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ТЕОРЕТИКОВ ОСНОВНЫХ ИДЕЙНЫХ ТЕЧЕНИЙ В РОССИИ XIX в

Глава I Развитие философских представлений в первой трети XIX в. Обоснование идей консерватизма и радикализма

Глава II Философия славянофилов

Глава III Кружок Н. В. Станкевича и либеральное западничество: философские идеи и принципы

Глава IV Философские идеи В. Г. Белинского. Миропонимание петрашевцев

Глава V А. И. Герцен, Н. П. Огарев: философия природы, человека и общества

Глава VІ Антропологический принцип Н. Г. Чернышевского

Глава VII Философские идеи Н. А. Добролюбова и Д. И. Писарева

Глава VIII Почвенничество, теории культурно-исторических типов и «византизма»

Глава IX Философия народничества

IV. ФИЛОСОФИЯ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО И Л. Н. ТОЛСТОГО

Глава I Миросозерцание Ф. М. Достоевского

Глава II Религиозно-нравственное учение Л. Н. Толстого

V. ФИЛОСОФСКИЕ СИСТЕМЫ В. С. СОЛОВЬЕВА И С. Н. ТРУБЕЦКОГО

Глава I Философия всеединства В. С. Соловьева

Глава II «Конкретный идеализм» С. Н. Трубецкого

VI. РУССКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ В XX СТОЛЕТИИ

Глава I Религиозно-философские идеи В. В. Розанова

Глава II «Религиозный материализм» С. Н. Булгакова

Глава III «Конкретная метафизика» П. А. Флоренского

Глава IV Экзистенциально-персоналистическая философия Н. А. Бердяева

Глава V Интуитивизм и иерархический персонализм Н. О. Лосского

Глава VI Система теокосмического всеединства С. Л. Франка

Глава VII В. Ф. Эрн: борьба за Логос

Глава VIII Евразийство: социальная философия и историософия

Глава IX Философия «высшего синтеза» А. Ф. Лосева

VII. ФИЛОСОФИЯ МАРКСИЗМА В РОССИИ КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX в

Глава I Философия Г. В. Плеханова

Глава II Неортодоксальные (нетрадиционные) версии развития философии марксизма

Глава III Ленин как философ

История русской философии - От редакции

Русская философия — органическая и вместе с тем своеобразная часть мировой философии. Как и философия в целом, русская философская мысль представляет собой специфическую форму духовной деятельности человека, ориентированную на постановку, осмысление и решение мировоззренческих вопросов, связанных с выработкой целостного взгляда на мир и место в нем человека, и стремящуюся к обобщению, синтезу всей наличной системы знания и совокупной человеческой культуры. Эта ориентация в отечественной философской мысли наиболее полно выражена в социально-нравственном отношении. И потому знакомство с опытом развития русской философии в условиях стремительно нарастающего ныне общего объема информации, продолжающейся дифференциации и специализации знаний и деятельности представляется весьма актуальным.

Предлагаемое вниманию читателя издание дает достаточно полное и систематизированное представление о многовековой истории отечественной философии начиная от многообразия философских идей, содержащихся в памятниках древнерусской письменности, до всего массива исследований и разработок, прямо или косвенно тяготеющих к философии, осуществленных вплоть до XX столетия, о творчестве не только профессиональных философов, но и выдающихся писателей, ученых, богословов и т. д. Примечательная особенность данного учебника заключается в том, что в нем предпринята попытка выйти за узкие рамки характеристики творчества отдельных мыслителей и выявить общую логику развития философской мысли, ее основного проблемно-тематического содержания, концентрировавшегося вокруг осмысления вопросов бытия, теории познания и человека. Издание учебника получило многочисленные положительные отзывы как в нашей стране, так и за рубежом.