История русской литературы XX века

Книга, которую вы держите в руках, — не академическая история русской литературы XX столетия. Такая история еще только пишется, а существовавшие до 1990-х гг., несмотря на обилие весьма ценных фактов, безнадежно устарели концептуально. Перед вами учебник для студентов педагогических вузов — будущих преподавателей отечественной литературы в школах, чем и объясняется его содержание. Основное внимание уделяется авторам и произведениям, включенным в «Обязательный минимум содержания образовательных программ по литературе» и различные типы школьных учебников. Однако составители ориентировались не только на стандарты Министерства образования по специальностям 031100.62 «Бакалавр филологии» и 050300.62 «Бакалавр филологического образования», но стремились несколько расширить программу, учитывая при этом последние достижения литературоведческой науки. Монографические издания крупных российских и зарубежных ученых; коллективные сборники научных трудов, посвященные отдельным проблемам литературного процесса или творчеству крупных писателей прошедшего столетия; многочисленные энциклопедии, справочники и словари, дающие огромный фактический, а порой и теоретический материал, необходимый учителю, — все это нашло свое отражение в учебнике.

Исходя из творческого характера изучения и преподавания литературы, авторы стремились представить различные точки зрения на ряд спорных явлений. В первую очередь речь идет о списках рекомендуемой литературы к каждой главе. Читателя не должно смущать, что авторы приведенных в них работ занимают порой противоположные позиции, по-иному, чем в учебнике, трактуют то или другое художественное произведение. Вместе с тем толерантность по отношению к различным точкам зрения не мешает авторам четко придерживаться той диалектически выверенной концепции, которая утверждает, что XX в. стал преемником всех без исключения традиций русской культуры, а литература этого периода отразила все стороны многогранного русского национального характера.

Героико-патриотическое, активно-творческое начало, заложенное в национальных особенностях нашего народа и воплотившееся в былинах и древнерусских героических повестях, народных песнях, в вольнолюбивой лирике молодого А. С. Пушкина и стихотворных протестах Н. А. Некрасова, в прозе А. И. Герцена и философском романе Н. Г. Чернышевского, нашло свое продолжение в творчестве М. Горького и В. В. Маяковского, А. Н. Толстого и Н. А. Островского, А. А. Фадеева и А. П. Гайдара, в поэмах А. Т. Твардовского и «Поднятой целине» М. А. Шолохова, во многих других произведениях советских писателей. Целые поколения воспитывались на этих книгах, и вычеркивать их из литературы, как то пытаются делать некоторые критики и литературоведы, — значит вновь искажать историю в угоду очередным идеологическим схемам.

Однако нельзя и сводить всю литературу XX в. к революционным традициям, отказывая книгам другого плана в праве на существование или объявляя их литературой «второго сорта», стоящей вне «столбовой дороги» социалистического реализма. Русская созерцательность, углубленность в познание Бога и самопознание, стоицизм, воплотившиеся в житиях русских святых, в поздней лирике А. С. Пушкина, нравственных исканиях Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского, произведениях Л. Н. Толстого и до недавнего времени тщательно замалчиваемые или сглаживаемые в курсах истории русской литературы, нашли в XX в. продолжение и развитие в творчестве А. А. Блока и русских символистов, А. А. Ахматовой и акмеистов, в книгах И. С. Шмелева и М. М. Пришвина, Л. М. Леонова и М. А. Булгакова, в поэзии Б. Л. Пастернака, О. Э. Мандельштама, И. Елагина, И. Бродского, в прозе А. И. Солженицына, В. Г. Распутина и многих других мастеров слова.

История русской литературы XX века - В 2 частях - Ч. 1

Учебник для академического бакалавриата. - В. В. Агеносов ; ответственный редактор В. В. Агеносов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 795 с. — (Бакалавр. Академический курс). — Текст: непосредственный.

ISBN 978-5-9916-3578-3

История русской литературы XX века - В 2 частях - Ч. 1 - Содержание

Авторский коллектив

Слово к студенту

Вместо предисловия

Введение. Предмет и периодизация курса

Предмет курса

Проблема периодизации

I. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВЕКА

Глава 1. Русская литература конца XIX — начала XX веков 1.1. Реалистическая литература на рубеже XIX—XX веков 1.2. Модернистские течения в литературе рубежа XIX—XX веков Литература Темы курсовых и дипломныхработ

Глава 2. Неореализм Литература Темы курсовых и дипломных работ

Глава 3. Максим Горький (1868—1936) 3.1. Творческая биография М. Горького 3.2. Художественный мир М. Горького 3.3. Анализ отдельных произведений М. Горького 3.3.1. Пьеса «На дне» (1902) 3.3.2. Роман «Дело Артамоновых» (1925) Литература Темы курсовых и дипломныхработ

Глава 4. Александр Куприн (1870—1938) 4.1. Творческая биография и художественный мир А. И. Куприна 4.2. Анализ отдельных произведений А. И. Куприна 4.2.1. Повесть «Олеся» (1898) 4.2.2. Повесть «Гранатовый браслет» (1910) Литература Темы курсовых и дипломных работ

Глава 5. Иван Бунин (1870—1953) 5.1. Творческая биография и художественный мир И. А. Бунина 5.2. Анализ отдельных произведений И. А. Бунина 5.2.1. Повесть «Деревня» (1910) 5.2.2. Рассказ «Солнечный удар» (1925) Литература Темы курсовых и дипломных работ

Глава 6. Леонид Андреев (1871—1919) 6.1. Творческая биография и художественный мир Л. Н. Андреева 6.2. Анализ отдельных произведений Л. Н. Андреева Литература Темы курсовых и дипломных работ

Глава 7. Символизм 7.1. Истоки 7.2. Русский символизм 7.3. Черты поэтики Литература Темы курсовых и дипломных работ

Глава 8. Дмитрий Мережковский (1865—1941) 8.1. Творческая биография и художественный мир Д. С. Мережковского 8.2. Анализ отдельных произведений Д. С. Мережковского 8.2.1. Трилогия «Христос и Антихрист»:. роман «Воскресшие боги (Леонардо да Винчи)» Литература Темы курсовых и дипломных работ

Глава 9. Федор Сологуб (1863—1927) 9.1. Творческая биография и художественный мир Ф. Сологуба 9.2. Анализ отдельных произведений Ф. Сологуба 9.2.1. «Творимая легенда» (1907—1913) Литература Темы курсовых и дипломных работ

Глава 10. Александр Блок (1880—1921) 10.1. Творческая биография и художественный мир А. А. Блока 10.2. Анализ отдельных произведений А. А. Блока 10.2.1. Поэма «Соловьиный сад» (1915) 10.2.2. Поэма «Двенадцать» (1918) Литература Темы курсовых и дипломных работ

Глава 11. Андрей Белый (1880—1934) 11.1. Творческая биография и художественный мир А. Белого 11.2. Анализ отдельных произведений А. Белого 11.2.1. Роман «Петербург» Литература Темы курсовых и дипломныхработ

Глава 12. Максимилиан Волошин (1877—1932) 12.1. Творческая биография и художественный мир М. А. Волошина Литература Темы курсовых и дипломныхработ

Глава 13. Акмеизм 13.1. Организационно-эстетическое самоопределение акмеизма 13.2. Миропонимание акмеизма 13.3. Философия слова 13.4. Представления о творчестве и принципы поэтики Литература Темы курсовых и дипломныхработ

Глава 14. Николай Гумилев (1886—1921) 14.1. Творческая биография и художественный мир Н. С. Гумилева 14.2. Анализ отдельных произведений Н. С. Гумилева 14.2.1. Стихотворение «Заблудившийся трамвай» Литература Темы курсовых и дипломных работ

Глава 15. Анна Ахматова (1889—1966) 15.1. Творческая биография и художественный мир А. А. Ахматовой 15.2. Анализ отдельных произведений А. А. Ахматовой 15.2.1. Поэма «Реквием» Литература Темы рефератов и курсовых работ

Глава 16. Крестьянские писатели Литература Темы курсовых и дипломных работ

Глава 17. Николай Клюев (1884—1937) 17.1. Творческая биография и художественный мир Н. А. Клюева 17.2. Анализ отдельных произведений Н. А. Клюева 17.2.1. Цикл «Избяные песни» (1914—1917) 17.2.2. Поэма «Погорельщина» (1928) Литература Темы курсовых и дипломных работ

Глава 18. Русский футуризм 18.1. История футуристического движения в России 18.2. Теория и практика русского футуризма Литература Темы курсовых и дипломных работ



II. ЛИТЕРАТУРА РЕВОЛЮЦИИ, 1920-Х - НАЧАЛА 1930-Х ГОДОВ

Глава 19. Литературно-общественная ситуация 19.1. Формы литературной жизни в СССР

Глава 20. Пути развития прозы 20.1. После исторического разлома 20.2. Проза первой половины 1920-х годов 20.3. Проза второй половины и конца 1920-х годов Литература Темы курсовых и дипломных работ

Глава 21. Поэзия 21.1. Поэты предреволюционных лет в период перелома 21.2. Поэты-пеоромантики 1920-х годов 21.3. Поэзия ОБЭРИУ Литература Темы курсовых и дипломных работ

Глава 22. Владимир Маяковский (1893—1930) 22.1. Творческая биография и художественный мир В. В. Маяковского 22.2. Анализ отдельных произведений В. В. Маяковского 22.2.1. Стихотворение «Нате!» (1913) 22.2.2. Поэма «Облако в штанах» (1915) 22.2.3. Поэма «Про это» (1923) Литература Темы рефератов и дипломных работ

Глава 23. Сергей Есенин (1895—1925) 23.1. Творческая биография С. А. Есенина 23.2. Художественный мир С. А. Есенина 23.3. Анализ отдельных произведений С. А. Есенина 23.3.1. Цикл «Персидские мотивы» (1925) 23.3.2. Поэма «Анна Снегина» (1925) 23.3.3. Поэма «Черный человек» (1925) Литература Темы курсовых и дипломныхработ

Глава 24. Евгений Замятин (1884—1937) 24.1. Творческая биография и художественный мир Е. И. Замятина 24.2. Анализ отдельных произведений Е. И. Замятина 24.2.1. Повесть «Уездное» (1912) 24.2.2. Повесть «На куличках» (1913) 24.2.3. Роман «Мы» (1920?) Литература Темы курсовых и дипломных работ



III. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Глава 25. Первая волна русской эмиграции 25.1. Проблематика и художественные течения литературы русского зарубежья 1920—1940 годов 25.2. Региональные различия в литературном творчестве Прага Берлин Париж Харбин и Шанхай «Русская Америка» 25.3. Одна или две русские литературы? Литература Темы курсовых и дипломныхработ

Глава 26. Иван Шмелев (1873—1950) 26.1. Творческая биография и художественный мир И. С. Шмелева 26.2. Анализ отдельных произведений И. С. Шмелева 26.2.1. Повесть «Человек из ресторана» (1911) 26.2.2. Эпопея «Солнце мертвых» (1923) 26.2.3. Роман «Лето Господне» (1933—1948) Литература Темы курсовых и дипломных работ

Глава 27. Владислав Ходасевич (1886—1939) 27.1. Творческая биография В. Ф. Ходасевича 27.2. Художественный мир В. Ф. Ходасевича Литература Темы курсовых и дипломных работ

Глава 28. Георгий Иванов (1894—1958) 28.1. Творческая биография Г. В. Иванова 28.2. Художественный мир Г. В. Иванова Литература Темы курсовых и дипломных работ

Глава 29. Марина Цветаева (1892—1941) 29.1. Творческая биография М. И. Цветаевой Литература Темы курсовых и дипломных работ

Глава 30. Владимир Набоков (1899—1977) 30.1. Творческая биография В. В. Набокова 30.2. Художественный мир В. В. Набокова 30.3. Анализ отдельных произведений В. В. Набокова 30.3.1. Роман «Защита Лужина» (1929—1930) Литература Темы курсовых и дипломных работ



История русской литературы ХХ века - В 2 частях - Ч. 2

Учебник для академического бакалавриата. - В. В. Агеносов [и др.]; ответственный редактор В. В. Агеносов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2023. - 687 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-9916-3579-0

История русской литературы ХХ века - В 2 частях - Ч. 2 – Содержание

Авторский коллектив

1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС КОНЦА 1920-Х - СЕРЕДИНЫ 1950-Х ГОДОВ

Глава 1. Общественно-литературная ситуация. Развитие прозы 1.1. Общественно-литературная ситуация 1.2. Пути развития прозы Литература Темы курсовых и дипломных работ

Глава 2. Поэзия 2.1. Народные истоки в молодой поэзии 1930-х годов 2.2. Поэты Великой Отечественной войны 2.3. Репрессированная поэзия Литература Темы курсовых и дипломных работ

Глава З. Драматургия 3.1. Традиционалисты и новаторы советского театра 3.2. Герои советских пьес 3.3. Тема революции в советской драматургии 3.4. Драматургия военных лет 3.5. Тема перехода к мирной жизни в драматургии первого послевоенного десятилетия 3.6. Кризис драматургии и его причины Литература Темы курсовых и дипломных работ

Глава 4. Русский исторический роман 4.1. Формирование русского исторического романа в период 1920-1930-х гг 4.2. Всемирное историческое явление - русская революция 4.3. «Борьба за прошлое� как идеологическая проблема 4.4. Аналоговый историзм как способ философского и художественного осмысления времени 4.5. Исторический роман в жанровой парадигме литературы периода 1920-1930-х годов 4.6. Открытия в исторической прозе Ю. Н. Тынянова (1894-1943) 4.7. Противоборство власти и прогрессивной оппозиции - общая формула сюжета советской исторической романистики второй половины 1920-х годов 4.8. Алексей Толстой. Роман «Петр Первый� (1929-1945) 4.9. Исторический роман русской эмиграции (Марк Алданов) Литература Темы курсовых и дипломных работ

Глава 5. Михаил Шолохов (1905-1984) 5.1. Творческая биография М. А. Шолохова 5.2. Художественный мир М. А. Шолохова 5.3. Анализ отдельных произведений М. А. Шолохова 5.3.1. Роман-эпопея «Тихий Дон� (1928-1940) Литература Темы курсовых и дипломных работ

Глава 6. Леонид Леонов (1899-1994) 6.1. Творческая биография Л. М. Леонова 6.2. Художественный мир Л. М. Леонова 6.3. Анализ отдельных произведений Л. М. Леонова 6.3.1. Последний роман Л. М. Леонова «Пирамида�: смысл названия Литература Темы курсовых и дипломных работ

Глава 7. Андрей Платонов (1899-1951) 7.1. Творческая биография и художественный мир А. П. Платонова 7.2. Анализ отдельных произведений А. П. Платонова 7.2.1. Повесть «Джан� (1934) Литература Темы курсовых и дипломных работ

Глава 8. Михаил Булгаков (1891-1940) 8.1. Творческая биография и художественный мир М. А. Булгакова 8.2. Анализ отдельных произведений М. А. Булгакова 8.2.1. Роман «Белая гвардия>.> (1925) 8.2.2. «Мастер и Маргарита>.>: роман в романе Литература Темы курсовых и дипломных работ

Глава 9. Михаил Пришвин (1873-1954) 9.1. Творческая биография и художественный мир М. М. Пришвина 9.2. Анализ отдельных произведений М. М. Пришвина 9.2.1. Повесть «Жень-шень>.> (1933) Литература Темы курсовых и дипломных работ

Глава 10. Осип Мандельштам (1891-1938) 10.1. Творческая биография и художественный мир О. Э. Мандельштама 10.2. Анализ отдельных произведений О. Э. Мандельштама 10.2.1. Стихотворение «Сохрани мою речь...>.> (1931) Литература Темы курсовых и дипломных работ

Глава 11. Борис Пастернак (1890-1960) 11.1. Творческая биография и художественный мир Б. Л. Пастернака 11.2. Анализ отдельных произведений Б. Л. Пастернака 11.2.1. Роман «Доктор Живаго>.> (1945-1955) Литература Темы курсовых и дипломных работ

Глава 12. Михаил Зощенко (1894-1958) 12.1. Творческая биография М. М. Зощенко 12.2. Художественный мир М. М. Зощенко 12.3. Анализ отдельных произведений М. М. Зощенко 12.3.1. «Голубая книга>.> (1934-1935) Литература Темы курсовых и дипломных работ

Глава 13. Александр Твардовский (1910-1971) 13.1. Творческая биография и художественный мир А. Т. Твардовского 13.2. Анализ отдельных произведений А. Т. Твардовского 13.2.1. «Книга про бойца>.> - поэма «Василий Теркин>.> (1941-1945) 13.2.2. Поэма «Дом у дороги» (1942-1946) Литература Темы курсовых и дипломных работ

Глава 14. Послевоенная поэзия русского зарубежья Литература Темы курсовых и дипломных работ



II. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 1950-Х- НАЧАЛА 1980-Х ГОДОВ

Глава 15. Литературно-общественная ситуация. Развитие прозы 15.1. Литературно-общественная ситуация 15.2. Военная проза 15.3. Деревенская проза 15.4. Городская проза Литература Темы курсовых работ и дипломных работ

Глава 16. Поэзия 16.1. Литературно-общественная ситуация 16.2. Поэты «громкой» лиры 16.3. «Тихая» лирика 16.4. «Почвенное» направление в поэзии 1960-1980-х ГОДОВ 16.5. Родоначальник авторской песни 16.6. Поэты «новой волны» Литература Темы курсовых и дипломных работ

Глава 17. Авторская песня 17.1. Истоки явления 17.2. Поэтика авторской песни 17.3. Эволюция и судьба жанра Литература Темы курсовых и дипломных работ

Глава 18. Александр Солженицын (1918-2008) 18.1. Творческая биография А. И. Солженицына 18.2. Художественный мир А. И. Солженицына 18.3. Анализ отдельных произведений А. И. Солженицына 18.3.1. Рассказ «Матренин двор» (1959) 18.3.2. Роман «В круге первом� (1955-1968) Литература Темы курсовых и дипломных работ

Глава 19. Василий Шукшин (1929-1974) 19.1. Творческая биография В. М. Шукшина 19.2. Художественный мир В. М. Шукшина Литература Темы курсовых и дипломных работ

Глава 20. Валентин Распутин (р. 1937) 20.1. Творческая биография В. Г. Распутина 20.2. Художественный мир В. Г. Распутина 20.3. Анализ отдельных произведений В. Г. Распутина 20.3.1. Рассказ «Нежданно-негаданно� (1997) Литература Темы курсовых и дипломных работ

Глава 21. Юрий Трифонов (1925-1981) 21.1. Творческая биография и художественный мир Ю. В. Трифонова 21.2. Анализ отдельных произведений Ю. В. Трифонова 21.2.1. Роман «Старик� (1978) Литература Темы курсовых и дипломных работ

Глава 22. Владимир Макании (р. 1937) 22.1. Творческая биография и художественный мир В. С. Маканина 22.2. Анализ отдельных произведений В. С. Маканина 22.2.1. Повесть «Лаз� (1991) Литература Темы курсовых и дипломных работ

Глава 23. Виктор Астафьев (1924-2001) 23.1. Творческая биография и художественный мир В. П. Астафьева 23.2. Анализ отдельных произведений В. П. Астафьева Литература Темы курсовых и дипломных работ

Глава 24. Иосиф Бродский (1940-1996) 24.1. Творческая биография И. А. Бродского 24.2. Художественный мир И. А. Бродского 24.3. Анализ отдельных произведений И. А. Бродского 24.3.1. Стихотворение «Я входил вместо дикого зверя в клетку... (1980) Литература Темы курсовых и дипломных работ

Глава 25. Юрий Кузнецов (1941-2003) 25.1. Творческая биография Ю. П. Кузнецова 25.2. Художественный мир Ю. П. Кузнецова 25.3. Анализ отдельных произведений Ю. П. Кузнецова 25.3.1. Стихотворение «Атомная сказка\> (1968) Литература Темы курсовых и дипломных работ



III. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС РУБЕЖА XX-XXI ВЕКОВ