История русской литературы XX века
Книга, которую вы держите в руках, — не академическая история русской литературы XX столетия. Такая история еще только пишется, а существовавшие до 1990-х гг., несмотря на обилие весьма ценных фактов, безнадежно устарели концептуально. Перед вами учебник для студентов педагогических вузов — будущих преподавателей отечественной литературы в школах, чем и объясняется его содержание. Основное внимание уделяется авторам и произведениям, включенным в «Обязательный минимум содержания образовательных программ по литературе» и различные типы школьных учебников. Однако составители ориентировались не только на стандарты Министерства образования по специальностям 031100.62 «Бакалавр филологии» и 050300.62 «Бакалавр филологического образования», но стремились несколько расширить программу, учитывая при этом последние достижения литературоведческой науки. Монографические издания крупных российских и зарубежных ученых; коллективные сборники научных трудов, посвященные отдельным проблемам литературного процесса или творчеству крупных писателей прошедшего столетия; многочисленные энциклопедии, справочники и словари, дающие огромный фактический, а порой и теоретический материал, необходимый учителю, — все это нашло свое отражение в учебнике.
Исходя из творческого характера изучения и преподавания литературы, авторы стремились представить различные точки зрения на ряд спорных явлений. В первую очередь речь идет о списках рекомендуемой литературы к каждой главе. Читателя не должно смущать, что авторы приведенных в них работ занимают порой противоположные позиции, по-иному, чем в учебнике, трактуют то или другое художественное произведение. Вместе с тем толерантность по отношению к различным точкам зрения не мешает авторам четко придерживаться той диалектически выверенной концепции, которая утверждает, что XX в. стал преемником всех без исключения традиций русской культуры, а литература этого периода отразила все стороны многогранного русского национального характера.
Героико-патриотическое, активно-творческое начало, заложенное в национальных особенностях нашего народа и воплотившееся в былинах и древнерусских героических повестях, народных песнях, в вольнолюбивой лирике молодого А. С. Пушкина и стихотворных протестах Н. А. Некрасова, в прозе А. И. Герцена и философском романе Н. Г. Чернышевского, нашло свое продолжение в творчестве М. Горького и В. В. Маяковского, А. Н. Толстого и Н. А. Островского, А. А. Фадеева и А. П. Гайдара, в поэмах А. Т. Твардовского и «Поднятой целине» М. А. Шолохова, во многих других произведениях советских писателей. Целые поколения воспитывались на этих книгах, и вычеркивать их из литературы, как то пытаются делать некоторые критики и литературоведы, — значит вновь искажать историю в угоду очередным идеологическим схемам.
Однако нельзя и сводить всю литературу XX в. к революционным традициям, отказывая книгам другого плана в праве на существование или объявляя их литературой «второго сорта», стоящей вне «столбовой дороги» социалистического реализма. Русская созерцательность, углубленность в познание Бога и самопознание, стоицизм, воплотившиеся в житиях русских святых, в поздней лирике А. С. Пушкина, нравственных исканиях Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского, произведениях Л. Н. Толстого и до недавнего времени тщательно замалчиваемые или сглаживаемые в курсах истории русской литературы, нашли в XX в. продолжение и развитие в творчестве А. А. Блока и русских символистов, А. А. Ахматовой и акмеистов, в книгах И. С. Шмелева и М. М. Пришвина, Л. М. Леонова и М. А. Булгакова, в поэзии Б. Л. Пастернака, О. Э. Мандельштама, И. Елагина, И. Бродского, в прозе А. И. Солженицына, В. Г. Распутина и многих других мастеров слова.
История русской литературы XX века - В 2 частях - Ч. 1
Учебник для академического бакалавриата. - В. В. Агеносов ; ответственный редактор В. В. Агеносов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 795 с. — (Бакалавр. Академический курс). — Текст: непосредственный.
ISBN 978-5-9916-3578-3
История русской литературы XX века - В 2 частях - Ч. 1 - Содержание
Авторский коллектив
Слово к студенту
Вместо предисловия
Введение. Предмет и периодизация курса
- Предмет курса
- Проблема периодизации
I. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВЕКА
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Глава 1. Русская литература конца XIX — начала XX веков
- 1.1. Реалистическая литература на рубеже XIX—XX веков
- 1.2. Модернистские течения в литературе рубежа XIX—XX веков
- Литература
- Темы курсовых и дипломныхработ
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Глава 2. Неореализм
- Литература
- Темы курсовых и дипломных работ
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Глава 3. Максим Горький (1868—1936)
- 3.1. Творческая биография М. Горького
- 3.2. Художественный мир М. Горького
- 3.3. Анализ отдельных произведений М. Горького
- 3.3.1. Пьеса «На дне» (1902)
- 3.3.2. Роман «Дело Артамоновых» (1925)
- Литература
- Темы курсовых и дипломныхработ
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Глава 4. Александр Куприн (1870—1938)
- 4.1. Творческая биография и художественный мир А. И. Куприна
- 4.2. Анализ отдельных произведений А. И. Куприна
- 4.2.1. Повесть «Олеся» (1898)
- 4.2.2. Повесть «Гранатовый браслет» (1910)
- Литература
- Темы курсовых и дипломных работ
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Глава 5. Иван Бунин (1870—1953)
- 5.1. Творческая биография и художественный мир И. А. Бунина
- 5.2. Анализ отдельных произведений И. А. Бунина
- 5.2.1. Повесть «Деревня» (1910)
- 5.2.2. Рассказ «Солнечный удар» (1925)
- Литература
- Темы курсовых и дипломных работ
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Глава 6. Леонид Андреев (1871—1919)
- 6.1. Творческая биография и художественный мир Л. Н. Андреева
- 6.2. Анализ отдельных произведений Л. Н. Андреева
- Литература
- Темы курсовых и дипломных работ
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Глава 7. Символизм
- 7.1. Истоки
- 7.2. Русский символизм
- 7.3. Черты поэтики
- Литература
- Темы курсовых и дипломных работ
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Глава 8. Дмитрий Мережковский (1865—1941)
- 8.1. Творческая биография и художественный мир Д. С. Мережковского
- 8.2. Анализ отдельных произведений Д. С. Мережковского
- 8.2.1. Трилогия «Христос и Антихрист»:. роман «Воскресшие боги (Леонардо да Винчи)»
- Литература
- Темы курсовых и дипломных работ
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Глава 9. Федор Сологуб (1863—1927)
- 9.1. Творческая биография и художественный мир Ф. Сологуба
- 9.2. Анализ отдельных произведений Ф. Сологуба
- 9.2.1. «Творимая легенда» (1907—1913)
- Литература
- Темы курсовых и дипломных работ
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Глава 10. Александр Блок (1880—1921)
- 10.1. Творческая биография и художественный мир А. А. Блока
- 10.2. Анализ отдельных произведений А. А. Блока
- 10.2.1. Поэма «Соловьиный сад» (1915)
- 10.2.2. Поэма «Двенадцать» (1918)
- Литература
- Темы курсовых и дипломных работ
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Глава 11. Андрей Белый (1880—1934)
- 11.1. Творческая биография и художественный мир А. Белого
- 11.2. Анализ отдельных произведений А. Белого
- 11.2.1. Роман «Петербург»
- Литература
- Темы курсовых и дипломныхработ
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Глава 12. Максимилиан Волошин (1877—1932)
- 12.1. Творческая биография и художественный мир М. А. Волошина
- Литература
- Темы курсовых и дипломныхработ
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Глава 13. Акмеизм
- 13.1. Организационно-эстетическое самоопределение акмеизма
- 13.2. Миропонимание акмеизма
- 13.3. Философия слова
- 13.4. Представления о творчестве и принципы поэтики
- Литература
- Темы курсовых и дипломныхработ
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Глава 14. Николай Гумилев (1886—1921)
- 14.1. Творческая биография и художественный мир Н. С. Гумилева
- 14.2. Анализ отдельных произведений Н. С. Гумилева
- 14.2.1. Стихотворение «Заблудившийся трамвай»
- Литература
- Темы курсовых и дипломных работ
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Глава 15. Анна Ахматова (1889—1966)
- 15.1. Творческая биография и художественный мир А. А. Ахматовой
- 15.2. Анализ отдельных произведений А. А. Ахматовой
- 15.2.1. Поэма «Реквием»
- Литература
- Темы рефератов и курсовых работ
-
Глава 16. Крестьянские писатели
- Литература
- Темы курсовых и дипломных работ
-
Глава 17. Николай Клюев (1884—1937)
- 17.1. Творческая биография и художественный мир Н. А. Клюева
- 17.2. Анализ отдельных произведений Н. А. Клюева
- 17.2.1. Цикл «Избяные песни» (1914—1917)
- 17.2.2. Поэма «Погорельщина» (1928)
- Литература
- Темы курсовых и дипломных работ
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Глава 18. Русский футуризм
- 18.1. История футуристического движения в России
- 18.2. Теория и практика русского футуризма
- Литература
- Темы курсовых и дипломных работ
II. ЛИТЕРАТУРА РЕВОЛЮЦИИ, 1920-Х - НАЧАЛА 1930-Х ГОДОВ
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Глава 19. Литературно-общественная ситуация
- 19.1. Формы литературной жизни в СССР
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Глава 20. Пути развития прозы
- 20.1. После исторического разлома
- 20.2. Проза первой половины 1920-х годов
- 20.3. Проза второй половины и конца 1920-х годов
- Литература
- Темы курсовых и дипломных работ
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Глава 21. Поэзия
- 21.1. Поэты предреволюционных лет в период перелома
- 21.2. Поэты-пеоромантики 1920-х годов
- 21.3. Поэзия ОБЭРИУ
- Литература
- Темы курсовых и дипломных работ
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Глава 22. Владимир Маяковский (1893—1930)
- 22.1. Творческая биография и художественный мир В. В. Маяковского
- 22.2. Анализ отдельных произведений В. В. Маяковского
- 22.2.1. Стихотворение «Нате!» (1913)
- 22.2.2. Поэма «Облако в штанах» (1915)
- 22.2.3. Поэма «Про это» (1923)
- Литература
- Темы рефератов и дипломных работ
-
Глава 23. Сергей Есенин (1895—1925)
- 23.1. Творческая биография С. А. Есенина
- 23.2. Художественный мир С. А. Есенина
- 23.3. Анализ отдельных произведений С. А. Есенина
- 23.3.1. Цикл «Персидские мотивы» (1925)
- 23.3.2. Поэма «Анна Снегина» (1925)
- 23.3.3. Поэма «Черный человек» (1925)
- Литература
- Темы курсовых и дипломныхработ
-
Глава 24. Евгений Замятин (1884—1937)
- 24.1. Творческая биография и художественный мир Е. И. Замятина
- 24.2. Анализ отдельных произведений Е. И. Замятина
- 24.2.1. Повесть «Уездное» (1912)
- 24.2.2. Повесть «На куличках» (1913)
- 24.2.3. Роман «Мы» (1920?)
- Литература
- Темы курсовых и дипломных работ
III. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ
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Глава 25. Первая волна русской эмиграции
- 25.1. Проблематика и художественные течения литературы русского зарубежья 1920—1940 годов
- 25.2. Региональные различия в литературном творчестве
- Прага
- Берлин
- Париж
- Харбин и Шанхай
- «Русская Америка»
- 25.3. Одна или две русские литературы?
- Литература
- Темы курсовых и дипломныхработ
-
Глава 26. Иван Шмелев (1873—1950)
- 26.1. Творческая биография и художественный мир И. С. Шмелева
- 26.2. Анализ отдельных произведений И. С. Шмелева
- 26.2.1. Повесть «Человек из ресторана» (1911)
- 26.2.2. Эпопея «Солнце мертвых» (1923)
- 26.2.3. Роман «Лето Господне» (1933—1948)
- Литература
- Темы курсовых и дипломных работ
-
Глава 27. Владислав Ходасевич (1886—1939)
- 27.1. Творческая биография В. Ф. Ходасевича
- 27.2. Художественный мир В. Ф. Ходасевича
- Литература
- Темы курсовых и дипломных работ
-
Глава 28. Георгий Иванов (1894—1958)
- 28.1. Творческая биография Г. В. Иванова
- 28.2. Художественный мир Г. В. Иванова
- Литература
- Темы курсовых и дипломных работ
-
Глава 29. Марина Цветаева (1892—1941)
- 29.1. Творческая биография М. И. Цветаевой
- Литература
- Темы курсовых и дипломных работ
-
Глава 30. Владимир Набоков (1899—1977)
- 30.1. Творческая биография В. В. Набокова
- 30.2. Художественный мир В. В. Набокова
- 30.3. Анализ отдельных произведений В. В. Набокова
- 30.3.1. Роман «Защита Лужина» (1929—1930)
- Литература
- Темы курсовых и дипломных работ
История русской литературы ХХ века - В 2 частях - Ч. 2
Учебник для академического бакалавриата. - В. В. Агеносов [и др.]; ответственный редактор В. В. Агеносов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2023. - 687 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Текст : непосредственный.
ISBN 978-5-9916-3579-0
История русской литературы ХХ века - В 2 частях - Ч. 2 – Содержание
Авторский коллектив
1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС КОНЦА 1920-Х - СЕРЕДИНЫ 1950-Х ГОДОВ
-
Глава 1. Общественно-литературная ситуация. Развитие прозы
- 1.1. Общественно-литературная ситуация
- 1.2. Пути развития прозы
- Литература
- Темы курсовых и дипломных работ
-
Глава 2. Поэзия
- 2.1. Народные истоки в молодой поэзии 1930-х годов
- 2.2. Поэты Великой Отечественной войны
- 2.3. Репрессированная поэзия
- Литература
- Темы курсовых и дипломных работ
-
Глава З. Драматургия
- 3.1. Традиционалисты и новаторы советского театра
- 3.2. Герои советских пьес
- 3.3. Тема революции в советской драматургии
- 3.4. Драматургия военных лет
- 3.5. Тема перехода к мирной жизни в драматургии первого послевоенного десятилетия
- 3.6. Кризис драматургии и его причины
- Литература
- Темы курсовых и дипломных работ
-
Глава 4. Русский исторический роман
- 4.1. Формирование русского исторического романа в период 1920-1930-х гг
- 4.2. Всемирное историческое явление - русская революция
- 4.3. «Борьба за прошлое� как идеологическая проблема
- 4.4. Аналоговый историзм как способ философского и художественного осмысления времени
- 4.5. Исторический роман в жанровой парадигме литературы периода 1920-1930-х годов
- 4.6. Открытия в исторической прозе Ю. Н. Тынянова (1894-1943)
- 4.7. Противоборство власти и прогрессивной оппозиции - общая формула сюжета советской исторической романистики второй половины 1920-х годов
- 4.8. Алексей Толстой. Роман «Петр Первый� (1929-1945)
- 4.9. Исторический роман русской эмиграции (Марк Алданов)
- Литература
- Темы курсовых и дипломных работ
-
Глава 5. Михаил Шолохов (1905-1984)
- 5.1. Творческая биография М. А. Шолохова
- 5.2. Художественный мир М. А. Шолохова
- 5.3. Анализ отдельных произведений М. А. Шолохова
- 5.3.1. Роман-эпопея «Тихий Дон� (1928-1940)
- Литература
- Темы курсовых и дипломных работ
-
Глава 6. Леонид Леонов (1899-1994)
- 6.1. Творческая биография Л. М. Леонова
- 6.2. Художественный мир Л. М. Леонова
- 6.3. Анализ отдельных произведений Л. М. Леонова
- 6.3.1. Последний роман Л. М. Леонова «Пирамида�: смысл названия
- Литература
- Темы курсовых и дипломных работ
-
Глава 7. Андрей Платонов (1899-1951)
- 7.1. Творческая биография и художественный мир А. П. Платонова
- 7.2. Анализ отдельных произведений А. П. Платонова
- 7.2.1. Повесть «Джан� (1934)
- Литература
- Темы курсовых и дипломных работ
-
Глава 8. Михаил Булгаков (1891-1940)
- 8.1. Творческая биография и художественный мир М. А. Булгакова
- 8.2. Анализ отдельных произведений М. А. Булгакова
- 8.2.1. Роман «Белая гвардия>.> (1925)
- 8.2.2. «Мастер и Маргарита>.>: роман в романе
- Литература
- Темы курсовых и дипломных работ
-
Глава 9. Михаил Пришвин (1873-1954)
- 9.1. Творческая биография и художественный мир М. М. Пришвина
- 9.2. Анализ отдельных произведений М. М. Пришвина
- 9.2.1. Повесть «Жень-шень>.> (1933)
- Литература
- Темы курсовых и дипломных работ
-
Глава 10. Осип Мандельштам (1891-1938)
- 10.1. Творческая биография и художественный мир О. Э. Мандельштама
- 10.2. Анализ отдельных произведений О. Э. Мандельштама
- 10.2.1. Стихотворение «Сохрани мою речь...>.> (1931)
- Литература
- Темы курсовых и дипломных работ
-
Глава 11. Борис Пастернак (1890-1960)
- 11.1. Творческая биография и художественный мир Б. Л. Пастернака
- 11.2. Анализ отдельных произведений Б. Л. Пастернака
- 11.2.1. Роман «Доктор Живаго>.> (1945-1955)
- Литература
- Темы курсовых и дипломных работ
-
Глава 12. Михаил Зощенко (1894-1958)
- 12.1. Творческая биография М. М. Зощенко
- 12.2. Художественный мир М. М. Зощенко
- 12.3. Анализ отдельных произведений М. М. Зощенко
- 12.3.1. «Голубая книга>.> (1934-1935)
- Литература
- Темы курсовых и дипломных работ
-
Глава 13. Александр Твардовский (1910-1971)
- 13.1. Творческая биография и художественный мир А. Т. Твардовского
- 13.2. Анализ отдельных произведений А. Т. Твардовского
- 13.2.1. «Книга про бойца>.> - поэма «Василий Теркин>.> (1941-1945)
- 13.2.2. Поэма «Дом у дороги» (1942-1946)
- Литература
- Темы курсовых и дипломных работ
-
Глава 14. Послевоенная поэзия русского зарубежья
- Литература
- Темы курсовых и дипломных работ
II. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 1950-Х- НАЧАЛА 1980-Х ГОДОВ
-
Глава 15. Литературно-общественная ситуация. Развитие прозы
- 15.1. Литературно-общественная ситуация
- 15.2. Военная проза
- 15.3. Деревенская проза
- 15.4. Городская проза
- Литература
- Темы курсовых работ и дипломных работ
-
Глава 16. Поэзия
- 16.1. Литературно-общественная ситуация
- 16.2. Поэты «громкой» лиры
- 16.3. «Тихая» лирика
- 16.4. «Почвенное» направление в поэзии 1960-1980-х ГОДОВ
- 16.5. Родоначальник авторской песни
- 16.6. Поэты «новой волны»
- Литература
- Темы курсовых и дипломных работ
-
Глава 17. Авторская песня
- 17.1. Истоки явления
- 17.2. Поэтика авторской песни
- 17.3. Эволюция и судьба жанра
- Литература
- Темы курсовых и дипломных работ
-
Глава 18. Александр Солженицын (1918-2008)
- 18.1. Творческая биография А. И. Солженицына
- 18.2. Художественный мир А. И. Солженицына
- 18.3. Анализ отдельных произведений А. И. Солженицына
- 18.3.1. Рассказ «Матренин двор» (1959)
- 18.3.2. Роман «В круге первом� (1955-1968)
- Литература
- Темы курсовых и дипломных работ
-
Глава 19. Василий Шукшин (1929-1974)
- 19.1. Творческая биография В. М. Шукшина
- 19.2. Художественный мир В. М. Шукшина
- Литература
- Темы курсовых и дипломных работ
-
Глава 20. Валентин Распутин (р. 1937)
- 20.1. Творческая биография В. Г. Распутина
- 20.2. Художественный мир В. Г. Распутина
- 20.3. Анализ отдельных произведений В. Г. Распутина
- 20.3.1. Рассказ «Нежданно-негаданно� (1997)
- Литература
- Темы курсовых и дипломных работ
-
Глава 21. Юрий Трифонов (1925-1981)
- 21.1. Творческая биография и художественный мир Ю. В. Трифонова
- 21.2. Анализ отдельных произведений Ю. В. Трифонова
- 21.2.1. Роман «Старик� (1978)
- Литература
- Темы курсовых и дипломных работ
-
Глава 22. Владимир Макании (р. 1937)
- 22.1. Творческая биография и художественный мир В. С. Маканина
- 22.2. Анализ отдельных произведений В. С. Маканина
- 22.2.1. Повесть «Лаз� (1991)
- Литература
- Темы курсовых и дипломных работ
-
Глава 23. Виктор Астафьев (1924-2001)
- 23.1. Творческая биография и художественный мир В. П. Астафьева
- 23.2. Анализ отдельных произведений В. П. Астафьева
- Литература
- Темы курсовых и дипломных работ
-
Глава 24. Иосиф Бродский (1940-1996)
- 24.1. Творческая биография И. А. Бродского
- 24.2. Художественный мир И. А. Бродского
- 24.3. Анализ отдельных произведений И. А. Бродского
- 24.3.1. Стихотворение «Я входил вместо дикого зверя в клетку... (1980)
- Литература
- Темы курсовых и дипломных работ
-
Глава 25. Юрий Кузнецов (1941-2003)
- 25.1. Творческая биография Ю. П. Кузнецова
- 25.2. Художественный мир Ю. П. Кузнецова
- 25.3. Анализ отдельных произведений Ю. П. Кузнецова
- 25.3.1. Стихотворение «Атомная сказка\> (1968)
- Литература
- Темы курсовых и дипломных работ
III. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС РУБЕЖА XX-XXI ВЕКОВ
-
Глава 26. Современная литературная ситуация: постмодернистские поиски
- 26.1. Утрата литературоцентризма
- 26.2. Период публикаторства
- 26.3. Русский постмодернизм
- 26.4. В споре с постмодернизмом
- 26.5. Перспективы модернизма
- 26.6. Перспективы реализма
- Литература
- Темы курсовых и дипломных работ
-
Вместо заключения Современная литературная ситуация: смена парадигмы
- 27.1. «Что сталось с нами после?..\> (Валентин Распутин)
- 27.2. Мир как миф и феномен раскола (Владимир Личутин)
- 27.3. Русскость & советскость (Юрий Поляков)
- 27.4. В преодолении разрыва времен (Борис Евсеев)
- 27.5. Мир на грани распада (Вера Галактионова)
- 27.6. Революционное брожение (Захар Прилепин)
Большое спасибо!