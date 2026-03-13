Эвола - Очерки о магическом идеализме

Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism

Эвола-философ совершенно не знаком как русскоязычному, так и англоязычному читателю. Это объяснимо — его философские работы 1920-х годов практически не переводились на иностранные языки и по степени радикального противостояния деструктивным феноменам современного мира, конечно, сильно уступают поздним работам, приковавшим к себе внимание публики. В то же время сам итальянский мыслитель считал философский период своего творчества важной вехой собственной интеллектуальной и духовной эволюции, о чем написал в интеллектуальной автобиографии «Путь киновари» (1963).

Несмотря на то, что впоследствии Эвола ушел от «спекулятивной философии» (так он именовал основное увлечение своей молодости), на его традиционалистских, зрелых и поздних текстах, равно как и на его духовных предпочтениях заметен оттиск его юношеского философствования, которое, очевидно, оставило глубокий след в душе итальянского мыслителя. Держа в уме тот факт, что «Очерки о магическом идеализме» являются лишь введением в раннюю идеалистическую философию Юлиуса Эволы, попробуем разобраться с основными теоретическими положениями его оригинальной системы.

Юлиус Эвола - Очерки о магическом идеализме

Перевод с итальянского Е. В. Мигуша

Санкт-Петербург, «Владимир Даль» 2022. – 279 с.

ISBN 978-5-93615-297-9

Юлиус Эвола - Очерки о магическом идеализме - Содержание

Д. С. Моисеев. Введение в магический идеализм Юлиуса Эволы

  • Предупреждение

  • I. Проблема современного духа и отказ от идеализма

  • II. О концепции силы

  • III. Сверхъестественное Я

  • IV. Построение бессмертия

  • V. Эссенция магического роста

VI. Потребность современности в магическом идеализме

  • 1. Карло Микельштедтер

  • 2. Отто Браун

  • 3. Джованни Джентиле

  • 4. Октав Амлен

  • 5. Герман фон Кайзерлинг

Приложение

Related Books

All Books