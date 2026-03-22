Книга А. Г. Юрченко «Василиск: алхимическая мутация» посвящена исследованию образа василиска — одного из самых загадочных и символически насыщенных существ в европейской культурной традиции. Автор рассматривает этот образ в контексте алхимии, средневековой символики, мифологии и философии.
В работе анализируется происхождение и трансформация образа василиска в различных культурных и интеллектуальных традициях. Особое внимание уделяется алхимической символике, где василиск выступает как образ разрушения и одновременно преобразования — символ внутренней трансформации и духовного изменения.
Юрченко исследует связи между алхимическими представлениями, средневековой натурфилософией и символическими структурами европейской культуры. Через анализ текстов, символов и мифологических мотивов автор показывает, как образ василиска отражает глубокие идеи о природе материи, знания и духовного преобразования.
Книга будет интересна исследователям культурной истории, философии, религиозной символики, а также всем читателям, интересующимся алхимией, мифологией и символическими системами европейской традиции.
Юрченко А. Г. - Василиск: алхимическая мутация
СПб.: «Евразия», 2021. - 224 с.
ISBN 978-5-8071-0518-9
Юрченко А. Г. - Василиск: алхимическая мутация – Содержание
Василиск: имя и число
Каталог змей в сочинении Фульхерия Шартрского
Змей с головой петуха: алхимическая мутация
Инфернальная фантазия Хильдегарды Бингенской
Сколько лап у змеи?
Обрело ли Средневековье своего василиска?
Загадка рукописи Брунетто Латини
Наваждение
Дурной глаз
Ядовитая энергия
Полудева - полузмей
Портретная галерея
Опровержение античного мифа
Препараторы василиска
Заключение
Примечания
Список источников и литературы
