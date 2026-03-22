Юрченко - Василиск: алхимическая мутация

Юрченко - Василиск: алхимическая мутация
Category ESXATOS BOOKS, History, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah

Книга А. Г. Юрченко «Василиск: алхимическая мутация» посвящена исследованию образа василиска — одного из самых загадочных и символически насыщенных существ в европейской культурной традиции. Автор рассматривает этот образ в контексте алхимии, средневековой символики, мифологии и философии.

В работе анализируется происхождение и трансформация образа василиска в различных культурных и интеллектуальных традициях. Особое внимание уделяется алхимической символике, где василиск выступает как образ разрушения и одновременно преобразования — символ внутренней трансформации и духовного изменения.

Юрченко исследует связи между алхимическими представлениями, средневековой натурфилософией и символическими структурами европейской культуры. Через анализ текстов, символов и мифологических мотивов автор показывает, как образ василиска отражает глубокие идеи о природе материи, знания и духовного преобразования.

Книга будет интересна исследователям культурной истории, философии, религиозной символики, а также всем читателям, интересующимся алхимией, мифологией и символическими системами европейской традиции.

Юрченко А. Г. - Василиск: алхимическая мутация

СПб.: «Евразия», 2021. - 224 с.

ISBN 978-5-8071-0518-9

Юрченко А. Г. - Василиск: алхимическая мутация – Содержание

  • Василиск: имя и число

  • Каталог змей в сочинении Фульхерия Шартрского

  • Змей с головой петуха: алхимическая мутация

  • Инфернальная фантазия Хильдегарды Бингенской

  • Сколько лап у змеи?

  • Обрело ли Средневековье своего василиска?

  • Загадка рукописи Брунетто Латини

  • Наваждение

  • Дурной глаз

  • Ядовитая энергия

  • Полудева - полузмей

  • Портретная галерея

  • Опровержение античного мифа

  • Препараторы василиска

  • Заключение

  • Примечания

  • Список источников и литературы

