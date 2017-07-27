Величайшее, что Бог мог дать человеку, Он дал, став человеком и навеки оставшись Богочеловеком во всех мирах, видимых и невидимых. Крошечное человеческое существо вместило всецелого Бога, невместимого и повсюду безграничного. Поэтому Богочеловек Христос — самое загадочное существо во всех человеческих мирах. Святой [Иоанн] Дамаскин прав и на земле, и на небе, и во времени, и в вечности, когда утверждает, что Богочеловек Христос — «Единственно новое под солнцем» (Еккл. 1, 10).

Я бы добавил: всегда новое, не стареющее ни во времени, ни в вечности. Но в Богочеловеке и с Богочеловеком и сам человек стал существом новым под солнцем, существом Божественно важным, Божественно драгоценным, Божественно вечным, Божественно сложным. Тайна Бога нераздельно соединилась с тайной человека и стала двуединой тайной, всетайной всех миров. И так появилась Церковь: Богочеловек — это Церковь. Вторая Ипостась Пресвятой Троицы, Ипостась Бога Слова, став человеком и тем самым — Богочеловеком, осталась в нашем земном мире и во всех мирах как Богочеловек, или Церковь.

Вочеловечением Бога Слова человек как особое боголикое существо возвеличен Божественным величием, ибо Вторая Ипостась Пресвятой Троицы стала его главою, вечной главою Богочеловеческого тела Церкви. Бог Отец Духом Святым даде Господа Христа — Богочеловека — главу выше всех Церкви, яже есть Тело Его, исполнение Исполняющаго всяческая во всех (Еф. 1, 22–23).

С Богочеловеком Господом Христом как со своею главою Церковь стала самым совершенным, самым дорогим и самым важным существом во всех мирах. Все Богочеловеческое стало ее [собственностью], все Божественные силы Его стали ее силами, и все воскрешающие, и все преображающие, и все обоживающие, и все обогочеловечивающие, и все охристовляющие, и все отроичивающие, и все охристоличивающие силы Его навеки стали ее силами. Важнее же важнейшего, чудеснее чудеснейшего и поразительнее поразительнейшего то, что и сама Ипостась Бога Слова по Своему неизмеримому человеколюбию стала Вечною Ипостасью Церкви. Нет богатства Божиего, нет славы Божией, нет добра Божиего, которое бы не стало, благодаря чудесному Богочеловеку, навеки нашим, навеки человеческим.