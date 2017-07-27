Иустин - Попович - Экклесиология
Величайшее, что Бог мог дать человеку, Он дал, став человеком и навеки оставшись Богочеловеком во всех мирах, видимых и невидимых. Крошечное человеческое существо вместило всецелого Бога, невместимого и повсюду безграничного. Поэтому Богочеловек Христос — самое загадочное существо во всех человеческих мирах. Святой [Иоанн] Дамаскин прав и на земле, и на небе, и во времени, и в вечности, когда утверждает, что Богочеловек Христос — «Единственно новое под солнцем» (Еккл. 1, 10).
Я бы добавил: всегда новое, не стареющее ни во времени, ни в вечности. Но в Богочеловеке и с Богочеловеком и сам человек стал существом новым под солнцем, существом Божественно важным, Божественно драгоценным, Божественно вечным, Божественно сложным. Тайна Бога нераздельно соединилась с тайной человека и стала двуединой тайной, всетайной всех миров. И так появилась Церковь: Богочеловек — это Церковь. Вторая Ипостась Пресвятой Троицы, Ипостась Бога Слова, став человеком и тем самым — Богочеловеком, осталась в нашем земном мире и во всех мирах как Богочеловек, или Церковь.
Вочеловечением Бога Слова человек как особое боголикое существо возвеличен Божественным величием, ибо Вторая Ипостась Пресвятой Троицы стала его главою, вечной главою Богочеловеческого тела Церкви. Бог Отец Духом Святым даде Господа Христа — Богочеловека — главу выше всех Церкви, яже есть Тело Его, исполнение Исполняющаго всяческая во всех (Еф. 1, 22–23).
С Богочеловеком Господом Христом как со своею главою Церковь стала самым совершенным, самым дорогим и самым важным существом во всех мирах. Все Богочеловеческое стало ее [собственностью], все Божественные силы Его стали ее силами, и все воскрешающие, и все преображающие, и все обоживающие, и все обогочеловечивающие, и все охристовляющие, и все отроичивающие, и все охристоличивающие силы Его навеки стали ее силами. Важнее же важнейшего, чудеснее чудеснейшего и поразительнее поразительнейшего то, что и сама Ипостась Бога Слова по Своему неизмеримому человеколюбию стала Вечною Ипостасью Церкви. Нет богатства Божиего, нет славы Божией, нет добра Божиего, которое бы не стало, благодаря чудесному Богочеловеку, навеки нашим, навеки человеческим.
Преподобный Иустин (Попович) - Догматика Православной Церкви - Экклесиология
М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2005. — 288 с.
ISBN 5–94625–125–2
Преподобный Иустин (Попович) - Догматика Православной Церкви - Экклесиология - Содержание
От редакции
ЦЕРКОВЬ — ВСЕТАЙНА ХРИСТОВА
Благовестие о Церкви и жизни в ней
Свойства Церкви
- 1. Единство и единственность Церкви
- 2. Святость Церкви
- 2. Святость Церкви
- 3. Соборность (кафоличность, καθολικκτηη) Церкви
- 4. Апостоличность Церкви
Молитвенное богословие о Церкви
Творения святых отцов и учителей Церкви
Сокращения
Преподобный Иустин (Попович) - Догматика Православной Церкви - Экклесиология - От редакции
Раздел о Церкви («Экклесиология: учение о Церкви») входит в третий том «Догматики Православной Церкви (Православной философии истины)» прп. Иустина (Поповича) прежде всего как самостоятельная часть («Церковь — всетайна Христова»), но одновременно (судя по шмуцтитулу оригинального издания) это название является как бы и общим подзаголовком для всего третьего тома. В самом деле, тема Церкви, созидаемой между двумя пришествиями Господа и затем переходящей в вечность, является ключевой для последнего тома «Догматики», изданного прп. Иустином спустя более пятидесяти лет после выхода первых двух книг.
Пожалуй, именно третий том наиболее оригинален по сравнению с первыми двумя книгами «Догматики». Это произведение зрелого автора, накопившего большой духовный и жизненный опыт, много лет читавшего в подлинниках и переводившего на сербский язык святоотеческие творения и жития святых; автора, для которого догматика была не отвлеченным сводом истин, но руководством к жизни и житию; автора, который, живя по святоотеческим заповедям и всецело проникнувшись сочинениями отцов и учителей Церкви, и сам стал святым, и читателей призывает к святости, стать подлинными членами Церкви — Тела Христова.
Издаваемый впервые русский перевод выполнен по изданию: Догматика Православне Цркве. (Православна философиjа истине.) Књига трећа / од Архимадрита Др. Jустина Поповића, професора Универзитета. Београд: Издање Манастира Св. Ћелиjе код Ваљева, 1978. (С благословом Њ.П. Епископа Шабачковаљевског г. Jована.) С. 7–268. Принципы подготовки текста изложены в редакционном предисловии к разделу об эсхатологии из того же третьего тома «Догматики», выпускаемому в свет отдельной книгой параллельно с настоящим изданием. Публикация на русском языке третьего тома «Догматики» завершится в скором времени изданием раздела о пневматологии (действии Святого Духа в Церкви).
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