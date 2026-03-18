Иустин Попович - Философские обрывы

Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, Philosophy
Series Богословское наследие XX века (7 books)
Наш авва, о. архимандрит Иустин, родился на праздник Благовещения в 1894 году, скончался в тот же день Благовещения в 1979 году и в миру носил имя «Благое». Эти знамения не случайны. Поистине, о. Иустин стал новым благовестником христианского просвещения и светоносцем в безбожном мраке ХХ века. О его огромном вкладе в богословскую мысль нашего времени свидетельствуют его книги, статьи и проповеди, переведенные ныне на разные языки.
Отец Иустин любил русский православный народ, его благочестие, русское богословие, русскую православную культуру. Он, естественно, был близок русской церковной эмиграции в Сербии и ее выдающимся представителям, влившимся в жизнь православной Сербии. К первоиерарху Русской Православной Церкви за границей, митрополиту Антонию (Храповицкому), которого он лично знал и высоко чтил, о. Иустин питал горячую любовь.
Он преподавал в Битольской богословской семинарии вместе с тогдашним иеромонахом Иоанном (Максимовичем), будущим святителем Шанхайским, ныне прославленным нашей Церковью. Отец Иустин был уверен в святости владыки Иоанна задолго до его прославления.
Отцу Иустину было предложено епископство, но он воспользовался правом монаха отказаться от этого церковного послушания.

Преподобный Иустин Челийский (Попович) - Философские обрывы

(Неопалимая купина. Богословское наследие ХХ века)
М. : Никея, 2021. — 464 с.
ISBN 978-5-907307-94-0

Преподобный Иустин Челийский (Попович) - Философские обрывы - Содержание

  • Марк, архиепископ Берлинский и Германский - Предисловие к первому изданию
  • Предисловие переводчиков
  • Предисловие
I. АГОНИЯ ГУМАНИЗМА
  • Сердцевина трагизма
  • Европейский человек на раскаленном перепутье
  • Прогресс в мельнице смерти
  • Верховная ценность и непогрешимое мерило
  • Между двух философий
  • Невидимое в видимом (Мистерия добра и зла)
  • Страшный суд над Богом
II. ПОТЕМКИ И РАДОСТИ СОЗНАНИЯ И ЧУВСТВА
  • Мой рай и мой ад (Смысл жизни и мира)
  • Тяжко и херувимскому сердцу
  • Осужденные на бессмертие
  • Вопль ко Христу
III. ВОДОРАЗДЕЛ
  • Метерлинк перед великим молчанием
  • Достоевский как пророк и апостол православного реализма
  • О рае русской души
  • На водоразделе культур
  • Пасха и сербские бессмертные
  • О неприкосновенном величии человека
IV. ПЕЧАЛИ И СТРЕМЛЕНИЯ
  • Роение бесконечности
  • На террасе атома
  • Бунт клеща
  • Вниз по бурному водопаду времени
  • Она — неодолимая соблазнительница
  • Серна в потерянном раю. Исповедь
Приложение. ГНОСЕОЛОГИЯ ПРЕПОДОБНОГО ИСААКА СИРИНА
  • Введение
  • I. Болезнь органов ведения
  • II. Оздоровление органов ведения
  • III.
  • 1. Тайна ведения
  • 2. Созерцание
Заключение
Примечания
Comments (1 comment)

A
Avel 3 weeks ago
Большое спасибо!

