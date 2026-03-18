Наш авва, о. архимандрит Иустин, родился на праздник Благовещения в 1894 году, скончался в тот же день Благовещения в 1979 году и в миру носил имя «Благое». Эти знамения не случайны. Поистине, о. Иустин стал новым благовестником христианского просвещения и светоносцем в безбожном мраке ХХ века. О его огромном вкладе в богословскую мысль нашего времени свидетельствуют его книги, статьи и проповеди, переведенные ныне на разные языки.

Отец Иустин любил русский православный народ, его благочестие, русское богословие, русскую православную культуру. Он, естественно, был близок русской церковной эмиграции в Сербии и ее выдающимся представителям, влившимся в жизнь православной Сербии. К первоиерарху Русской Православной Церкви за границей, митрополиту Антонию (Храповицкому), которого он лично знал и высоко чтил, о. Иустин питал горячую любовь.

Он преподавал в Битольской богословской семинарии вместе с тогдашним иеромонахом Иоанном (Максимовичем), будущим святителем Шанхайским, ныне прославленным нашей Церковью. Отец Иустин был уверен в святости владыки Иоанна задолго до его прославления.

Отцу Иустину было предложено епископство, но он воспользовался правом монаха отказаться от этого церковного послушания.

Преподобный Иустин Челийский (Попович) - Философские обрывы

(Неопалимая купина. Богословское наследие ХХ века)

М. : Никея, 2021. — 464 с.

ISBN 978-5-907307-94-0

Преподобный Иустин Челийский (Попович) - Философские обрывы - Содержание

Марк, архиепископ Берлинский и Германский - Предисловие к первому изданию

Предисловие переводчиков

Предисловие

I. АГОНИЯ ГУМАНИЗМА

Сердцевина трагизма

Европейский человек на раскаленном перепутье

Прогресс в мельнице смерти

Верховная ценность и непогрешимое мерило

Между двух философий

Невидимое в видимом (Мистерия добра и зла)

Страшный суд над Богом

II. ПОТЕМКИ И РАДОСТИ СОЗНАНИЯ И ЧУВСТВА

Мой рай и мой ад (Смысл жизни и мира)

Тяжко и херувимскому сердцу

Осужденные на бессмертие

Вопль ко Христу

III. ВОДОРАЗДЕЛ

Метерлинк перед великим молчанием

Достоевский как пророк и апостол православного реализма

О рае русской души

На водоразделе культур

Пасха и сербские бессмертные

О неприкосновенном величии человека

IV. ПЕЧАЛИ И СТРЕМЛЕНИЯ

Роение бесконечности

На террасе атома

Бунт клеща

Вниз по бурному водопаду времени

Она — неодолимая соблазнительница

Серна в потерянном раю. Исповедь

Приложение. ГНОСЕОЛОГИЯ ПРЕПОДОБНОГО ИСААКА СИРИНА

Введение

I. Болезнь органов ведения

II. Оздоровление органов ведения

III.

1. Тайна ведения

2. Созерцание

Заключение

Примечания