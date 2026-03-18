Иустин Попович - Философские обрывы
Наш авва, о. архимандрит Иустин, родился на праздник Благовещения в 1894 году, скончался в тот же день Благовещения в 1979 году и в миру носил имя «Благое». Эти знамения не случайны. Поистине, о. Иустин стал новым благовестником христианского просвещения и светоносцем в безбожном мраке ХХ века. О его огромном вкладе в богословскую мысль нашего времени свидетельствуют его книги, статьи и проповеди, переведенные ныне на разные языки.
Отец Иустин любил русский православный народ, его благочестие, русское богословие, русскую православную культуру. Он, естественно, был близок русской церковной эмиграции в Сербии и ее выдающимся представителям, влившимся в жизнь православной Сербии. К первоиерарху Русской Православной Церкви за границей, митрополиту Антонию (Храповицкому), которого он лично знал и высоко чтил, о. Иустин питал горячую любовь.
Он преподавал в Битольской богословской семинарии вместе с тогдашним иеромонахом Иоанном (Максимовичем), будущим святителем Шанхайским, ныне прославленным нашей Церковью. Отец Иустин был уверен в святости владыки Иоанна задолго до его прославления.
Отцу Иустину было предложено епископство, но он воспользовался правом монаха отказаться от этого церковного послушания.
Преподобный Иустин Челийский (Попович) - Философские обрывы
(Неопалимая купина. Богословское наследие ХХ века)
М. : Никея, 2021. — 464 с.
ISBN 978-5-907307-94-0
Преподобный Иустин Челийский (Попович) - Философские обрывы - Содержание
- Марк, архиепископ Берлинский и Германский - Предисловие к первому изданию
- Предисловие переводчиков
- Предисловие
I. АГОНИЯ ГУМАНИЗМА
- Сердцевина трагизма
- Европейский человек на раскаленном перепутье
- Прогресс в мельнице смерти
- Верховная ценность и непогрешимое мерило
- Между двух философий
- Невидимое в видимом (Мистерия добра и зла)
- Страшный суд над Богом
II. ПОТЕМКИ И РАДОСТИ СОЗНАНИЯ И ЧУВСТВА
- Мой рай и мой ад (Смысл жизни и мира)
- Тяжко и херувимскому сердцу
- Осужденные на бессмертие
- Вопль ко Христу
III. ВОДОРАЗДЕЛ
- Метерлинк перед великим молчанием
- Достоевский как пророк и апостол православного реализма
- О рае русской души
- На водоразделе культур
- Пасха и сербские бессмертные
- О неприкосновенном величии человека
IV. ПЕЧАЛИ И СТРЕМЛЕНИЯ
- Роение бесконечности
- На террасе атома
- Бунт клеща
- Вниз по бурному водопаду времени
- Она — неодолимая соблазнительница
- Серна в потерянном раю. Исповедь
Приложение. ГНОСЕОЛОГИЯ ПРЕПОДОБНОГО ИСААКА СИРИНА
- Введение
- I. Болезнь органов ведения
- II. Оздоровление органов ведения
- III.
- 1. Тайна ведения
- 2. Созерцание
Заключение
Примечания
