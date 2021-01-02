Иван Петрович Плетт - Капля росы

Капля росы — много это или мало? Конечно мало! Выражение «капля в море» говорит о ничтожно малом количестве. Другое дело — дождь. Он может лить «как из ведра» и хорошо пропитывать почву. Роса же, бесшумно опускаясь на траву отдельными каплями, лишь немного увлажняет луга и поля. «Капля росы» не должна заменить Библию! В противном случае она окажет плохую услугу. Её предназначение — вызвать жажду Божьего слова, способного в полной мере удовлетворить запросы бессмертной души. Желание издателей — чтобы регулярное чтение этой книги, подобно утренней росе, освежало стремление каждого читателя к ежедневному чтению Библии и личному общению с Богом.

Правильно строится жизнь того человека, для которого самым главным вопросом является его отношение к Богу. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Открывая Библию, мы в самом начале встречаемся с Богом. «В начале... Бог...» Мы видим Его творящим небо, землю и всё, существующее во Вселенной. Правильно строится жизнь того человека, для которого самым главным вопросом является его отношение к Богу. Псалмопевец Давид говорит: «Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной» (Пс. 62, 2). «Ты Бог мой...» Конечно, Бог прекрасно знал, как был привязан к Нему Давид. Господь знает и о нашей привязанности к Нему. Но говорить об этом Богу - важно для самого человека, который таким образом утверждается в своём правильном отношении к Творцу Вселенной.

Знаешь ли ты, кто твой Бог, кому ты поклоняешься, кому служишь, на ком сосредоточены все твои интересы, кого ты готов беспрекословно слушаться? Очень важно уяснить себе это в первый день наступившего года и во все последующие дни преуспевать в приближении к Богу. Если ты ещё не определил, как относиться к Богу — Владыке Вселенной, то начни новый год именно с этого. Помни, что правильное отношение к Богу — самый важный вопрос жизни! А если ты уже знаешь, для чего живёшь и куда идёшь, если вместе с Давидом говоришь Богу: «Ты — Господь мой...» (Пс. 15, 2), то начинай каждый день с чтения Слова Божьего, стараясь услышать при этом, что Он скажет лично тебе и что Он говорит о жизни вообще. Ведь у Бога всегда есть что сказать нам, и это гораздо важнее всего, что мы можем услышать от людей. После чтения Библии непременно поговори со своим Господом, то есть в молитве открой Ему свои желания, планы и проблемы. Не забудь прославить Бога. Он достоин чести, достоин хвалы, и, прославляя Его, ты обнаружишь своё верное отношение к Нему. Читая Библию (желательно читать подряд, страницу за страницей), старайся запомнить хотя бы небольшой отрывок и размышляй о нём в течение дня. Это будет укреплять твои духовные силы, и ты будешь следовать за Господом, черпая в Нём, как в источнике, всё необходимое для святой жизни. «Ибо Господь даёт мудрость; из уст Его — знание и разум» (Притч. 2, 6).