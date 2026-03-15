Вылков - Божие избрание ко спасению через веру и любовь

Category ESXATOS BOOKS, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Книга Ивана и Светланы Вылковых «Божие избрание ко спасению через веру и любовь» посвящена богословскому осмыслению темы спасения и избрания в свете библейского учения. Авторы рассматривают вопрос Божьего избрания, его связь с верой человека, любовью и Божьей благодатью.

Опираясь на тексты Священного Писания, авторы анализируют различные богословские подходы к пониманию спасения и стремятся показать гармонию между Божьей инициативой и человеческим откликом веры. Особое внимание уделяется роли любви, духовной ответственности человека и значению личных отношений с Богом.

Книга будет интересна читателям, изучающим христианское богословие, библейское учение о спасении и вопросы веры, благодати и духовной жизни.

Иван Вылков, Светлана Вылкова – Божие избрание ко спасению через веру и любовь

София, Издательство «Светлина на Балканите», 2007. – 148 с.

ISBN: 978-954-91394-33

Иван Вылков, Светлана Вылкова – Божие избрание ко спасению через веру и любовь - Содержание

Книга первая. Аспекты новозаветной веры в жизни и личности патриарха Авраама. Иван Вылков

  • Предисловие

  • Введение

  • Первая глава. О вере

  • Истинная и спекулятивная вера

  • Вторая глава. Мертвая вера - вера без дел

  • Третья глава. Дерзновение - основа веры

  • Четвертая глава. Вера в живого и истинного Бога

    • 1. Вера в истинного Бога

    • 2. Вера в спасение

    • 3. Вера в сораспятие

    • 4. Вера как дар Святого Духа

    • 5. Жертвенная вера для жертвенной жизни

    • 6. Вера, вводящая в Божию славу

  • Библиография

  • Приложения

Книга вторая. Божие избрание и предопределение ко спасению в Новом Завете. Светлана Вылкова

ВВЕДЕНИЕ

ПЕРВАЯ ГЛАВА. Исследование глаголов, которые в греческом оригинале Нового Завета означают “предопределять”, “определять”, “избирать”, и однокоренных имен

  • 1.1 Выбор стихов с вышеуказанными глаголами и именами

  • 1.2 Группирование стихов по цели избрания и определения

  • 1.3 Определение и избрание, не связанное со спасением

  • 1.4 Определение и избрание, связанное со спасением

    • Ι.4.1 Определение и избрание, связанное со спасением, относящееся к Церкви

    • 1.4.2 Определение и избрание, связанное со спасением, которое вроде бы относится к отдельным личностям

ВТОРАЯ ГЛАВА. Экзегетический разбор Рим. 8 гл.

  • 2.1 Культурно -историческая обстановка

  • 2.2 Исторический контекст Послания

  • 2.3 Дословный перевод 8 гл.

  • 2.4 Перевод 8 гл.

  • 2.5 Исследование пассажа

    • 2.5.1 Рамка пассажа

    • 2.5.2 Структурный анализ пассажа

    • 2·5·3 Литературный контекст пассажа

    • 2.5.4 Смысл пассажа

    • 2.5.5 Библейско-богословский контекст пассажа

  • ТРЕТЬЯ ГЛАВА. Рим. 8:14-30 глазами комментаторов

  • ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА. Богословские выводы

  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  • БИБЛИОГРАФИЯ

Author brat lexmak
Comments (1 comment)

zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

Related Books

All Books