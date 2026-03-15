Вылков - Божие избрание ко спасению через веру и любовь
Книга Ивана и Светланы Вылковых «Божие избрание ко спасению через веру и любовь» посвящена богословскому осмыслению темы спасения и избрания в свете библейского учения. Авторы рассматривают вопрос Божьего избрания, его связь с верой человека, любовью и Божьей благодатью.
Опираясь на тексты Священного Писания, авторы анализируют различные богословские подходы к пониманию спасения и стремятся показать гармонию между Божьей инициативой и человеческим откликом веры. Особое внимание уделяется роли любви, духовной ответственности человека и значению личных отношений с Богом.
Книга будет интересна читателям, изучающим христианское богословие, библейское учение о спасении и вопросы веры, благодати и духовной жизни.
София, Издательство «Светлина на Балканите», 2007. – 148 с.
ISBN: 978-954-91394-33
Иван Вылков, Светлана Вылкова – Божие избрание ко спасению через веру и любовь - Содержание
Книга первая. Аспекты новозаветной веры в жизни и личности патриарха Авраама. Иван Вылков
Предисловие
Введение
Первая глава. О вере
Истинная и спекулятивная вера
Вторая глава. Мертвая вера - вера без дел
Третья глава. Дерзновение - основа веры
Четвертая глава. Вера в живого и истинного Бога
1. Вера в истинного Бога
2. Вера в спасение
3. Вера в сораспятие
4. Вера как дар Святого Духа
5. Жертвенная вера для жертвенной жизни
6. Вера, вводящая в Божию славу
Библиография
Приложения
Книга вторая. Божие избрание и предопределение ко спасению в Новом Завете. Светлана Вылкова
ВВЕДЕНИЕ
ПЕРВАЯ ГЛАВА. Исследование глаголов, которые в греческом оригинале Нового Завета означают “предопределять”, “определять”, “избирать”, и однокоренных имен
1.1 Выбор стихов с вышеуказанными глаголами и именами
1.2 Группирование стихов по цели избрания и определения
1.3 Определение и избрание, не связанное со спасением
1.4 Определение и избрание, связанное со спасением
Ι.4.1 Определение и избрание, связанное со спасением, относящееся к Церкви
1.4.2 Определение и избрание, связанное со спасением, которое вроде бы относится к отдельным личностям
ВТОРАЯ ГЛАВА. Экзегетический разбор Рим. 8 гл.
2.1 Культурно -историческая обстановка
2.2 Исторический контекст Послания
2.3 Дословный перевод 8 гл.
2.4 Перевод 8 гл.
2.5 Исследование пассажа
2.5.1 Рамка пассажа
2.5.2 Структурный анализ пассажа
2·5·3 Литературный контекст пассажа
2.5.4 Смысл пассажа
2.5.5 Библейско-богословский контекст пассажа
ТРЕТЬЯ ГЛАВА. Рим. 8:14-30 глазами комментаторов
ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА. Богословские выводы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ
