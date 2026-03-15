Вылков - Божие избрание ко спасению через веру и любовь

Книга Ивана и Светланы Вылковых «Божие избрание ко спасению через веру и любовь» посвящена богословскому осмыслению темы спасения и избрания в свете библейского учения. Авторы рассматривают вопрос Божьего избрания, его связь с верой человека, любовью и Божьей благодатью.

Опираясь на тексты Священного Писания, авторы анализируют различные богословские подходы к пониманию спасения и стремятся показать гармонию между Божьей инициативой и человеческим откликом веры. Особое внимание уделяется роли любви, духовной ответственности человека и значению личных отношений с Богом.

Книга будет интересна читателям, изучающим христианское богословие, библейское учение о спасении и вопросы веры, благодати и духовной жизни.

Иван Вылков, Светлана Вылкова – Божие избрание ко спасению через веру и любовь

София, Издательство «Светлина на Балканите», 2007. – 148 с.

ISBN: 978-954-91394-33

Иван Вылков, Светлана Вылкова – Божие избрание ко спасению через веру и любовь - Содержание

Книга первая. Аспекты новозаветной веры в жизни и личности патриарха Авраама. Иван Вылков

Предисловие

Введение

Первая глава. О вере

Истинная и спекулятивная вера

Вторая глава. Мертвая вера - вера без дел

Третья глава. Дерзновение - основа веры

Четвертая глава. Вера в живого и истинного Бога 1. Вера в истинного Бога 2. Вера в спасение 3. Вера в сораспятие 4. Вера как дар Святого Духа 5. Жертвенная вера для жертвенной жизни 6. Вера, вводящая в Божию славу

Библиография

Приложения

Книга вторая. Божие избрание и предопределение ко спасению в Новом Завете. Светлана Вылкова

ВВЕДЕНИЕ

ПЕРВАЯ ГЛАВА. Исследование глаголов, которые в греческом оригинале Нового Завета означают “предопределять”, “определять”, “избирать”, и однокоренных имен

1.1 Выбор стихов с вышеуказанными глаголами и именами

1.2 Группирование стихов по цели избрания и определения

1.3 Определение и избрание, не связанное со спасением

1.4 Определение и избрание, связанное со спасением Ι.4.1 Определение и избрание, связанное со спасением, относящееся к Церкви 1.4.2 Определение и избрание, связанное со спасением, которое вроде бы относится к отдельным личностям



ВТОРАЯ ГЛАВА. Экзегетический разбор Рим. 8 гл.