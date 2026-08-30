Іван Золотоустий - Милосердя - прощення - пожертва
Чому ти так хизуєшся переді мною, коли змилосердишся над бідним? Хіба я наказав тобі "дай"? Чому ж тоді у мене просиш? Він сказав: "Хто чинить бідному добро, той Господеві позичає" (Прип. 19, 17). Ти позичив Богові, у Нього й проси. Утім, зараз Він не віддасть усього, і робить це для твоєї ж користі. Він не такий боржник, як більшість, що думають тільки, як віддати. Він розпоряджається всім, і все, що було дано, сховає в безпечному місці. А тому повертає те, що слід віддати тут, на землі, натомість те, що повинен віддати там, притримує у Себе.
Отож, щедро виявляймо милосердя й шляхетність як з допомогою грошей, так 1 у. вчинках. Якщо побачите когось у скрутному становищі, подайте гроші, не зволікайте, якщо можна справу словом залагодити. Адже існує винагорода за слово, і навіть за співчуття. Побожний Іов говорив: "Чи ж я не плакав над тим, кому живеться тяжко? Чи ж моє серце до бідного не мало жалю?" (Лов 30, 25). А якщо існує нагорода за сльози й співчуття, то, уяви, якою буде відплата, коли до них додасться допомога й слово. Ми ж бо були ворогами Господа, але Єдинородний Син примирив нас, ставши нашим посеред-ником, Він страждав за нас, і Він помер на хресті (Рим. 5, 10).
Св. Іван Золотоустий - Милосердя - прощення - пожертва
- Львів: Добра книжка, 2010, - 64 с.
ISBN 978-617-618-004-3
Св. Іван Золотоустий - Милосердя - прощення - пожертва - Зміст
ЩЕДРО ЧИНІТЬ МИЛОСЕРДЯ
Ісус картає тих, які ведуть чвари між собою, та звинувачує байдужих
ВІДПЛАТИ, ПІДСТАВЛЯЮЧИ ДРУГУ ЩОКУ
Слова Христа про ляпас стосуються будь-яких образ
ГОРДИНЯ ОПАНОВУЄ НАВІТЬ ПОБОЖНИХ
Христос осуджує гординю; плоди покори і зло гордині
БЕЗКОНЕЧНІСТЬ МИЛОСЕРДЯ
Як ми прощаємо довжникам нашим, так і нам буде відпущено
Погорда до земних скарбів
Христос заохочує роздавати милостиню; чи важко зберегти багатство
Чому потрібно давати милостиню. Уникайте беззмістовних виправдань
Захист убогих. Як потрібно їх приймати
Пожертва та дари, які складаємо Богові, забувши про ближнього
Будь-яке ремесло може існувати лише у сукупності з іншими. Переваги мистецтва милосердя
Супроти лихварства
Шкода, яку спричиняє лихварство
Щиро прощай іншим
Будь добрим розпорядником того, що дав тобі Бог
Милостиня - понад усе
Супроти тих, які дають милостиню про людське око Бог засвідчує милосердя під завісою таємниці, і ми повинні приховувати свою милостиню
Милостиня з награбованого
Любов до ближнього - мірило християнського життя
ПРИТЧА ПРО ТЕ, ЯК ДАВАТИ МИЛОСТИНЮ
Нам вкрай потрібно навчитися прощати й забувати образи
Ще Старий Завіт навчав не памʼятати образ. З доброю людиною не може трапитися нічого лихого
Той, хто дає милостиню бідному, позичає Христові
Чому так часто говоримо про милостиню. Зброя християн - це їхні чесноти. Оскарження непристойної поведінки слухачів у церкві
No comments yet. Be the first!