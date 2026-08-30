Чому ти так хизуєшся переді мною, коли змилосердишся над бідним? Хіба я наказав тобі "дай"? Чому ж тоді у мене просиш? Він сказав: "Хто чинить бідному добро, той Господеві позичає" (Прип. 19, 17). Ти позичив Богові, у Нього й проси. Утім, зараз Він не віддасть усього, і робить це для твоєї ж користі. Він не такий боржник, як більшість, що думають тільки, як віддати. Він розпоряджається всім, і все, що було дано, сховає в безпечному місці. А тому повертає те, що слід віддати тут, на землі, натомість те, що повинен віддати там, притримує у Себе.

Отож, щедро виявляймо милосердя й шляхетність як з допомогою грошей, так 1 у. вчинках. Якщо побачите когось у скрутному становищі, подайте гроші, не зволікайте, якщо можна справу словом залагодити. Адже існує винагорода за слово, і навіть за співчуття. Побожний Іов говорив: "Чи ж я не плакав над тим, кому живеться тяжко? Чи ж моє серце до бідного не мало жалю?" (Лов 30, 25). А якщо існує нагорода за сльози й співчуття, то, уяви, якою буде відплата, коли до них додасться допомога й слово. Ми ж бо були ворогами Господа, але Єдинородний Син примирив нас, ставши нашим посеред-ником, Він страждав за нас, і Він помер на хресті (Рим. 5, 10).

Св. Іван Золотоустий - Милосердя - прощення - пожертва

- Львів: Добра книжка, 2010, - 64 с.

ISBN 978-617-618-004-3

Св. Іван Золотоустий - Милосердя - прощення - пожертва - Зміст

ЩЕДРО ЧИНІТЬ МИЛОСЕРДЯ

Ісус картає тих, які ведуть чвари між собою, та звинувачує байдужих

ВІДПЛАТИ, ПІДСТАВЛЯЮЧИ ДРУГУ ЩОКУ

Слова Христа про ляпас стосуються будь-яких образ

ГОРДИНЯ ОПАНОВУЄ НАВІТЬ ПОБОЖНИХ

Христос осуджує гординю; плоди покори і зло гордині

БЕЗКОНЕЧНІСТЬ МИЛОСЕРДЯ

Як ми прощаємо довжникам нашим, так і нам буде відпущено

Погорда до земних скарбів

Христос заохочує роздавати милостиню; чи важко зберегти багатство

Чому потрібно давати милостиню. Уникайте беззмістовних виправдань

Захист убогих. Як потрібно їх приймати

Пожертва та дари, які складаємо Богові, забувши про ближнього

Будь-яке ремесло може існувати лише у сукупності з іншими. Переваги мистецтва милосердя

Супроти лихварства

Шкода, яку спричиняє лихварство

Щиро прощай іншим

Будь добрим розпорядником того, що дав тобі Бог

Милостиня - понад усе

Супроти тих, які дають милостиню про людське око Бог засвідчує милосердя під завісою таємниці, і ми повинні приховувати свою милостиню

Милостиня з награбованого

Любов до ближнього - мірило християнського життя

ПРИТЧА ПРО ТЕ, ЯК ДАВАТИ МИЛОСТИНЮ