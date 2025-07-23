У своєму апостольському листі про християнське значення людських страждань “Salvifici doloris” (SD), папа Іван Павло II розрізняє фізичне страждання, коли “болить тіло”, і моральне страждання, яке є “болем душі”. Він каже: “По суті, тут йде мова про біль, що має духовну природу...”

Ця книга спробує окреслити моральне страждання, щоб уможливити діагностування цього різновиду болю і зробити його досяжним для терапії. Тому це дослідження не психологічне, а філософське і богословське.

Ініціятива написання цієї книги походить з практики. Впродовж тривалого часу існувала потреба мати книгу, що об’єднувала би всі здобутки практичної роботи та теоретичних досліджень, присвячених агіотерапії.

Зміст того, що ми, зрештою, почали називати агіотерапією, спонтанно виник з практики. Під час релігійних студій зі студентами і духовних семінарів, реколекцій...

Ці чотири царини є змістом книги. Ще одна частина, яка пояснює деякі принципові питання агіотерапії, була додана на початку книги...

Томіслав Іванчіч — Діагностика душі й агіотерапія

Іванчіч Томіслав. Діагностика душі й агіотерапія / Пер. О. Гладкий. — Львів: Свічадо, 2023. — 296 с. ISBN 978-966-395-180-5

Томіслав Іванчіч — Діагностика душі й агіотерапія — Зміст