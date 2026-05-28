Иванов Андрей - Политическое учение Библии

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, ORTHODOXY, Biblical Studies, Theology, History, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
Series Испытайте Писания (6 books)

В книге излагается политическая теория, которая содержится в тезисах Нового Завета и сюжетах Завета Ветхого. Также разбирается, как политическая линия Библии отразилась в христианском мире и в русской истории. Темы книги: государство и анархия, нация и империя, народ и правитель, война справедливая и несправедливая, Древний Израиль и Res publica, Новый Израиль и Третий Рим.

Автор рассматривает Библию как источник политической мудрости и пытается вывести из неё принципы общественной жизни, власти, закона, справедливости и национальной солидарности. Все библейские цитаты приводятся в авторском переводе с древнееврейского и древнегреческого языка; в приложении даётся филологическая справка с упором на политическую терминологию.

Иванов А. Е. Политическое учение Библии / А. Е. Иванов. – М.: КЛАССИС, 2026. – 406 с.

ISBN 978-5-00147-822-5

Иванов Андрей – Политическое учение Библии – Содержание

  • От автора

  • Введение

  • Часть I

    • Тезисы Нового Завета

      • Общий взгляд

      • «Цезарю цезарево»

      • «Нет власти, кроме как от Бога»

      • Смысл упорядоченной политии

      • Вавилон Апокалипсиса

      • Катэхон

      • Заключение

    • Ветхий Завет и его уроки

      • Объём политического учения

      • Универсализм политического учения

      • Первое сообщество

      • Начало истории. Справедливость

      • Вавилонская башня

      • Семья Авраама

      • Фараон и Моисей

      • В пути

      • Второзаконие

      • Вторжение в Ханаан

      • Судьи Израиля

      • Начало царства

      • Политический баланс

      • Смена политического режима

      • Цари

      • Выводы

  • Часть II

    • Израиль и Res publica

    • Национальная солидарность в христианском мире

    • О войне, добре и зле

    • Новый Израиль: к вопросу о русском самосознании

    • Заключение

  • Приложение

    • О библейских переводах

    • Новый Завет

    • Ветхий Завет

  • Использованная литература

    • Первоисточники

    • Памятники христианской, иудейской и языческой мысли

    • Современная литература

Added 28.05.2026
Author brat Vadim
