Иванов Андрей - Политическое учение Библии
В книге излагается политическая теория, которая содержится в тезисах Нового Завета и сюжетах Завета Ветхого. Также разбирается, как политическая линия Библии отразилась в христианском мире и в русской истории. Темы книги: государство и анархия, нация и империя, народ и правитель, война справедливая и несправедливая, Древний Израиль и Res publica, Новый Израиль и Третий Рим.
Автор рассматривает Библию как источник политической мудрости и пытается вывести из неё принципы общественной жизни, власти, закона, справедливости и национальной солидарности. Все библейские цитаты приводятся в авторском переводе с древнееврейского и древнегреческого языка; в приложении даётся филологическая справка с упором на политическую терминологию.
Иванов А. Е. Политическое учение Библии / А. Е. Иванов. – М.: КЛАССИС, 2026. – 406 с.
ISBN 978-5-00147-822-5
Иванов Андрей – Политическое учение Библии – Содержание
От автора
Введение
Часть I
Тезисы Нового Завета
Общий взгляд
«Цезарю цезарево»
«Нет власти, кроме как от Бога»
Смысл упорядоченной политии
Вавилон Апокалипсиса
Катэхон
Заключение
Ветхий Завет и его уроки
Объём политического учения
Универсализм политического учения
Первое сообщество
Начало истории. Справедливость
Вавилонская башня
Семья Авраама
Фараон и Моисей
В пути
Второзаконие
Вторжение в Ханаан
Судьи Израиля
Начало царства
Политический баланс
Смена политического режима
Цари
Выводы
Часть II
Израиль и Res publica
Национальная солидарность в христианском мире
О войне, добре и зле
Новый Израиль: к вопросу о русском самосознании
Заключение
Приложение
О библейских переводах
Новый Завет
Ветхий Завет
Использованная литература
Первоисточники
Памятники христианской, иудейской и языческой мысли
Современная литература
