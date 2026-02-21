Книга Е. З. Иванова «Церковное служение», изданная под эгидой Всеукраинского союза объединений церквей ЕХБ, представляет собой практическое руководство, предназначенное для пасторов, диаконов и лидеров поместных общин. Это пособие призвано помочь служителям систематизировать свои знания о библейских стандартах церковного руководства и эффективно организовать жизнь современной общины. Несмотря на небольшой объем, книга охватывает широкий спектр вопросов: от духовного облика самого служителя до процедурных моментов совершения священнодействий.

Автор акцентирует внимание на том, что церковное служение — это не административная должность, а прежде всего жертвенный труд и духовное попечительство. В пособии подробно рассматриваются библейские требования к качествам служителя, важность его личных отношений с Богом и дисциплины в семье. Иванов дает практические советы по подготовке и проведению богослужений, совершению водного крещения, Вечери Господней, молитвы над детьми и бракосочетания, подчеркивая священный характер каждого из этих установлений.

Значительная часть работы посвящена вопросам душепопечения и церковной дисциплины. Автор предлагает библейские методы решения конфликтных ситуаций внутри общины и наставляет служителей в том, как правильно осуществлять наставничество и духовную опеку членов церкви. Книга служит ценным инструментом для укрепления порядка в церквях ЕХБ, способствуя тому, чтобы служение совершалось «благопристойно и чинно», в полном соответствии с евангельскими принципами и традициями братства.

Е. З. Иванов – Церковное служение – Пособие для служителей

Одесса: Всеукраинский союз объединений церквей ЕХБ, 2015. – 82 с.

Е. З. Иванов – Церковное служение – Пособие для служителей - Содержание

Вступление

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1. Проведение членских собраний

2. Как совершать святое водное крещение

3. Как совершать Вечерю Господню

4. Совершение молитвы над ребенком

5. Избрание служителей

6. Освобождение служителей от служения

7. Совершение бракосочетаний

8. Совершение погребений

9. О сборе добровольных пожертвований

10. Рекомендательные письма (характеристики)

11. Молитва над больными

12. Работа пресвитера с согрешившими членами церкви

ЧАСТЬ ВТОРАЯ