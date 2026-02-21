Иванов - Церковное служение

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History

Книга Е. З. Иванова «Церковное служение», изданная под эгидой Всеукраинского союза объединений церквей ЕХБ, представляет собой практическое руководство, предназначенное для пасторов, диаконов и лидеров поместных общин. Это пособие призвано помочь служителям систематизировать свои знания о библейских стандартах церковного руководства и эффективно организовать жизнь современной общины. Несмотря на небольшой объем, книга охватывает широкий спектр вопросов: от духовного облика самого служителя до процедурных моментов совершения священнодействий.

Автор акцентирует внимание на том, что церковное служение — это не административная должность, а прежде всего жертвенный труд и духовное попечительство. В пособии подробно рассматриваются библейские требования к качествам служителя, важность его личных отношений с Богом и дисциплины в семье. Иванов дает практические советы по подготовке и проведению богослужений, совершению водного крещения, Вечери Господней, молитвы над детьми и бракосочетания, подчеркивая священный характер каждого из этих установлений.

Значительная часть работы посвящена вопросам душепопечения и церковной дисциплины. Автор предлагает библейские методы решения конфликтных ситуаций внутри общины и наставляет служителей в том, как правильно осуществлять наставничество и духовную опеку членов церкви. Книга служит ценным инструментом для укрепления порядка в церквях ЕХБ, способствуя тому, чтобы служение совершалось «благопристойно и чинно», в полном соответствии с евангельскими принципами и традициями братства.

Е. З. Иванов – Церковное служение – Пособие для служителей

Одесса: Всеукраинский союз объединений церквей ЕХБ, 2015. – 82 с.

Е. З. Иванов – Церковное служение – Пособие для служителей - Содержание

Вступление

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

  • 1. Проведение членских собраний

  • 2. Как совершать святое водное крещение

  • 3. Как совершать Вечерю Господню

  • 4. Совершение молитвы над ребенком

  • 5. Избрание служителей

  • 6. Освобождение служителей от служения

  • 7. Совершение бракосочетаний

  • 8. Совершение погребений

  • 9. О сборе добровольных пожертвований

  • 10. Рекомендательные письма (характеристики)

  • 11. Молитва над больными

  • 12. Работа пресвитера с согрешившими членами церкви

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

  • 1. Одежда и украшения

  • 2. Некоторые грехи против тела

