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Иванов - История Средних веков

Иванов Константин - История Средних веков
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Educational
Настоящее руководство слагалось постепенно. Я разумею при этом не форму, в которой оно является теперь, но содержание, объем его. Оно слагалось и вырастало, по мере роста средневекового отдела в моей преимущественно исторической коллекции книг; оно развивалось и видоизменялось с годами педагогической практики: оно вырабатывалось таким образом на деле. Проходя ежегодно со своими учениками курс средневековой истории, я попеременно развивал в беседах с ними тот или другой отдел этого глубоко интересного и поэтического периода. Так сложился тот объем, уменьшенную копию которого представляет содержание настоящей книги. — Настоящее руководство существовало таким образом давно, но существовало незримо, неосязаемо для других, кроме меня. Долгое время я не рисковал браться за перо, чтобы закрепить свой курс на бумаге; и только прошлогодней осенью я начал писать эту книгу. Следовательно, она написана в продолжение осени, зимы и весны. — Что касается распределения материала, я следовал последней программе, утвержденной г-ном Министром народного просвещения.
Я старался выдвинуть на надлежащее место Византию, как «хранительницу сокровищ древнего образования», как первоисточник нашей собственной образованности. Вместе с тем, останавливаясь на важнейших моментах в истории славянских народностей, я ставил их изложение в связь с другими отделами, опасаясь сообщить истории славян характер «придатка, представляющего соблазнительное удобство для сокращений». В изложении истории романских и германских народностей я останавливаю внимание учащихся на событиях и лицах первостепенного значения, обращая при этом надлежащее внимание и на внутреннюю историю. Факты второстепенные или совсем опущены мною, или указываются только вскользь, чтобы не нарушились, по возможности, законы перспективы.

Иванов Константин - История Средних веков

учебник
Москва: Издательство Юрайт, 2024, 254 с.
Серия "Антология мысли"
ISBN 978-5-534-12012-7

Иванов Константин - История Средних веков - Оглавление

Предисловие к первому изданию
Предисловие ко второму изданию
НАЧАЛО ИСТОРИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ НОВЫХ НАРОДОВ В СВЯЗИ С СУДЬБАМИ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ (ЗАПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ)
Глава I. Состояние Римской империи во второй половине IV века
  • 1. Границы империи и ее естественное распадениена Западную и Восточную
  • 2. Области западной половины империи. Романизация кельтов и иберов
  • 3. Области восточной половины империи. Эллинизирование народов Востока
  • 4. Исторические следствия естественного распада империи на латинский Запад и эллинский Восток
  • 5. Политическое расстройство и нравственный упадок империи
Глава II. Германцы
  • 6. Быт, нравы и верования
  • 7. Враждебные и мирные отношения к империи. Германская колонизация в пределах империи
  • 8. Начало христианства среди варваров (Ульфила)
Глава III. Великое переселение народов и образование германских государств
  • 9. Нашествие гуннов и движение вестготов на Балканский полуостров
  • 10. Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Взятие Рима Аларихом
  • 11. Основание первых германских государств в пределах империи
  • 12. Аттила и его походы на Галлию и Италию
  • 13. Так называемое падение Западной Римской империи. Остготы в Италии
Глава IV. Франкское королевство и романизация германцев
  • 14. Правление, крещение и завоевания Хлодвига
  • 15. Франки после смерти Хлодвига (возвышение палатных мэров)
  • 16. Подчинение германцев, поселившихся в пределах империи, романскому влиянию в быте и языке
Глава V. Славяне и отношение их к Византии
  • 17. Их племена
  • 18. Быт, нравы и верования славян
  • 19. Отношения славян к Восточной Римской империи
Глава VI. Восточная Римская империя в VI—VII веках
  • 20. Юстиниан Великий, его законодательство и постройки, партии цирка, завоевания
  • 21. Лангобарды в Италии
  • 22. Папа Григорий I Великий и его просветительная деятельность
  • 23. Бедственное состояние империи в VII веке. Начало Болгарского царства
Глава VII. Магометанство и завоевания арабов
  • 24. Арабы и учение Магомета
  • 25. Первые халифы и завоевания арабов
  • 26. Судьба великого арабского халифата
Глава VIII. Иконоборство в Византии и начало светской власти пап
  • 27. Иконоборство в Византии
  • 28. Падение императорской власти в Италии и возвышение римского епископа
  • 29. Св. Бонифаций и значение его деятельности для папства
  • 30. Новая династия у Франков. Пипин Короткий и начало светской власти пап
ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗАПАДНОГО (ГЕРМАНО-РОМАНСКОГО) МИРА И ОТНОШЕНИЕ ЕГО К ВОСТОЧНОМУ (ГРЕКО-СЛАВЯНСКОМУ) МИРУ
Глава I. Монархия Карла Великого
  • 31. Походы Карла Великого
  • 32. Коронование Карла в Риме
  • 33. Внутренняя деятельность Карла Великого
  • 34. Распад монархии Карла Великого и образование новых народностей
Глава II. История Англии до смерти Альфреда Великого
  • 35. Основание Английского королевства
  • 36. Нападения датчан
  • 37. Царствование Альфреда Великого
Глава III. Западные славяне и Великоморавская держава
  • 38. Отношения западных славян к монархии Карла
  • 39. Моравские князья. Святые Кирилл и Мефодий
  • 40. Святополк Моравский
  • 41. Венгры и падение Великоморавской державы
Глава IV. Продолжение истории Византии и первое Болгарское царство
  • 42. Восстановление иконопочитания. Начало македонской династии
  • 43. Крещение Болгарии. Болгарское царство при Симеоне Великом
  • 44. Падение первого Болгарского царства
Глава V. Возвышение папской власти в IX веке
  • 45. Лжеисидоровы декреталии
  • 46. Папа Николай I, его отношения к Византии. Начало разделения церкви
ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА В ЭПОХУ ГОСПОДСТВА ФЕОДАЛЬНОГО ПОРЯДКА И ТОРЖЕСТВА ПАПСКОЙ ВЛАСТИ
Глава I. Феодализм и рыцарство
  • 47. Происхождение феодального порядка
  • 48. Взаимные отношения сюзерена и вассалов
  • 49. Наследственность бенефиций и графских должностей
  • 50. Возникновение феодальных владений
  • 51. Положение низшего класса населения
  • 52. Феодальный быт
53. Рыцарство
Глава II. Франция с Верденского договора до конца X века. Завоевания норманнов
  • 54. Каролинги во Франции и основание герцогства Нормандии
  • 55. Завоевание Англии норманнами и его следствия
  • 56. Утверждение норманнов в южной Италии
Глава III. Германия с Верденского договора до конца Х века
  • 57. Каролинги в Германии
  • 58. Раздробление Германии и начало избирательного правления
  • 59. Генрих I Саксонский
  • 60. Оттон I Великий и священная Римская империя
  • 61. Отношения Чехии к Германии и торжество католичества среди западных славян
Глава IV. Папство и католическая церковь в X—XI веках
  • 62. Отношения пап к империи на западе и востоке. Окончательное разделение церкви
  • 63. Папа Григорий VII и его планы
  • 64. Состояние империи при первых правителях из Франконского дома
  • 65. Борьба императора Генриха IV и папы Григория VII
  • 66. Борьба преемников Генриха и Григория. Вормский конкордат
Глава V. Крестовые походы и следствия их
  • 67. Состояние Византии перед крестовыми походами и причины последних
  • 68. Первый крестовый поход
  • 69. Иерусалимское королевство. Рыцарские ордена
  • 70. Третий крестовый поход
  • 74. Четвертый крестовый поход
  • 72. Походы Людовика IX Святого
  • 73. Следствия крестовых походов
Глава VI. Франция при Капетингах и Англия при Плантагенетах
  • 74. Начало династии Капетингов и их политика по отношению к феодалам
  • 75. Филипп II Август
  • 76. Людовик IX Святой
  • 77. Начало династии Плантагенетов
  • 78. Иоанн Безземельный. Великая хартия вольностей. Начало парламента
Глава VII. Гогенштауфены в Германии и Италии
  • 79. Возвышение швабского дома в Германии. Гвельфы и гибеллины
  • 80. Конрад III и походы против балтийских славян.
  • 81. Фридрих I Барбаросса
  • 82. Утверждение Гогенштауфенов в южной Италии
  • 83. Папа Иннокентий III
  • 84. Фридрих II и падение Гогенштауфенов
ВРЕМЯ УПАДКА ИМПЕРИИ И ПАПСТВА И РАЗЛОЖЕНИЯ ФЕОДАЛИЗМА
Глава I. Политическое и общественное состояние Германии после Гогенштауфенов
  • 85. Междуцарствие в Германии
  • 86. Рудольф Габсбургский и его борьба с Отакаром Чешским
  • 87. Начало Австрийской монархии Габсбургского дома
  • 88. Император Карл IV и Золотая булла
  • 89. Усиление Габсбургского дома в XV веке
Глава II. Франция и Англия в XIV—XV веках
  • 90. Филипп IV Красивый. Его борьба с папой. Уничтожение ордена тамплиеров
  • 91. Начало Столетней войны. Внутреннее состояние Франции
  • 92. Орлеанская дева
  • 93. Людовик XI и усиление монархии во Франции
  • 94. Начало дома Тюдоров в Англии
Глава III. Происхождение монархий на Пиренейском полуострове
  • 95. Мавры на Пиренейском полуострове
  • 96. Возвышение Кастилии и Арагонии. Образование Португалии
  • 97. Фердинанд Католик и Изабелла
Глава IV. Начало упадка папского авторитета
  • 98. «Вавилонское пленение» пап
  • 99. Антипапские движения в Англии (Виклеф) и в Италии (Кола ди Риенцо)
  • 100. Великий раскол в католической церкви и попытки к прекращению его
  • 101. Ян Гус, его учение и деятельность. Гуситские войны
  • 102. Базельский собор
Глава V. Византия и южные славяне в XIV—XV веках. Падение Восточной Римской империи
  • 103. Латинская империя в Константинополе и ее прекращение. Михаил Палеолог
  • 104. Сербия и ее могущество в XIV веке
  • 105. Османские турки. Косовская битва и ее последствия
  • 106. Тамерлан и Баязид. Флорентийская уния
  • 107. Взятие Константинополя турками — падение Восточной Римской империи
ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ
Глава I. Образованность в Европе до крестовых походов и значение последних
  • 108. Состояние образованности на западе и востоке Европы в первое время Средних веков
  • 109. Заслуги арабов в деле образованности
  • 110. Значение крестовых походов для западноевропейской образованности
Глава II. Политическое и умственное состояние Италии в конце Средних веков
  • 111. Политическое состояние Италии в конце Средних веков (Милан, Флоренция, Венеция)
  • 112. Данте, Петрарка и Боккаччо
  • 11З. Медичи и их заслуги
  • 114. Возрождение наук и искусств в Италии
Глава III. Великие изобретения и открытия в XIV—XV веках
  • 115. Изобретение писчей бумаги и книгопечатания
  • 116. Изобретение компаса и пороха
  • 117. Открытие морского пути в Индию
  • 118. Открытие Нового Света
  • 119. Значение открытий
Views 177
Rating 5.0 / 5
Added 06.07.2024
Author brat Andron
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5.0/5 (1)

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