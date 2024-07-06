Настоящее руководство слагалось постепенно. Я разумею при этом не форму, в которой оно является теперь, но содержание, объем его. Оно слагалось и вырастало, по мере роста средневекового отдела в моей преимущественно исторической коллекции книг; оно развивалось и видоизменялось с годами педагогической практики: оно вырабатывалось таким образом на деле. Проходя ежегодно со своими учениками курс средневековой истории, я попеременно развивал в беседах с ними тот или другой отдел этого глубоко интересного и поэтического периода. Так сложился тот объем, уменьшенную копию которого представляет содержание настоящей книги. — Настоящее руководство существовало таким образом давно, но существовало незримо, неосязаемо для других, кроме меня. Долгое время я не рисковал браться за перо, чтобы закрепить свой курс на бумаге; и только прошлогодней осенью я начал писать эту книгу. Следовательно, она написана в продолжение осени, зимы и весны. — Что касается распределения материала, я следовал последней программе, утвержденной г-ном Министром народного просвещения.

Я старался выдвинуть на надлежащее место Византию, как «хранительницу сокровищ древнего образования», как первоисточник нашей собственной образованности. Вместе с тем, останавливаясь на важнейших моментах в истории славянских народностей, я ставил их изложение в связь с другими отделами, опасаясь сообщить истории славян характер «придатка, представляющего соблазнительное удобство для сокращений». В изложении истории романских и германских народностей я останавливаю внимание учащихся на событиях и лицах первостепенного значения, обращая при этом надлежащее внимание и на внутреннюю историю. Факты второстепенные или совсем опущены мною, или указываются только вскользь, чтобы не нарушились, по возможности, законы перспективы.

Иванов Константин - История Средних веков

учебник

Москва: Издательство Юрайт, 2024, 254 с.

Серия "Антология мысли"

ISBN 978-5-534-12012-7

Иванов Константин - История Средних веков - Оглавление

Предисловие к первому изданию

Предисловие ко второму изданию

НАЧАЛО ИСТОРИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ НОВЫХ НАРОДОВ В СВЯЗИ С СУДЬБАМИ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ (ЗАПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ)

Глава I. Состояние Римской империи во второй половине IV века

1. Границы империи и ее естественное распадениена Западную и Восточную

2. Области западной половины империи. Романизация кельтов и иберов

3. Области восточной половины империи. Эллинизирование народов Востока

4. Исторические следствия естественного распада империи на латинский Запад и эллинский Восток

5. Политическое расстройство и нравственный упадок империи

Глава II. Германцы

6. Быт, нравы и верования

7. Враждебные и мирные отношения к империи. Германская колонизация в пределах империи

8. Начало христианства среди варваров (Ульфила)

Глава III. Великое переселение народов и образование германских государств

9. Нашествие гуннов и движение вестготов на Балканский полуостров

10. Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Взятие Рима Аларихом

11. Основание первых германских государств в пределах империи

12. Аттила и его походы на Галлию и Италию

13. Так называемое падение Западной Римской империи. Остготы в Италии

Глава IV. Франкское королевство и романизация германцев

14. Правление, крещение и завоевания Хлодвига

15. Франки после смерти Хлодвига (возвышение палатных мэров)

16. Подчинение германцев, поселившихся в пределах империи, романскому влиянию в быте и языке

Глава V. Славяне и отношение их к Византии

17. Их племена

18. Быт, нравы и верования славян

19. Отношения славян к Восточной Римской империи

Глава VI. Восточная Римская империя в VI—VII веках

20. Юстиниан Великий, его законодательство и постройки, партии цирка, завоевания

21. Лангобарды в Италии

22. Папа Григорий I Великий и его просветительная деятельность

23. Бедственное состояние империи в VII веке. Начало Болгарского царства

Глава VII. Магометанство и завоевания арабов

24. Арабы и учение Магомета

25. Первые халифы и завоевания арабов

26. Судьба великого арабского халифата

Глава VIII. Иконоборство в Византии и начало светской власти пап

27. Иконоборство в Византии

28. Падение императорской власти в Италии и возвышение римского епископа

29. Св. Бонифаций и значение его деятельности для папства

30. Новая династия у Франков. Пипин Короткий и начало светской власти пап

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗАПАДНОГО (ГЕРМАНО-РОМАНСКОГО) МИРА И ОТНОШЕНИЕ ЕГО К ВОСТОЧНОМУ (ГРЕКО-СЛАВЯНСКОМУ) МИРУ

Глава I. Монархия Карла Великого

31. Походы Карла Великого

32. Коронование Карла в Риме

33. Внутренняя деятельность Карла Великого

34. Распад монархии Карла Великого и образование новых народностей

Глава II. История Англии до смерти Альфреда Великого

35. Основание Английского королевства

36. Нападения датчан

37. Царствование Альфреда Великого

Глава III. Западные славяне и Великоморавская держава

38. Отношения западных славян к монархии Карла

39. Моравские князья. Святые Кирилл и Мефодий

40. Святополк Моравский

41. Венгры и падение Великоморавской державы

Глава IV. Продолжение истории Византии и первое Болгарское царство

42. Восстановление иконопочитания. Начало македонской династии

43. Крещение Болгарии. Болгарское царство при Симеоне Великом

44. Падение первого Болгарского царства

Глава V. Возвышение папской власти в IX веке

45. Лжеисидоровы декреталии

46. Папа Николай I, его отношения к Византии. Начало разделения церкви

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА В ЭПОХУ ГОСПОДСТВА ФЕОДАЛЬНОГО ПОРЯДКА И ТОРЖЕСТВА ПАПСКОЙ ВЛАСТИ

Глава I. Феодализм и рыцарство

47. Происхождение феодального порядка

48. Взаимные отношения сюзерена и вассалов

49. Наследственность бенефиций и графских должностей

50. Возникновение феодальных владений

51. Положение низшего класса населения

52. Феодальный быт

53. Рыцарство

Глава II. Франция с Верденского договора до конца X века. Завоевания норманнов

54. Каролинги во Франции и основание герцогства Нормандии

55. Завоевание Англии норманнами и его следствия

56. Утверждение норманнов в южной Италии

Глава III. Германия с Верденского договора до конца Х века

57. Каролинги в Германии

58. Раздробление Германии и начало избирательного правления

59. Генрих I Саксонский

60. Оттон I Великий и священная Римская империя

61. Отношения Чехии к Германии и торжество католичества среди западных славян

Глава IV. Папство и католическая церковь в X—XI веках

62. Отношения пап к империи на западе и востоке. Окончательное разделение церкви

63. Папа Григорий VII и его планы

64. Состояние империи при первых правителях из Франконского дома

65. Борьба императора Генриха IV и папы Григория VII

66. Борьба преемников Генриха и Григория. Вормский конкордат

Глава V. Крестовые походы и следствия их

67. Состояние Византии перед крестовыми походами и причины последних

68. Первый крестовый поход

69. Иерусалимское королевство. Рыцарские ордена

70. Третий крестовый поход

74. Четвертый крестовый поход

72. Походы Людовика IX Святого

73. Следствия крестовых походов

Глава VI. Франция при Капетингах и Англия при Плантагенетах

74. Начало династии Капетингов и их политика по отношению к феодалам

75. Филипп II Август

76. Людовик IX Святой

77. Начало династии Плантагенетов

78. Иоанн Безземельный. Великая хартия вольностей. Начало парламента

Глава VII. Гогенштауфены в Германии и Италии

79. Возвышение швабского дома в Германии. Гвельфы и гибеллины

80. Конрад III и походы против балтийских славян.

81. Фридрих I Барбаросса

82. Утверждение Гогенштауфенов в южной Италии

83. Папа Иннокентий III

84. Фридрих II и падение Гогенштауфенов

ВРЕМЯ УПАДКА ИМПЕРИИ И ПАПСТВА И РАЗЛОЖЕНИЯ ФЕОДАЛИЗМА

Глава I. Политическое и общественное состояние Германии после Гогенштауфенов

85. Междуцарствие в Германии

86. Рудольф Габсбургский и его борьба с Отакаром Чешским

87. Начало Австрийской монархии Габсбургского дома

88. Император Карл IV и Золотая булла

89. Усиление Габсбургского дома в XV веке

Глава II. Франция и Англия в XIV—XV веках

90. Филипп IV Красивый. Его борьба с папой. Уничтожение ордена тамплиеров

91. Начало Столетней войны. Внутреннее состояние Франции

92. Орлеанская дева

93. Людовик XI и усиление монархии во Франции

94. Начало дома Тюдоров в Англии

Глава III. Происхождение монархий на Пиренейском полуострове

95. Мавры на Пиренейском полуострове

96. Возвышение Кастилии и Арагонии. Образование Португалии

97. Фердинанд Католик и Изабелла

Глава IV. Начало упадка папского авторитета

98. «Вавилонское пленение» пап

99. Антипапские движения в Англии (Виклеф) и в Италии (Кола ди Риенцо)

100. Великий раскол в католической церкви и попытки к прекращению его

101. Ян Гус, его учение и деятельность. Гуситские войны

102. Базельский собор

Глава V. Византия и южные славяне в XIV—XV веках. Падение Восточной Римской империи

103. Латинская империя в Константинополе и ее прекращение. Михаил Палеолог

104. Сербия и ее могущество в XIV веке

105. Османские турки. Косовская битва и ее последствия

106. Тамерлан и Баязид. Флорентийская уния

107. Взятие Константинополя турками — падение Восточной Римской империи

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

Глава I. Образованность в Европе до крестовых походов и значение последних

108. Состояние образованности на западе и востоке Европы в первое время Средних веков

109. Заслуги арабов в деле образованности

110. Значение крестовых походов для западноевропейской образованности

Глава II. Политическое и умственное состояние Италии в конце Средних веков

111. Политическое состояние Италии в конце Средних веков (Милан, Флоренция, Венеция)

112. Данте, Петрарка и Боккаччо

11З. Медичи и их заслуги

114. Возрождение наук и искусств в Италии

Глава III. Великие изобретения и открытия в XIV—XV веках