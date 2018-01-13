Так как русский баптизм вытекает из закавказского молоканства, то нужно объяснить религиозное состояние молокан первые годы при поселении их в Закавказском крае. Всем известно, что молокане переселились из разных губерний России: Тамбовской, Саратовской, Воронежской, Рязанской и других. Также всякий знает, что молокане ценители <...> согласно догматического изложения своего вероисповедания.

Если и были у них записанные обряды их верования, то они прилагались в разных списках и разными лицами. Поэтому таких догматических молоканских изложений было очень много.

Василий Васильевич Иванов-Клышников - Избранные статьи и проповеди

Сакраменто, Grace Publishing International 2017 г. – 353 с.

ISBN-13: 978-1-933508-67-2 (РУС.)

ISBN-10:1-933508-67-1 (РУС.)

Василий Васильевич Иванов-Клышников - Избранные статьи и проповеди – Содержание

Миссионер-журналист (вступительная статья)

Очерки по истории русского баптизма

Что такое баптисты и их союз

Церковь Христова

Чтобы оправдание закона исполнилось в нас

Вознесение Христово

Слово к верующим

Одобрительные письма

Памяти Тита Алексеевича Фефелова

Плевелы на нашем поле

Это были образы для нас

К вопросу о школах

«Ещё не открылось, что будем»

Книга епископа Алексия

«Испытайте Меня»

Суббота или воскресенье

Медный Змей

Царь Антиох

Царствие Божие

О воскресном дне

О Союзе

Пётр стоит у ворот

Положение баптистов

Ему дадим отчёт

Триединый закон

Одно из американских впечатлений

О Союзе

О покаянии

Забота о всех церквях

1 Кор. 11:28

О законе Господнем

Пастырь и наёмник

К юношам

Адские часы (для неверующих в подарок)

О женских собраниях

Три дня

Тело Христово

Заблуждение адвентистов

«Не умолкну ради Сиона»

Вопрос о крещении Святым Духом

«Приготовься к сретению Бога твоего, Израиль!»

Никита Матвеевич Четвернин

К статье «Приготовься к сретению Бога твоего, Израиль!»

Две струи

Общины и пресвитеры

О браках и бракосочетании

Привет с Новым Годом

Адвентисты и суббота

Василий Васильевич Иванов-Клышников - Избранные статьи и проповеди – Миссионер-журналист

Фамилия Иванов звучит достаточно привычно для русского уха. В истории нашего братства несколько выдающихся служителей носили такую фамилию. Старейший из них – Василий Васильевич Иванов-Клышников - один из первых русских баптистов, выдающийся миссионер, крестивший за свою жизнь более полутора тысяч человек, пастор, христианский журналист. Более известен его сын - Павел Васильевич Иванов-Клышников - полиглот, руководитель отдела благовестия Федеративного союза баптистов СССР, вице-президент Всемирного союза баптистов, расстрелянный в сталинских лагерях. Но служение Василия Иванова скрыто от нас временем и необычной романтикой тех лет, когда русские люди принимали крещение по вере, читая Новый Завет на русском языке, называли себя «новообращённым русским братством» и становились миссионерами вопреки всей окружающей действительности того времени.

Отец Василия, Ефим Трефилович Клышников, был активным молоканином. Молокане - это русские люди, которые отказались от религиозной обрядности и старались строить свою жизнь исключительно на Библии, как они понимали её. Вместе с обрядностью они отвергли учение о духовном возрождении, крещении, хлебопреломлении. Спасались они праведной жизнью по Слову Божьему. Царское правительство в разное время по-разному относилось к молоканам. Были времена жёстких преследований и ссылок. Молоканам разрешали селиться в определённых районах, в основном на окраинах Российской империи. Отец и дед Василия снискали большую славу среди молокан за своё благочестие и знание Священного Писания. Преследуемый царским правительством, Ефим Трефилович Клышников бежал из Тамбовской губернии в Закавказье, где жил и работал до самой смерти своей под чужим именем Василия Семёновича Иванова. Именно поэтому у его сына и внука двойная фамилия.

Василий родился 13 августа 1846 года. В 1852 году его отец основал в Елизаветпольской губернии селение Новоивановку, где Василий провёл детство и большую часть своей жизни. Отец и дед привили ему любовь к Богу и Священному Писанию. Когда ему было 17 лет, умирает отец, и Василий остаётся старшим среди шестерых детей. Именно в это время у него вырабатываются черты характера, которые потом поражали окружающих. От своего деда и отца Василий Иванов унаследовал нравственную чистоту, глубокое религиозное чувство, кротость и миролюбие, отзывчивость и откровенность. Эти прекрасные качества позволили ему, несмотря на его молодость, после смерти отца занять видное положение в новоивановской молоканской общине.

Однажды, при посещении родных в Бакинской губернии, он познакомился с необыкновенным молоканином, утверждавшим, что, во исполнение воли Господней, всем Его последователям необходимо принять водное крещение, ибо Сам Иисус Христос крестился в воде от Иоанна Крестителя (Мф. 3:15). Эти слова о крещении коснулись его, и он с присущими ему пылкостью и рвением стал настойчиво искать ответ на этот важный вопрос. Он ещё глубже и усерднее начал изучать Священное Писание, а также переписываться с теми, кто хотя бы немного мог пролить свет на разрешение волнующей его проблемы. Так возникла связь с проживающим в Таврии А. Стояловым, в Тульче (Румыния) - с неким Никитиным, и через него - с зарубежными методистами. Вскоре он узнал, что в Тифлисе проживает первый крещёный по вере христианин из молокан Никита Исаевич Воронин. Не раздумывая, Василий Иванов написал и ему. Вскоре он получил письмо от Воронина, в котором тот убедительно, на основании Священного Писания, доказывал необходимость исполнения заповеди крещения. Его ответ вполне удовлетворил Иванова: у него уже не было никаких сомнений в том, что совершение акта крещения следует понимать не «духовно», как учили молокане, а практически.