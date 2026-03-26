Иванов Олег - История философии. Курс лекций
Учебное пособие
СПб.: Издательство РХГА, 2016. 608 с.
ISBN 978-5-88812-789-6
Введение
Часть 1. Философия как род знания
Глава 1. Понятие философии
Глава 2. Возникновение философии
Часть 2. Античная философия
Глава 1. Фалес, Анаксимен, Анаксимандр
Глава 2. Пифагор и дальнейшее развитие философии
Глава 3. Сократ и Платон
Глава 4. Платон и Аристотель
Часть 3. Философия в эпоху поздней Античности и Средних веков
Глава 1. Античная философия и христианское благовестив
Глава 2. Первые встречи. Св. Иустин-Философ
Глава 3. Августин Блаженный
Глава 4. Ансельм Кентерберийский
Глава 5. Фома Аквинский
Часть 4. Эпоха Возрождения. Философ в нефилософе
Глава 1. Леонардо да Винчи
Глава 2. Теофраст Парацельс
Глава 3. Джордано Бруно
Часть 5. Философия Нового Времени
Глава 1. Мишель Монтень
Глава 2. Рене Декарт
Глава 3. Бенедикт Спиноза
Глава 4. Джон Локк
Глава 5. Джордж Беркли
Глава 6. Давид Юм
Глава 7. Готфрид Вильгельм Лейбниц
Часть 6. Философия и французское Просвещение
Глава 1. Вольтер
Глава 2. Клод Гельвеций и подобные ему
Глава 3. Жан-Жак Руссо
Часть 7. Философия Канта
Глава 1. Понятие о трансцендентальном субъекте
Глава 2. Рассудок и чувственность
Глава 3. Разум в теоретическом и практическом применении
Часть 8. Философия Фихте
Глава 1. Возврат к идее абсолютного знания
Глава 2. Я и мир в теории
Глава 3. «Я» практическое на пути обретения свободы
Часть 9. Философия Шеллинга
Глава 1. Отход от Фихте. Реальность вне самосознания
Глава 2. Система трансцендентального идеализма
Глава 3. Самобытие «Я» и дедукция мира
Часть 10. Философия Гегеля
Глава 1. Философия Гегеля как учение об абсолютном Духе
Глава 2. Субъективный Дух. Антропология
Глава 3. Субъективный Дух. Феноменология и психология
Глава 4. Объективный дух. Право
Глава 5. Метод Гегеля и объективация индивида в моральном сознании
Глава 6. Объективный Дух. Нравственность
Глава 7. Учение об абсолютном Духе. Эстетика, философия религии, логика
Часть 11. Времена кризиса и утраты философской перспективы
Глава 1. Метафизика Артура Шопенгауэра
Глава 2. Идея сверхчеловека у Фридриха Ницше
Глава 3. Человек в философии Сёрена Кьеркегора
Глава 4. Диалектика отчаяния в деле спасения «Я»
Глава 5. Позитивизм, марксизм и философия
Часть 12. Философия после философии
Глава 1. Эдмунд Гуссерль
Глава 2. Мартин Хайдеггер
Глава 3. Жан Поль Сартр и философский эпилог Людвига Витгенштейна
Заключение
