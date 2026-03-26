Иванов Олег - История философии

Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History

Иванов Олег - История философии. Курс лекций

Учебное пособие

СПб.: Издательство РХГА, 2016. 608 с.

ISBN 978-5-88812-789-6

Иванов Олег - История философии. Курс лекций - Содержание

Введение

Часть 1. Философия как род знания

  • Глава 1. Понятие философии

  • Глава 2. Возникновение философии

Часть 2. Античная философия

  • Глава 1. Фалес, Анаксимен, Анаксимандр

  • Глава 2. Пифагор и дальнейшее развитие философии

  • Глава 3. Сократ и Платон

  • Глава 4. Платон и Аристотель

Часть 3. Философия в эпоху поздней Античности и Средних веков

  • Глава 1. Античная философия и христианское благовестив

  • Глава 2. Первые встречи. Св. Иустин-Философ

  • Глава 3. Августин Блаженный

  • Глава 4. Ансельм Кентерберийский

  • Глава 5. Фома Аквинский

Часть 4. Эпоха Возрождения. Философ в нефилософе

  • Глава 1. Леонардо да Винчи

  • Глава 2. Теофраст Парацельс

  • Глава 3. Джордано Бруно

Часть 5. Философия Нового Времени

  • Глава 1. Мишель Монтень

  • Глава 2. Рене Декарт

  • Глава 3. Бенедикт Спиноза

  • Глава 4. Джон Локк

  • Глава 5. Джордж Беркли

  • Глава 6. Давид Юм

  • Глава 7. Готфрид Вильгельм Лейбниц

Часть 6. Философия и французское Просвещение

  • Глава 1. Вольтер

  • Глава 2. Клод Гельвеций и подобные ему

  • Глава 3. Жан-Жак Руссо

Часть 7. Философия Канта

  • Глава 1. Понятие о трансцендентальном субъекте

  • Глава 2. Рассудок и чувственность

  • Глава 3. Разум в теоретическом и практическом применении

Часть 8. Философия Фихте

  • Глава 1. Возврат к идее абсолютного знания

  • Глава 2. Я и мир в теории

  • Глава 3. «Я» практическое на пути обретения свободы

Часть 9. Философия Шеллинга

  • Глава 1. Отход от Фихте. Реальность вне самосознания

  • Глава 2. Система трансцендентального идеализма

  • Глава 3. Самобытие «Я» и дедукция мира

Часть 10. Философия Гегеля

  • Глава 1. Философия Гегеля как учение об абсолютном Духе

  • Глава 2. Субъективный Дух. Антропология

  • Глава 3. Субъективный Дух. Феноменология и психология

  • Глава 4. Объективный дух. Право

  • Глава 5. Метод Гегеля и объективация индивида в моральном сознании

  • Глава 6. Объективный Дух. Нравственность

  • Глава 7. Учение об абсолютном Духе. Эстетика, философия религии, логика

Часть 11. Времена кризиса и утраты философской перспективы

  • Глава 1. Метафизика Артура Шопенгауэра

  • Глава 2. Идея сверхчеловека у Фридриха Ницше

  • Глава 3. Человек в философии Сёрена Кьеркегора

  • Глава 4. Диалектика отчаяния в деле спасения «Я»

  • Глава 5. Позитивизм, марксизм и философия

Часть 12. Философия после философии

  • Глава 1. Эдмунд Гуссерль

  • Глава 2. Мартин Хайдеггер

  • Глава 3. Жан Поль Сартр и философский эпилог Людвига Витгенштейна

Заключение

