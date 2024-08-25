Почти на каждом богослужении Евангелическо-лютеранской Церкви (за исключением праздничных служб), произносятся слова Апостольского Символа веры. В этом коротком тексте мы находим главное содержание христианского упования. Всякий, кто готовился к прохождению конфирмации, помнит, как на занятиях, посвященных Катехизису, он изучал Символ веры. И я убежден, что мы должны как можно чаще вспоминать о том, что скрыто в словах этого древнего исповедания - словах, которые всегда остаются актуальными для верующего человека.

Небольшая книга, которую вы держите в руках, родилась из конспектов конфирмационных занятий, проводимых мною в Евангелическо-лютеранском Кафедральном соборе святой Марии. На протяжении полутора лет этот материал печатался в виде небольших статей в ежемесячных «приходских листках», издаваемых нашей общиной. Надеюсь, что размышление над Апостольским Символом веры поможет нам еще глубже переживать ту Истину, которая передается Церковью из поколения в поколение.

Постараемся увидеть вероучительное богатство этого древнего текста и осознаем, насколько прав был святой Амвросий (IV в.), говоривший об Апостольском Символе веры, как о «сокровище души» христианина. Мы поймем, какое глубокое богословское содержание таится в столь кратких словах, и тогда сумеем внутренне присоединиться к утверждению святого Августина Гиппонского (IV-V вв. ), который писал об Апостольском Символе веры, что он « ... есть правило веры малое и великое. Малое - количеством слов; великое – значением сказанного». И в конечном итоге вслед за Мартином Лютером сможем заключить, что Апостольский Символ веры есть текст, «представляющий нам все, что мы должны ожидать и принимать от Бога, и, если говорить об этом кратко, учащий нас познавать Его полностью». Приступим же к знакомству с этим правилом веры христианской Церкви!

Михаил Иванов - Верую - Размышление над Апостольским Символом веры

СПб.: СИНЭЛ, 2018. - 128 с.

ISBN: 978-5-6040424-0-3

Михаил Иванов - Верую - Размышление над Апостольским Символом веры - Содержание

Предисловие

Введение

Немного истории

Часть первая. «Верую»

Часть вторая. «Верую в Бога»

Часть третья. «Верую в Бога» (продолжение)

Часть четвертая. «Верую в Бога Отца»

Часть пятая. «Верую в Бога Отца, Всемогущего, Творца неба и земли»

Часть шестая. «Верую ... в Иисуса Христа, Единородного Сына Божия, Господа нашего»

Часть седьмая. «Верую... в Иисуса Христа. .. зачатого от Духа Святого, рожденного от Марии Девы»

Часть восьмая. «Верую... в Иисуса Христа... пострадавшего при Понтии Пилате, распятого, умершего и погребенного»

Часть девятая. «Верую... в Иисуса Христа. .. пострадавшего при Понтии Пилате, распятого, умершего и погребенного» (продолжение)

Часть десятая. «Верую ... в Иисуса Христа ... пострадавшего при Понтии Пилате, распятого, умершего и погребенного, сошедшего во ад» (продолжение)

Часть одиннадцатая. «Верую ... в Иисуса Христа ... воскресшего из мертвых в третий день»

Часть двенадцатая. «Верую ... в Иисуса Христа ... вознесшегося на небеса, сидящеrо одесную Бога, Всемогущего Отца»

Часть тринадцатая. «… откуда Он придет судить живых и мертвых...»

Часть четырнадцатая. «Верую ... в Духа Святого»

Часть пятнадцатая. «Верую ... в Духа Святого» (продолжение)

Часть шестнадцатая. «Верую ... во Святую Вселенскую Церковь»

Часть семнадцатая. «Верую ... в общение Святых»

Часть восемнадцатая. «Верую ... во отпущение грехов»

Часть девятнадцатая. «Верую ... в воскрешение плоти и жизнь вечную»

Приложения

Никео-Константинопольский Символ Веры

Афанасьевский Символ Веры