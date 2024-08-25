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Иванов - Верую - Размышление над Апостольским Символом веры

Михаил Иванов - Верую - Размышление над Апостольским Символом веры
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, History, Liturgical Books
Почти на каждом богослужении Евангелическо-лютеранской Церкви (за исключением праздничных служб), произносятся слова Апостольского Символа веры. В этом коротком тексте мы находим главное содержание христианского упования. Всякий, кто готовился к прохождению конфирмации, помнит, как на занятиях, посвященных Катехизису, он изучал Символ веры. И я убежден, что мы должны как можно чаще вспоминать о том, что скрыто в словах этого древнего исповедания - словах, которые всегда остаются актуальными для верующего человека.
Небольшая книга, которую вы держите в руках, родилась из конспектов конфирмационных занятий, проводимых мною в Евангелическо-лютеранском Кафедральном соборе святой Марии. На протяжении полутора лет этот материал печатался в виде небольших статей в ежемесячных «приходских листках», издаваемых нашей общиной. Надеюсь, что размышление над Апостольским Символом веры поможет нам еще глубже переживать ту Истину, которая передается Церковью из поколения в поколение.
Постараемся увидеть вероучительное богатство этого древнего текста и осознаем, насколько прав был святой Амвросий (IV в.), говоривший об Апостольском Символе веры, как о «сокровище души» христианина. Мы поймем, какое глубокое богословское содержание таится в столь кратких словах, и тогда сумеем внутренне присоединиться к утверждению святого Августина Гиппонского (IV-V вв. ), который писал об Апостольском Символе веры, что он « ... есть правило веры малое и великое. Малое - количеством слов; великое – значением сказанного». И в конечном итоге вслед за Мартином Лютером сможем заключить, что Апостольский Символ веры есть текст, «представляющий нам все, что мы должны ожидать и принимать от Бога, и, если говорить об этом кратко, учащий нас познавать Его полностью». Приступим же к знакомству с этим правилом веры христианской Церкви!

Михаил Иванов - Верую - Размышление над Апостольским Символом веры

СПб.: СИНЭЛ, 2018. - 128 с.
ISBN: 978-5-6040424-0-3

Михаил Иванов - Верую - Размышление над Апостольским Символом веры - Содержание

Предисловие
Введение
Немного истории
  • Часть первая. «Верую»
  • Часть вторая. «Верую в Бога»
  • Часть третья. «Верую в Бога» (продолжение)
  • Часть четвертая. «Верую в Бога Отца»
  • Часть пятая. «Верую в Бога Отца, Всемогущего, Творца неба и земли»
  • Часть шестая. «Верую ... в Иисуса Христа, Единородного Сына Божия, Господа нашего»
  • Часть седьмая. «Верую... в Иисуса Христа. .. зачатого от Духа Святого, рожденного от Марии Девы»
  • Часть восьмая. «Верую... в Иисуса Христа... пострадавшего при Понтии Пилате, распятого, умершего и погребенного»
  • Часть девятая. «Верую... в Иисуса Христа. .. пострадавшего при Понтии Пилате, распятого, умершего и погребенного» (продолжение)
  • Часть десятая. «Верую ... в Иисуса Христа ... пострадавшего при Понтии Пилате, распятого, умершего и погребенного, сошедшего во ад» (продолжение)
  • Часть одиннадцатая. «Верую ... в Иисуса Христа ... воскресшего из мертвых в третий день»
  • Часть двенадцатая. «Верую ... в Иисуса Христа ... вознесшегося на небеса, сидящеrо одесную Бога, Всемогущего Отца»
  • Часть тринадцатая. «… откуда Он придет судить живых и мертвых...»
  • Часть четырнадцатая. «Верую ... в Духа Святого»
  • Часть пятнадцатая. «Верую ... в Духа Святого» (продолжение)
  • Часть шестнадцатая. «Верую ... во Святую Вселенскую Церковь»
  • Часть семнадцатая. «Верую ... в общение Святых»
  • Часть восемнадцатая. «Верую ... во отпущение грехов»
  • Часть девятнадцатая. «Верую ... в воскрешение плоти и жизнь вечную»
Приложения
Никео-Константинопольский Символ Веры
Афанасьевский Символ Веры
Views 363
Rating 5.0 / 5
Added 25.08.2024
Author brat Vasil
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5.0/5 (3)

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