Иванова - Воскресение и Сошествие во ад
Данное исследование посвящено иконографии Пасхи – «Аνάστασις»1 – православной иконе Воскресения. Она изображает Христа в сиянии славы; Спаситель попирает повергнутые створки адских врат и держит за руку первого человека, Адама, привлекая его к Себе, рядом стоит Ева. За прародителями – ветхозаветные праведники, среди которых цари Давид и Соломон, Иоанн Креститель и пророк Моисей. Твердь под ногами Христа того же цвета, что иконные горки, которые почти сливаются с золотым фоном иконы. Золото фона являет разительный контраст с темнотой под поверженными створками врат; в разломе, где видны разбросанные замки и крючья, – то, что осталось от разоренного ада. Надпись в верхней части иконы обозначает это как «Воскресение Господа нашего Иисуса Христа».
В настоящее время все чаще высказывается мнение, что «в православии нет иконы Пасхи» и центральная тема христианства Воскресение Христово – не получила воплощения в изобразительном искусстве до XI–XIII веков, когда в Западной Европе появляется образ Христа, исходящего из гроба. Предполагается, что в раннехристианской и византийской иконографии тема Воскресения представлена лишь символически и лишь косвенно отражена в «Сошествии во ад» (сейчас это название относится к образу, который по-прежнему еще надписывается «Аνάστασις» или «Воскресение»). Однако в результате проведенного исследования можно сделать вывод, что действительная ситуация совершенно иная и что православный образ Воскресения, являющий воскресающего Господа, существует. С течением времени под воздействием различных процессов древний образ был переосмыслен – но это связано не с его изначальным значением и образностью, а с проблемами интерпретации нового и новейшего времени.
У образа Воскресения особая, драматическая судьба в истории искусства. Даже сохраняя свое исконное название в греческой культуре, он может истолковываться как «страстной образ», не имеющий прямого отношения к Празднику. При этом Церковью он по сей день почитается именно как икона Воскресения – и выносится для поклонения не только на Пасху (раз в год, как иконы других праздников), а каждую неделю, в воскресный день. Причина такого различия светской интерпретации и церковной традиции – в центре внимания в нашем исследовании.
Многие вопросы, связанные с православным образом Пасхи – иконой Воскресения, – то как слишком простые и наивные, то как слишком сложные, богословские, в искусствоведении не ставятся. Зачастую на них уже есть данные до нас ответы – утверждения, к которым принято апеллировать. Однако, если мы обратимся к истории этих утверждений, то увидим, что сначала, в XIX в., искусствоведы транслировали некую устную традицию – которую затем, в XX в., на веру приняли богословы, уже как искусствоведческую трактовку, и не только не усомнились в ней, но даже предприняли попытки ее объяснения. Намереваясь объяснить образ Воскресения исходя из его трактовки в науке, современный исследователь рискует попасть в ловушку очередных ссылок – теперь уже искусствоведов на богословов, – если не будет учитывать, что первое и поэтому наиболее ответственное и решающее слово в этой цепочке интерпретаций было сказано как раз историками искусства. Возможно, в настоящее время накопилась некая критическая масса таких ответов, когда все больше ощущается необъяснимость ситуации.
Светлана Валерьевна Иванова - Воскресение и Сошествие во ад - История двух сюжетов в христианском искусстве
Российский институт истории искусств, 2019. – 398 с., ил.
ISBN 978-5-86845-237-6
Светлана Валерьевна Иванова - Воскресение и Сошествие во ад - История двух сюжетов в христианском искусстве - Содержание
Предисловие
ЧАСТЬ I. ВОСКРЕСЕНИЕ
- 1. Изображение Воскресения в христианском искусстве
- 2. Ранние памятники Анастасис. Время возникновения образа
- 3. Анастасис и эпоха иконоборчества
- 4. Типология композиционных вариантов иконографии Воскресения
- 5. Образ Воскресения в единстве храмовой декорации
- 6. Образ Воскресения в византийских манускриптах IX–XIV веков
- 7. Образ Воскресения в византийских мозаиках XI века
- 8. Образ Воскресения в древнерусском искусстве XI–XVI веков Фрески Иконы
- 9. Нарушение традиции иконографии Воскресения
ЧАСТЬ II. CОШЕСТВИЕ ВО АД
- 1. Апостольский Символ веры
- 2. Иллюстрации Апостольского Символа веры IX–XIII веков
- 3. Образ «Descensus ad inferos» (Сошествие во ад) в западноевропейском искусстве XI–XV веков
- 4. Учение о Сошествии во ад в восточной и западной христианских традициях
- 5. Флаг на образах «Сошествие во ад»
- 6. Образ «Сошествие во ад» в итальянском искусстве IV–XVI веков
- 7. Образ «Сошествие во ад» в западноевропейских гравюрах XV–XVII веков
- 8. Апостольский Символ веры в первопечатных книгах XV века
- 9. Апостольский Символ веры в нидерландских гравюрах XVI–XVII веков
ЧАСТЬ III. ОБРАЗ ВОСКРЕСЕНИЯ В РУССКОМ ИСКУССТВЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ: ИСТОРИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ
- 1. Икона «Символ веры» в русском искусстве
- 2. Изменение иконографии Воскресения в России: гравюры Апостольского кредо и появление нового образа
- 3. Образ Воскресения в новой иконографии (как «Сошествие во ад») в русском искусстве на рубеже XIX–XX веков
ЧАСТЬ IV. ОБРАЗЫ ИКОНЫ ВОСКРЕСЕНИЯ
- Слава
- Адам и Ева
- Цари Давид и Соломон
- Авель и Иоанн Креститель
- Пророк Моисей
- Победа
- Христос и Адам: «Захват запястья»
ЧАСТЬ V. АНАСТАСИС: К ВОПРОСУ О ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОКАХ И ВИЗУАЛЬНЫХ СООТВЕТСТВИЯХ ОБРАЗА
- 1. К вопросу об апокрифическом «Евангелии Никодима» как литературном источнике иконы Воскресения
- 2. Ерминия Дионисия Фурноаграфиота: К проблеме переименования иконы Воскресения
- 3. Миниатюры «Победа Царя» и «Воскрешение мертвых» Пасхальных свитков ликования
ЧАСТЬ VI. «ВОСКРЕСЕНИЕ» – «СОШЕСТВИЕ ВО АД»: ИСТОРИЯ ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ
- 1. Надписание образа
- 2. Традиция наименования образа «Анастасис» в русском искусствознании
- 3. Название и трактовка образа Анастасис в зарубежном искусствоведении
- 4. Проблема соотнесения образа Анастасис в новой трактовке с Воскресением
- 5. Богословские выводы из переименования образа
Заключение
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