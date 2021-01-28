Данное исследование посвящено иконографии Пасхи – «Аνάστασις»1 – православной иконе Воскресения. Она изображает Христа в сиянии славы; Спаситель попирает повергнутые створки адских врат и держит за руку первого человека, Адама, привлекая его к Себе, рядом стоит Ева. За прародителями – ветхозаветные праведники, среди которых цари Давид и Соломон, Иоанн Креститель и пророк Моисей. Твердь под ногами Христа того же цвета, что иконные горки, которые почти сливаются с золотым фоном иконы. Золото фона являет разительный контраст с темнотой под поверженными створками врат; в разломе, где видны разбросанные замки и крючья, – то, что осталось от разоренного ада. Надпись в верхней части иконы обозначает это как «Воскресение Господа нашего Иисуса Христа».

В настоящее время все чаще высказывается мнение, что «в православии нет иконы Пасхи» и центральная тема христианства Воскресение Христово – не получила воплощения в изобразительном искусстве до XI–XIII веков, когда в Западной Европе появляется образ Христа, исходящего из гроба. Предполагается, что в раннехристианской и византийской иконографии тема Воскресения представлена лишь символически и лишь косвенно отражена в «Сошествии во ад» (сейчас это название относится к образу, который по-прежнему еще надписывается «Аνάστασις» или «Воскресение»). Однако в результате проведенного исследования можно сделать вывод, что действительная ситуация совершенно иная и что православный образ Воскресения, являющий воскресающего Господа, существует. С течением времени под воздействием различных процессов древний образ был переосмыслен – но это связано не с его изначальным значением и образностью, а с проблемами интерпретации нового и новейшего времени.

У образа Воскресения особая, драматическая судьба в истории искусства. Даже сохраняя свое исконное название в греческой культуре, он может истолковываться как «страстной образ», не имеющий прямого отношения к Празднику. При этом Церковью он по сей день почитается именно как икона Воскресения – и выносится для поклонения не только на Пасху (раз в год, как иконы других праздников), а каждую неделю, в воскресный день. Причина такого различия светской интерпретации и церковной традиции – в центре внимания в нашем исследовании.

Многие вопросы, связанные с православным образом Пасхи – иконой Воскресения, – то как слишком простые и наивные, то как слишком сложные, богословские, в искусствоведении не ставятся. Зачастую на них уже есть данные до нас ответы – утверждения, к которым принято апеллировать. Однако, если мы обратимся к истории этих утверждений, то увидим, что сначала, в XIX в., искусствоведы транслировали некую устную традицию – которую затем, в XX в., на веру приняли богословы, уже как искусствоведческую трактовку, и не только не усомнились в ней, но даже предприняли попытки ее объяснения. Намереваясь объяснить образ Воскресения исходя из его трактовки в науке, современный исследователь рискует попасть в ловушку очередных ссылок – теперь уже искусствоведов на богословов, – если не будет учитывать, что первое и поэтому наиболее ответственное и решающее слово в этой цепочке интерпретаций было сказано как раз историками искусства. Возможно, в настоящее время накопилась некая критическая масса таких ответов, когда все больше ощущается необъяснимость ситуации.