Епископ Арсений перевел и издал 29 сочинений 20 греческих авторов IX - XVI веков (свт. Климента Александрийского, свт. Мефодия I, Солунского архиепископа Иосифа, Константинопольского патриарха Филофея Коккина и др.). Среди его переводов большое место занимают творения византийских богословов—свт. Григория Паламы, Мануила Пелопоннесского, свт. Марка Евгеника, митрополита Ефесского, Нила Дамилы, Нила Диасорина, Георгия Схолария. Он издал на русском языке жития малоизвестных восточных подвижников.

Все многочисленные труды епископа Арсения послужили ему основой для составления «Летописи церковных событий». Этим великим кладезем информации пользовались все ученики духовных семинарий и академий России, из этой книги все любознательные люди черпали полезнейший справочный материал. До революции «Летопись» епископа Арсения переиздавалась пять раз (в последних трёх изданиях хронология была доведена до 1898 г.), поэтому есть все основания надеяться, что спустя столетие сей уникальный труд будет востребован, и «Летопись» епископа Арсения снова станет одной из самых полезных книг как для исследователей истории христианства, так и для всех православных людей.

Епископ Арсений (Иващенко) - Летопись церковных событий и гражданских, поясняющих церковные, от Рождества Христова

Репринтное издание по оригиналу третьего издания книгопродавца И. Тузова. Санкт-Петербург, 1899 год.

Издатель В.П.Голубев, СПб.: 2007 - 896 с.

ISBN 5-900453-56-1

Епископ Арсений (Иващенко) - Летопись церковных событий и гражданских, поясняющих церковные, от Рождества Христова - Содержание

О "Летописи" и летописце

Летопись церковных событий и гржданских, поясняющих церковные, от Рождества Христова до 1898 года

Алфавитный указатель имен, лиц, названий мест и других предметов, встречающихся в летописи

Сокращение

Важнейшие опечатки и поправки

Приложения к летописи

Вселенские соборы

Патриархи русской православной церкви

Род Владимира Святого

Род Всеволода - Большое Гнездо

Род Романовых

Епископ Арсений (Иващенко) - Летопись церковных событий и гражданских, поясняющих церковные, от Рождества Христова - ПРЕДИСЛОВІЕ

Св. Григорій Богословъ назвалъ исторію „складчиною мудрости и разумомъ многихъ людей, собраннымъ во едино“ (Твор. V, 274), а Цииеронъ— "свидѣтелемъ временъ, свѣтильникомъ истины, памятію души, наставницею жизни, описаніемъ прошедшей жизни".

Если какая похвала прилична исторіи, и если для читателя есть какая польза отъ чтенія ея, то она по преимуществу относится къ церковной. Ибо здѣсь заключаются свѣдѣнія о царствѣ Христовомъ на эемлѣ, о православной Церкви, родившей и воспитавшей насъ въ чадъ Божіихъ. Кому иэъ чадъ церкви не любопытно и не радостно знать историческую жизнь ея? Кому не пріятно убѣдиться, сколь она древня, на какомъ твердомъ Камени основана и утверждается, и какъ она неиэмѣнна и непоколебима въ ученіи своемъ и спасительномъ руководствѣ насъ къ высшему совершенству? Ни иэмѣнчивость временъ, ни прираженія враговъ, ни привхожденіе лжебратіи не обезсиливаютъ ее, не уничтожаютъ; согласно обѣтованію Божественнаго Основателя ея, врата адова никогда ее не одолѣваютъ и не одолѣютъ (Мѳ. 16, 18). Какова старость ея, такова и юность ея: „не отемнѣваютъ и не слабѣютъ очи ея, не колеблются зубы, не увядаетъ здоровье",—подобно тому, какъ св. Писаніе замѣтило о Моисеѣ.

Сколь, опять, поучительно слѣдить за распространеніемъ Церкви, вліяніемъ ея на жизнь рода человѣческаго, побѣдами надъ силою міра развращеннаго и злоначальника діавола, одержанными не человѣческими средствами, а средствами нравственными и духовными, при высшей помощи и благословеніи Божіемъ! Можно, далѣе, научиться здѣсь премудрости и разуму отъ святыхъ мужей и женъ, то-есть отъ премудрыхъ бесѣдъ ихъ и добрыхъ дѣлъ. Вся исторія Церкви покажетъ, наконецъ, наглядно истину, что Іисусъ Христосъ выну пребываетъ въ Церкви Своей, помнитъ Свое созданіе и стяжаніе, исиѣляетъ сокрушенныхъ сердцемъ, живитъ умерщвленныхъ грѣхами и сынамъ царства Своего даетъ имя, благословляемое и прославляемое на земли (Ис. 65—16).