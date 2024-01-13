Олег Ивик - Кровь и символы - История человеческих жертвоприношений

Археологи легко относятся к атрибутам смерти, и на раскопе не редкость люди, которые одновременно чистят скелет и едят яблоко. И все-таки одно дело видеть перед собой останки человека, который был заботливо снаряжен в последний путь своими близкими, и совсем другое — человека, который был во имя неведомой и сегодня уже всеми забытой религии безжалостно убит на этом самом месте тысячи лет назад. К такому трудно привыкнуть. Тем не менее человеческие жертвоприношения являются неотъемлемой частью мировой истории. Нельзя отделить от них и историю религий. Впрочем, далеко не всегда эти жертвоприношения были кровавыми. Во многих религиях мира известны традиции посвящения богам живых людей, которые и далее продолжали жить и здравствовать, но уже будучи «собственностью» или «супругом» божества.

Очень часто в жертву приносили лишь какую-то часть человеческого тела, порой далеко не самую значимую, например волосы, ногти или бороду. Иногда убийство жертвы заменялось ее изгнанием или избиением. Иногда вместо него разыгрывалось очень реалистичное по виду, но абсолютно бескровное театрализованное представление. В некоторых религиях людей, возлагаемых на алтарь, уже тысячи лет тому назад стали заменять ритуальными фигурками, а людей, предназначенных в заупокойную жертву, — их изображениями на стенах гробницы.

Авторы хотят предупредить читателей этой книги, что она написана не для тех, кому хочется пощекотать нервы кровавыми сценами, — описание жестокостей, насколько это возможно, сведено к минимуму. Авторы поставили перед собой другую задачу: рассказать о том, как были связаны человеческие жертвоприношения с духовным и культурным развитием людских сообществ. Именно поэтому из многочисленных цивилизаций, практиковавших человеческие жертвоприношения, они выбрали те, в которых, по их мнению, эта связь прослеживается достаточно наглядно. Авторы стремились показать, как в течение тысяч лет человечество медленно, но верно шло по пути замены кровавых ритуалов ритуалами духовными. И как наконец именно несостоявшееся человеческое жертвоприношение — заклание Авраамом своего сына — открыло новый этап мировой истории, в значительной мере положив начало трем великим религиям: иудаизму, христианству и исламу.

Олег Ивик - Кровь и символы - История человеческих жертвоприношений

М. : Альпина нон-фикшн, 2023, 340 с.

ISBN 978-5-00139-840-0

Олег Ивик - Кровь и символы - История человеческих жертвоприношений - Содержание

ОТ АВТОРОВ

КАМЕННЫЙ ВЕК

ЕГИПЕТ

КИТАЙ

ИНДИЯ

ПЕРЕДНЯЯ АЗИЯ

ФИНИКИЙЦЫ

ГРЕКИ

РИМ

ВЕЛИКАЯ СТЕПЬ

ЯЗЫЧЕСКАЯ ЕВРОПА

ИНДЕЙЦЫ

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ АВРААМА

БИБЛИОГРАФИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ