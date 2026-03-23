Самые ранние свидетельства существования мифических животных относятся к эпохе верхнего палеолита — именно в это время художники начинают рисовать их на стенах пещер. Одним из первых таких животных на территории нашей страны можно, вероятно, считать дракона из знаменитой Каповой пещеры на Урале — он появился на ее стене около 15000 лет тому назад. Поначалу исследователи не опознали дракона, но реставрация стен пещеры возродила замечательного зверя к новой жизни.

Древние художники увековечили на стенах Каповой пещеры в основном животных отнюдь не мифических: лошадей, мамонтов, носорогов, зубров... — сохранились десятки рисунков. И тот факт, что среди них оказался дракон, пожалуй, говорит о том, что это существо было для тогдашних местных жителей столь же реальным, как лошадь и мамонт, хотя и менее распространенным. Один из исследователей пещеры, Ю. С. Ляхницкий’, пишет: «В правой части Ниши находится рисунок “Дракон”, достаточно яркий и сравнительно хорошо сохранившийся. Отчетливо видны голова, ориентированная направо, очень вытянутое тело, хвост и сравнительно короткие изогнутые лапы, три из которых идут вниз, а одна выдвинута вперед. Голова животного продолговатая, вверху выступ, напоминающий ухо. Аналогов этому рисунку в пещере (как, впрочем, и за рубежом) нет. Возможно, мы видим только какие-то реликты изображения, но рисунок сравнительно яркий и создает впечатление законченного».

Олег Ивик - Мифозои - история и биология мифических животных

М.: Альпина нон-фикшн, 2022, 368 с.

ISBN 978-5-00139-695-6

Олег Ивик - Мифозои - история и биология мифических животных - Содержание

От авторов

Древний Ближний Восток

Порождения Геи

Дети Ехидны

Подданные Посейдона

Сухопутные мифозои Ойкумены

По следам античных путешественников

Мифозои земные и райские

У кельтов и норманнов

Драконы

В Поднебесной и ее окрестностях

Обитатели вод

Библиография

Примечания

Предметно-именной указатель