Самые ранние свидетельства существования мифических животных относятся к эпохе верхнего палеолита — именно в это время художники начинают рисовать их на стенах пещер. Одним из первых таких животных на территории нашей страны можно, вероятно, считать дракона из знаменитой Каповой пещеры на Урале — он появился на ее стене около 15000 лет тому назад. Поначалу исследователи не опознали дракона, но реставрация стен пещеры возродила замечательного зверя к новой жизни.
Древние художники увековечили на стенах Каповой пещеры в основном животных отнюдь не мифических: лошадей, мамонтов, носорогов, зубров... — сохранились десятки рисунков. И тот факт, что среди них оказался дракон, пожалуй, говорит о том, что это существо было для тогдашних местных жителей столь же реальным, как лошадь и мамонт, хотя и менее распространенным. Один из исследователей пещеры, Ю. С. Ляхницкий’, пишет: «В правой части Ниши находится рисунок “Дракон”, достаточно яркий и сравнительно хорошо сохранившийся. Отчетливо видны голова, ориентированная направо, очень вытянутое тело, хвост и сравнительно короткие изогнутые лапы, три из которых идут вниз, а одна выдвинута вперед. Голова животного продолговатая, вверху выступ, напоминающий ухо. Аналогов этому рисунку в пещере (как, впрочем, и за рубежом) нет. Возможно, мы видим только какие-то реликты изображения, но рисунок сравнительно яркий и создает впечатление законченного».
Олег Ивик - Мифозои - история и биология мифических животных
М.: Альпина нон-фикшн, 2022, 368 с.
ISBN 978-5-00139-695-6
Олег Ивик - Мифозои - история и биология мифических животных - Содержание
От авторов
Древний Ближний Восток
Порождения Геи
Дети Ехидны
Подданные Посейдона
Сухопутные мифозои Ойкумены
По следам античных путешественников
Мифозои земные и райские
У кельтов и норманнов
Драконы
В Поднебесной и ее окрестностях
Обитатели вод
Библиография
Примечания
Предметно-именной указатель
No comments yet. Be the first!