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Ивлиев - Христианство и мировая культура

Ивлиев - Христианство и мировая культура
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Philosophy, Cultural Studies Art, Philology Literature
В чертогах смородины красной
Живут сто семнадцать жуков,
Зеленый кузнечик прекрасный,
Четыре блохи и пятнадцать сверчков.
Каким они воздухом дышат!
Как сытно и чисто едят!
Как пышно над ними колышет
Смородина свой виноград!
Эти несерьезные стихи - первое, что пришло в голову, когда мне предложили написать предисловие к совершенно серьезной книге, в которой будут собраны беседы архимандрита Ианнуария (Ивлиева) о культуре. Я вспомнила, как однажды обнаружила в своей электронной почте это замечательное стихотворение Николая Олейникова (1898-1937) -один из тех чудесных, всегда неожиданных подарков, которые я не раз получала от отца Ианнуария в течение всех почти двадцати счастливых лет нашего общения и совместной работы на радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров». Отец Ианнуарий нередко одаривал своих близких стихами, музыкой, книгами, спектаклями, фильмами - всем, что приносило радость ему самому и, как он был уверен, может порадовать и других. Собранные в этой книге беседы - такого же рода подарок всем нам.
Книга, которую вы держите в руках, без сомнения, займет особое место в обширном творческом наследии архимандрита Ианнуария. Выдающийся библеист, автор многочисленных трудов по Священному Писанию Нового Завета, получивших заслуженное мировое признание, в этой книге открывается читателям как замечательный просветитель, готовый неустанно делиться своими обширными и глубокими знаниями, как проводник в мир высокой культуры.

архимандрит Ианнуарий - Ивлиев - Христианство и мировая культура: литература, музыка, философия

(Серия «Богословие и культура»)
М.: Издательство ББИ, 2023. - xii + 338 с.
ISBN 978-5-89647-422-7

архимандрит Ианнуарий - Ивлиев - Христианство и мировая культура: литература, музыка, философия - Содержание

Предисловие
I. Христианство и литература
  • Христианство и античная литература
  • Тема преображения в мировой литературе
  • Фаустовская тема в мировой литературе
  • Религиозность и библейские мотивы в творчестве Томаса Манна
  • Тема воскресения у В. С. Соловьева
  • Христианство и Серебряный век
II. Христианство и музыка
  • Религиозные мотивы в симфонической классической музыке
  • Моцарт и христианство
  • Франц Шуберт
  • Иоганн Себастьян Бах
  • Н. А. Римский-Корсаков
  • С. В. Рахманинов
III. Христианство и философия
  • Христианство и античная философия
  • Христианство и экзистенциализм
  • Христианство и буддизм
  • Афины или Иерусалим?
Views 779
Rating 4.9 / 5
Added 22.12.2022
Author otec Vyacheslav
Rate this publication:
4.9/5 (9)

Comments (1 comment)

G
gios76 3 years ago

спасибо

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