В чертогах смородины красной

Живут сто семнадцать жуков,

Зеленый кузнечик прекрасный,

Четыре блохи и пятнадцать сверчков.

Каким они воздухом дышат!

Как сытно и чисто едят!

Как пышно над ними колышет

Смородина свой виноград!

Эти несерьезные стихи - первое, что пришло в голову, когда мне предложили написать предисловие к совершенно серьезной книге, в которой будут собраны беседы архимандрита Ианнуария (Ивлиева) о культуре. Я вспомнила, как однажды обнаружила в своей электронной почте это замечательное стихотворение Николая Олейникова (1898-1937) -один из тех чудесных, всегда неожиданных подарков, которые я не раз получала от отца Ианнуария в течение всех почти двадцати счастливых лет нашего общения и совместной работы на радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров». Отец Ианнуарий нередко одаривал своих близких стихами, музыкой, книгами, спектаклями, фильмами - всем, что приносило радость ему самому и, как он был уверен, может порадовать и других. Собранные в этой книге беседы - такого же рода подарок всем нам.

Книга, которую вы держите в руках, без сомнения, займет особое место в обширном творческом наследии архимандрита Ианнуария. Выдающийся библеист, автор многочисленных трудов по Священному Писанию Нового Завета, получивших заслуженное мировое признание, в этой книге открывается читателям как замечательный просветитель, готовый неустанно делиться своими обширными и глубокими знаниями, как проводник в мир высокой культуры.

архимандрит Ианнуарий - Ивлиев - Христианство и мировая культура: литература, музыка, философия

(Серия «Богословие и культура»)

М.: Издательство ББИ, 2023. - xii + 338 с.

ISBN 978-5-89647-422-7

архимандрит Ианнуарий - Ивлиев - Христианство и мировая культура: литература, музыка, философия - Содержание

Предисловие

I. Христианство и литература

Христианство и античная литература

Тема преображения в мировой литературе

Фаустовская тема в мировой литературе

Религиозность и библейские мотивы в творчестве Томаса Манна

Тема воскресения у В. С. Соловьева

Христианство и Серебряный век

II. Христианство и музыка

Религиозные мотивы в симфонической классической музыке

Моцарт и христианство

Франц Шуберт

Иоганн Себастьян Бах

Н. А. Римский-Корсаков

С. В. Рахманинов

III. Христианство и философия