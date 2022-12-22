Ивлиев - Христианство и мировая культура
В чертогах смородины красной
Живут сто семнадцать жуков,
Зеленый кузнечик прекрасный,
Четыре блохи и пятнадцать сверчков.
Каким они воздухом дышат!
Как сытно и чисто едят!
Как пышно над ними колышет
Смородина свой виноград!
Эти несерьезные стихи - первое, что пришло в голову, когда мне предложили написать предисловие к совершенно серьезной книге, в которой будут собраны беседы архимандрита Ианнуария (Ивлиева) о культуре. Я вспомнила, как однажды обнаружила в своей электронной почте это замечательное стихотворение Николая Олейникова (1898-1937) -один из тех чудесных, всегда неожиданных подарков, которые я не раз получала от отца Ианнуария в течение всех почти двадцати счастливых лет нашего общения и совместной работы на радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров». Отец Ианнуарий нередко одаривал своих близких стихами, музыкой, книгами, спектаклями, фильмами - всем, что приносило радость ему самому и, как он был уверен, может порадовать и других. Собранные в этой книге беседы - такого же рода подарок всем нам.
Книга, которую вы держите в руках, без сомнения, займет особое место в обширном творческом наследии архимандрита Ианнуария. Выдающийся библеист, автор многочисленных трудов по Священному Писанию Нового Завета, получивших заслуженное мировое признание, в этой книге открывается читателям как замечательный просветитель, готовый неустанно делиться своими обширными и глубокими знаниями, как проводник в мир высокой культуры.
архимандрит Ианнуарий - Ивлиев - Христианство и мировая культура: литература, музыка, философия
(Серия «Богословие и культура»)
М.: Издательство ББИ, 2023. - xii + 338 с.
ISBN 978-5-89647-422-7
архимандрит Ианнуарий - Ивлиев - Христианство и мировая культура: литература, музыка, философия - Содержание
Предисловие
I. Христианство и литература
- Христианство и античная литература
- Тема преображения в мировой литературе
- Фаустовская тема в мировой литературе
- Религиозность и библейские мотивы в творчестве Томаса Манна
- Тема воскресения у В. С. Соловьева
- Христианство и Серебряный век
II. Христианство и музыка
- Религиозные мотивы в симфонической классической музыке
- Моцарт и христианство
- Франц Шуберт
- Иоганн Себастьян Бах
- Н. А. Римский-Корсаков
- С. В. Рахманинов
III. Христианство и философия
- Христианство и античная философия
- Христианство и экзистенциализм
- Христианство и буддизм
- Афины или Иерусалим?
спасибо