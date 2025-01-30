Ианнуарий - Ивлиев - И увидел я новое небо и новую землю - Комментарий к Апокалипсису

He стоит удивляться тому, что все перечисленные пособия иностранные. К сожалению, на русском языке мы почти не имеем комментариев на книгу Апокалипсиса. Пожалуй, единственное исключение - выходившая неоднократно в разных изданиях (и тоже переводная) книга Уильяма Баркли «Толкование Откровения Иоанна», представляющая собой популярный комментарий с элементами толкования.

Разумеется, научные экзегетические данные о книге, собранные в радиобеседах, носили популярный характер, что отразилось и на предлагаемом, скажем так, научно-популярном труде. Материал, который был использован его автором, тоже имел научно-популярный характер.

Задача эта непростая, так как Апокалипсис, пожалуй, самая утонченная книга Нового Завета с точки зрения ее структуры и обилия образов, для понимания которых необходимо знание или по крайней мере знакомство со всеми книгами Ветхого Завета и не только. Мир Апокалипсиса - это настоящее море символов, которые должны быть не просто прочитанными, но понятыми и переосмысленными. Это - задача тщательной научной экзегезы.

(Впрочем, такие страхи и ожидания не являются специфическими для настоящего времени, ибо существовали во все времена.) Задача, стоявшая перед автором, была иной, а именно: дать читателю этой замечательной книги Нового Завета представление о ее непосредственном содержании, отражающем конкретную церковную, политическую и духовную ситуацию, в которой апостол Иоанн писал «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог».

От автора. В основу предлагаемой книги легли сорок шесть бесед по «Апокалипсису», которые были мною прочитаны в 2003 -2004 годах на православном радио Санкт-Петербургской епархии «Град Петров». Позднее эти беседы появились на двух CD-дисках. Естественно, для печатного издания расшифровку радиобесед пришлось переработать в «книжный формат». Что касается содержания самих бесед на радио и их книжного варианта, следует сразу отмести предположения, что в них читатель найдет «толкование» образов и символов Апокалипсиса применительно к настоящему времени с его «апокалиптическими» страхами и эсхатологическими ожиданиями.

Серия «Современная библеистика»

М.: Издательство ББИ, 2015. -viii + 346 с.

ISBN 978-5-89647-334-3

От автора

Введение

I. Общее вступление к книге. Видение на земле (1:1-20)

II. Пророчества семи Церквам (2:1-3:21)

III. Основная часть книги Апокалипсис. Видения на небе и с неба (4:1-22:5)

IV. Окончание Книги Откровения (22:6-21)

Краткое заключительное слово

Ианнуарий - Ивлиев - И увидел я новое небо и новую землю - Комментарий к Апокалипсису - Второе пришествие Христово и Свершение - (19:11-22:5) Итак, судьба Рима-Вавилона, изображенного в образе великой блудницы, решена и свершилась. Но мы еще ничего не знаем об участи зверя из моря, то есть антихриста, зверя из земли и сатаны. Было произнесено пророчество о браке Агнца и Церкви, но не было еще описания этого эсхатологического события и состояния спасения. Обо всем этом повествуют последние главы книги Апокалипсис. Сначала следует описание Второго пришествия Христова и гибель зверя, а также его слуг и поклонников (19:11-21). А. Второе пришествие Христово и победа над зверем и его слугами (19:11-21) После видений гибели всемирной столицы безбожия, города Рима, следуют три новых видения, которые открываются торжественным описанием явления Иисуса Христа. Каждое из трех видений начинается, как обычно, предложением «и я увидел» (стихи 11.17.19). Первое видение (19:11-16) отличается особой торжественностью. Оно делится на пять равных по величине разделов, или пять строф: 11.12.13-14.15.16. Так всему отрывку придается почти гимнический характер, хотя по своей форме это не гимн, а проза. а) Первое видение. Строфа 1. Явление Христа во славе (19:11) 11И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует.

Небо уже открывалось в главе 4 для того, чтобы с земли на небо взошел Иоанн. Здесь небо открывается для того, чтобы с неба на землю сошел Иисус Христос, который представлен в виде всадника. Стилю Иоанна отвечает то, что сначала описывается конь, на котором сидит всадник, а потом уже сам всадник, Иисус Христос. Так было в главе 4, где сначала был описан престол, а потом Сидящий на престоле, или в главе 14 - сначала светлое облако, а потом Сидящий на облаке. Конь всегда символизирует воинственность и царственность. Его белая масть здесь означает небесную святость. К тому же белый конь - символ победителя: так, по традиции римский военачальник во время триумфальной процессии въезжал в Рим верхом на белом коне.

Наименование «Верный и Истинный» повторяет то, что было сказано об Иисусе Христе в 1:5 и 3:14. Вообще в описаниях Иисуса Христа в конце книги воспроизводятся Его характеристики, данные в самом начале Апокалипсиса. Само же это обозначение воспроизводит то, что было сказано о божественном Судье у пророка Исайи:

Он будет судишь бедных по правде,

и дела страдальцев земли решать по истине; и жезлом уст Своих поразит землю,и духом уст Своих убьет нечестивого (Ис 11:4).

Он не только судит, но и «воинствует».

До сих пор войну против святых вели силы, противящиеся Богу. Теперь настал черед Христа. Он будет вести войну против сил зла и победит их. Здесь мы не можем отвлекаться от того, что Иоанн в своих описаниях следует принятым в его обществе канонам и традициям. Ведь в основе этой воинственной картины лежат иудейские ожидания будущего. Мы должны помнить, что эта специфически иудейская картина отлична от Христа Евангелий, который был кроток и смирен сердцем. Иудеи же мечтали о воинствующем Мессии, который поведет народ Израиля к победе и на разгром врагов. Иоанн использует эту апокалиптическую традицию.

б) Первое видение. Строфа 2. Непознаваемое имя (19:12)

12 Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого.

Теперь описывается величие и слава грядущего Судьи. «Очи как пламень огненный» повторяет сказанное о Христе в 1:14 и 2:18. Это символ всепроницающего взора Судьи. «Много диадим», то есть царских корон на голове, - символ господства и величия - противопоставлены семи диадимам дракона (12:3) и десяти диадимам зверя (13:1). Конечно, нам может показаться странным наличие многих корон на голове. Однако в древней истории это было вполне естественно. Царь мог носить столько корон, сколько стран находится у него в подчинении. На голове Христа много корон, чтобы показать, что Он - Господь всех царств земных. Что касается имени, «которого никто не знал, кроме Его Самого», то имя, как мы знаем, выражает сущность того, кто это имя носит. Неизвестности имени в античном мире придавалось большое значение. Неизвестность имени обозначала власть и свободу. Если я не знаю имени какой-то личности, то я и не властен над этой личностью. Впрочем, было много разных предположений, что за имя было «написано» на грядущем Христе. Например, что'это Имя Божье, священная тетра-граммаЯхве (JHWH), по-гречески передающаяся как Кириос (Kyrios), то есть Господь. Но это и все другие предположения как-то проходят мимо того факта, что это имя неизвестно в принципе, о чем и говорит текст: его никто не знает, кроме самого Христа.

в) Первое видение. Строфа 3. Христос-Воитель. Слово Божье (19:13-14)

13 Он был облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: «Слово Божие». 14И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссонбелый и чистый.

Третья строфа характеризует Иисуса Христа как военачальника в сопровождении своего воинства. Одежда Его обагрена кровью, не Его кровью, а кровью Его врагов. Иоанн, как всегда, берет этот образ из Ветхого Завета, он переносит на Иисуса Христа описание Бога, возвращающегося после битвы, которое дано у пророка Исайи:

Отчего же одеяние Твое красно,

и ризы у Тебя, как у топтавшего в точиле? «Я топтал точило... и Я топтал их во гневе Моем

и попирал их в ярости Моей; кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все одеяние Свое» (Ис 63:2-3).

Картина, конечно, ужасна. Но очень характерная для Ветхого Завета. А ведь другого Священного Писания кроме того, что мы сейчас в Церкви называем Ветхий Завет, в распоряжении Иоанна еще не было. Не было того собрания книг, которое мы называем Новый Завет, тех книг, в которых, если не считать Апокалипсиса, такие страшные и жестокие описания не встречаются. В Апокалипсисе дан образ, который описывает скорее Мессию иудейских ожиданий тех далеких и жестоких времен. Вряд ли Иисус Христос претендовал на такое мессианство. Но мы должны воспринимать подобные описания как метафоры, как «тени» - по слову апостола Павла, - а не истину во Христе. За Христом-Победителем на белых конях следовали воинства небесные. Это Ангельские воинства, на что указывает их белое, чистое облачение из тонкого виссона.

Наконец, мы в стихе 13 встречаем удивительное имя Христа - «Слово Божье». Уже давно было замечено, что это противоречит только что сказанному, что «Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого». В связи с этим многие исследователи не без оснований предполагают, что предложение «Имя Ему: "Слово Божье"» - вставка позднего редактора или переписчика текста Апокалипсиса, так называемая глосса. Это правдоподобно, так как это предложение несколько нарушает ход мысли о Победителе и Его воинстве. Но в любом случае, что может означать это Имя, написано оно самим Иоанном или его редактором? Маловероятно, что «Слово Божье» идентично «Слову» первого стиха первой главы Евангелия от Иоанна. Ведь в Евангелии Иисус назван «Словом», которое у Бога и которое есть Бог, но никогда не называется «Словом Божьим». Поэтому надо искать другое объяснение. На ум прежде всего приходит то место из Книги Премудрости Соломона, где следующим образом описывается десятая казнь египетская, то есть истребление первенцев:

Когда все окружало тихое безмолвие

и ночь в своем течении достигла средины, сошло с Небес от Царственных Престолов на средину погибельной земли

всемогущее Слово Твое, как грозный воин. Оно несло острый меч - Неизменное Твое Повеление и, став, наполнило все смертью (Прем 18:14-16).

Как видим, здесь Слово Божье изображено как Воин, несущий острый меч. Все прочие предположения не отличаются большой оригинальностью и говорят примерно о том же самом. Например, называя Христа-Судью и Христа-Победителя Словом Божьим, Иоанн, мол, имел в виду, что во Христе воплощено Слово божественной правды и божественного суда. Такое объяснение тем более похоже на истинное, что далее действительно говорится о том, что из уст Христа исходит острый меч - известный символ суда Божьего, отделения истины от лжи.

г) Первое видение. Строфа 4. Христос-Воитель. Слово Божье (19:15а)

15 Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным.

И снова воспроизводятся образы Христа, приведенные в начале книги: «из уст Его выходил острый с обеих сторон меч» (1:16). Свой суд Иисус Христос осуществляет мечом. Но этот меч выходит из Его уст, то есть суд осуществляется Его словом. Этот образ взят из соединения двух мест пророчества Исайи о Мессии:

И соделалуста Мои как острый меч (Ис 49:2)

и

Он будет судить бедных по правде,

и дела страдальцев земли решать по истине; и жезлом уст Своих поразит землю,

и духом уст Своих убьет нечестивого (Ис 11:4).

Тот же образ грядущего Царя и Судьи мы находим у псалмопевца Давида:

Ты поразишь их жезлом железным; сокрушишь их, как сосуд горшечника (Пс 2:9).

Однако в переводе этого псалма на греческий язык была допущена ошибка. Вместо глагола «поразишь» был употреблен глагол «будешь пасти», что отразилось и в тексте Апокалипсиса. Но, конечно, никакой пастух никогда жезлом железным не пас свое стадо. Что касается сравнения Слова Божьего с мечом, то достаточно вспомнить знаменитые слова Послания к Евреям: «Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого» (Евр 4:12).

д) Первое видение. Строфа 5. Христос Царь Вседержитель (19:15-16).

15 Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя.16 На одежде и на бедре Его написано имя: «Царь царей и Господь господствующих».

Образ точила гнева Божьего, то есть суда Божьего, нам уже встречался в 14:19. Здесь этот образ соединен с образом чаши вина ярости Божьей из 14:10 и 16:19 (седьмая чаша гнева). Напомню, что этот образ взят из пророка Исайи (см. приведенную выше цитату из Ис 63:2-3).

Имя «Царь царей и Господь господствующих», вообще-то говоря, не имя, а титул, какой носили древневосточные владыки больших империй, таких как Египет или Вавилон. Например, о Навуходоносоре в Дан 2:37: «Ты, царь, царь царей, которому Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу». Однако в Ветхом Завете этот титул и подобные ему употребляются исключительно применительно к Богу Израиля.