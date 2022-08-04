Речи Иисуса Христа, переданные нам в Евангелии от Иоанна, трудны для понимания. Почти так же трудны для нас сегодня, как они были трудны для понимания иудеев в те далекие времена. Эти речи предоставляют нам большие возможности для глубоких размышлений. Такова и беседа Господа с фарисеем Никодимом (Ин. 3:1-15), часть которой мы слышали сегодня. Когда Спаситель пришел в Иерусалим на праздник Пасхи это был не последний праздник Пасхи, которую Он отмечал в Иерусалиме, но за два года до этого, то многие, видя знамения, которые Он творил, уверовали в Него. Многие полагали, что Он ожидаемый всеми Мессия Израилев. Но к такой вере, опирающейся на чудеса, Иисус всегда относился очень критически. Он знал, что вера, которая держится преклонением перед чудесами и чудотворцами, стоит на шатком основании и держится лишь до тех пор, пока длятся эти чудеса. Иисус Христос не доверял такой вере. В разговоре Его с Никодимом Он говорит об истинном основании веры.

Итак, к Иисусу как-то раз ночью приходит фарисей Никодим. Он восхищен Иисусом, потому что Тот творит великие знамения. Конечно, этот Учитель, думает он, пришел от Бога. Может быть, Он и есть тот ожидаемый всеми Мессия, который освободит иудеев от чужеземного ига и станет основателем всемирного царства, в котором он, Никодим, иудей и фарисей, разумеется, удостоится принять участие.

Никодим приходит ночью, и это показывает его нерешительность и опасения. Возможно, он боится прослыть поклонником Иисуса среди своих коллег фарисеев, многие из которых Христа ненавидели. Никодим хочет услышать от Иисуса елова о Царстве и о спасении. Он почтительно называет Иисуса Учителем, пришедшим от Бога, то есть пророком.

Не реагируя на комплимент Никодима, Иисус начинает принципиальную беседу на самую важную богословскую тему на тему спасения: как человеку достичь спасения? Или, говоря языком Евангелия, как увидеть Царствие Божие? Вот этот вопрос самый важный. Не только в богословии, но и для любого человека вообще, сознает он это или нет. Проникая в мысль Никодима, Иисус прекрасно понимает, что тот придерживается очень приземленных представлений о спасении, о Мессии, о Его Царстве. Как спастись, как войти в Царствие Божие? Никодим не задает этих вопросов, но Иисус знает, что именно об этом Никодим желает расспросить Его.

И в своем ответе Спаситель прибегает к впечатляющему и легко запоминающемуся образу. Человек должен заново родиться, родиться свыше, говорит Он. Лучше не скажешь. Человек просто не способен снова родиться еще менее он способен спасти себя, это не в его силах. Спасение - не заслуга или достижение человека, но дело Божие, дар Божий. Если человек хочет быть спасен и войти в Царствие Божие, он прежде должен переродиться, родиться свыше то есть от животворящей силы Божией. Ему нужно обрести новое происхождение, не от земных плотских родителей, но от Бога. Он должен стать новым творением Божиим.

Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев) - Проповеди по четвергам и не только

СПб.: Издательская программа Феодоровского собора, 2022. - 208 с.

ISBN 978-5-6046808-1-0

Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев) - Проповеди по четвергам и не только - Содержание

Проповеди на радио «Град Петров»

РОДИТЬСЯ СВЫШЕ. В четверг Светлой седмицы

БЛИЗОСТЬ СПАСЕНИЯ. В четверг 2-й седмицы по Пасхе

ХЛЕБ С НЕБЕС. В четверг 3-й седмицы по Пасхе

СВЕТ МИРУ. В четверг 4-й седмицы по Пасхе

ДВЕРЬ ОВЦАМ. В четверг 5-й седмицы по Пасхе

БЫТЬ В ИИСУСЕ. В четверг 7-й седмицы по Пасхе

БУКВА И ДУХ. В четверг 1-й седмицы по Пятидесятнице

ГОСПОДИН И ВЛАДЫКА СТИХИЙ. В четверг 2-й седмицы по Пятидесятнице

ИЗГНАНИЕ ТЬМЫ. В четверг 3-й седмицы по Пятидесятнице

БЛАГОЕ ИГО. В четверг 4-й седмицы по Пятидесятнице

О ПОДЛИННОМ РОДСТВЕ ХРИСТУ. В четверг 5-й седмицы по Пятидесятнице

СЕМЕНА ЦАРСТВА. В четверг 6-й седмицы по Пятидесятнице

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ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ БЕЗ КРЕСТА? В четверг 8-й седмицы по Пятидесятнице

СИЛА СМИРЕНИЯ. В четверг 9-й седмицы по Пятидесятнице

КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ. В четверг 10-й седмицы по Пятидесятнице

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ЗАЛОГ ПОБЕДЫ. В четверг 13-й седмицы по Пятидесятнице

ОБРЕСТИ СЕБЯ. В четверг 14-й седмицы по Пятидесятнице

ЦЕЛЬ И ЦЕНА НАСЫЩЕНИЯ. В четверг 15-й седмицы по Пятидесятнице

ОПАСНОСТЬ ПРИВЫЧКИ. В пятницу 18-й седмицы по Пятидесятнице

ДВА НАЧАЛА. В неделю сыропустную (Прощёное воскресенье)

ПРЕМУДРОСТЬ ВЕТХАЯ И НОВАЯ. В четверг 1-й седмицы Великого поста

ПРИЗЫВ К БОДРСТВОВАНИЮ. В четверг 2-й седмицы Великого поста

УРОКИ СОЛОМОНА. В четверг 3-й седмицы Великого поста

ЛОЖЬ ВАВИЛОНА. В четверг 4-й седмицы Великого поста

НА ВЕСАХ БОЖЬЕГО СУДА. В четверг 5-й седмицы Великого поста

БИБЛЕЙСКИЕ АРХЕТИПЫ. В четверг 6-й седмицы Великого Поста

ЕВХАРИСТИЧЕСКИЙ ДЕНЬ. В Великий четверг

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВО ВЕКИ. Праздник апостола и евангелиста Иоанна Богослова

Проповеди во время Божественной Литургии в храме