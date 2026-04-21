Из Ада - Сборник статей по аналитической психологии
Этот сборник представляет собой глубокое погружение в «адские» пласты человеческого опыта через призму аналитической психологии К. Г. Юнга, архетипической психологии и экопсихологии. Авторы исследуют ад не как место посмертного воздаяния, а как психологическую реальность: депрессию, травму, вытесненные эмоции и кризис современной цивилизации.
Книга объединяет в себе размышления о боли, которую мы находим в разрушенной экологии, в звуках собственного голоса или в наследственных страхах, предлагая увидеть в этих «безднах» потенциал для исцеления и обретения целостности.
Из Ада: Сборник статей по аналитической психологии
Издательство: Касталия, 2026. — 224 с.
ISBN 978-5-90811016-7
Из Ада - Содержание
Экопсихология и «Деревья боли» (Майкл Перлман): Исследование душевных мучений людей, переживших разрушительные ураганы. Автор показывает, как гибель деревьев воспринимается психикой как личная утрата, вызывая «экологию горя» и физическую тошноту.
Голос и экстаз (Ной Пайк): Психология человеческого голоса. Исследуется «освобождение» тех звуков, которые культура привыкла подавлять, называя их «адскими» или хтоническими.
Критика науки и наследственность (Ричард Нолл): Статья о страхе Юнга перед теорией «вырождения» Макса Нордау. Анализируется, как идеи о «дурной крови» и наследственном безумии влияли на формирование аналитической психологии.
Тень Запада и гадание (Стивен Карчер): Разбор враждебности западной рациональной науки к техникам предсказания (например, «И цзин») и того, какие архетипические «демоны» стоят за этим отрицанием.
Математика и душа (Роберт Эрли): Неожиданный взгляд на математику как на дисциплину, имеющую свою «адскую» сторону (трудности обучения) и глубокую духовную составляющую.
