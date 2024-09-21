Для постороннего наблюдателя все, кто хоть сколько-нибудь всерьез интересуются алхимией, конечно, могут именоваться «алхимиками», однако настоящих алхимиков это весьма бы позабавило. Исследователей и «любителей» отставим в сторонку. Самих же алхимиков можно разделить на две категории: Адепты и герметические философы. Первые получили Камень и обрели бессмертие, вторые — «слишком много знали», но так и не начали Делания, то ли из-за отсутствия посвящения, то ли по какой другой причине. По мнению ряда современных исследователей алхимии, одним из таких герметических философов был Клод д’Иже, чья книга «Новое Собрание химических Философов», в основном представляющая собой центон (текст, составленный из цитат, которые, освещая друг друга, порождают совершенно новый смысл), по-види- мому, является самой лучшей из числа тех, что были когда-либо написаны о Первоматерии Великого Делания.

Про Клода Лаблатиньера д’Иже мы знаем очень мало. Никто и никогда специально о нем не писал. Всё, что мы имеем — это официальные даты жизни, весьма короткая библиография да разве что еще пара-тройка красивых деталей, всплывших благодаря обмолвкам не слишком-то щедрых на откровения товарищей алхимиков. Но и это уже кое-что.

Итак, родился он в 1912 г. и что делал дальше, по крайней мере в ближайшие лет двадцать, решительно неизвестно. Однако в 1930-е гг. он сходится с крайне загадочной Марией де Нагловска (о ней писал в своей «Метафизике пола» Юлиус Эвола), вступает в братство Рандольфа, занимается сексуальной магией в некоем уединенном замке в Чехословакии. Впоследствии, вероятно, осознав, что не там ищет, он становится учеником Эжена Канселье. По словам последнего, (сборник интервью под общим названием «Солнечный огонь», взятых у Канселье Робером Амаду, увидел свет в издании Повера в 1978 г.), д’Иже, впрочем, не был практикующим алхимиком, «работающим у печи». Однако при этом ученик великого Фулканелли отзывался о книгах собственного ученика с нескрываемым восхищением: «наилучшая и в высшей степени здоровая традиция». Канселье также написал предисловия к обеим книгам д’Иже: «Антология герметической поэзии» (1947) и «Новое Собрание химических Философов» (1954). Клод д’Иже помимо прочего известен как основатель литературного общества «Возлюбленные Единорога», занимающегося глубоким исследованием герметической символики. Общество это и поныне существует в Париже под именем «Сфера Единорога». В 1976 г. «Антология герметической поэзии» была переиздана в дополненном варианте: в книгу вошло новое исследование об «Истинном Савиньене Сирано де Бержераке и герметизме Иного Мира». Умер д’Иже в 1964 г. А через год июльский номер ревю «Инициация и наука» был полностью отдан под его ранее непубликовав- шиеся, неизвестные либо просто «лежавшие в столе» тексты.

У нас нет никаких оснований не доверять Канселье относительно смертной участи его ученика. Хотя наводит на определенные соображения тот факт, что Канселье всем и всегда говорил о том, что он сам, дескать, никогда Камня не получал. Однако есть и другие, противоречащие тому свидетельства. И здесь, как мы полагаем, вероятно, могло сказаться то обстоятельство, согласно которому Адепт, работающий в тайне, будучи лицом публичным, с неизбежностью придет к необходимости выдавать себя просто за герметического философа, нежели каждому встречному-поперечному представляться алхимиком. Есть, конечно, европейские исследователи алхимии, называющие себя друзьями Канселье и утверждающие, что тот им лично заявлял: «Камня я не получал». Хорошо, допустим, они считали себя друзьями Канселье. Но были ли они таковыми на самом деле? И что такое дружба в мире, где царит предательство и люди думают только о «материальных благах»? Трудно себе и представить, что могло бы случиться, если бы Эженом Канселье всерьез заинтересовались спецслужбы, как в свое время они заинтересовались Фулканелли. А влиятельные корпорации, желающие получать всё больше и больше? В Средние века и даже Новое время немало алхимиков было заточено в казематах могущественными вельможами. Достаточно здесь вспомнить хотя бы историю злосчастного Космополита — Александра Сеттона, искалеченного пыткой, но так и не выдавшего Тайны Камня. А сколько безымянных было замучено? Истории эти очень хорошо известны. Бывало такое и в Англии, и в Германии, и во Франции, и даже в России. Люди не меняются. А времена материалистического скепсиса относительно алхимии как «лженауки» с приходом XX в. — века тотальных экспериментов канули в лету. С какой стати Канселье было распространяться о своем тайном? То же можно сказать и про Клода д’Иже. Не лучше ли прикинуться всего лишь «любителем Науки», подстроить свои похороны, как некогда, согласно легенде, поступили Фламель и его жена Перенель, а самому потихоньку скрыться в неизвестном направлении? Ответим честно: лучше. Но не исключено, что Клод д’Иже действительно был «всего лишь» чрезвычайно знающим и талантливым знатоком герметической науки, сыном ведения, избранником Илии, возлюбленным Единорога. Можно знать Первоматерию и знать режимы, но так никогда и не приступить к Деланию. На это тоже есть свои основания, и, может быть, внимательный читатель Клода д’Иже догадается, какие именно.

Иже, Клод д’ - Новое Собрание химических Философов - Очерк по Великому Деланию по следам лучших авторов

Пер. с фр. Веков К. А. — М. : Энигма, 2010. — 368 с. : ил. — (Серия “Алый лев”). — Доп. тит. л. фр.

ISBN 978-5-94698-077-7.

Иже, Клод д’ - Новое Собрание химических Философов – Содержание

Олег Фомин. Возлюбленный Единорога

Олег Фомин. Необходимые замечания

Новое Собрание химических Философов

Эжен Канселье. Предисловие

Новое Собрание химических Философов

Введение

Алхимия

К искателю

К ученику

Главные алхимические аксиомы

Наш Хаос

Мудрость и озарение

Таинственное Подземное Царство

Сурьма

Алхимическое Художество

Цвета Делания

О зеленом цвете в особенности

О Тайном Огне Философов

Вода Мудрецов

Философский Камень

Мистерия христианская и мистерия алхимическая

Советы Никола Валуа своим детям. Извлечение из «Пяти книг»

Приключения Неизвестного Философа. Извлечения

Дом Альбер Белен. Краткий курс герметического искусства

Эспри Гобино де Монлуизан. Премного любопытное Разъяснение Загадок и Фигур Иероглифических и Физических, изображенных на главном портале кафедрального собора Владычицы нашей в Париже

Бернар, граф Тревизанскои марки. Покинутое слово

Заключение

Библиография

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Указатель

Приложения