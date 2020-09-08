Из числа тех, кто являлся основными организаторами и исполнителями ограбления православных храмов в Москве:

Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович — убит в Мексике в 1940 г., Алмазов Николай Георгиевич — расстрелян в 1937 г.,

Андреева (Горбунова) Александра Азарьевна — окончила жизнь в ГУЛАГе в 1951 г.,

Аркус Григорий Моисеевич — расстрелян в 1936 г.,

Афонский Валериан Леонидович — расстрелян в 1940 г.,

Базилевич Георгий Дмитриевич — расстрелян в 1939 г., Белобородов Александр Георгиевич — расстрелян в 1938 г.,

Бреслав Борис Абрамович — расстрелян в 1938 г.,

Глазман Михаил Соломонович — покончил с собой в 1924 г., Долецкий (Фенигштейн) Яков Генрихович — покончил с собой в 1937 г.,

Желтое Иван Иванович — расстрелян в 1937 г.,

Зеленский Исаак Абрамович — расстрелян в 1938 г.,

Каменев (Розенфельд) Лев Борисович — расстрелян в 1936 г., Кобелев Павел Георгиевич — расстрелян в 1940 г.,

Медведь Филипп Демьянович — расстрелян в 1937г.,

Муралов Николай Иванович — расстрелян в 1937 г.,

Паукер Карл Викторович — расстрелян в 1937 г.,

Рутковский Анатолий Федорович — окончил жизнь в ГУЛАГе в 1943 г.,

Сапронов Тимофей Владимирович — расстрелян в 1939 г., Склянский Эфраим Маркович — утонул в озере в 1925 г.,

Соколов Владимир Николаевич — расстрелян в 1939 г.,

Стуков Иннокентий Николаевич — расстрелян в 1936 г.,

Уншлихт Иосиф Станиславович — расстрелян в 1938 г.,

Яковлев Николай Алексеевич — расстрелян в 1937 г.,

Яковлев (Эпштейн) Яков Аркадьевич — расстрелян в 1939 г.,

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич — 25 мая 1922 г., когда кампания по изъятию церковных ценностей в основном завершилась, перенес первый острый приступ болезни на почве склероза сосудов мозга, приведший к частичному параличу.

Изъятие церковных ценностей в Москве в 1922 году. Сборник документов из фонда Реввоенсовета Республики

Москва: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2006 г. — 304 с.

ISBN 5-7429-0209-3

Изъятие церковных ценностей в Москве в 1922 году. Сборник документов из фонда Реввоенсовета Республики - Содержание

Предисловие

Раздел I. ДОКУМЕНТЫ ИЗ ФОНДА РГВА

Раздел II. ADDENDA: НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. АРХИВНЫЕ И ПЕЧАТНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Примечания к разделу I

Примечания к разделу II

Краткие биографические сведения о лицах, упоминаемых в сборнике

Именной указатель

Указатель монастырей, храмов, часовен, молелен

Перечень использованных источников

Перечень использованной литературы

Список сокращений

Изъятие церковных ценностей в Москве в 1922 году. Сборник документов из фонда Реввоенсовета Республики – Предисловие

Среди трагических событий в истории Русской Православной Церкви начала 20-х годов прошлого века особое место занимает кампания по изъятию церковных ценностей. Эта насильственная акция, спланированная в Политбюро ЦК РКП (б), осуществлялась советской властью под прикрытием демагогических лозунгов о необходимости конфискации церковного золота для спасения жертв страшного голода, обрушившегося на страну в 1921 г. Истинная, тайная цель большевистских вождей заключалась в использовании удобного момента для нанесения сокрушительного удара по Церкви, а также для пополнения награбленным партийной кассы, средства из которой шли на разжигание «мировой революции» и на удержание власти.

При известии о постигшем Россию бедствии в стране и за рубежом зародилось широкое общественное движение помощи голодающим. В стороне от него не могла остаться Русская Православная Церковь, которая имела богатый опыт борьбы в этом деле в дореволюционной России.

Летом 1921 г. Святейший Патриарх Тихон обратился к главам христианских церквей (православным патриархам, папе Римскому, архиепископу Кентерберийскому и епископу Нью-Йоркскому) с призывом о помощи, выпустил воззвание, призвав всех верующих и духовенство православных приходов страны, а также «народы вселенной» к добровольным благотворительным пожертвованиям.

Воззвание, отпечатанное в виде листовки, распространялось 5 августа 1921 г. возле храма Христа Спасителя, где Святейший Патриарх совершил «всенародное моление» о спасении от голода. Вот как вспоминала об этом событии присутствовавшая на службе одна из организаторов общественного Всероссийского комитета помощи голодающим Е. Д. Кускова: «На это моление пришли и верующие, и неверующие. <...> В самый Храм почти невозможно было войти: стояли плечо к плечу. Патриарх — страшно бледный, в светло-голубом патриаршем одеянии. <...> Тихий, слабый голос Патриарха призывает к подвигу, к милосердию — во всеобщем1 единении. Кончилась служба, и Патриарх говорит речь — о голоде, о нашем служении — страждущим. Опять рыдания... Вот кончил и речь. И снова стоят неподвижно Патриарх и толпа. Сделал знак. Вереницей стали подходить к нему под благословение. И так стоял, благословляя, несколько часов1 — до полного изнеможения. А народ все шел, шел. Подходили все новые вереницы с площади. К концу 1921 г., — четыре года спустя, после Октябрьской революции, — мистика православия была еще в полной, неугасшей силе...». По свидетельству Кусковой, в этот день около храма было собрано 10 000 000 рублей.

В августе того же года, для руководства сбором и распределением пожертвований, Святейшим Патриархом Тихоном был образован Церковный комитет в составе духовенства и мирян. В задачи Комитета и его органов на местах входило также устройство столовых общественного питания, открытие пунктов медицинской помощи.