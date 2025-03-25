Jack – Уверуй и крестись
В своей речи, произнесенной в день Пятидесятницы, Петр показал, что нам нужно пройти и преодолеть на пути к вере в Иисуса Христа. То, что произошло после этой проповеди, показывает, какую радость может принести Христианская вера. Чем ближе мы к Богу, тем радостнее, увлекательнее и полезнее становится наше путешествие. Давайте начнем внимательно читать Деяния Апостолов 2.22-47, чтобы понять то, что произошло дальше.
„Израильтяне, выслушайте меня: Иисус из Назарета был посланником Божиим, что подтвердили все чудеса и знамения, которые, как известно, Бог сотворил через него. Этот человек был дан вам провидением и волей Божией, вы же, с помощью неправедных, убили его, пригвоздив ко кресту. Но Бог воскресил его из мертвых, освободил от смертельных страданий, потому что смерть не в силах была удержать его. Давид так говорил о нем:
„Я всегда видел Господа перед собой. Я не дрогну, потому что он всегда по правую руку от меня, со мной. Поэтому сердце мое радостно и душа счастлива, а тело живет надеждой. Ты не отдашь меня смерти, и Святой твой не увидит тления. Ты дал мне познание путей жизни, ты наполнишь меня радостью в своем присутствии.”
Братья, я могу вас заверить, что праотец Давид умер и был погребен, а его гробница стоит и сейчас. Но он был пророком и знал, что Бог клятвенно обещал ему возвести на престол одного из его потомков. Предвидя все это, он предсказал воскресение Христа, что он не умрет, и его тело не увидит тления. Бог вернул Иисуса к жизни, и все мы это видели. Вознесенный ко правой руке Бога, он получил от Отца обещанный Святой Дух и дал вам все то, что вы сейчас видите и слышите. Давид не взошел на небеса, но говорил:
„Господь сказал Господу моему: „Будь со мной, по правую руку от меня, пока я не положу врагов твоих к ногам твоим.””
Поэтому пусть все израильтяне знают: Бог сделал Иисуса, распятого вами, Господом и Христом.”
Услышав это, сердца людей наполнились болью, и они обратились к Петру и другим апостолам: „Братья, что же нам делать?”
Петр ответил: „Покайтесь и креститесь, каждый из вас, во имя Иисуса Христа, чтобы ваши грехи прощены были. И вы получите дар Святого Духа. Это обещание для вас, для ваших детей и всех дальних - для всех тех, кого Господь наш Бог призовет.”
Victor Jack – Уверуй и крестись
Bromley, Kent, England: C.M.C.W., б.г. – 46 с.
Victor Jack – Уверуй и крестись – Содержание
Цель настоящего издания
Уверуй и крестись
Шаг 1 – Лицом к правде
- Правда об Иисусе Христе
- Правда о нас самих
Шаг 2 – Обвинение правдой
Шаг 3 – Осознание правды
Шаг 4 – Принятие Иисуса Христа
- Покаяние
- Призыв
- Принятие
- Вопросы для ответов
Шаг 5 – Исповедание Иисуса Христа
- Устами
- Жизнью
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Крещением
- 1. Крещение следует после уверования в Иисуса Христа
- 2. Крещение не гарантирует спасение
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Крещение и его значение
- 1. О НАШЕЙ ПОКОРНОСТИ ИИСУСУ ХРИСТУ
- 2. О НАШЕМ ПРИЗНАНИИ ИИСУСА ХРИСТА
- 3. О НАШЕЙ ВЕРНОСТИ ИИСУСУ ХРИСТУ
- 4. О НАШЕМ УПОДОБЛЕНИИ ИИСУСУ ХРИСТУ
- Его уподобление нам
- Наше уподобление Ему
- Вопросы для ответов
Шаг 6 – Дальнейшее следование за Иисусом Христом
- 1. АПОСТОЛЬСКОМУ УЧЕНИЮ
- 2. ТОВАРИЩЕСТВУ
- 3. ХЛЕБОПРЕЛОМЛЕНИЮ
- 4. МОЛИТВЕ
- Вопросы для ответов
Приложение 1. Почему погружение
Приложение 2. Ветхозаветная иллюстрация крещения
Приложение 3. Практические советы для крестящихся
Для проводящих крещение
Дальнейшее изучение крещения
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