В своей речи, произнесенной в день Пятидесятницы, Петр показал, что нам нужно пройти и преодолеть на пути к вере в Иисуса Христа. То, что произошло после этой проповеди, показывает, какую радость может принести Христианская вера. Чем ближе мы к Богу, тем радостнее, увлекательнее и полезнее становится наше путешествие. Давайте начнем внимательно читать Деяния Апостолов 2.22-47, чтобы понять то, что произошло дальше.

„Израильтяне, выслушайте меня: Иисус из Назарета был посланником Божиим, что подтвердили все чудеса и знамения, которые, как известно, Бог сотворил через него. Этот человек был дан вам провидением и волей Божией, вы же, с помощью неправедных, убили его, пригвоздив ко кресту. Но Бог воскресил его из мертвых, освободил от смертельных страданий, потому что смерть не в силах была удержать его. Давид так говорил о нем:

„Я всегда видел Господа перед собой. Я не дрогну, потому что он всегда по правую руку от меня, со мной. Поэтому сердце мое радостно и душа счастлива, а тело живет надеждой. Ты не отдашь меня смерти, и Святой твой не увидит тления. Ты дал мне познание путей жизни, ты наполнишь меня радостью в своем присутствии.”

Братья, я могу вас заверить, что праотец Давид умер и был погребен, а его гробница стоит и сейчас. Но он был пророком и знал, что Бог клятвенно обещал ему возвести на престол одного из его потомков. Предвидя все это, он предсказал воскресение Христа, что он не умрет, и его тело не увидит тления. Бог вернул Иисуса к жизни, и все мы это видели. Вознесенный ко правой руке Бога, он получил от Отца обещанный Святой Дух и дал вам все то, что вы сейчас видите и слышите. Давид не взошел на небеса, но говорил:

„Господь сказал Господу моему: „Будь со мной, по правую руку от меня, пока я не положу врагов твоих к ногам твоим.””

Поэтому пусть все израильтяне знают: Бог сделал Иисуса, распятого вами, Господом и Христом.”

Услышав это, сердца людей наполнились болью, и они обратились к Петру и другим апостолам: „Братья, что же нам делать?”

Петр ответил: „Покайтесь и креститесь, каждый из вас, во имя Иисуса Христа, чтобы ваши грехи прощены были. И вы получите дар Святого Духа. Это обещание для вас, для ваших детей и всех дальних - для всех тех, кого Господь наш Бог призовет.”

Victor Jack – Уверуй и крестись

Bromley, Kent, England: C.M.C.W., б.г. – 46 с.

Victor Jack – Уверуй и крестись – Содержание

Цель настоящего издания

Уверуй и крестись

Шаг 1 – Лицом к правде

Правда об Иисусе Христе

Правда о нас самих

Шаг 2 – Обвинение правдой

Шаг 3 – Осознание правды

Шаг 4 – Принятие Иисуса Христа

Покаяние

Призыв

Принятие

Вопросы для ответов

Шаг 5 – Исповедание Иисуса Христа

Устами

Жизнью

Крещением 1. Крещение следует после уверования в Иисуса Христа 2. Крещение не гарантирует спасение

Крещение и его значение 1. О НАШЕЙ ПОКОРНОСТИ ИИСУСУ ХРИСТУ 2. О НАШЕМ ПРИЗНАНИИ ИИСУСА ХРИСТА 3. О НАШЕЙ ВЕРНОСТИ ИИСУСУ ХРИСТУ 4. О НАШЕМ УПОДОБЛЕНИИ ИИСУСУ ХРИСТУ

Его уподобление нам

Наше уподобление Ему

Вопросы для ответов

Шаг 6 – Дальнейшее следование за Иисусом Христом

1. АПОСТОЛЬСКОМУ УЧЕНИЮ

2. ТОВАРИЩЕСТВУ

3. ХЛЕБОПРЕЛОМЛЕНИЮ

4. МОЛИТВЕ

Вопросы для ответов

Приложение 1. Почему погружение

Приложение 2. Ветхозаветная иллюстрация крещения

Приложение 3. Практические советы для крестящихся

Для проводящих крещение

Дальнейшее изучение крещения